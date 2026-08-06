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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 6 August 2026: भरणी नक्षत्र में चंद्रमा, जानें आज मेष से मीन तक किसकी बदलेगी किस्मत

Aaj Ka Rashifal 6 August 2026: भरणी नक्षत्र में चंद्रमा, जानें आज मेष से मीन तक किसकी बदलेगी किस्मत

Aaj Ka Rashifal 6 August 2026: आज का राशिफल 3 राशियों के लिए खास है. मेष में चंद्रमा से 7 राशियों को धन, करियर और पद-प्रतिष्ठा में लाभ मिलेगा. जानें सभी राशियों का भविष्य और उपाय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 06 Aug 2026 06:22 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal, 6 August 2026: आज श्रावण (सावण) मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 18:54 बजे तक रहेगी. गुरुवार का यह पावन दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ व कल्याणकारी माना जाता है.

पंचांग की गणना के अनुसार, आज रात 20:14 बजे तक 'भरणी नक्षत्र' और दोपहर 15:00 बजे तक 'गण्ड योग' का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज दिनभर और देर रात 25:53 बजे (तड़के 01:53 बजे) तक मंगल ग्रह के स्वामित्व वाली मेष राशि में ही संचार करेंगे.

Aaj Ka Rashifal 6 August 2026: भरणी नक्षत्र में चंद्रमा, जानें आज मेष से मीन तक किसकी बदलेगी किस्मत

ज्योतिषशास्त्र के अनुसार, मेष राशि में चंद्रमा के गोचर और गुरुवार के शुभ योग से मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि के जातकों के लिए सफलता, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि, पराक्रम और धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं.

वहीं, वृषभ, कन्या और मकर राशि वाले जातकों को अनियोजित खर्चों, मानसिक तनाव और दोपहर 14:07 से 15:47 बजे तक राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार के नए बड़े निवेश से सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए आज दोपहर 12:00 से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध रहेगा.

आइए जानते हैं, मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन करियर, बिजनेस, फाइनेंस, सेहत और रिलेशनशिप के लिहाज से कैसा रहेगा और कौन-से अचूक उपाय आपके भाग्य को चमकाएंगे!

मेष राशिफल, 6 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today)

गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 18:54:47 तक रहेगी. आज भरणी नक्षत्र रात 20:14:18 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (मेष राशि) में देर रात 25:53:59 (तड़के 01:53 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आपका आत्मबल और प्रभाव मजबूत बना रहेगा.

आज दोपहर 15:00:24 तक गण्ड योग रहेगा. शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:53:38 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं, दोपहर 14:07:19 से 15:47:48 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण फैसले लेने से बचें.

करियर (Career)

आपकी अपनी राशि में चंद्रमा के संचार और भरणी नक्षत्र के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता और कार्यकुशलता चरम पर रहेगी. नए प्रोजेक्ट्स में आपकी अगुवाई की तारीफ होगी.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:00 से 12:53 बजे) का लाभ उठाकर आप महत्वपूर्ण मीटिंग्स या पेंडिंग कामों को निपटा सकते हैं. दोपहर 14:07 से 15:47 बजे तक राहु काल रहेगा, अतः इस दौरान नए समझौते (Contracts) करने या कागजातों पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभप्रद और प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने वाला रहेगा. आपकी व्यावसायिक योजनाएँ फलीभूत होंगी और नए ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा. यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. आपकी आय में निरंतरता बनी रहेगी और पैसों के सही प्रबंधन से बचत करने में सफल रहेंगे. हालांकि, दोपहर 14:07 से 15:47 (राहु काल) और सुबह 05:44 से 07:25 (यमगण्ड काल) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय निवेश या जोखिम भरा सौदा करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

गुरुवार का दिन होने और प्रथम भाव में चंद्रमा का गोचर रहने से पारिवारिक और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और आपसी समझ मजबूत होगी. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको संबल देगा. शाम के समय परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान या विष्णु/बृहस्पति देव के मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, मौसमी बदलाव से बचने के लिए खान-पान का ध्यान रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं.

  • लकी नंबर: 9, 3
  • लकी कलर: पीला, लाल, केसरिया

गुरुवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें तथा उन्हें पीले फूल व चने की दाल-गुड़ अर्पित करें.
2. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं.

इस उपाय से आपके ज्ञान, मान-सम्मान और धन-धान्य में वृद्धि होगी तथा करियर की सभी बाधाएं दूर होंगी.

वृषभ राशिफल, 6 अगस्त 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 18:54:47 तक रहेगी. भरणी नक्षत्र रात 20:14:18 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वादश भाव (व्यय, हानि व विदेश भाव) में देर रात 25:53:59 (तड़के 01:53 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे अनियोजित खर्चों और मानसिक भागदौड़ पर नियंत्रण रखना होगा.

आज दोपहर 15:00:24 तक गण्ड योग रहेगा. आज दोपहर 12:00:02 से 12:53:38 तक का अभिजीत मुहूर्त रहेगा. वहीं, दोपहर 14:07:19 से 15:47:48 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए बड़े वित्तीय फैसलों में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज काम का बोझ अधिक रह सकता है. द्वादश भाव का चंद्रमा दफ्तरी राजनीति या सहकर्मियों के साथ अनबन की स्थिति बना सकता है, इसलिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें.

जो लोग विदेश से जुड़े व्यापार, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) में कार्यरत हैं, उनके लिए दिन अनुकूल रहेगा. दोपहर 14:07 से 15:47 बजे तक राहु काल रहेगा, इस अवधि में कोई भी नया आधिकारिक समझौता या बड़ा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज पैसों के लेन-देन में पारदर्शिता रखनी होगी. व्यावसायिक यात्राओं में अचानक कोई अड़चन आ सकती है. ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. यदि दक्षिण दिशा की यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज सतर्क रहने की जरूरत है. अनावश्यक खरीदारी और अचानक आने वाले खर्चों से बजट बिगड़ सकता है. दोपहर 14:07 से 15:47 (राहु काल) और सुबह 05:44 से 07:25 (यमगण्ड काल) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय निवेश या जोखिम भरा सौदा करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में छोटी-छोटी बातों को तूल न दें. वाणी पर संयम रखें और परिजनों की सलाह का सम्मान करें. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. शाम के समय किसी शांत वातावरण या धार्मिक स्थान पर जाने से मन को सुकून मिलेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आंखों में थकान, अनिद्रा या सिरदर्द महसूस हो सकता है. भागदौड़ के बीच पर्याप्त आराम लें, बासी व अत्यधिक मसालेदार खाने से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

  • लकी नंबर: 6, 3
  • लकी कलर: सफेद, पीला, क्रीम

गुरुवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ अर्पित करें.
2. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. माथे पर हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं और किसी गरीब को पीले फल या अन्न का दान करें.

इस उपाय से आपके अनावश्यक खर्चे रुकेंगे, मानसिक तनाव दूर होगा और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.

मिथुन राशिफल, 6 अगस्त 2026 (Mithun Rashifal Today)

गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 18:54:47 तक रहेगी. भरणी नक्षत्र रात 20:14:18 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से एकादश भाव यानी लाभ, आय और इच्छापूर्ति के भाव (मेष राशि) में देर रात 25:53:59 (तड़के 01:53 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आपकी आय और प्रभाव में वृद्धि होगी.

आज दोपहर 15:00:24 तक गण्ड योग रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू करने के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:53:38 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है. वहीं, दोपहर 14:07:19 से 15:47:48 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन काफी उपलब्धियों भरा रहेगा. एकादश भाव में चंद्रमा का संचार आपके रुके हुए कामों को गति देगा. ऑफिस में आपकी कार्यशैली और विचारों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना होगी.

सहकर्मियों से पूरा सहयोग मिलेगा. अभिजीत मुहूर्त (12:00 से 12:53 बजे) में महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठकों या फैसलों को निपटाना फायदेमंद रहेगा. दोपहर 14:07 से 15:47 बजे तक राहु काल के दौरान कोई नया समझौता करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन धन लाभ और व्यापारिक विस्तार के अवसर लेकर आ सकता है. पुराने क्लाइंट्स से नए ऑर्डर मिलने या अटका हुआ भुगतान वापस आने के योग हैं. यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. एकादश चंद्र के शुभ प्रभाव से आय के नए साधन बन सकते हैं. हालांकि, दोपहर 14:07 से 15:47 (राहु काल) और सुबह 05:44 से 07:25 (यमगण्ड काल) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. बड़े भाई-बहनों और मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा. गुरुवार का दिन होने से परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या मंदिर जाने का प्लान बन सकता है. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को ऊर्जावान और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. पुरानी किसी शारीरिक परेशानी से राहत मिल सकती है. प्रचुर मात्रा में पानी पीएं, सात्विक आहार लें और अपनी दिनचर्या में योग को शामिल रखें.

  • लकी नंबर: 5, 3
  • लकी कलर: हरा, पीला, क्रीम

गुरुवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु या श्री लक्ष्मी-नारायण मंदिर में दर्शन करें और पीले फूल व तुलसी पत्र अर्पित करें.
2. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और किसी जरूरतमंद को पीले फल का दान करें.

इस उपाय से आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आय के स्रोत मजबूत होंगे और सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे.

कर्क राशिफल, 6 अगस्त 2026 (Kark Rashifal Today)

गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 18:54:47 तक रहेगी. आज भरणी नक्षत्र रात 20:14:18 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी अपनी राशि के स्वामी हैं और आज वे आपकी राशि से दशम भाव यानी कर्म, करियर और प्रतिष्ठा के भाव (मेष राशि) में देर रात 25:53:59 (तड़के 01:53 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी.

आज दोपहर 15:00:24 तक गण्ड योग रहेगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:53:38 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. वहीं, दोपहर 14:07:19 से 15:47:48 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

दशम भाव में चंद्रमा के गोचर से आज करियर के क्षेत्र में आपके प्रभाव और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दफ्तर में आपकी कार्यप्रणाली की प्रशंसा होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा. यदि आप प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे हैं, तो आज का दिन सकारात्मक संकेत दे सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (12:00 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों या आधिकारिक कागजातों से जुड़े काम निपटाने के लिए करें. दोपहर 14:07 से 15:47 बजे तक राहु काल रहेगा, अतः इस दौरान किसी नए प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन साख बढ़ाने और बड़े क्लाइंट्स के साथ संपर्क स्थापित करने का है. सरकारी क्षेत्रों से जुड़े काम सरलता से पूरे हो सकते हैं. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित और प्रगतिशील रहेगा. आपके कर्म भाव में चंद्रमा का प्रभाव आय के नए रास्ते खोल सकता है. हालांकि, दोपहर 14:07 से 15:47 (राहु काल) और सुबह 05:44 से 07:25 (यमगण्ड काल) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय निवेश या जोखिम भरा सौदा न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-सौहार्द बना रहेगा. पिता या घर के किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन आपके फैसलों में मददगार साबित होगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी. शाम के समय परिवार के साथ भगवान विष्णु या शिव मंदिर में दर्शन का विचार बन सकता है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. हालांकि, काम के अधिक दबाव के कारण शाम को हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें और हल्का व सात्विक भोजन लें.

  • लकी नंबर: 2, 3
  • लकी कलर: सफेद, पीला, क्रीम

गुरुवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले फूल व तुलसी दल अर्पित करें.
2. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और किसी मंदिर में चने की दाल या केले का दान करें.

इस उपाय से आपकी राशि स्वामी चंद्रमा और गुरु ग्रह को मजबूती मिलेगी, जिससे करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी और सुख-समृद्धि प्राप्त होगी.

सिंह राशिफल, 6 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today)

गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 18:54:47 तक रहेगी. भरणी नक्षत्र रात 20:14:18 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य, धर्म और लंबी यात्राओं के भाव (मेष राशि) में देर रात 25:53:59 (तड़के 01:53 बजे) तक गोचर करेंगे.

आज दोपहर 15:00:24 तक गण्ड योग रहेगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:53:38 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. वहीं, दोपहर 14:07:19 से 15:47:48 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान नए निवेश या बड़े फैसलों से बचें.

करियर (Career)

नवम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके करियर में भाग्य का पूरा साथ दिलाएगा. कार्यस्थल पर आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे और उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी. यदि आप उच्च शिक्षा, ट्रेनिंग या करियर से जुड़ी किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन अनुकूल है.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:00 से 12:53 बजे) में महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाना फायदेमंद रहेगा. दोपहर 14:07 से 15:47 बजे तक राहु काल के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दूरस्थ संपर्कों और नए क्लाइंट्स से लाभ दिलाने वाला रहेगा. अटका हुआ धन या पुराना बकाया वापस मिलने के अच्छे योग हैं.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज भाग्य आपका साथ देगा, जिससे आय के नए स्रोत बन सकते हैं और धन संचय में मदद मिलेगी. हालांकि, दोपहर 14:07 से 15:47 (राहु काल) और सुबह 05:44 से 07:25 (यमगण्ड काल) के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े जोखिम भरे निवेश या शेयर बाजार में सट्टेबाजी से दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपको सही राह दिखाएगा. गुरुवार का दिन होने से परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या मंदिर जाने का योग बन सकता है, जिससे मन में सकारात्मकता और शांति रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य और ऊर्जावान रहेगा. नवम भाव के चंद्रमा के कारण आप मानसिक रूप से काफी प्रसन्न और सकारात्मक महसूस करेंगे. खान-पान में शुद्धता रखें, प्रचुर मात्रा में पानी पीएं और अपनी दैनिक दिनचर्या में प्राणायाम को शामिल करें.

  • लकी नंबर: 1, 3
  • लकी कलर: सुनहरा, पीला, केसरिया

गुरुवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु या श्री हरि के मंदिर में दर्शन करें और उन्हें पीले फूल व चने की दाल-गुड़ अर्पित करें.
2. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या सूर्य देव के लिए 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें.
3. माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और किसी मंदिर में पीले फल या वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, मान-सम्मान बढ़ेगा और सभी अटके हुए कार्य आसानी से पूरे होंगे.

कन्या राशिफल, 6 अगस्त 2026 (Kanya Rashifal Today)

गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 18:54:47 तक रहेगी. भरणी नक्षत्र रात 20:14:18 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम भाव यानी अनिश्चितता, अचानक बदलाव और शोध के भाव (मेष राशि) में देर रात 25:53:59 (तड़के 01:53 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे दिन थोड़ा धैर्य और सतर्कता से बिताने की आवश्यकता है.

आज दोपहर 15:00:24 तक गण्ड योग रहेगा. आज दोपहर 12:00:02 से 12:53:38 तक का अभिजीत मुहूर्त रहेगा. वहीं, दोपहर 14:07:19 से 15:47:48 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय अवधि में कोई भी नया या जोखिम भरा फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर के क्षेत्र में आज सतर्क रहकर काम करने की जरूरत है. अष्टम चंद्रमा के कारण दफ्तर में अचानक काम का दबाव या किसी सहकर्मी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है. कार्यस्थल की राजनीति से दूर रहें और केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें.

रिसर्च, गुप्त जांच, सीक्रेट प्रोजेक्ट्स या इंश्योरेंस क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए दिन लाभप्रद रह सकता है. दोपहर 14:07 से 15:47 बजे तक राहु काल के दौरान करियर से जुड़ा कोई बड़ा या जल्दबाजी भरा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज पैसों के मामले में और टैक्स/कानूनी दस्तावेजों को लेकर सतर्कता बरतनी होगी. व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों से सावधान रहें. यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. यदि दक्षिण दिशा की यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज का दिन संभलकर चलने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण अचानक अनपेक्षित खर्चे सामने आ सकते हैं. दोपहर 14:07 से 15:47 (राहु काल) और सुबह 05:44 से 07:25 (यमगण्ड काल) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय निवेश न करें और सट्टेबाजी या शेयर बाजार के जोखिम भरे सौदों से दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें. जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें और उनके विचारों का सम्मान करें. शाम के समय परिवार के साथ किसी मंदिर में जाने या धार्मिक पाठ करने से मानसिक तनाव दूर होगा और शांति मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पेट में गड़बड़ी, एसिडिटी या मानसिक थकावट महसूस हो सकती है. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, बासी या अत्यधिक मसालेदार भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं.

  • लकी नंबर: 5, 3
  • लकी कलर: हरा, पीला, क्रीम

गुरुवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु या श्री लक्ष्मी-नारायण जी की पूजा करें और उन्हें पीले फूल व चने की दाल अर्पित करें.
2. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और किसी गरीब या जरूरतमंद को पीले फल का दान करें.

इस उपाय से अष्टम चंद्रमा का अशुभ प्रभाव कम होगा, मानसिक तनाव समाप्त होगा और रुकावटों का नाश होगा.

तुला राशिफल, 6 अगस्त 2026 (Tula Rashifal Today)

गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 18:54:47 तक रहेगी. भरणी नक्षत्र रात 20:14:18 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम भाव यानी विवाह, जीवनसाथी, साझेदारी (Partnership) और व्यापार के भाव (मेष राशि) में देर रात 25:53:59 (तड़के 01:53 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे.

आज दोपहर 15:00:24 तक गण्ड योग रहेगा. शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:53:38 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं, दोपहर 14:07:19 से 15:47:48 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय में महत्वपूर्ण सौदे करने से बचें.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन काफी सकारात्मक और प्रगतिशील रहेगा. सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर टीमवर्क को बढ़ावा देगा और सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल बहुत मजबूत रहेगा. दफ्तर में आपके नए विचारों का स्वागत होगा.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:00 से 12:53 बजे) में महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठकों या क्लाइंट मीटिंग्स को निपटाना लाभदायक रहेगा. दोपहर 14:07 से 15:47 बजे तक राहु काल रहेगा, इस अवधि में किसी नए अनुबंध (Contract) पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों और साझेदारी में व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन धन लाभ लेकर आएगा. नए व्यावसायिक सौदे फाइनल हो सकते हैं और व्यापार में विस्तार की योजनाएं बनेंगी. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. व्यावसायिक सफलता से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. हालांकि, दोपहर 14:07 से 15:47 (राहु काल) और सुबह 05:44 से 07:25 (यमगण्ड काल) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

दांपत्य और पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशहाल रहेगा. सप्तम चंद्रमा जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता और मिठास लाएगा. जीवनसाथी की सलाह आपके लिए किसी महत्वपूर्ण निर्णय में बेहद मददगार साबित होगी. शाम के समय परिवार या जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थान या मंदिर जाने का प्लान बन सकता है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. अपनी दैनिक दिनचर्या में योग व प्राणायाम को शामिल रखें और प्रचुर मात्रा में पानी पीएं.

  • लकी नंबर: 6, 3
  • लकी कलर: सफेद, पीला, हल्का नीला

गुरुवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें तथा उन्हें पीले फूल व बेसन के लड्डू अर्पित करें.
2. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें.
3. माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और किसी मंदिर में चने की दाल या फल का दान करें.

इस उपाय से आपके व्यापार में वृद्धि होगी, दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी और सभी कार्य समय पर संपन्न होंगे.

वृश्चिक राशिफल, 6 अगस्त 2026 (Vrischika Rashifal Today)

गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 18:54:47 तक रहेगी. भरणी नक्षत्र रात 20:14:18 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता और दैनिक दिनचर्या के भाव (मेष राशि) में देर रात 25:53:59 (तड़के 01:53 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आप अपने विरोधियों और चुनौतियों पर हावी रहेंगे.

आज दोपहर 15:00:24 तक गण्ड योग रहेगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:53:38 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. वहीं, दोपहर 14:07:19 से 15:47:48 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान नए निवेश या बड़े फैसलों से बचें.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी मेहनत और बुद्धिमत्ता से सफलता पाने का है. छठे भाव में चंद्रमा के गोचर से दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता की तारीफ होगी और आपके प्रतिस्पर्धी शांत रहेंगे.

पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने के लिए आज का दिन सही है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:00 से 12:53 बजे) में महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना लाभदायक रहेगा. दोपहर 14:07 से 15:47 बजे तक राहु काल के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट या डील पर हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने कोर्ट-कचहरी या कागजी मामलों को सुलझाने और मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने का है. शत्रुओं या प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहें, हालांकि वे आपका अहित नहीं कर पाएंगे.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है, लेकिन अनियोजित खर्चे भी सामने आ सकते हैं. दोपहर 14:07 से 15:47 (राहु काल) और सुबह 05:44 से 07:25 (यमगण्ड काल) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम या शेयर बाजार में जल्दबाजी में निवेश न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. बातचीत के दौरान अपने स्वभाव में नम्रता बनाए रखें. जीवनसाथी का सहयोगात्मक रवैया आपको मानसिक संबल देगा. शाम के समय परिवार के साथ किसी मंदिर या धार्मिक स्थान पर जाने से घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है. छठे भाव के चंद्रमा के कारण पेट में एसिडिटी, पाचन में परेशानी या थकान महसूस हो सकती है. हल्का व सात्विक भोजन ग्रहण करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और दिनचर्या में योग को शामिल करें.

  • लकी नंबर: 9, 3
  • लकी कलर: लाल, पीला, केसरिया

गुरुवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु या हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें पीले फूल व गुड़-चना अर्पित करें.
2. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और किसी मंदिर में चने की दाल या पीले फल का दान करें.

इस उपाय से आपके गुप्त शत्रुओं और बीमारियों का नाश होगा, सभी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और सफलता मिलेगी.

धनु राशिफल, 6 अगस्त 2026 (Dhanu Rashifal Today)

गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 18:54:47 तक रहेगी. आज भरणी नक्षत्र रात 20:14:18 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव यानी बुद्धि, विद्या, संतान, प्रेम और निर्णय क्षमता के भाव (मेष राशि) में देर रात 25:53:59 (तड़के 01:53 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता और कार्यकुशलता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी.

आज दोपहर 15:00:24 तक गण्ड योग रहेगा. शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:53:38 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं, दोपहर 14:07:19 से 15:47:48 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान नए निवेश या बड़े फैसलों से बचें.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन अपनी सूझबूझ और बौद्धिक क्षमता के बल पर सफलता हासिल करने का है. पंचम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से दफ्तर में आपके नए आइडियाज और रणनीतियों को काफी सराहा जाएगा.

प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन विशेष रूप से फलदायी रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (12:00 से 12:53 बजे) में महत्वपूर्ण आधिकारिक काम निपटाना लाभदायक रहेगा. दोपहर 14:07 से 15:47 बजे तक राहु काल रहेगा, इस अवधि में किसी भी नए दस्तावेज पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दूरदर्शी योजनाएं बनाने और नए प्रोजेक्ट्स को फाइनल करने का है. आपकी त्वरित निर्णय क्षमता से व्यावसायिक सौदों में लाभ मिलेगा.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सोच-समझकर किए गए निवेश के लिए अनुकूल रहेगा. रुका हुआ धन या पुराना बकाया प्राप्त हो सकता है. हालांकि, दोपहर 14:07 से 15:47 (राहु काल) और सुबह 05:44 से 07:25 (यमगण्ड काल) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम या शेयर बाजार में जल्दबाजी में बड़ा दांव लगाने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है या उनकी प्रगति देखकर मन प्रसन्न रहेगा. लव लाइफ में आपसी समझ और मिठास बढ़ेगी. शाम के समय परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या मंदिर जाने का प्लान बन सकता है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से काफी प्रसन्न और तरोताजा महसूस करेंगे. हालांकि, पेट से जुड़ी हल्की समस्या से बचने के लिए बाहर के भोजन से परहेज करें, प्रचुर मात्रा में पानी पीएं और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें.

  • लकी नंबर: 3, 1
  • लकी कलर: पीला, केसरिया, लाल

गुरुवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें तथा उन्हें पीले फूल व चने की दाल-गुड़ अर्पित करें.
2. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और किसी मंदिर में पीले फल का दान करें.

इस उपाय से आपकी बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होगी, भगवान विष्णु और गुरु ग्रह का आशीर्वाद मिलेगा और करियर में उन्नति के नए द्वार खुलेंगे.

मकर राशिफल, 6 अगस्त 2026 (Makar Rashifal Today)

गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 18:54:47 तक रहेगी. आज भरणी नक्षत्र रात 20:14:18 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, वाहन, संपत्ति और मानसिक शांति के भाव (मेष राशि) में देर रात 25:53:59 (तड़के 01:53 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे घरेलू मामलों और सुख-सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा.

आज दोपहर 15:00:24 तक गण्ड योग रहेगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:53:38 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. वहीं, दोपहर 14:07:19 से 15:47:48 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए संपत्ति या नए सौदों से जुड़े बड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. चतुर्थ भाव का चंद्रमा काम के सिलसिले में थोड़ा मानसिक तनाव या व्यस्तता दे सकता है. ऑफिस में पेंडिंग पड़े कामों को प्राथमिकता के साथ निपटाएं.

सहकर्मियों के साथ समन्वय बनाए रखें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:00 से 12:53 बजे) में महत्वपूर्ण आधिकारिक काम निपटाना लाभदायक रहेगा. दोपहर 14:07 से 15:47 बजे तक राहु काल के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट या समझौते पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी पुरानी रणनीतियों को मजबूत करने और कार्ययोजनाओं की समीक्षा करने का है. प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, वाहन या निर्माण सामग्री (Construction) से जुड़े कारोबारियों को अच्छा लाभ मिल सकता है.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज सतर्कता और सूझबूझ से चलने का दिन है. घर की साज-सज्जा, मरम्मत या वाहन रखरखाव पर कुछ खर्चे हो सकते हैं. यदि आप किसी अचल संपत्ति में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो कागजातों को अच्छी तरह जांच लें.

दोपहर 14:07 से 15:47 (राहु काल) और सुबह 05:44 से 07:25 (यमगण्ड काल) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनाए रखने के लिए संयम से काम लें. माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनकी सलाह का सम्मान करें. जीवनसाथी के साथ आपसी संवाद बनाए रखें ताकि किसी गलतफहमी की गुंजाइश न रहे.

शाम के समय परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान या मंदिर जाने से घर का माहौल शांत और सुखद बनेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सीने में जकड़न, गैस या मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. काम के बीच में आराम जरूर लें, खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और तनाव दूर करने के लिए प्राणायाम का सहारा लें.

  • लकी नंबर: 8, 3
  • लकी कलर: गहरा नीला, पीला, केसरिया

गुरुवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें तथा उन्हें पीले फूल व चने की दाल-गुड़ अर्पित करें.
2. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और किसी मंदिर में चने की दाल या केले का दान करें.

इस उपाय से आपके चतुर्थ चंद्र का अशुभ प्रभाव शांत होगा, मानसिक तनाव दूर होगा, घरेलू जीवन में सुख-समृद्धि आएगी और अटके हुए कार्य पूरे होंगे.

कुंभ राशिफल, 6 अगस्त 2026 (Kumbh Rashifal Today)

गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 18:54:47 तक रहेगी. भरणी नक्षत्र रात 20:14:18 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, छोटे भाई-बहनों और कम्यूनिकेशन के भाव (मेष राशि) में देर रात 25:53:59 (तड़के 01:53 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास, पराक्रम और प्रभाव में जबरदस्त वृद्धि होगी.

आज दोपहर 15:00:24 तक गण्ड योग रहेगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:53:38 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. वहीं, दोपहर 14:07:19 से 15:47:48 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन आपके पराक्रम और साहस के बल पर बड़ी सफलता हासिल करने का है. तृतीय भाव का चंद्रमा आपको कठिन से कठिन चुनौतियों को अपनी सूझबूझ से सुलझाने की शक्ति देगा.

मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन और क्लाइंट संवाद में आपकी बात का गहरा प्रभाव रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:00 से 12:53 बजे) में महत्वपूर्ण आधिकारिक काम निपटाना विशेष लाभदायक रहेगा. दोपहर 14:07 से 15:47 बजे तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में किसी नए अनुबंध (Contract) या फैसले पर हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मार्केटिंग, नेटवर्किंग और नई व्यावसायिक रणनीतियों पर काम करने के लिए बेहतरीन है. छोटी दूरी की व्यावसायिक यात्राएं नए अवसर और धन लाभ दिला सकती हैं.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज आपके प्रयासों से लाभ के नए मार्ग खुलेंगे. नेटवर्किंग और व्यावसायिक संपर्कों के माध्यम से आर्थिक फायदा मिल सकता है. हालांकि, दोपहर 14:07 से 15:47 (राहु काल) और सुबह 05:44 से 07:25 (यमगण्ड काल) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे और उनका भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल और समझ बेहतर रहेगी. शाम के समय परिवार के साथ किसी मंदिर या धार्मिक स्थल दर्शन के लिए जाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौहार्द बढ़ेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से काफी ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या में नियमित योगाभ्यास और प्राणायाम को शामिल रखें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और संतुलित आहार लें.

  • लकी नंबर: 8, 3
  • लकी कलर: गहरा नीला, पीला, हरा

गुरुवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें तथा उन्हें पीले फूल व चने की दाल-गुड़ अर्पित करें.
2. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और किसी मंदिर में चने की दाल या पीले फल का दान करें.

इस उपाय से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, गुप्त शत्रुओं का नाश होगा और जीवन की सभी रुकावटें दूर होंगी.

मीन राशिफल, 6 अगस्त 2026 (Meen Rashifal Today)

गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 18:54:47 तक रहेगी. आज भरणी नक्षत्र रात 20:14:18 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी धन, संपत्ति, कुटुंब और वाणी के भाव (मेष राशि) में देर रात 25:53:59 (तड़के 01:53 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आर्थिक मामलों और पारिवारिक बातचीत में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी.

आज दोपहर 15:00:24 तक गण्ड योग रहेगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:53:38 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. वहीं, दोपहर 14:07:19 से 15:47:48 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान धन से जुड़े बड़े फैसलों में विशेष सावधानी रखें.

करियर (Career)

द्वितीय भाव में चंद्रमा के गोचर से आज आपकी वाणी और संवाद शैली का प्रभाव दफ्तर में देखने को मिलेगा. प्रेजेंटेशन, बैठकों और क्लाइंट्स के साथ बातचीत में आप अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे.

सहकर्मियों के साथ समन्वय बनाए रखना आपके पक्ष में रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:00 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों या आधिकारिक काम निपटाने के लिए करें. दोपहर 14:07 से 15:47 बजे तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में किसी नए अनुबंध (Contract) पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से लाभप्रद रहेगा. ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध और पुराने अटके भुगतान मिलने से कारोबार में गति आएगी. यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज बचत और धन संचय (Savings) पर आपका विशेष ध्यान रहेगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन पारिवारिक जरूरतों पर कुछ अनपेक्षित खर्च भी हो सकते हैं.

दोपहर 14:07 से 15:47 (राहु काल) और सुबह 05:44 से 07:25 (यमगण्ड काल) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम या जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा और कुटुंब में आत्मीयता बढ़ेगी. अपनी मीठी वाणी से आप घर के माहौल को सुखद बना सकते हैं. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. शाम के समय परिवार के साथ किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का माहौल बनेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रहेगा. हालांकि, द्वितीय भाव का चंद्रमा गले या दांतों में हल्की संवेदनशीलता दे सकता है. अत्यधिक ठंडा या मसालेदार भोजन खाने से परहेज करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और ध्यान व प्राणायाम से स्वयं को ऊर्जावान बनाए रखें.

  • लकी नंबर: 3, 2
  • लकी कलर: पीला, केसरिया, सफेद

गुरुवार विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें तथा उन्हें पीले फूल व चने की दाल-गुड़ अर्पित करें.
2. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और किसी मंदिर में चने की दाल या पीले फल का दान करें.

इस उपाय से आपकी धन-संपत्ति में वृद्धि होगी, वाणी दोष दूर होगा, भगवान विष्णु और गुरु ग्रह के आशीर्वाद से जीवन की सभी विघ्न-बाधाएं दूर होंगी.

6 अगस्त 2026 के पंचांग और राशिफल से जुड़े FAQs

1. 6 अगस्त 2026 को कौन सी तिथि और विशेष योग है?

6 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 18:54:47 तक है. आज गुरुवार के साथ भरणी नक्षत्र और गण्ड योग का विशेष संयोग बन रहा है.

2. आज चंद्रमा किस राशि में और किस नक्षत्र में गोचर करेंगे?

आज चंद्रमा दिनभर और देर रात 25:53:59 (तड़के 01:53 बजे) तक मेष राशि में संचार करेंगे और रात 20:14:18 तक भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

3. 6 अगस्त 2026 को अभिजीत मुहूर्त का समय क्या है?

आज शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:53:38 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

4. 6 अगस्त 2026 को राहु काल और यमगण्ड काल कब से कब तक रहेगा?

आज दोपहर 14:07:19 से 15:47:48 तक राहु काल और सुबह 05:44:53 से 07:25:23 तक यमगण्ड काल रहेगा. इस समय में बड़ा वित्तीय निर्णय या नए कार्य की शुरुआत न करें.

5. गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को किस दिशा में दिशा शूल रहेगा?

गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. आज दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचें, बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

6. आज गुरुवार को कौन-सा विशेष उपाय करने से भाग्य चमकेगा?

प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें, उन्हें पीले फूल व चने की दाल-गुड़ अर्पित करें और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. इससे करियर में तरक्की मिलती है और धन-धान्य में वृद्धि होती है.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 06 Aug 2026 06:22 AM (IST)
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