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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरShani Vakri 2026: शनि वक्री में नौकरी और रिश्तों की होगी असली परीक्षा

Shani Vakri 2026: शनि वक्री में नौकरी और रिश्तों की होगी असली परीक्षा

Shani Vakri 2026: 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनि की वक्री चाल करियर, रिश्तों और फैसलों की असली तस्वीर सामने ला सकती है. जानें किन राशियों को सतर्क रहना चाहिए और कौन-से उपाय लाभ देंगे.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 06 Aug 2026 07:28 AM (IST)
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Shani Vakri 2026: क्या आपको लग रहा है कि कड़ी मेहनत के बावजूद प्रमोशन नहीं मिल रहा? कई इंटरव्यू देने के बाद भी नौकरी का ऑफर अटक रहा है? या ऑफिस में आपकी मेहनत की पहचान नहीं हो रही? वहीं दूसरी ओर रिश्तों में भी अचानक दूरियां, गलतफहमियां या लोगों का बदला हुआ व्यवहार आपको परेशान कर रहा है. अगर ऐसा है, तो ज्योतिष के अनुसार यह शनि वक्री 2026 का प्रभाव हो सकता है.

27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक कर्मफलदाता शनिदेव मीन राशि में वक्री रहेंगे. ज्योतिष में शनि की वक्री चाल को केवल कठिन समय नहीं माना जाता, बल्कि यह आत्मविश्लेषण, कर्मों की समीक्षा और जीवन की दिशा सुधारने का अवसर भी माना जाता है. यह समय आपको यह समझने का मौका देता है कि आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं और कौन-से रिश्ते वास्तव में आपके साथ हैं.

शनि वक्री क्यों माना जाता है खास?

शनि को कर्मफलदाता ग्रह कहा जाता है. जब शनि वक्री होते हैं, तो उनकी ऊर्जा बाहरी दुनिया से ज्यादा व्यक्ति के भीतर काम करती है. ऐसे समय में इंसान अपनी गलतियों, अधूरे कामों और उन फैसलों का सामना करता है जिन्हें वह लंबे समय से टालता आ रहा होता है.

इसे सजा का समय नहीं, बल्कि कर्मिक करेक्शन (Karmic Correction) का समय माना जाता है. यानी शनि यह बताते हैं कि आपकी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य की असली नींव कितनी मजबूत है.

नौकरी और करियर में सामने आएगी असली तस्वीर:

अगर आप नौकरी कर रहे हैं, नई जॉब की तलाश में हैं या अपना कारोबार चला रहे हैं, तो शनि वक्री आपके लिए कई अहम संकेत लेकर आ सकता है.

प्रमोशन या नई नौकरी में हो सकती है देरी

कई लोगों को महसूस हो सकता है कि लगातार मेहनत के बावजूद प्रमोशन नहीं मिल रहा या इंटरव्यू के बाद भी नौकरी का जवाब आने में समय लग रहा है. ऐसी स्थिति निराश कर सकती है, लेकिन ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार शनि मेहनत का फल देर से देते हैं, छीनते नहीं हैं. इसलिए इस समय अपने कौशल और अनुभव को बेहतर बनाने पर ध्यान देना अधिक फायदेमंद रहेगा.

जॉब बदलने से पहले जरूर सोचें

अगर आप केवल गुस्से, तनाव या ज्यादा सैलरी के लालच में नौकरी छोड़ने का फैसला ले रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचें. किसी भी नए ऑफर को अच्छी तरह समझें और बिना पूरी जानकारी के बड़ा फैसला न लें. यह समय धैर्य और समझदारी की मांग करता है.

ऑफिस में बढ़ सकती हैं जिम्मेदारियां

वर्कप्लेस पर अचानक नए प्रोजेक्ट, अतिरिक्त जिम्मेदारियां या बॉस की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं. शुरुआत में यह दबाव महसूस होगा, लेकिन यही अनुभव आगे चलकर आपके करियर ग्रोथ का मजबूत आधार बन सकता है.

ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें सावधान

इस दौरान सहकर्मियों के साथ गलतफहमियां या ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ सकती है. अपनी बात रखने से पहले तथ्यों पर भरोसा करें और भावनाओं में आकर कोई प्रतिक्रिया देने से बचें. शांत और प्रोफेशनल व्यवहार आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

रिश्तों में खत्म होगा भ्रम:

मीन राशि भावनाओं से जुड़ी राशि मानी जाती है. ऐसे में शनि वक्री रिश्तों की सच्चाई सामने लाने का काम कर सकता है.

नकली रिश्तों की होगी पहचान

जो लोग केवल जरूरत या स्वार्थ के कारण आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनका व्यवहार धीरे-धीरे स्पष्ट हो सकता है. कई लोगों को यह एहसास होगा कि मुश्किल समय में वास्तव में कौन उनका साथ निभाता है.

मजबूत रिश्ते होंगे और मजबूत

जहां विश्वास, सम्मान और ईमानदारी होगी, वहां शुरुआती मतभेदों के बाद रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत बन सकते हैं. कई पुराने विवाद बातचीत और समझदारी से सुलझने की संभावना भी रहेगी.

अहंकार बना सकता है दूरी

अगर गुस्से या अहंकार में कोई फैसला लिया गया, तो रिश्तों में स्थायी दूरी आ सकती है. इसलिए किसी भी विवाद में धैर्य और संवाद को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा.

अगर आपकी भी है ये राशि, तो भूलकर भी न करें ये गलती:-

मेष राशि

गुस्से में नौकरी बदलने, इस्तीफा देने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. सोच-समझकर उठाया गया कदम ही लाभ देगा.

वृषभ राशि

ऑफिस और परिवार दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. समय और पैसों का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

सिंह राशि

लीडरशिप और प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन टीमवर्क को नजरअंदाज करना नुकसान पहुंचा सकता है.

कन्या राशि

इंटरव्यू, नई नौकरी या करियर को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता न करें. अपनी तैयारी और मेहनत पर भरोसा रखें.

शनि वक्री के दौरान अपनाएं ये आसान उपाय:

अगर आप इस समय मानसिक शांति और पॉजिटिवीटी बनाए रखना चाहते हैं, तो नियमित रूप से कुछ सरल आध्यात्मिक(Spiritual) उपाय अपना सकते हैं.

  • प्रतिदिन "ॐ प्राम शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें.
  • शनिवार को श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें.
  • मंगलवार का व्रत रखने या हनुमान जी की उपासना करने से मानसिक मजबूती मिल सकती है.
  • सकारात्मक साहित्य पढ़ें, भजन सुनें और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाने का प्रयास करें.
  • अपने अधूरे कार्य पूरे करें और कर्मों में ईमानदारी बनाए रखें.

FAQs
1. शनि वक्री 2026 कब से कब तक रहेगा?

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, शनि 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक मीन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे.

2. क्या शनि वक्री हमेशा अशुभ होता है?

नहीं. शनि वक्री को आत्मविश्लेषण, अधूरे कार्य पूरे करने और जीवन की दिशा सुधारने का समय माना जाता है. इसका प्रभाव व्यक्ति की कुंडली और कर्मों पर भी निर्भर करता है.

3. शनि वक्री के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?

जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें, अनुशासन बनाए रखें, रिश्तों में धैर्य रखें और नियमित रूप से आध्यात्मिक साधना या शनि मंत्र का जाप करें.

यह भी पढ़े- मीन राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में क्या पूरी होगी आपकी बड़ी इच्छा या बदल जाएगी जिंदगी की दिशा?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 06 Aug 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Saturn Retrograde SHANI Vakri 2026 Shani Vakri Effects Shani Vakri In Pisces
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