Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 19 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 19 नवंबर 2025

आज आपको संतुलन और व्यावहारिकता के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है. कार्यक्षेत्र में आपकी स्पष्टता और तेज़ निर्णय क्षमता सहकर्मियों को प्रभावित करेगी. किसी महत्वपूर्ण बातचीत या मीटिंग में आपकी बात सुनी जाएगी. परिवार और संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी. छात्रों, खासकर प्रशासन, डिबेट और प्रतियोगी परीक्षा वालों, को सफलता के संकेत मिलेंगे. स्वास्थ्य में हल्की थकान या चिड़चिड़ापन हो सकता है, लेकिन समग्र ऊर्जा अच्छी रहेगी. आर्थिक स्थिति स्थिर है, अचानक खर्चों से बचें.

Career: टीम सपोर्ट मिलेगा.

Love: भरोसा मजबूत.

Education: प्रतियोगी छात्रों को लाभ.

Health: थकान से बचें.

Finance: खर्च नियंत्रित रखें.

सफलता मंत्र: कर्मण्येवाधिकारस्ते यानी कर्म करो, फल की चिंता न करो.

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

Lucky Color: Red. Lucky Number: 9

वृषभ (Taurus) राशिफल, 19 नवंबर 2025

आज आपकी व्यवहारिक सोच आपको पेशेवर और निजी दोनों क्षेत्रों में लाभ देगी. लंबित मामलों में प्रगति संभव है और कोई पुरानी बातचीत आपके पक्ष में जा सकती है. प्रेम संबंधों में धैर्य और संतुलन आवश्यक रहेगा. छात्रों, विशेषकर कॉमर्स, लॉ और फाइनेंस वालों, के लिए दिन उपलब्धियों वाला है. स्वास्थ्य में गर्दन-कंधे की जकड़न से बचें. धन के मामलों में सुधार होगा और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

Career: निर्णय आपके पक्ष में.

Love: धैर्य से स्थिति सुधरेगी.

Education: कॉमर्स छात्रों को लाभ.

Health: जकड़न का ध्यान.

Finance: बकाया राशि संभव.

सफलता मंत्र: धैर्यं सर्वत्र साधनम् यानी हर सफलता की जड़ धैर्य है.

उपाय: लक्ष्मी जी को खीर अर्पित करें.

Lucky Color: White. Lucky Number: 6

मिथुन (Gemini) राशिफल, 19 नवंबर 2025

आज आपकी वाणी, तर्क और संवाद-क्षमता कमाल दिखाएगी. किसी महत्वपूर्ण प्रस्तुति या बातचीत में आपकी बात आगे बढ़ेगी. संबंधों में पारदर्शिता आएगी और पुराने मतभेद समाप्त हो सकते हैं. छात्रों, विशेषकर मीडिया, भाषा, लेखन और रिसर्च, का प्रदर्शन शानदार रहेगा. स्वास्थ्य में गले और तनाव पर ध्यान दें. आर्थिक रूप से अतिरिक्त आय का अवसर बन सकता है.

Career: कम्युनिकेशन आपकी ताकत.

Love: गलतफहमियाँ खत्म होंगी.

Education: भाषा/मीडिया छात्रों को लाभ.

Health: गले का ध्यान रखें.

Finance: अतिरिक्त कमाई संभव.

सफलता मंत्र: नास्ति विद्या समं बलम् यानी विद्या से बड़ा बल नहीं.

उपाय: तुलसी को जल चढ़ाएं.

Lucky Color: Green. Lucky Number: 5

कर्क (Cancer) राशिफल, 19 नवंबर 2025

आज आपका फोकस परिवार, भावनाओं और संतुलन पर रहेगा. किसी घरेलू निर्णय में आपकी राय महत्वपूर्ण होगी. ऑफिस में सहयोग का माहौल मिलेगा, और वरिष्ठ आपकी बात को महत्व देंगे. छात्रों, कला, चिकित्सा, काउंसलिंग और डिजाइन वालों, के लिए सफलता का योग है. स्वास्थ्य में नींद और पाचन पर ध्यान देना आवश्यक है. आर्थिक स्थिति सुधरेगी और परिवार से सहयोग मिलेगा.

Career: वरिष्ठों का समर्थन.

Love: आत्मीयता बढ़ेगी.

Education: कला/चिकित्सा छात्रों को लाभ.

Health: नींद-पानी का ध्यान.

Finance: पारिवारिक सहायता.

सफलता मंत्र: सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सबका सुख ही आपका सुख है.

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

Lucky Color: Silver. Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.