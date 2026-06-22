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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVakri Budh 2026: 29 जून से इन राशि वालों को रहना होगा सावधान, फूंक-फूंक कर रखना होगा कदम

Vakri Budh 2026: 29 जून से इन राशि वालों को रहना होगा सावधान, फूंक-फूंक कर रखना होगा कदम

Vakri Budh 2026: 29 जून 2026 को बुध कर्क राशि में वक्री होने जा रहे हैं. जानें बुध वक्री का ज्योतिषीय महत्व, कर्क राशि में इसके प्रभाव, सावधानियां और सभी राशियों पर पड़ने वाले असर की विस्तृत जानकारी.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 22 Jun 2026 01:44 PM (IST)
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Vakri Budh 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, 29 जून 2026 को बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री होने जा रहे हैं. बुध को बुद्धि, वाणी, संचार, व्यापार, शिक्षा और तर्क क्षमता का कारक माना जाता है. जब बुध वक्री अवस्था में आते हैं, तो संवाद में गलतफहमियां, निर्णय लेने में भ्रम, तकनीकी बाधाएं और योजनाओं में देरी जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं.

कर्क राशि में बुध की यह वक्री चाल सभी 12 राशियों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगी, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह अवधि अपेक्षाकृत अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है. ऐसे जातकों को आर्थिक मामलों, पारिवारिक संबंधों, करियर और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध ग्रह हैं. ऐसे में बुध का वक्री होना आपके लिए आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है. निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने होंगे. परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद या गलतफहमी की स्थिति भी बन सकती है.

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कर्क राशि

बुध इसी राशि में वक्री हो रहे हैं, इसलिए कर्क राशि के जातकों पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक दिखाई दे सकता है. आत्मविश्वास में कमी, निर्णय लेने में भ्रम और भावनात्मक अस्थिरता महसूस हो सकती है. निजी और पेशेवर जीवन में संवाद की कमी के कारण रिश्तों में तनाव उत्पन्न होने की आशंका रहेगी.

कन्या राशि

कन्या राशि के स्वामी भी बुध ग्रह हैं. वक्री बुध के प्रभाव से कार्यस्थल पर योजनाओं में देरी हो सकती है. सहकर्मियों या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचारों का टकराव संभव है. मित्रों और परिचितों से जुड़ी कुछ निराशाजनक खबरें भी मिल सकती हैं. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना लाभदायक रहेगा.

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों को यात्रा, शिक्षा और करियर से जुड़े मामलों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. महत्वपूर्ण दस्तावेजों, कानूनी मामलों या आधिकारिक कार्यों में देरी होने की संभावना है. किसी भी निर्णय को भावनाओं के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण से लेना बेहतर रहेगा.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए यह वक्री अवधि वैवाहिक और साझेदारी संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है. जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं. किसी भी विवाद को बढ़ाने के बजाय बातचीत के माध्यम से हल करने का प्रयास करना चाहिए. आर्थिक मामलों में भी सतर्कता बरतना आवश्यक होगा.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों को प्रेम संबंधों, शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. भावनात्मक निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं. शेयर बाजार, सट्टा या जोखिम वाले निवेश से दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक होगा.

इस दौरान क्या करें?

किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज को ध्यान से पढ़कर ही हस्ताक्षर करें.

निवेश और बड़े आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें.

रिश्तों में संवाद बनाए रखें और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें.

यात्रा से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर लें.

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप सुरक्षित रखें.

भावनात्मक आवेश में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 22 Jun 2026 01:44 PM (IST)
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