Cancer Tarot Horoscope February 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार, कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना आत्मनिरीक्षण, आंतरिक बदलाव और सोच-समझकर फैसले लेने का संकेत दे रहा है. यह समय तेज़ी से आगे बढ़ने के बजाय ठहरकर अपनी योजनाओं और प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार करने का है. बीते समय में लिए गए निर्णयों का विश्लेषण करना आगे की राह को आसान बना सकता है. ज्योतिषाचार्य नितिका शर्मा से कर्क राशि वाले जानें अपना टैरो राशिफल.

करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से यह महीना चुनौतियों और सीख दोनों लेकर आएगा. नौकरीपेशा कर्क राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त दबाव या जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, यही परिस्थितियां आपको कुछ नया सीखने और अनुभव बढ़ाने का मौका भी देंगी.

आर्थिक स्थिति और लेनदेन

आर्थिक दृष्टि से फरवरी का महीना अचानक खर्च या अचानक लाभ का संकेत दे रहा है. इस दौरान बजट मैनेजमेंट बेहद जरूरी रहेगा. टैरो कार्ड्स इशारा कर रहे हैं कि फिलहाल प्रॉपर्टी में निवेश से बचना बेहतर रहेगा. जमीन या मकान से जुड़ा कोई बड़ा फैसला अभी टाल देना ही समझदारी होगी. गाड़ी खरीदने की योजना भी इस महीने आगे बढ़ाने के बजाय स्थगित करना लाभदायक रहेगा. रोजमर्रा के खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में फरवरी का महीना विश्वास और भावनात्मक समझ को मजबूत करने का है. रिश्ते में हैं तो साथी के साथ खुलकर बातचीत करें और मन की बात साझा करें. सिंगल कर्क राशि वालों को ऐसा साथी मिल सकता है, जो भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस कराए. हालांकि, किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से पेट और आंतों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. गलत खानपान या अनियमित दिनचर्या से बचें. हल्का, सुपाच्य भोजन लेना और समय पर खाना फायदेमंद रहेगा. मानसिक तनाव भी शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए आराम और संतुलन बनाए रखें.