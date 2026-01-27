Kal Ka Rashifal: 28 जनवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. मन धर्म, पूजा-पाठ और आध्यात्मिक कार्यों में लगेगा. किसी मंदिर या धार्मिक स्थल की यात्रा का योग है. पड़ोसियों से सहयोग मिलेगा. व्यापार में आर्थिक लाभ के संकेत हैं और व्यवसाय विस्तार की योजना बन सकती है. सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी. संतान से जुड़ी चिंता दूर होगी, हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि

आज का दिन शुभ रहेगा. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और दिन प्रसन्नता में बीतेगा. रुके हुए कार्य पूरे होंगे. दांपत्य जीवन मधुर रहेगा. घर में धार्मिक आयोजन संभव है. मित्र या पड़ोसी से सहायता मिलेगी. शाम को खर्च बढ़ सकता है. विद्यार्थी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

आज आप काफी व्यस्त रहेंगे. काम का दबाव रहेगा, लेकिन सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. अटके काम निपटाने में सफलता मिलेगी. जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. मित्रों से सहयोग मिलेगा और धन आगमन के संकेत हैं. धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

कर्क राशि

दिन सुखद रहेगा और भाग्य का साथ मिलेगा. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सफलता संभव है. संतान से शुभ समाचार मिल सकता है. परिवार में प्रेम और धार्मिक माहौल रहेगा. रुके कार्य पूरे होंगे. शाम दोस्तों के साथ आनंद में बीतेगी.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: क्रीम

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

सिंह राशि

दिन लाभदायक रहेगा. जीवनसाथी और पिता से सहयोग मिलेगा. कम प्रयास में सफलता के योग हैं. व्यवसाय में बदलाव लाभकारी रहेगा. विदेश या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी. धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: सुनहरा

उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं.

कन्या राशि

कार्यस्थल पर आपकी बुद्धि और अनुभव की सराहना होगी. अधिकारियों से सम्मान मिलेगा. शिक्षा और व्यापार दोनों क्षेत्रों में लाभ है. व्यवसाय विस्तार संभव है. कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

आज आप सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. आर्थिक मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है. व्यापार में लाभ, लेकिन तकनीकी दिक्कतें संभव हैं.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं.

वृश्चिक राशि

दिन मिला-जुला रहेगा. जिम्मेदारियाँ अधिक रहेंगी. जीवनसाथी के साथ धार्मिक कार्य में भाग ले सकते हैं. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. नया काम शुरू करने का विचार बन सकता है. अप्रत्याशित धन लाभ संभव है.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: मैरून

उपाय: मंगलवार को मसूर दाल दान करें.

धनु राशि

दिन लाभकारी रहेगा. धर्म-कर्म में मन लगेगा. रुके कार्य पूरे होंगे. वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा. धन लाभ के साथ समृद्धि बढ़ेगी. शौक की वस्तु खरीद सकते हैं. मित्रों से सहयोग मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

मकर राशि

दिन व्यस्त रहेगा. मेहनत का पूरा फल मिलेगा. शाम धर्म-कर्म में बीतेगी. विरोधियों से सावधान रहें. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. किसी की मदद कर पुण्य लाभ प्राप्त होगा.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: नीला

उपाय: शनि मंदिर में तिल का तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि

भाग्य में वृद्धि के संकेत हैं. धन, कर्म और यश बढ़ेगा. शत्रु पर विजय मिलेगी. अटके कार्य पूरे होंगे. वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी. शुभ कार्यों में भाग लेकर संतोष मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: आसमानी

उपाय: जरूरतमंद को कंबल दान करें.

मीन राशि

दिन सुख-समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा. मनोकामना पूरी हो सकती है. घर में मांगलिक कार्य संभव है. धार्मिक यात्रा का योग है. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा. जीवनसाथी और माता से स्नेह मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: केले के पेड़ में जल चढ़ाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.