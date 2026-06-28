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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVakri Budh Effects: 29 जून से बुध होंगे वक्री! शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले पढ़ लें ये खबर

Vakri Budh Effects: 29 जून से बुध होंगे वक्री! शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले पढ़ लें ये खबर

Vakri Budh Effects: 29 जून 2026 से बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं. जानिए ज्योतिष के अनुसार इसका शेयर बाजार, बिजनेस, निवेश, संचार और फैसलों पर क्या असर पड़ सकता है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 28 Jun 2026 01:20 PM (IST)
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Vakri Budh Effects: अगर आप 29 जून के बाद शेयर बाजार में निवेश करने, नया बिजनेस शुरू करने या कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने की योजना बना रहे हैं, तो पहले यह खबर जरूर पढ़ लें.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 29 जून 2026 को रात 11:06 बजे बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री होने जा रहे हैं. यह स्थिति 24 जुलाई 2026 तक बनी रहेगी. बुध की वक्री चाल को व्यापार, बुद्धि, संचार, दस्तावेज और आर्थिक निर्णयों से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए इस दौरान सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह दी जाती है.

बुध की वक्री चाल क्यों मानी जाती है खास?

वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, संचार, गणना, व्यापार, लेखा-जोखा और निर्णय क्षमता का कारक माना जाता है. जब बुध वक्री होता है, तो कई बार भ्रम, गलतफहमी, संचार में बाधा और निर्णय लेने में असमंजस जैसी स्थितियां बनने की संभावना मानी जाती है. ऐसे समय में छोटी-सी चूक भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है.

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शेयर बाजार में बढ़ सकती है हलचल

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बुध के वक्री होने के दौरान शेयर बाजार में अचानक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. कई बार बाजार बिना किसी बड़े कारण के भी तेज़ी या गिरावट दिखा सकता है, जिससे निवेशकों में भ्रम की स्थिति बन सकती है. ऐसे समय में केवल अफवाहों या सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के आधार पर निवेश करना जोखिम भरा माना जाता है.

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कारोबार में रखें अतिरिक्त सावधानी

बुध व्यापार का भी प्रमुख ग्रह माना जाता है. इसलिए इस अवधि में पेमेंट में देरी, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने में रुकावट, क्लाइंट के साथ गलतफहमी या दस्तावेजों में त्रुटियां जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं.

अगर कोई नया एग्रीमेंट साइन करना हो या बड़ा वित्तीय निर्णय लेना हो, तो सभी दस्तावेजों और शर्तों की दोबारा जांच करना बेहतर माना जाता है.

निवेशकों के लिए क्या है सलाह?

ज्योतिषीय दृष्टि से इस दौरान जल्दबाजी में निवेश करने से बचना, किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना और सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना लाभदायक माना जाता है.

लंबी अवधि के निवेशक भावनाओं के बजाय तथ्यों और रिसर्च के आधार पर निर्णय लें. वहीं कारोबारियों को लेन-देन, ईमेल, बिल और कानूनी दस्तावेजों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 28 Jun 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
Budh Gochar Astrology ShareMarket StockMarket BudhVakri2026 MercuryRetrograde
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