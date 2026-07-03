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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोWeekly Horoscope 6 12 July 2026: करियर, धन और लव लाइफ में किसका चमकेगा भाग्य? पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 6 12 July 2026: करियर, धन और लव लाइफ में किसका चमकेगा भाग्य? पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope: 6 से 12 जुलाई 2026 का साप्ताहिक राशिफल पढ़ें. जानें मेष, कन्या, तुला और मीन राशि वालों के लिए करियर, बिजनेस, धन, लव लाइफ, परिवार, स्वास्थ्य, लकी नंबर, लकी कलर और ग्रह गोचर का प्रभाव.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 03 Jul 2026 12:22 PM (IST)
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Weekly Horoscope 6-12 July 2026: इस सप्ताह की शुरुआत में बुद्धि और वाणी के कारक बुध देव का गोचर कर्क राशि में होने जा रहा है. ग्रहों का यह सुंदर हेर-फेर इस हफ्ते कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण वैचारिक और आर्थिक बदलाव लेकर आएगा. आइए जानते हैं इस सप्ताह की 4 मुख्य राशियों का साप्ताहिक राशिफल.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यधिक ऊर्जा और पराक्रम से भरा रहेगा. राशि स्वामी मंगल की अनुकूल स्थिति के कारण आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास देखने को मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली की सराहना होगी, जिससे सीनियर्स के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे.

व्यावसायिक दृष्टिकोण से नए प्रोजेक्ट्स हाथ में आ सकते हैं, लेकिन धन निवेश के मामलों में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या शॉर्टकट से बचना होगा. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ यदि कोई पुराना मनमुटाव था, तो वह इस सप्ताह दूर हो जाएगा.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर काम के अत्यधिक दबाव के कारण मानसिक तनाव या थकान हो सकती है, इसलिए ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: चमकीला लाल (Vibrant Red)

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला है. आपके राशि स्वामी बुध का गोचर इस हफ्ते आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में होने जा रहा है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को जबरदस्त मजबूती देगा.

लंबे समय से अटके हुए काम इस सप्ताह गति पकड़ेंगे और व्यापार में बड़ा आर्थिक मुनाफा होने के प्रबल योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को इस अवधि में बदलाव या पदोन्नति के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं.

सामाजिक दायरे में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. हालांकि, प्रेम संबंधों और पारिवारिक बातचीत के दौरान आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा छोटी सी बात बहस का रूप ले सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य है, लेकिन आंखों में खिंचाव या सिरदर्द से बचने के लिए स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण रखें.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: गहरा हरा (Deep Green)

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता करियर और सामाजिक जीवन में बड़ी सफलता लेकर आ रहा है. दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र में बुध का आगमन आपके पेशेवर जीवन को एक नई और सकारात्मक दिशा देगा.

यदि आपका कोई कानूनी मामला, जमीन-जायदाद या कोर्ट-कचहरी का विवाद लंबे समय से लंबित था, तो इस सप्ताह उसका फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत और प्रभावशाली होगी. परिवार में सुख और संतोष का माहौल रहेगा, खासकर संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिलने से घर में उत्सव का वातावरण बनेगा.

स्वास्थ्य के मामले में यह हफ्ता पूरी तरह अनुकूल है, पुरानी किसी शारीरिक समस्या से राहत मिलेगी, बस बाहर के खान-पान से थोड़ा परहेज रखें.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: बैंगनी (Purple) या हल्का नीला

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए 6 से 12 जुलाई का यह सप्ताह रचनात्मकता और नई योजनाओं को धरातल पर उतारने का है. पंचम भाव में बुध का गोचर आपकी बुद्धिमानी और निर्णय लेने की क्षमता को और अधिक प्रखर बनाएगा.

कार्यक्षेत्र में आपकी बनाई गई रणनीतियां पूरी तरह सफल रहेंगी, जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा. विशेष रूप से जो लोग रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या जमीन-जायदाद से जुड़े काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बंपर मुनाफा कमाने वाला साबित हो सकता है.

पारिवारिक मोर्चे पर सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च होगा और जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ रिश्तों में नयापन और गहराई आएगी. सप्ताह के मध्य में धन के लेन-देन को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें. स्वास्थ्य के लिहाज से घर के बुजुर्गों की सेहत पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा पीला (Golden Yellow)

सप्ताह का विशेष उपाय: इस सप्ताह को और अधिक शुभ व बाधारहित बनाने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें.

FAQ

Q1. 6 से 12 जुलाई 2026 का साप्ताहिक राशिफल किन राशियों के लिए सबसे शुभ है?

इस सप्ताह मेष, कन्या, तुला और मीन राशि के जातकों के लिए करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं.

Q2. इस सप्ताह किस राशि को नौकरी में लाभ मिल सकता है?

मेष, कन्या और तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां, पदोन्नति या बेहतर अवसर मिलने के योग बन रहे हैं.

Q3. 6-12 जुलाई 2026 में किस राशि की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी?

कन्या, तुला और मीन राशि के जातकों के लिए आय के नए स्रोत बनने और निवेश से लाभ मिलने की संभावना है.

Q4. इस सप्ताह का शुभ उपाय क्या है?

रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल और लाल चंदन मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना शुभ माना गया है.

Q5. इस सप्ताह किन राशियों की लव लाइफ बेहतर रहेगी?

मेष, तुला और मीन राशि के जातकों के प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ने के संकेत हैं.

यह भी पढ़ें- July 2026 Corporate World: छंटनी का खतरा या प्रमोशन की बहार? भारत की कुंडली से जानिए अपनी नौकरी का भविष्य

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 03 Jul 2026 12:22 PM (IST)
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July Weekly Horoscope Saptahik Rashifal
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