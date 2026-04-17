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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAkshaya Tritiya 2026: क्या अक्षय तृतीया पर डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए भी शुभ मुहूर्त देखना जरूरी, जानें

Akshaya Tritiya 2026: क्या अक्षय तृतीया पर डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए भी शुभ मुहूर्त देखना जरूरी, जानें

Akshaya Tritiya 2026: ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास ने अनुसार, रविवार 19 को अक्षय तृतीया है. इस दिन सोना खरीदारी का खास महत्व है. कई लोग डिजिटल गोल्ड भी खरीदते हैं, लेकिन इसके लिए मुहूर्त का ध्यान रखें.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 17 Apr 2026 06:45 AM (IST)
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  • अक्षय तृतीया 2026, 19 अप्रैल को, सोना खरीद शुभ माना जाता है।
  • डिजिटल गोल्ड सहित सभी तरह की खरीदारी हेतु शुभ मुहूर्त देखें।
  • विश्वसनीय प्लेटफॉर्म से ही डिजिटल गोल्ड खरीदें, कीमत ध्यान रखें।
  • खरीद से पूर्व सुरक्षा, शुल्क और सभी शर्तें समझें।

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म का सबसे शुभ दिन माना जाता है. इस खास मौके पर सोना (Gold) खरीदारी का विशेष महत्व होता है. मान्यता है कि, अक्षय तृतीया के दिन किया गया निवेश व्यर्थ नहीं जाता बल्कि उससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. इसलिए इस दिन सोना खरीदना समृद्धि को आमंत्रित करने जैसा माना जाता है.

बता दें कि, द्रिक पंचांग (Drik Panchang) के अनुसार, इस साल अक्षय तृतीया रविवार, 19 अप्रैल 2026 को पड़ रह है. तृतीया तिथि 19 अप्रैल सुबह 10:45 से 20 अप्रैल सुबह 07:49 तक रहेगी. पूरे दिन शुभ मुहूर्त और कई योग भी रहेंगे.

अक्षय तृतीया पर डिजिटल गोल्ड खरीदारी (Akshaya Tritiya Digital Gold Shopping)

धनतेरस की तरह की अक्षय तृतीया पर भी लोग सोने की खरीदारी को शुभ मानते हैं. स्मार्ट तरीके से सोने की खरीदारी के लिए इस समय आभूषण, सिक्के, ईटीएफ (ETF), एसजीबी और डिजिटल गोल्ड जैसे कई नए विकल्प मौजूद हैं. लेकिन डिजिटल दौर में डिजिटल खरीदारी का चलन भी बढ़ा है और लोग डिजिटल गोल्ड की खरीदारी भी करते हैं.

डिजिटल गोल्ड की खरीदारी भौतिक रूप से नहीं होती यानी खरीदारी के बाद सोना आपके पास नहीं रहता या आप उसे घर पर नहीं ला सकते हैं. इसलिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि, डिजिटल गोल्ड की खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है, अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिन पर अगर आप सोने की खरीदारी चाहे किसी भी रूप में कर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त अवश्य देख लें. शुभ मुहूर्त में खरीदा गया सोना समृद्धि को भी बढ़ाता है.

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का मुहूर्त (Akshaya Tritiya 2026 Digital Gold Buying Muhurat)

अक्षय तृतीया पर वैसे तो पूरे दिन अबूझ मुहूर्त रहता है. इसलिए इस बिना मुहूर्त देखे आप सभी कार्य कर सकते हैं. आप 19 अप्रैल सुबह 10:49 बजे से 20 अप्रैल सुबह 7:49 बजे तक इन 19 घंटे में कभी भी खरीदारी कर सकते हैं. लेकिन सोने की खरीदारी के लिए कुछ अन्य शुभ मुहूर्त रहेंगे, जिसे सबसे श्रेष्ठ माना जाता है. इसलिए आप अक्षय तृतीया पर इन मुहूर्त में भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं.

  • अभिजीत मुहूर्त- 19 अप्रैल, सुबह 11:55 बजे से दोपहर 12:46 बजे तक.
  • चौघड़िया मुहूर्त- (लाभ मुहूर्त) 19 अप्रैल सुबह 09:06 बजे से 10:43 बजे तक, (अमृत लाभ) 19 अप्रैल, सुबह 10:43 बजे से 12:20 बजे तक और (शुभ मुहूर्त) दोपहर 01:58 बजे से 03:35 बजे तक.
  • शाम में शुभ मुहूर्त- 19 अप्रैल, शाम 06:49 बजे से रात 08:12 बजे तक.
  • रात में शुभ मुहूर्त- 19 अप्रैल, रात 08:12 बजे से 09:35 तक

ये भी पढ़ें: Akshaya Tritiya 19 April 2026: आयुष्मान और त्रिपुष्कर योग का महा-संयोग, जानें कुबेर की कृपा पाने का सटीक मुहूर्त और गुप्त उपाय

डिजिटल गोल्ड खरीदते समय दिखाएं स्मार्टनेस और रहें सतर्क

  • विश्वसनीय प्लेटफॉर्म से ही ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड की खरीदारी करें
  • डिजिटल गोल्ड खरीदते समय भी सोने की कीमत (Gold Rate) और कैरेट (Gold Carat) का ध्यान रखें. 18 K, 22 K, 24 K गोल्ड की कीमतों में अंतर होता है. इसलिए सोना खरीदते समय कैरेट के अनुसार सोने की करेंट कीमत जरूर देखें.
  • डिजिटल गोल्ड खरीदने के बाद कई प्लेटफॉर्म पर 2-5 साल तक निशुक्ल स्टोरेज मिलता है और बाद में 0.05% से 0.3-04% तक स्टोरेज शुक्ल लेते हैं. इसके लिए खरीद-बिक्री पर भी चार्ज होते हैं. इसलिए डिजिटल गोल्ड की खरीदारी करते समय सुरक्षा नियमों, शुल्क और सभी शर्तों को अच्छी तरह समझ लें.

ये भी पढ़ें: Akshaya Tritiya 2026 Date: अक्षय तृतीया 2026 में कब है, देखें डेट और सोना-चांदी खरीदने का मुहूर्त
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive. com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 17 Apr 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Akshaya Tritiya Digital Gold Gold Buying Akshaya Tritiya 2026

Frequently Asked Questions

अक्षय तृतीया 2026 कब है?

द्रिक पंचांग के अनुसार, अक्षय तृतीया 2026 रविवार, 19 अप्रैल को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि 19 अप्रैल सुबह 10:45 से 20 अप्रैल सुबह 07:49 तक रहेगी।

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ क्यों माना जाता है?

मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया निवेश व्यर्थ नहीं जाता और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सोना खरीदना समृद्धि को आमंत्रित करने जैसा माना जाता है।

क्या डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त देखना आवश्यक है?

हाँ, अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिन पर किसी भी रूप में सोना खरीदते समय शुभ मुहूर्त अवश्य देख लेना चाहिए। शुभ मुहूर्त में खरीदा गया सोना समृद्धि को बढ़ाता है।

अक्षय तृतीया 2026 पर डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए सबसे अच्छे मुहूर्त कौन से हैं?

सोना खरीदने के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:55 से दोपहर 12:46), चौघड़िया मुहूर्त (लाभ, अमृत लाभ, शुभ) और शाम व रात के शुभ मुहूर्त को श्रेष्ठ माना जाता है।

डिजिटल गोल्ड खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

हमेशा विश्वसनीय प्लेटफॉर्म से ही खरीदारी करें, सोने की कीमत और कैरेट का ध्यान रखें, और सुरक्षा नियमों, शुल्क व सभी शर्तों को अच्छी तरह समझ लें।

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