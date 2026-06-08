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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMeen Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: मीन राशि के लिए सुनहरा अवसर लाया यह सप्ताह, 1 खुशखबरी बदल देगी मूड

Meen Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: मीन राशि के लिए सुनहरा अवसर लाया यह सप्ताह, 1 खुशखबरी बदल देगी मूड

Meen Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: मीन राशि के लिए जून का दूसरा सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मीन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Jun 2026 11:14 AM (IST)
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Meen Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: मीन राशि वालों के लिए 8 से 14 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मीन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मीन साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope 2026)

व्यापार और आर्थिक स्थिति- वीक स्टार्टिंग कानूनी मामलों में चल रही जद्दोजहद समाप्त होगी और सरकारी काम बिना किसी बाधा के पूरे हो जाएंगे. लंबे समय से अटकी हुई योजनाओं को गति मिलेगी और राहत का अनुभव होगा. बैंक से जुड़े सभी काम समय पर निपटा लें, चेक से जुड़े लेन-देन में कोई समस्या नहीं आएगी. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी और धन संबंधी चिंताएं कम होंगी. पार्टनरशिप बिजनेस में आपको अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, साथ ही पार्टनर्स के बीच आपसी विश्वास और तालमेल भी मजबूत होगा. पैतृक व्यापार में नई तकनीक का इस्तेमाल करने से मुनाफे की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी. जो लोग देश-विदेश या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए यह हफ्ता नए क्लाइंट्स जोड़ने वाला रहेगा. व्यापार विस्तार और आर्थिक लाभ के शानदार अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

नौकरी और करियर- ऑफिस में आपके काम को सराहा जाएगा, जिससे सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन के रास्ते साफ होंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतने में आप सफल रहेंगे और आपकी कार्यक्षमता की चर्चा हो सकती है. जो लोग अपने घर-परिवार से दूर या विदेश में जॉब कर रहे हैं, उन्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है. यह अवसर भविष्य में करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला साबित हो सकता है. आधिकारिक यात्राएं आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होंगी. इन यात्राओं के दौरान नए संपर्क और महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होने की संभावना है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन- ससुराल पक्ष के साथ चल रहे मतभेद दूर होंगे। रिश्तों में फिर से मधुरता आएगी और पारिवारिक माहौल सकारात्मक बनेगा. लव लाइफ के लिए यह सप्ताह बेहद खूबसूरत रहेगा, पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और आपसी समझ मजबूत होगी. जो लोग अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा. संतान सुख उत्तम रहेगा, बच्चों की किसी सफलता से समाज में आपका सिर ऊंचा होगा. भाई-बहनों का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा और पारिवारिक मामलों में उनका साथ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

शिक्षा, कला और खेल- कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. सफलता के योग बन रहे हैं और लंबे समय से किए गए प्रयास रंग ला सकते हैं. कला, अभिनय और खेल जगत के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मौका मिलेगा, जिसका वे पूरा फायदा उठाएंगे. रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सम्मान, पहचान और नई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं. यह सप्ताह आत्मविश्वास और प्रदर्शन दोनों को मजबूत करेगा.

स्वास्थ्य और यात्रा- सेहत के लिहाज से हफ्ता अच्छा है, पुरानी शारीरिक समस्याओं से राहत मिलेगी. ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे. नियमित दिनचर्या और संतुलित खान-पान का लाभ मिलेगा. मनोरंजक और लाभदायक यात्राओं के सुंदर योग बन रहे हैं. परिवार या मित्रों के साथ की गई यात्रा यादगार साबित हो सकती है और मानसिक ताजगी प्रदान करेगी.

ये भी पढ़ें: Kumbh Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: सप्ताह में छिपा है बड़ा मोड़, कुंभ राशि वालों को मिल रही है खास चेतावनी
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Jun 2026 11:14 AM (IST)
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Pisces Weekly Horoscope Pisces Horoscope 2026 Meen Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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