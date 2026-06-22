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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 22 June 2026: आज धूमावती जयंती और सोमवार का संयोग, देखें शुभ मुहूर्त, पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 22 June 2026: आज धूमावती जयंती और सोमवार का संयोग, देखें शुभ मुहूर्त, पूरा पंचांग

Panchang 22 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी और धूमावती जयंती है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 22 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 22 जून 2026: आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, धूमावती जयंती और सोमवार को है. मां धूमावती की आराधना वह लोग करते हैं जो मानसिक अशांति, भय, शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं. सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ को भांग और धतूरा अर्पित करें. मान्यता है इससे रोग, दोष, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है. 

22 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 22 June 2026)

  • तिथि - अष्टमी (21 जून 2026, दोपहर 3.20 - 22 जून 2026, दोपहर 3.39)
  • वार- सोमवार
  • नक्षत्र- उत्तराफाल्गुनी 
  • योग- व्यतीपात, रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- दोपहर 12.50
  • चंद्रोस्त- सुबह 12.34, 23 जून
  • चंद्र राशि- कन्या

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया -  सुबह 5.24 - सुबह 7.09 
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.22 - रात 8.37

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल -  सुबह 7.09 - सुबह 8.54
  • यमगण्ड काल- सुबह 10.38 - दोपहर 12.23
  • आडल योग - सुबह 10.22 - दोपहर 12.23
  • गुलिक काल - दोपहर 2.08 - दोपहर 3.53

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 22 June 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - कन्या
  • मंगल- मेष
  • बुध- मिथुन
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

22 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष (Aries)
पुरानी स्वास्थ्य समस्या में राहत मिल सकती है, बिजनेस में शुरुआती चुनौतियों के बावजूद आपकी योग्यता काम आएगी. ऑफिस में माहौल सकारात्मक रहेगा, परिवार के साथ समय बिताने और छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं.

वृषभ (Taurus)
पढ़ाई में फोकस बनाए रखें, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और निवेश सोच-समझकर करें. नौकरी व दांपत्य जीवन में सुधार रहेगा, छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा.

मिथुन (Gemini)
भूमि और संपत्ति से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है, लेकिन व्यापार में भावनात्मक फैसलों से बचें. ऑफिस में दबाव बढ़ सकता है, पार्टनर से बहस से दूरी रखें.

कर्क (Cancer)
छोटे भाई-बहनों पर ध्यान दें, बिजनेस और नौकरी में मेहनत से सफलता मिलेगी. सरकारी योजनाओं से लाभ मिल सकता है, छात्रों को परीक्षा में अच्छे संकेत हैं.

सिंह (Leo)
पारिवारिक और संपत्ति संबंधी मामलों में समाधान मिलेगा, निवेश से पहले रिसर्च करें. जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो अवसर मिल सकते हैं, छात्रों को प्रतियोगिता का दबाव महसूस होगा.

कन्या (Virgo)
आत्मविश्वास बढ़ेगा और बिजनेस में आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. ऑफिस में सम्मान मिलेगा, लेकिन परिवार और रिश्तों में संतुलन बनाए रखें.

तुला (Libra)
नए लोगों पर भरोसा करने से बचें, बिजनेस में धैर्य और सावधानी जरूरी रहेगी. ऑफिस में काम पर नजर रहेगी, गुस्से और आलस्य पर नियंत्रण रखें.

वृश्चिक (Scorpio)
आर्थिक लाभ और करियर में सकारात्मक बदलाव के योग बन रहे हैं. नई तकनीक अपनाएं, छात्रों को लक्ष्य पर अधिक फोकस करना होगा.

धनु (Sagittarius)
बुजुर्गों की सलाह करियर में मदद करेगी, बिजनेस में सफलता के अवसर मिलेंगे. नेटवर्किंग और सकारात्मक सोच से लाभ होगा, रिश्तों में संवाद बनाए रखें.

मकर (Capricorn)
सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी और रुके काम आगे बढ़ सकते हैं. ऑफिस राजनीति से दूर रहें, छात्रों और खिलाड़ियों के लिए दिन अच्छा रहेगा.

कुंभ (Aquarius)
काम में मन कम लग सकता है, बिजनेस यात्रा और बड़े एग्रीमेंट में सतर्क रहें. सेहत को प्राथमिकता दें और अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ें.

मीन (Pisces)
दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी और बिजनेस में अच्छे अवसर मिल सकते हैं. नेटवर्किंग से करियर को फायदा होगा, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें.

आज का उपाय

दुखों का निवारण के लिए इस दिन मां दुर्गा की पूजा करें और शिव जी पर भस्म अर्पित करें.

आज का लकी कलर 

लाल, सफेद 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 22 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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