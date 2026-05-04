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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मानी हार, पहली बार आया अभिषेक बनर्जी का रिएक्शन, कहा- फैसला स्वीकार...

Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मानी हार, पहली बार आया अभिषेक बनर्जी का रिएक्शन, कहा- फैसला स्वीकार...

Bengal Election Result 2026: अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एक सभ्य समाज में लोग जो भी फैसला सुनाते हैं, उसे हर किसी को स्वीकार करना चाहिए. वोटों की गिनती की प्रक्रिया असामान्य रूप से धीमी चल रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 04 May 2026 06:02 PM (IST)
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TMC Abhishek Banerjee Reaction on Election Result: पश्चिम बंगाल में 4 मई को आए चुनावी परिणाम ने टीएमसी के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया है. यहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी की सरकार नहीं रहेगी. बीजेपी राज्य की सत्ता संभालेगी. अब इस पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का रिएक्शन आया है. उन्होंने चुनावी नतीजों पर पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है. 

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एक सभ्य समाज में लोग जो भी फैसला सुनाते हैं, उसे हर किसी को स्वीकार करना चाहिए. वोटों की गिनती की प्रक्रिया असामान्य रूप से धीमी चल रही है. इससे पहले 2021 में लगभग 90% गिनती साढ़े आठ घंटे के भीतर पूरी हो गई थी. अब उतने ही समय में केवल 6–8 राउंड ही पूरे हुए हैं.

अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि सभी से धैर्य बनाए रखने का आग्रह करता हूँ. तृणमूल के सभी काउंटिंग एजेंटों से भी अपील करता हूं कि वे किसी भी परिस्थिति में काउंटिंग सेंटर छोड़कर न जाएं. कई जगहों पर नतीजे मीडिया को बताए भी नहीं जा रहे हैं. बर्धमान दक्षिण में तृणमूल कांग्रेस पहले ही जीत हासिल कर चुकी है. फिर भी वोटों की दोबारा गिनती की जा रही है. 

अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि कल्याणी में कम से कम आठ ऐसी EVM हैं, जहां कंट्रोल यूनिट का डेटा Form 17C से मेल नहीं खाता है. 

बीजेपी ने टीएमसी के गढ़ में लगाई सेंध
इससे पहले खबर आई थी कि बीजेपी ने मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल में जबरदस्त सफलता हासिल की है. यह टीएमसी का गढ़ था, जिसमें भगवा पार्टी ने सेंध लगा दी. 

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने हेस्टिंग्स काउंटिंग सेंटर का दौरा किया था. जहां चुनाव आयोग ने उन्हें बाहर निकलने के लिए कह दिया, क्योंकि वो उम्मीदवार नहीं है. 

इधर रिपोर्ट्स हैं कि ममता बनर्जी जल्द ही राज्यपाल से मिलने जा सकती हैं. वह अभी भी काउंटिंग सेंटर में मौजूद हैं. बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी हमारे काउंटिंग सेंटर को लूट रही है. 

यह भी पढ़ें : Election Results 2026 LIVE: बंगाल में शानदार जीत की ओर BJP, 100 के नीचे आई TMC, तमिलनाडु में TVK ने लहराई 'विजय' पताका!

Published at : 04 May 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
TMC NEWS West Bengal Assembly Election 2026 Result
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