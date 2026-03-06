हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Makar Rashifal 6 March 2026: मकर राशि कानूनी मामलों में मिलेगी जीत, टेक्नोलॉजी से बढ़ेगा कारोबार

Aaj Ka Makar Rashifal 6 March 2026: मकर राशि कानूनी मामलों में मिलेगी जीत, टेक्नोलॉजी से बढ़ेगा कारोबार

Capricorn Horoscope 6 March 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Mar 2026 03:10 AM (IST)
Preferred Sources

Makar Rashifal 6 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके नवम भाव में स्थित हैं, जिससे भाग्य, धर्म और आध्यात्मिकता से जुड़ी गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है. आज आपके भीतर सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा. दिनभर बनने वाले गण्ड और वृद्धि योग आपके प्रयासों को सफलता की ओर ले जाने में सहायक साबित हो सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपने जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ सकता है. समय पर भोजन, पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्रार्थना लाभदायक साबित हो सकती है.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी अपडेट के लिए अनुकूल है. यदि आप अपने बिजनेस में कोई नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड या ऑटोमेशन लागू करना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है. इससे काम की गति बढ़ेगी और लागत कम हो सकती है. ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण कानूनी मामलों में भी सफलता मिलने की संभावना है. योजनाबद्ध तरीके से काम करने से बाजार में आपकी प्रतिष्ठा मजबूत हो सकती है.

करियर और नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर सीनियर, जूनियर और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. अधिकारियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने से आपको मनचाहा ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है. जो लोग नौकरी में काउंटर ऑफर को लेकर दुविधा में हैं, उन्हें आज सही निर्णय लेने में स्पष्टता मिल सकती है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन घर में बढ़ते खर्च को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है. बेहतर होगा कि आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाए रखें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. जीवनसाथी के साथ समझदारी और सहयोग से रिश्ते मजबूत बने रहेंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ेंगे. मेहनत और अनुशासन के साथ किया गया प्रयास आपको सफलता के करीब ले जाएगा.

वित्त राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों में वृद्धि हो सकती है. इसलिए बजट बनाकर चलना और फिजूलखर्ची से बचना जरूरी होगा.

लक्की रंग: ऑफ वाइट
लक्की नंबर: 1
अनलक्की नंबर: 4

उपाय

आज भगवान शिव या शनिदेव की पूजा करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और भाग्य का साथ भी मिलेगा.

FAQs

1. क्या मकर राशि वालों के लिए आज बिजनेस में लाभ है?
हाँ, टेक्नोलॉजी अपडेट और योजनाबद्ध कार्य से व्यापार में सफलता मिल सकती है.

2. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज क्या संकेत हैं?
सीनियर्स और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है.

3. आर्थिक मामलों में क्या सावधानी रखें?
खर्चों पर नियंत्रण रखें और फिजूलखर्ची से बचकर बजट के अनुसार चलें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 06 Mar 2026 03:10 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Capricorn Horoscope. Makar Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Makar Rashifal 6 March 2026: मकर राशि कानूनी मामलों में मिलेगी जीत, टेक्नोलॉजी से बढ़ेगा कारोबार
Aaj Ka Makar Rashifal 6 March 2026: मकर राशि कानूनी मामलों में मिलेगी जीत, टेक्नोलॉजी से बढ़ेगा कारोबार
धर्म
Aaj Ka Dhanu Rashifal 6 March 2026: धनु राशि करियर में आएगा बड़ा बदलाव, सुखद बीतेगा परिवार के साथ समय
Aaj Ka Dhanu Rashifal 6 March 2026: धनु राशि करियर में आएगा बड़ा बदलाव, सुखद बीतेगा परिवार के साथ समय
धर्म
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 6 March 2026: वृश्चिक राशि व्यापार में मुनाफे के योग, विरोधियों की चाल होगी नाकाम
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 6 March 2026: वृश्चिक राशि व्यापार में मुनाफे के योग, विरोधियों की चाल होगी नाकाम
धर्म
Aaj Ka Tula Rashifal 6 March 2026: तुला राशि पैसों के लेन-देन में रहें अलर्ट, फिजूलखर्ची पर लगाएं लगाम
Aaj Ka Tula Rashifal 6 March 2026: तुला राशि पैसों के लेन-देन में रहें अलर्ट, फिजूलखर्ची पर लगाएं लगाम
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नॉट अवर बिजनेस,' ईरान के युद्धपोत को डुबाने पर कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल तो BJP ने दिया जवाब
'नॉट अवर बिजनेस,' ईरान के युद्धपोत को डुबाने पर कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल तो BJP ने दिया जवाब
बिहार
नीतीश कुमार के फैसले से उनके गांव के ही लोग नहीं खुश! कहा- RJD को देंगे समर्थन
नीतीश कुमार के फैसले से उनके गांव के ही लोग नहीं खुश! कहा- RJD को देंगे समर्थन
इंडिया
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत... ईरान के ऐलान ने अमेरिका-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, अब क्या करेंगे ट्रंप?
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत! ईरान के ऐलान ने US-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, क्या करेंगे ट्रंप?
क्रिकेट
ये दो ओवर रहे भारत की जीत के टर्निंग प्वाइंट, वरना इंग्लैंड ने कर दिया था 'खेला'; चेज हो जाते 254 रन
ये दो ओवर रहे भारत की जीत के टर्निंग प्वाइंट, वरना इंग्लैंड चेज कर देता 254 रन
टेलीविजन
'ये उसका रोज का है' अनुराग डोभाल के वायरल वीडियो पर भाई ने किया रिएक्ट, बोले- 'वो बीवी को मारता था'
'ये उसका रोज का है' अनुराग डोभाल के वायरल वीडियो पर भाई ने किया रिएक्ट, बोले- 'वो बीवी को मारता था'
इंडिया
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
ऑटो
Citroen Basalt Vs Kia Syros: इंजन और फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है बेहतर? यहां जानें अंतर
Citroen Basalt Vs Kia Syros: इंजन और फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है बेहतर? यहां जानें अंतर
जनरल नॉलेज
Strait of Hormuz: क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जानें कैसे मिला था इसे इसका यह नाम?
क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जानें कैसे मिला था इसे इसका यह नाम?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget