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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोNumerology: पैसे बचाने और निवेश में माहिर होते हैं ये मूलांक के लोग, होते हैं समझदार

Numerology: पैसे बचाने और निवेश में माहिर होते हैं ये मूलांक के लोग, होते हैं समझदार

Numerology: जानिए मूलांक 4 वाले लोगों का स्वभाव, पैसों को लेकर उनकी सोच, निवेश की आदत, करियर, रिश्ते, खूबियां, कमजोरियां और अंक ज्योतिष के अनुसार सफलता पाने के आसान उपाय।

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 26 Jun 2026 12:01 PM (IST)
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Numerology: अंक ज्योतिष में हर मूलांक का अपना अलग स्वभाव और व्यक्तित्व बताया गया है. जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 माना जाता है.

इस मूलांक के लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये पैसे को केवल खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि भविष्य सुरक्षित करने का साधन मानते हैं। यही कारण है कि इन्हें आर्थिक मामलों में काफी समझदार माना जाता है.

पैसों को लेकर होते हैं बेहद व्यावहारिक

मूलांक 4 वाले लोग भावनाओं में बहकर आर्थिक फैसले नहीं लेते. कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले वे उसके फायदे और नुकसान पर अच्छी तरह विचार करते हैं। यही आदत उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करती है.

फिजूल खर्च से बनाते हैं दूरी

इन लोगों को दिखावे पर पैसा खर्च करना पसंद नहीं होता। ये अपनी जरूरत और बजट के अनुसार ही खर्च करते हैं. कई बार लोग इन्हें कंजूस समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये पैसों की सही कीमत जानते हैं और सोच-समझकर खर्च करना पसंद करते हैं.

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निवेश को देते हैं प्राथमिकता

मूलांक 4 के लोग बचत के साथ-साथ निवेश पर भी खास ध्यान देते हैं. वे चाहते हैं कि उनका पैसा समय के साथ बढ़े और भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिले. इसलिए बिना जानकारी के किसी भी योजना में पैसा लगाने से बचते हैं और सुरक्षित निवेश को प्राथमिकता देते हैं.

मेहनत के दम पर बनाते हैं पहचान

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 4 के लोग अनुशासित, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं. ये लोग शॉर्टकट की बजाय मेहनत और धैर्य पर भरोसा करते हैं। इसी वजह से धीरे-धीरे अपने करियर और आर्थिक जीवन में अच्छी सफलता हासिल कर लेते हैं.

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कभी-कभी जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाते हैं

इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह मानी जाती है कि कई बार ये किसी भी फैसले को लेने में जरूरत से ज्यादा समय लगा देते हैं. अधिक सोच-विचार के कारण अच्छे अवसर भी हाथ से निकल सकते हैं. यदि ये समय पर निर्णय लेना सीख जाएं, तो जीवन में और बेहतर सफलता हासिल कर सकते हैं.

किन क्षेत्रों में मिलती है सफलता?

मूलांक 4 वाले लोग ऐसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जहां अनुशासन, योजना और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। बैंकिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टी, प्रशासन, मैनेजमेंट और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में इन्हें अच्छी सफलता मिलने की संभावना रहती है.

मूलांक 4 के लिए आसान उपाय

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 4 वाले लोगों को नियमित दिनचर्या अपनानी चाहिए और निर्णय लेने में जरूरत से ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए. अनुभवी लोगों की सलाह लेकर निवेश करना और बिना पूरी जानकारी के किसी भी आर्थिक योजना में पैसा लगाने से बचना उनके लिए लाभदायक माना जाता है. साथ ही, धैर्य और अनुशासन बनाए रखने से उन्हें लंबे समय में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 26 Jun 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Investment Money Management Mulank 4 Personality Traits NUMEROLOGY Numerology Number 4 Numerology Astrology
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