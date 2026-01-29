Leo Tarot Horoscope February 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना रिश्तों, साझेदारी और सामंजस्य का संकेत दे रहा है. यह समय व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों स्तर पर दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का है. अकेले निर्णय लेने के बजाय सहयोग से किए गए प्रयास अधिक सफल साबित हो सकते हैं. ज्योतिषाचार्य नितिका शर्मा से सिंह वाले जाने अपना राशिफल.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा सिंह राशि वालों के लिए फरवरी का महीना टीमवर्क और समन्वय पर आधारित रहेगा. सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाने से कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी. नई परियोजनाओं में काम करने का अवसर मिल सकता है, जिनमें आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए टीम वर्क, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े क्षेत्र अनुकूल रहेंगे. इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन में प्रदर्शन अच्छा रहने की संभावना है.

आर्थिक स्थिति और निवेश

आर्थिक रूप से यह महीना साझेदारी में लाभ देने वाला हो सकता है. टैरो कार्ड्स संकेत देते हैं कि पार्टनरशिप में किया गया निवेश लाभदायक रहेगा. परिवार के साथ मिलकर प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बनाई जा सकती है, हालांकि सभी दस्तावेजों और कानूनी पहलुओं की जांच जरूरी होगी. इंश्योरेंस और अन्य निवेश योजनाओं में कोई भी फैसला सोच-समझकर लें. जल्दबाजी से बचना और लंबी अवधि की प्लानिंग करना बेहतर रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिहाज से फरवरी सिंह राशि वालों के लिए सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है. रिश्ते में हैं तो इसे अगले स्तर पर ले जाने की बात हो सकती है. आपसी समझ और सहयोग रिश्ते को मजबूत करेगा. सिंगल सिंह राशि वालों के लिए यह महीना नया रिश्ता शुरू करने या शादी के प्रस्ताव पर विचार करने का हो सकता है. परिवार की सहमति भी मिलने के योग बन रहे हैं.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में त्वचा और कंधों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. बदलते मौसम का असर भी दिख सकता है. पर्याप्त पानी पीना, नियमित मॉर्निंग वॉक करना और हल्का व्यायाम फायदेमंद रहेगा. तनाव से दूरी बनाना भी जरूरी होगा.