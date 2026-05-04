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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोBJP’s CM face in West Bengal: बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन? नतीजों पर भद्रा का साया... क्या दिल्ली से आएगा कोई 'सरप्राइज' नाम?

BJP’s CM face in West Bengal: बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन? नतीजों पर भद्रा का साया... क्या दिल्ली से आएगा कोई 'सरप्राइज' नाम?

BJP’s CM face in West Bengal: बंगाल चुनाव, क्या सुवेंदु अधिकारी या दिलीप घोष बनेंगे CM या दिल्ली से आएगा कोई सरप्राइज नाम? 4 मई की कुंडली में भद्रा और अष्टम बुध का साया. जानें सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 04 May 2026 06:09 PM (IST)
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West Bengal New CM Race: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे अब अपने आखिरी पड़ाव पर हैं. बीजेपी रुझानों में बहुमत के करीब दिख रही है, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा.

आज 4 मई 2026 की दोपहर 4:12 बजे से 'भद्रा' लग चुकी है. ज्योतिष के ग्रंथों की मानें तो भद्रा का समय बड़े फैसलों के लिए बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए सीएम के नाम का ऐलान होने में थोड़ा वक्त लग सकता है.

4 मई की शाम की प्रश्न कुंडली के अनुसार, इस समय ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसे इशारे कर रही है जो बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत हैं.

भद्रा का असर और फैसलों में देरी

आज पंचांग में 'विष्टि करण' यानी भद्रा का प्रभाव है. सरल शब्दों में कहें तो भद्रा के समय में राजनैतिक दल बड़े ऐलान करने से बचते हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि नतीजे बदलेंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जीत के बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने में कुछ घंटों या एक-दो दिन की देरी हो सकती है. बीजेपी नेतृत्व इस समय बहुत फूंक-फूंक कर कदम रखेगा ताकि भविष्य में सरकार चलाने में कोई दिक्कत न आए.

गुप्त रणनीति से तय होगा नाम

आज की कुंडली में लग्नेश बुध 8वें घर में बैठा है. ज्योतिष में 8वां घर छिपी हुई चीजों और रहस्यों का होता है. इसका साफ मतलब है कि बंगाल का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला भीड़ या रैलियों के शोर से नहीं, बल्कि दिल्ली के बंद कमरों में होने वाली गुप्त बैठकों से होगा. यह फैसला पूरी तरह से संगठन और तालमेल पर आधारित होगा न कि केवल व्यक्तिगत लोकप्रियता पर.

कौन से नाम हैं चर्चा में?

बंगाल की सियासत में इस समय कुछ चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा है. सुवेंदु अधिकारी अपनी आक्रामकता और जमीनी पकड़ के कारण रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं. वहीं दिलीप घोष जैसे पुराने और अनुशासित नेताओं का दावा भी मजबूत है. लेकिन, चूंकि कुंडली में 'गुप्त रणनीति' का योग है, इसलिए इस बात की भी पूरी संभावना है कि दिल्ली से कोई ऐसा 'सरप्राइज' नाम सामने आए जिसकी चर्चा फिलहाल मीडिया में नहीं हो रही है.

कैसा होगा नया मुख्यमंत्री?

कुंडली के सितारों के अनुसार, बंगाल का नया मुख्यमंत्री स्वभाव से बहुत अनुशासित और कड़े फैसले लेने वाला होगा. मूलांक 1 और ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बताता है कि नया नेतृत्व पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की कोशिश करेगा. यह व्यक्ति केंद्र और राज्य के बीच एक मजबूत कड़ी साबित होगा. हालांकि, वृश्चिक का चंद्रमा यह भी कहता है कि नई सरकार को शुरुआत में काफी राजनैतिक संघर्ष और विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

नाम नहीं, प्रक्रिया को समझें

अंत में, ग्रहों की चाल हमें किसी एक नाम तक नहीं ले जाती, बल्कि एक पैटर्न दिखाती है. भद्रा और अष्टम बुध के कारण नाम तय होने में थोड़ा समय लग सकता है. मुख्यमंत्री वही बनेगा जिस पर पार्टी के बड़े नेताओं और संगठन की आपसी सहमति होगी. यह जीत किसी एक चेहरे की नहीं बल्कि एक सोची-समझी रणनीति की होगी. अब बस कुछ घंटों का इंतजार है जब बंगाल के नए 'बॉस' के नाम से पर्दा उठेगा.

यह भी पढ़ें- Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मानी हार, पहली बार आया टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का रिएक्शन, कहा- फैसला स्वीकार...

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 04 May 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
CM Astrology WEST BENGAL Prediction 2026 Election 2026 BJP’s CM Face In West Bengal West Bengal New CM Race

Frequently Asked Questions

पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने में देरी क्यों हो रही है?

4 मई 2026 को 'भद्रा' लगने के कारण बड़े फैसलों के लिए यह समय संवेदनशील है. इस कारण मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने में कुछ घंटों या एक-दो दिन की देरी हो सकती है.

पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होगा?

कुंडली के अनुसार, नए मुख्यमंत्री का फैसला भीड़ या रैलियों के शोर से नहीं, बल्कि दिल्ली के बंद कमरों में होने वाली गुप्त बैठकों से होगा. यह निर्णय संगठन और तालमेल पर आधारित होगा.

पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के पद के लिए किन नामों पर चर्चा हो रही है?

सुवेंदु अधिकारी और दिलीप घोष जैसे नेताओं के नाम चर्चा में हैं. हालांकि, गुप्त रणनीति के कारण दिल्ली से कोई अप्रत्याशित नाम भी सामने आ सकता है.

पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री कैसा होगा?

नया मुख्यमंत्री स्वभाव से अनुशासित और कड़े फैसले लेने वाला होगा. वह पुरानी व्यवस्था को बदलने की कोशिश करेगा और केंद्र-राज्य के बीच एक मजबूत कड़ी साबित होगा.

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