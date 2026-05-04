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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाElection Results 2026: अमित शाह के 'शतरंज' के तीन मोहरे! बंसल, मालवीय और यादव ने बंगाल में कैसे किया कमाल? जीत की इनसाइड स्टोरी

Election Results 2026: अमित शाह के 'शतरंज' के तीन मोहरे! बंसल, मालवीय और यादव ने बंगाल में कैसे किया कमाल? जीत की इनसाइड स्टोरी

Election Results 2026: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की आंधी बीते 5 सालों से चल रही है. यह कोई एक रात की जीत नही हैं. इसके लिए अमित शाह ने तीन मोहरों से बिसात बिछाई और खेल लगभग पलट दिया.

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 04 May 2026 05:03 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत ने सभी को चौंका दिया. जिस राज्य में पिछले 15 साल से ममता बनर्जी का किला अभेद्य माना जाता था, वहां बीजेपी ने न सिर्फ दखल दिया, बल्कि दो-तिहाई बहुमत के साथ इतिहास रच दिया. इस बड़ी जीत की पूरी तस्वीर समझने के लिए, हमें बंगाल बीजेपी या यूं कहें कि अमित शाह के 3 मोहरों की रणनीति समझना जरूरी है, जिन्होंने बंगाल में कमल खिला दिया:

सवाल 1: बीजेपी की इस बड़ी जीत के पीछे अमित शाह का 'शतरंज' का क्या खेल था?
जवाब: पश्चिम बंगाल में जीत के लिए पिछले अनुभवों से सीखकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तरह रणनीति बदल दी थी. 2021 के चुनावों में भले ही पार्टी को 38% वोट मिले थे, लेकिन वह सिर्फ 77 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी, जबकि 48% वोट पाकर TMC ने 215 सीटों पर जीत हासिल की थी. इस बार की शिकस्त को समझते हुए रैलियों के बजाय हर बूथ और हर एक मतदाता तक पहुंचने की रणनीति बनाई गई.

खास बात यह रही कि पहले की तरह व्यक्तिगत हमले या सिर्फ हिंदुत्व के नारों पर फोकस नहीं किया गया, बल्कि स्थानीय मुद्दों जैसे भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और घुसपैठ के मुद्दों को उठाया गया. इसी रणनीति को सफल बनाने के लिए अमित शाह ने तीन खास लोगों यानी भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल और अमित मालवीय को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी थीं. इन्हें शतरंज के तीन मोहरे कहा जा रहा है.

सवाल 2: भूपेंद्र यादव को 'मास्टर प्लानर' क्यों कहा जा रहा है?
जवाब: भूपेंद्र यादव को इस चुनाव का प्रभारी बनाया गया था और इन्होंने इसे बिल्कुल सीरियस लिया. ये सितंबर 2025 से ही लगातार कोलकाता में डेरा डालकर रह रहे थे. टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने राज्य का हर जिला कवर किया और अपने अनुभवों के आधार पर रणनीति को लगातार ट्वीक किया. इन्हें बीजेपी का 'बैकरूम स्ट्रैटेजिस्ट' भी कहा जाता है.

इनकी कार्यशैली विस्तार पर ध्यान देने वाली रही है और बैठकें अक्सर रात 2 बजे तक चलती थीं. हर सीट पर जातिगत समीकरणों को साधने से लेकर प्रचार का सही समय तय करने तक, पूरी प्लानिंग ये कर रहे थे. भूपेंद्र यादव केंद्रीय नेतृत्व और स्थानीय यूनिट के बीच पुल का काम कर रहे थे, जिससे हर स्तर पर तालमेल बना रहा.

सवाल 3: सुनील बंसल 'साइलेंट स्ट्राइकर' कैसे बन गए?
जवाब: सुनील बंसल ने इस बार विशेष रणनीतिकार की भूमिका निभाई. जो चीजें पिछली बार 'बिगड़' गई थीं, उन्हें सुधारने का काम इन्होंने किया. सबसे बड़ी चाल यह रही कि बंसल ने 'कोई भी' बाहरी नेता को टिकट देने की बजाय पार्टी के उन्हीं वफादार कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया, जो सालों से जमीन पर काम कर रहे थे. 12,000 से ज्यादा स्ट्रीट मीटिंग और 1.65 लाख छोटी सभाएं उनकी रणनीति का हिस्सा थीं.

सबसे दिलचस्प बात यह रही कि शुरू में सीधे ममता बनर्जी को निशाना बनाने की बजाय, उन्होंने विधायकों के खिलाफ चार्जशीट जारी करने की रणनीति बनाई, जिससे TMC को 77 उम्मीदवार बदलने पड़े. बंसल पिछले कई महीनों से लगातार बंगाल में ही थे.

सवाल 4: अमित मालवीय की 'डिजिटल सेना' ने कैसे मोर्चा संभाला?
जवाब: अमित मालवीय को सिर्फ IT सेल का प्रमुख नहीं माना जा सकता, बल्कि वे इस चुनाव के को-इंचार्ज भी थे जो पिछले 5 सालों से ही बंगाल की ऑनलाइन-ऑफलाइन रणनीति पर काम कर रहे थे. लेकिन इस बार खास बात यह रही कि भले ही केवल वायरल ट्वीट का जमाना हो, बीजेपी ने डीप फेक और AI जैसी तकनीकों का इस्तेमाल भी किया.

हर बूथ पर 'व्हाट्सएप सेना' तैनात की. नेशनल हेराल्ड इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मालवीय ने 'मुस्लिम तुष्टीकरण', अवैध घुसपैठ' और 'स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार मुद्दों को सोशल मीडिया पर बखूबी सेट किया. उनकी डिजिटल टीम ने एक नारे के विरोध में दूसरा नारा तुरंत वायरल करके नुकसान को कंट्रोल किया और युवाओं को जोड़ने के लिए विशेष ऐप्स और कार्ड के जरिए लाखों फॉर्म भरवाए.

सवाल 5: इन तीनों ने आपस में कैसे तालमेल बिठाया?
जवाब: यह सबसे दिलचस्प सवाल है. तीनों ने बिल्कुल साफ-सुथरे तरीके से अपनी जिम्मेदारियां बांट रखी थीं:

  • भूपेंद्र यादव: रणनीति का डिजाइन तैयार करना और यह सुनिश्चित करना कि हर नेता और केंद्रीय मंत्री समय पर अपनी रैली और मीटिंग में उपलब्ध रहे.
  • सुनील बंसल: जमीन पर नेटवर्क बनाना, बूथ मैनेजमेंट संभालना और गुटबाजी खत्म करना.
  • अमित मालवीय: मुद्दों को सही रूप देकर जनता तक पहुंचाना और डिजिटल मोर्चे पर TMC के प्रचार को नाकाम करना.

इन तीनों की रणनीति इस कदर सफल रही कि   पूरे चुनावी अखाड़े में कोई बड़ा विवाद सामने नहीं आया और पार्टी की पूरी मशीनरी एक साथ चलती रही. अमित शाह ने इन तीनों को बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल किया जैसे एक शतरंज के खिलाड़ी अपने तीन मोहरों को एक साथ मिलाकर मैट करते हैं.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर (एबीपी लाइव- हिंदी) अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इससे पहले दो अलग-अलग संस्थानों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी. जहां वे 5 साल से ज्यादा वक्त तक एजुकेशन डेस्क और ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. वे बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को भी लीड कर चुके हैं. ज़ाहिद देश-विदेश, राजनीति, भेदभाव, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और चुनाव जैसे सभी मुद्दों को हल करने में रूचि रखते हैं.
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Published at : 04 May 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
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