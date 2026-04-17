Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अक्षय तृतीया 2026, 19 अप्रैल को, सोना खरीद शुभ माना जाता है।

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खरीद से पूर्व सुरक्षा, शुल्क और सभी शर्तें समझें।

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म का सबसे शुभ दिन माना जाता है. इस खास मौके पर सोना (Gold) खरीदारी का विशेष महत्व होता है. मान्यता है कि, अक्षय तृतीया के दिन किया गया निवेश व्यर्थ नहीं जाता बल्कि उससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. इसलिए इस दिन सोना खरीदना समृद्धि को आमंत्रित करने जैसा माना जाता है.

बता दें कि, द्रिक पंचांग (Drik Panchang) के अनुसार, इस साल अक्षय तृतीया रविवार, 19 अप्रैल 2026 को पड़ रह है. तृतीया तिथि 19 अप्रैल सुबह 10:45 से 20 अप्रैल सुबह 07:49 तक रहेगी. पूरे दिन शुभ मुहूर्त और कई योग भी रहेंगे.

अक्षय तृतीया पर डिजिटल गोल्ड खरीदारी (Akshaya Tritiya Digital Gold Shopping)

धनतेरस की तरह की अक्षय तृतीया पर भी लोग सोने की खरीदारी को शुभ मानते हैं. स्मार्ट तरीके से सोने की खरीदारी के लिए इस समय आभूषण, सिक्के, ईटीएफ (ETF), एसजीबी और डिजिटल गोल्ड जैसे कई नए विकल्प मौजूद हैं. लेकिन डिजिटल दौर में डिजिटल खरीदारी का चलन भी बढ़ा है और लोग डिजिटल गोल्ड की खरीदारी भी करते हैं.

डिजिटल गोल्ड की खरीदारी भौतिक रूप से नहीं होती यानी खरीदारी के बाद सोना आपके पास नहीं रहता या आप उसे घर पर नहीं ला सकते हैं. इसलिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि, डिजिटल गोल्ड की खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है, अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिन पर अगर आप सोने की खरीदारी चाहे किसी भी रूप में कर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त अवश्य देख लें. शुभ मुहूर्त में खरीदा गया सोना समृद्धि को भी बढ़ाता है.

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का मुहूर्त (Akshaya Tritiya 2026 Digital Gold Buying Muhurat)

अक्षय तृतीया पर वैसे तो पूरे दिन अबूझ मुहूर्त रहता है. इसलिए इस बिना मुहूर्त देखे आप सभी कार्य कर सकते हैं. आप 19 अप्रैल सुबह 10:49 बजे से 20 अप्रैल सुबह 7:49 बजे तक इन 19 घंटे में कभी भी खरीदारी कर सकते हैं. लेकिन सोने की खरीदारी के लिए कुछ अन्य शुभ मुहूर्त रहेंगे, जिसे सबसे श्रेष्ठ माना जाता है. इसलिए आप अक्षय तृतीया पर इन मुहूर्त में भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं.

अभिजीत मुहूर्त- 19 अप्रैल, सुबह 11:55 बजे से दोपहर 12:46 बजे तक.

चौघड़िया मुहूर्त- (लाभ मुहूर्त) 19 अप्रैल सुबह 09:06 बजे से 10:43 बजे तक, (अमृत लाभ) 19 अप्रैल, सुबह 10:43 बजे से 12:20 बजे तक और (शुभ मुहूर्त) दोपहर 01:58 बजे से 03:35 बजे तक.

शाम में शुभ मुहूर्त- 19 अप्रैल, शाम 06:49 बजे से रात 08:12 बजे तक.

रात में शुभ मुहूर्त- 19 अप्रैल, रात 08:12 बजे से 09:35 तक

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डिजिटल गोल्ड खरीदते समय भी सोने की कीमत (Gold Rate) और कैरेट (Gold Carat) का ध्यान रखें. 18 K, 22 K, 24 K गोल्ड की कीमतों में अंतर होता है. इसलिए सोना खरीदते समय कैरेट के अनुसार सोने की करेंट कीमत जरूर देखें.

डिजिटल गोल्ड खरीदने के बाद कई प्लेटफॉर्म पर 2-5 साल तक निशुक्ल स्टोरेज मिलता है और बाद में 0.05% से 0.3-04% तक स्टोरेज शुक्ल लेते हैं. इसके लिए खरीद-बिक्री पर भी चार्ज होते हैं. इसलिए डिजिटल गोल्ड की खरीदारी करते समय सुरक्षा नियमों, शुल्क और सभी शर्तों को अच्छी तरह समझ लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.