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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMangal Shukra Threat: युद्ध को मंगल और तेल-गैस को लगेगी शुक्र की नजर! क्या और गहराएगा संकट?

Mangal Shukra Threat: युद्ध को मंगल और तेल-गैस को लगेगी शुक्र की नजर! क्या और गहराएगा संकट?

Mangal Shukra Threat: करीब 25 दिनों से अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग जारी है. इस बीच शुक्र और मंगल जैसे ग्रहों की स्थिति भी अच्छे संकेत नहीं दे रही है. जानें क्या संकट और गहराएगा या मिलेगी राहत.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 24 Mar 2026 04:10 PM (IST)
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Mangal Shukra: मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध व तनाव अब दुनियाभर के लिए संकट बन चुका है. युद्ध के दौरान तेल-गैस की आपूर्ति की समस्या गहराने लगी है. इस बीच ग्रहों की स्थिति भी कुछ ऐसी बन रही है, जिसने वैश्विक स्तर पर चिंता की घंटी बजा दी है.

26 मार्च 2026 को शुक्र ग्रह का गोचर मेष राशि में होगा, जो मंगल की राशि है और यहां पहले से ही मंगल ग्रह मौजूद है. ज्योतिष में शुक्र और मंगल की युति को ऊर्जा, टकराव और संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा का संकेत माना जाता है. जानकारों की मानें तो, मंगल और शुक्र ग्रह की युति और मौजूद स्थिति युद्ध, आर्थिक संकट को और गंभीर बना सकता है. इसलिए इसे हमें चेतावनी के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि शुक्र और मंगल की स्थिति वर्तमान में एक भयावह तस्वीर को पेश करती है, जिसका सीधा संबंध युद्ध और ऊर्जा संसाधनों से जुड़ा है.

मिडिल ईस्ट युद्ध पर मंगल का विनाशकारी प्रभाव  

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और इसका स्वामी मंगल ग्रह है, जो युद्ध, सैन्य शक्ति, अक्रामकता और संघर्ष का कारक है. मौजूदा समय में मंगल मेष राशि में उपस्थित है, जिससे मंगल का प्रभाव मजबूत हो गया है, जो वर्तमान में विनाशकारी घटना और हिंसा का कारण बन सकता है. मंगल जब प्रभावी होता है तो सीमाओं पर तनाव, सैन्य गतिविधियों में तेजी और राजनीतिक बयानबाजी बढ़ने के संकेत मिलते हैं.

तेल-गैस पर शुक्र की नजर

वहीं दूसरी ओर अगर बात करें शुक्र ग्रह की तो, ज्योतिष के अनुसार, संसाधन, विलासिता, ऊर्जा का कारक शुक्र ग्रह है. शुक्र जब मंगल के साथ युति बनाता है या मंगल की राशि में गोचर करता है तो यह संकेत है कि, इन वस्तुओं की आपूर्ति या कीमतों में अस्थिरता आ सकती है.

मंगल-शुक्र की युति से गहराएगा संकट!

मंगल फिलहाल अपनी स्वराशि मेष में विराजमान हैं और 2 अप्रैल 2026 को मीन राशि में गोचर करेगा. वहीं शुक्र का गोचर 26 मार्च 2026 को मेष राशि में होगा, जिससे मंगल और शुक्र की युति बनेगी. मंगल और शुक्र का संयोजन ऐसे समय में बनना जब दुनियाभर में पहले से ही युद्ध से ऊर्जा संकट गहराया हुआ है, यह बढ़ते संघर्ष और संसाधनों के संकट की चेतावनी देता है. इस तरह से शुक्र और मंगल ग्रह की स्थिति इस समय दोहरी मार की तरह है. युद्ध और ऊर्जा आपूर्ति का असर जाहिर तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है.

आर्थिक और वैश्विक प्रभाव

ज्योतिष के अनुसार शुक्र धन, बाजार और व्यापार से भी जुड़ा ग्रह माना जाता है. मंगल के साथ इसकी युति कई बार अचानक उतार-चढ़ाव का संकेत देती है. ऐसे में ऊर्जा बाजार, शेयर मार्केट और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हलचल भी देखी जा सकती है.

 ये भी पढ़ें: Eid 2026: इस्लाम में कितनी ईद होती हैं? जानें ईद-उल-फितर से ईद-उल-अजहा तक का महत्व
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
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इनके लेखन की विशेषता
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 24 Mar 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Gas Crisis Mars Venus Conjunction Middle East War LPG Crisis Mangal Shukra Global Crisis 2026

Frequently Asked Questions

मंगल और शुक्र की युति से क्या संकेत मिलते हैं?

ज्योतिष में मंगल और शुक्र की युति को ऊर्जा, टकराव और संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा का संकेत माना जाता है। यह युद्ध और आर्थिक संकट को गंभीर बना सकती है।

मेष राशि में मंगल का गोचर क्या दर्शाता है?

मेष राशि का स्वामी मंगल युद्ध, सैन्य शक्ति और संघर्ष का कारक है। मेष राशि में मंगल का मजबूत प्रभाव विनाशकारी घटनाओं और हिंसा का कारण बन सकता है।

तेल-गैस आपूर्ति पर शुक्र की क्या भूमिका है?

ज्योतिष के अनुसार, शुक्र ऊर्जा का कारक है। जब शुक्र मंगल के साथ युति बनाता है, तो ऊर्जा की आपूर्ति या कीमतों में अस्थिरता आ सकती है।

मंगल-शुक्र की युति वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकती है?

मंगल-शुक्र की युति ऊर्जा बाजार, शेयर बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हलचल पैदा कर सकती है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार पड़ सकती है।

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