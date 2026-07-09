Aaj Ka Rashifal, 9 July 2026: आज गुरुवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:40:21 तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण है.

आज चंद्रमा आज मेष राशि में गोचर कर रहे हैं जो चंद्रमा की उच्च राशि है. ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मेष राशि के 3 अंश पर उच्च के होते हैं और समग्र रूप से मेष राशि में चंद्रमा का गोचर उत्तम फलदायी माना जाता है.



उच्च राशि का चंद्रमा मन की स्थिरता, भावनात्मक शक्ति, निर्णय क्षमता और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है. यही कारण है कि आज चंद्रबल में मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशियों के जातकों के लिए विशेष अनुकूलता है.

आज सुकर्मा योग सुबह 10:11:21 तक रहेगा , यह 27 योगों में से एक अत्यंत शुभ योग है जिसमें किए गए कार्यों में शुभ फल की प्राप्ति होती है. आज अश्विनी नक्षत्र दोपहर 14:56:58 तक रहेगा जो केतु का नक्षत्र है और गति, चिकित्सा, नई शुरुआत तथा साहस का प्रतीक है. गुरुवार होने से बृहस्पति देव का विशेष प्रभाव ज्ञान, धर्म, शिक्षा और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करेगा.

आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:26 से 12:54:00) पूरी तरह मुफीद है, कंटक 12:54 के बाद शुरू होता है, इसलिए यह पूरा अवसर आज शुभ कार्यों के लिए स्वर्णिम है.

योगिनी एकादशी का व्रत आज या कल?

आज दशमी तिथि आरंभ होगी और कल एकादशी तिथि का आरंभ 10 जुलाई की सुबह 8 बजकर 16 मिनट पर होगा और समापन 11 जुलाई की सुबह 5:22 पर होगा. पंचांग अनुसार उदया तिथि के अभाव में इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा.

योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है, इस व्रत को रखने से 88 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है. इसलिए आज से ही एकादशी की तैयारी, दशमी का संयमित भोजन, सात्विक आहार और मन की पवित्रता, आरंभ कर दें.

आज का पंचांग, 9 जुलाई 2026

तिथि : कृष्ण नवमी (10:40:21 तक), फिर दशमी

नक्षत्र : अश्विनी (14:56:58 तक), फिर भरणी

योग : सुकर्मा (10:11:21 तक)

करण : गर-वणिज

पक्ष : कृष्ण

वार : गुरुवार

चंद्र राशि : मेष (उच्च राशि!)

सूर्योदय : 05:29:49

सूर्यास्त : 19:22:29

राहु काल : 14:10:00 से 15:54:12

अभिजीत मुहूर्त : 11:58:26 से 12:53:59

यमगण्ड : 05:29:49 से 07:14:01

दुष्टमुहूर्त : 10:09:49 से 11:05:22

कंटक : 12:54:00 से 13:49:37

दिशाशूल : दक्षिण

चंद्रबल : मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ

आज का सर्वश्रेष्ठ समय: अभिजीत मुहूर्त , 11:58:26 से 12:53:59 तक (पूरी तरह clean!). इसके अलावा सुबह 7:15 से 10:09 बजे तक भी शुभ.

योगिनी एकादशी 2026, कल 10 जुलाई को व्रत

योगिनी एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को होती है. इस वर्ष यह 10 जुलाई 2026, शुक्रवार को है. इस एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है. पद्म पुराण में कहा गया है कि इस व्रत का फल 88 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है. आज दशमी तिथि से ही व्रत की तैयारी शुरू करें, दशमी को सात्विक भोजन करें, लहसुन-प्याज का त्याग करें और मन को पवित्र रखें. कल एकादशी पर निर्जला या फलाहार व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें.

मेष राशिफल, 9 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत विशेष और शुभ है क्योंकि आज चंद्रमा आपकी ही राशि , मेष , में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं. गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण नवमी सुबह 10:40:21 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपके लग्न या प्रथम भाव) में अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं.

मेष राशि चंद्रमा की उच्च राशि है, इसलिए आज मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अपने सर्वोच्च स्तर पर है. व्यक्तित्व में असाधारण आकर्षण, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और मानसिक स्थिरता आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके द्वितीय भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. धन भाव में मंगल आपको आर्थिक मामलों में साहसी और निर्णायक बनाएगा. आज गुरुवार होने से बृहस्पति देव का विशेष प्रभाव आपके ज्ञान, धर्म और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करेगा. सुकर्मा योग सुबह 10:11:21 तक है, इस दौरान किए गए कार्यों में शुभ फल मिलेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. उच्च राशि के चंद्रमा की कृपा से दफ्तर में आपकी साख, व्यक्तित्व और प्रभाव असाधारण रूप से बढ़ेगा. सीनियर्स आपके काम की खुलकर तारीफ करेंगे. गुरुवार को बृहस्पति की कृपा से शिक्षा, परामर्श, कानून और वित्त क्षेत्र में काम करने वाले जातकों के लिए विशेष अवसर आ सकते हैं.

आज सुकर्मा योग में सुबह 7:15 से 10:09 तक और अभिजीत मुहूर्त (11:58:26 से 12:53:59) में , जो आज पूरी तरह clean है, कोई भी बड़ा करियर संबंधी निर्णय लें. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाने और गुरुवार को बृहस्पति की कृपा से ज्ञान, शिक्षा और धर्म से जुड़े व्यापार में असाधारण सफलता का है. अश्विनी नक्षत्र में नई व्यावसायिक शुरुआत विशेष फलदायी होती है. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें. राहु काल (14:10 से 15:54) में व्यावसायिक यात्रा न करें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा से बचें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

उच्च राशि के चंद्रमा और गुरुवार के बृहस्पति का संयोग रियल्टी, एडटेक, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में लॉन्ग-टर्म निवेश के श्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. उच्च राशि का चंद्रमा आपके व्यक्तित्व में जो असाधारण आकर्षण और स्थिरता लाएगा वह जीवनसाथी और प्रियजनों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा. गुरुवार को बृहस्पति की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और सुख आएगा. आज से योगिनी एकादशी की तैयारी शुरू करें, दशमी से सात्विक आहार लेना पारिवारिक पवित्रता और सुख लाएगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. उच्च राशि का चंद्रमा मानसिक स्थिरता, भावनात्मक शक्ति और शारीरिक ऊर्जा तीनों को उच्चतम स्तर पर ले जाएगा. अश्विनी नक्षत्र में स्वास्थ्य संबंधी नई दिनचर्या शुरू करना विशेष फलदायी है.

लकी नंबर: 9, 1 : लकी कलर: केसरिया, पीला

अचूक उपाय: गुरुवार को सुबह पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को पीले पुष्प, केला और तुलसी दल अर्पित करें. 'ॐ बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें. अभिजीत मुहूर्त में किसी जरूरतमंद को केले, चने की दाल या पीले वस्त्र का दान करें. आज से योगिनी एकादशी व्रत की तैयारी के लिए सात्विक भोजन शुरू करें.

वृषभ राशिफल, 9 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वादश भाव के चंद्रमा के बावजूद गुरुवार को बृहस्पति की विशेष कृपा और उच्च राशि के चंद्रमा की शुभ ऊर्जा से जीवन में नई सकारात्मक दिशा का है. गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण नवमी सुबह 10:40:21 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपकी राशि से द्वादश भाव) में गोचर कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा होने के कारण आज वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है, खर्चों पर ध्यान देना और एकांत में विचार करना आज का मुख्य भाव है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी ही राशि (लग्न/प्रथम भाव) में मंगल देव यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लग्न का मंगल आपके भीतर असाधारण ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगा. गुरुवार को वृषभ लग्नेश शुक्र और बृहस्पति का संयोग , यह दोनों मिलकर आज आपके जीवन में भाग्य का द्वार खोल सकते हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन एकांत में गहन कार्य और दीर्घकालिक रणनीतियां बनाने का है. द्वादश चंद्रमा के कारण काम का बोझ अधिक रह सकता है लेकिन लग्न मंगल की असाधारण ऊर्जा और गुरुवार के बृहस्पति की बुद्धि , यह दोनों मिलकर आपको हर चुनौती से निपटने में सक्षम बनाएंगे. सुकर्मा योग में सुबह 7:15 से 10:09 तक शुभ कार्यों की शुरुआत करें.

अभिजीत मुहूर्त (11:58:26 से 12:53:59) में बड़े निर्णय लें. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन बजट पर नजर रखने और अनावश्यक व्यय से बचने का है. द्वादश चंद्रमा के कारण धन का रिसाव हो सकता है. गुरुवार को बृहस्पति की कृपा से ज्ञान, शिक्षा और परामर्श से जुड़े व्यापार में अचानक अवसर आ सकता है. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में कोई बड़ा व्यावसायिक निर्णय लें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वादश चंद्रमा के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त में पुराने सुरक्षित निवेशों की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन एकांत चिंतन और आध्यात्मिक प्रेम का है. गुरुवार को भगवान विष्णु और बृहस्पति की पूजा से दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आएगी. आज से योगिनी एकादशी की तैयारी के लिए परिवार के साथ सात्विक आहार लेना शुरू करें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. गुरुवार को पीले फल और सात्विक भोजन करना बृहस्पति की कृपा दिलाएगा. योगिनी एकादशी व्रत की तैयारी के लिए आज से हल्का और सात्विक भोजन लें.

लकी नंबर: 6, 3 : लकी कलर: सफेद, पीला

अचूक उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. 'ॐ बृहस्पतये नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को केले या चने की दाल का दान करें. आज से योगिनी एकादशी की तैयारी के लिए सात्विक आहार शुरू करें.

मिथुन राशिफल, 9 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन एकादश भाव से आर्थिक लाभ, मित्रों का सहयोग और गुरुवार को बृहस्पति की कृपा से व्यापार और बौद्धिक कार्यों में विशेष उन्नति का है. गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण नवमी सुबह 10:40:21 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपकी राशि से एकादश भाव, लाभ स्थान) में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं. एकादश भाव में उच्च राशि के चंद्रमा का यह संयोग आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल को असाधारण रूप से अनुकूल बनाता है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से बारहवें भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. बारहवें मंगल के कारण खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है. आपकी राशि के लग्न भाव में सूर्य देव विराजमान हैं.

गुरुवार को बृहस्पति , मिथुन के लिए सप्तम और दशम भाव के स्वामी, का विशेष प्रभाव करियर और साझेदारी में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आर्थिक लाभ और नए अवसरों का है. एकादश भाव में उच्च चंद्रमा दफ्तर में मान-सम्मान को शिखर पर ले जाएगा. गुरुवार को बृहस्पति की कृपा से दशम भाव में करियर संबंधी नई संभावनाएं उभर सकती हैं. सुकर्मा योग में सुबह 7:15 से 10:09 तक शुभ कार्य करें. अभिजीत मुहूर्त (11:58:26 से 12:53:59) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अटके हुए धन को वसूलने और नए व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने का है. गुरुवार को बृहस्पति की कृपा से साझेदारी वाले व्यापार में अचानक बड़ा अवसर आ सकता है. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें. राहु काल (14:10 से 15:54) में व्यावसायिक यात्रा न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव में उच्च चंद्रमा और गुरुवार के बृहस्पति का संयोग IT, एडटेक, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में लॉन्ग-टर्म निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मित्रों और परिवार से असाधारण सहयोग का है. एकादश भाव में उच्च चंद्रमा की कृपा से सामाजिक जीवन में नई ऊर्जा आएगी. आज से योगिनी एकादशी की तैयारी के लिए परिवार के साथ सात्विक आहार लें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. एकादश भाव में उच्च चंद्रमा शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बनाए रखेगा. गुरुवार को केले और पीले फल का सेवन करें.

लकी नंबर: 5, 3 : लकी कलर: हल्का हरा, पीला

अचूक उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. 'ॐ बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल या पीले वस्त्र का दान करें. कल योगिनी एकादशी व्रत की तैयारी के लिए आज से सात्विक आहार लें.

कर्क राशिफल, 9 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन दशम भाव में उच्च चंद्रमा की कृपा से करियर में शिखर प्रदर्शन और गुरुवार को बृहस्पति की विशेष कृपा से जीवन में नई ऊंचाई का है. गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण नवमी सुबह 10:40:21 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपकी राशि से दशम भाव, कर्म स्थान) में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं. दशम भाव में उच्च राशि के चंद्रमा का यह संयोग आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रबल को असाधारण रूप से अनुकूल बनाता है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लाभ भाव में मंगल अचानक आर्थिक लाभ के द्वार खोलेगा. कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा के लिए आज उच्च राशि में होना एक विशेष और दुर्लभ शुभ संयोग है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके करियर में ऐतिहासिक उपलब्धि का है. दशम भाव में उच्च चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख, अधिकार और प्रभाव को असाधारण रूप से बढ़ाएगा. सीनियर्स आपके काम की जमकर तारीफ करेंगे. गुरुवार को बृहस्पति की कृपा , जो कर्क के लिए भाग्येश और धनेश भी हैं , से आज आर्थिक लाभ और पदोन्नति के योग बन सकते हैं.

सुकर्मा योग में सुबह 7:15 से 10:09 तक शुभ कार्य प्रारंभ करें. अभिजीत मुहूर्त (11:58:26 से 12:53:59) में बड़े निर्णय लें. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाने का है. दशम भाव में उच्च चंद्रमा बाजार में आपकी साख को शिखर पर ले जाएगा. लाभ भाव के मंगल से अचानक आर्थिक उछाल आ सकता है. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दशम भाव में उच्च चंद्रमा और लाभ भाव मंगल का संयोग रियल्टी, हेल्थकेयर, एडटेक और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में लॉन्ग-टर्म निवेश के श्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने और पारिवारिक सम्मान में वृद्धि का है. गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा से दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और सुख आएगा. आज से योगिनी एकादशी की तैयारी के लिए परिवार के साथ सात्विक आहार लें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. दशम भाव में उच्च चंद्रमा शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को असाधारण रूप से बढ़ाएगा. गुरुवार को पीले फल और सात्विक भोजन करें.

लकी नंबर: 2, 3 : लकी कलर: सफेद, पीला

अचूक उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और केला अर्पित करें. 'ॐ बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें. अभिजीत मुहूर्त में किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या केले का दान करें. कल योगिनी एकादशी पर निर्जला या फलाहार व्रत रखने का संकल्प आज लें.

सिंह राशिफल, 9 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन नवम भाव में उच्च चंद्रमा से भाग्योदय और गुरुवार को बृहस्पति की कृपा से ज्ञान, धर्म और दीर्घकालिक लक्ष्यों में सफलता का है. गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण नवमी सुबह 10:40:21 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपकी राशि से नवम भाव, भाग्य स्थान) में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं. नवम भाव में उच्च राशि के चंद्रमा का यह संयोग आज सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ और भाग्यशाली है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से दशम भाव (कर्म स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. दशम मंगल करियर में नई ऊर्जा लाएगा.

सिंह के लग्नेश सूर्य और गुरुवार के बृहस्पति का संयोग , दोनों प्रकाश और ज्ञान के ग्रह , आज आपके जीवन में एक असाधारण और दीर्घकालिक शुभ परिवर्तन ला सकते हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन भाग्य के सहयोग से किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का है. नवम भाव में उच्च चंद्रमा के प्रभाव से किसी गुरु, वरिष्ठ या मार्गदर्शक का विशेष सहयोग मिल सकता है. गुरुवार को बृहस्पति की कृपा से शिक्षा, कानून, परामर्श और धर्म क्षेत्र में काम करने वाले जातकों के लिए ऐतिहासिक अवसर आ सकता है.

दशम मंगल करियर में साहसी कदम उठाने का बल देगा. सुकर्मा योग में सुबह 7:15 से 10:09 तक शुभ कार्य करें. अभिजीत मुहूर्त (11:58:26 से 12:53:59) में बड़े निर्णय लें. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन भाग्य के अप्रत्याशित सहयोग से नए व्यावसायिक क्षितिज खोलने का है. दशम मंगल की ऊर्जा व्यापार में तेजी लाएगी. गुरुवार को बृहस्पति की कृपा से ज्ञान, शिक्षा और धर्म से जुड़े व्यापार में विशेष सफलता है. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

नवम भाव में उच्च चंद्रमा और दशम मंगल का संयोग एडटेक, रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पिता और गुरु से आशीर्वाद का है. गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा से परिवार में सुख और समृद्धि आएगी. आज से योगिनी एकादशी की तैयारी के लिए सात्विक आहार शुरू करें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल है. नवम भाव में उच्च चंद्रमा मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता लाएगा. गुरुवार को पीले फल और सात्विक भोजन करें.

लकी नंबर: 1, 3 : लकी कलर: सुनहरा, पीला

अचूक उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. 'ॐ बृहस्पतये नमः' का जाप करें. अभिजीत मुहूर्त में किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या पीले वस्त्र का दान करें.

कन्या राशिफल, 9 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अष्टम भाव में उच्च चंद्रमा से गहन परिवर्तन और गुरुवार को बृहस्पति की कृपा से बाधाओं के पार जाने का है. गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण नवमी सुबह 10:40:21 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं.

अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण चंद्रबल अनुकूल नहीं है लेकिन उच्च चंद्रमा की विशेषता यह है कि वह अष्टम भाव की कठिनाइयों को भी धैर्य और बुद्धि से पार करने की शक्ति देता है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. नवम मंगल भाग्य का सहयोग और पुरुषार्थ का पुरस्कार दोनों दिलाएगा. गुरुवार को बृहस्पति , कन्या के लिए चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी, का विशेष प्रभाव घरेलू सुख और साझेदारी में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सावधानी और रणनीतिक सोच का है. अष्टम भाव में उच्च चंद्रमा , अष्टम की चुनौतियां हैं लेकिन उच्च होने से इनसे निपटने की असाधारण मानसिक शक्ति भी है. नवम मंगल के भाग्य सहयोग से कोई बड़ा अवसर अचानक मिल सकता है. गुरुवार को बृहस्पति की कृपा बौद्धिक कार्यों में सहायक होगी.

सुकर्मा योग में सुबह 7:15 से 10:09 तक शुभ कार्य करें. अभिजीत मुहूर्त (11:58:26 से 12:53:59) में बड़े निर्णय लें. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन गुप्त रणनीतियां बनाने और नवम मंगल के भाग्य सहयोग से अचानक व्यावसायिक लाभ का है. गुरुवार को बृहस्पति की कृपा से साझेदारी वाले व्यापार में सफलता मिलेगी. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

अष्टम में उच्च चंद्रमा के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. पुराने लॉन्ग-टर्म निवेश की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भावनात्मक धैर्य का है. गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा से घरेलू सुख और दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आएगी. आज से योगिनी एकादशी की तैयारी के लिए सात्विक आहार लें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज उच्च चंद्रमा की शक्ति से मानसिक स्थिरता बनेगी. गुरुवार को केले और पीले फल का सेवन करें. योगिनी एकादशी की तैयारी के लिए हल्का भोजन करें.

लकी नंबर: 3, 8 : लकी कलर: हल्का हरा, पीला

अचूक उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. 'ॐ बृहस्पतये नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल या पीले वस्त्र का दान करें.

तुला राशिफल, 9 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सप्तम भाव में उच्च चंद्रमा से साझेदारी में असाधारण सफलता और गुरुवार को बृहस्पति की कृपा से वैवाहिक जीवन में नई मधुरता का है. गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण नवमी सुबह 10:40:21 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं. सप्तम भाव में उच्च राशि के चंद्रमा का यह दुर्लभ संयोग आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रबल को असाधारण रूप से अनुकूल और शक्तिशाली बनाता है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. गुरुवार को बृहस्पति , तुला के लिए तृतीय और छठे भाव के स्वामी, का प्रभाव साहस और प्रतिस्पर्धा में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन साझेदारी और टीम वर्क का है. सप्तम भाव में उच्च चंद्रमा सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ आपके संबंधों को असाधारण रूप से मधुर और प्रभावशाली बनाएगा. गुरुवार को बृहस्पति की कृपा से संवाद और भाग्य में सहयोग मिलेगा. सुकर्मा योग में सुबह 7:15 से 10:09 तक शुभ कार्य करें. अभिजीत मुहूर्त (11:58:26 से 12:53:59) में बड़े निर्णय लें. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन साझेदारी वाले कार्यों में असाधारण सफलता का है. सप्तम भाव में उच्च चंद्रमा किसी नए व्यावसायिक साझेदार से मिलाने के योग बना रहा है. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सप्तम भाव में उच्च चंद्रमा और गुरुवार के बृहस्पति का संयोग फार्मा, हेल्थकेयर, एडटेक और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में लॉन्ग-टर्म निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. सप्तम भाव में उच्च चंद्रमा जीवनसाथी के साथ प्रेम और विश्वास को असाधारण गहराई देगा. गुरुवार को बृहस्पति की पूजा से दाम्पत्य जीवन में नई मधुरता और स्थिरता आएगी. आज से योगिनी एकादशी की तैयारी के लिए सात्विक आहार लें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. सप्तम भाव में उच्च चंद्रमा मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को उच्चतम स्तर पर रखेगा. गुरुवार को केले और पीले फल का सेवन करें.

लकी नंबर: 2, 3 : लकी कलर: क्रीम, पीला

अचूक उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और केला अर्पित करें. 'ॐ बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई, चीनी या पीले वस्त्र का दान करें. कल योगिनी एकादशी का व्रत रखने का संकल्प आज लें.

वृश्चिक राशिफल, 9 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन छठे भाव में उच्च चंद्रमा से प्रतिस्पर्धा में असाधारण विजय और गुरुवार को बृहस्पति की कृपा से जीवन में सर्वांगीण उन्नति का है. गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण नवमी सुबह 10:40:21 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं.

छठे भाव में उच्च राशि के चंद्रमा का यह दुर्लभ संयोग आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रबल को असाधारण रूप से अनुकूल बनाता है, शत्रुओं पर विजय, पुरानी बीमारियों से राहत और प्रतियोगिता में सफलता के अत्यंत प्रबल योग हैं.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके सप्तम भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. गुरुवार को बृहस्पति , वृश्चिक के लिए द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी, का विशेष प्रभाव धन और रचनात्मकता में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन प्रतिस्पर्धियों पर असाधारण विजय का है. छठे भाव में उच्च चंद्रमा दफ्तर में विरोधी तत्वों को पूरी तरह शांत करेगा. गुरुवार को बृहस्पति की कृपा से बौद्धिक और रचनात्मक कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी.

सप्तम मंगल की ऊर्जा साझेदारी में बल देगी. सुकर्मा योग में सुबह 7:15 से 10:09 तक शुभ कार्य करें. अभिजीत मुहूर्त (11:58:26 से 12:53:59) में बड़े निर्णय लें. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने और पुराने अटके धन को वसूलने का है. छठे भाव में उच्च चंद्रमा और गुरुवार के बृहस्पति का संयोग व्यापार में असाधारण ऊर्जा देगा. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

छठे भाव में उच्च चंद्रमा और गुरुवार के बृहस्पति का संयोग हेल्थकेयर, फार्मा, एडटेक और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में निवेश के श्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद है. गुरुवार को बृहस्पति की पूजा से दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और सुख आएगा. आज से योगिनी एकादशी की तैयारी के लिए सात्विक आहार लें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन पुरानी बीमारियों से असाधारण राहत का है. छठे भाव में उच्च चंद्रमा स्वास्थ्य को नई ऊर्जा देगा. गुरुवार को पीले फल और सात्विक भोजन करें.

लकी नंबर: 1, 3 : लकी कलर: गहरा लाल, पीला

अचूक उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. 'ॐ बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल, गुड़ या पीले वस्त्र का दान करें.

धनु राशिफल, 9 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन पंचम भाव में उच्च चंद्रमा से रचनात्मकता में असाधारण उत्कर्ष और गुरुवार को लग्नेश बृहस्पति देव की विशेष कृपा का दुर्लभ संयोग है. गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण नवमी सुबह 10:40:21 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपकी राशि से पंचम भाव) में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं.

पंचम भाव में उच्च राशि के चंद्रमा का यह संयोग बुद्धि, रचनात्मकता, प्रेम और संतान पक्ष के लिए अत्यंत शुभ है. हालांकि आज की चंद्रबल सूची में धनु शामिल नहीं है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से छठे भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. छठे मंगल शत्रुओं पर विजय दिलाएगा. गुरुवार को आपके लग्नेश बृहस्पति देव का दिन है, इसलिए आज धनु राशि के जातकों के लिए यह विशेष रूप से पवित्र और शुभ दिन है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन रचनात्मकता, बौद्धिक उत्कर्ष और ज्ञान का है. पंचम भाव में उच्च चंद्रमा और गुरुवार के लग्नेश बृहस्पति का दुर्लभ संयोग शिक्षा, शोध, लेखन और दार्शनिक कार्यों में असाधारण सफलता दिलाएगा.

छठे मंगल से विरोधी तत्व शांत रहेंगे. सुकर्मा योग में सुबह 7:15 से 10:09 तक और अभिजीत मुहूर्त (11:58:26 से 12:53:59) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन ज्ञान, शिक्षा, प्रकाशन और धर्म से जुड़े व्यापार में असाधारण सफलता का है. लग्नेश बृहस्पति के दिन , गुरुवार , पर यह व्यापार विशेष रूप से फलदायी है. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम भाव में उच्च चंद्रमा और लग्नेश बृहस्पति का संयोग एडटेक, हेल्थकेयर, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन उत्सवमय है. पंचम भाव में उच्च चंद्रमा प्रेम और संतान पक्ष से खुशी लाएगा. गुरुवार को लग्नेश बृहस्पति की पूजा से परिवार में असीम सुख और समृद्धि आएगी. आज से योगिनी एकादशी की तैयारी के लिए सात्विक आहार लें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मानसिक प्रसन्नता और रचनात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. लग्नेश बृहस्पति के दिन सुबह केले और पीले फल का सेवन करें.

लकी नंबर: 3, 9 : लकी कलर: पीला, केसरिया

अचूक उपाय: गुरुवार को सुबह पीले वस्त्र धारण करें और लग्नेश बृहस्पति देव को पीले पुष्प, केला, चने की दाल और गुड़ अर्पित करें. 'ॐ बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें. किसी ब्राह्मण या विद्यार्थी को पीले वस्त्र, केले या चने की दाल का दान करें. कल योगिनी एकादशी पर विष्णु पूजन और व्रत का संकल्प आज लें.

मकर राशिफल, 9 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन चतुर्थ भाव में उच्च चंद्रमा से घरेलू सुख में विशेष वृद्धि और गुरुवार को बृहस्पति की कृपा से जीवन में नई समृद्धि का है. गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण नवमी सुबह 10:40:21 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव, सुख और माता स्थान) में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं.

चतुर्थ भाव में उच्च राशि के चंद्रमा का यह दुर्लभ संयोग आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल को असाधारण रूप से अनुकूल बनाता है, घरेलू सुख, माता का आशीर्वाद और भूमि-भवन से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. पंचम मंगल बौद्धिक क्षमता और रणनीतिक सोच को नई धार देगा. गुरुवार को बृहस्पति , मकर के लिए तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी, का विशेष प्रभाव साहस और एकांत चिंतन में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन घरेलू आधार मजबूत करते हुए कार्यक्षेत्र में उन्नति का है. चतुर्थ भाव में उच्च चंद्रमा आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल को अनुकूल बनाता है. पंचम मंगल की बौद्धिक ऊर्जा किसी जटिल कार्य को रचनात्मक रूप से पूरा करने में मदद करेगी.

गुरुवार को बृहस्पति की कृपा से साहसी और दीर्घकालिक निर्णय लेने का बल मिलेगा. सुकर्मा योग में सुबह 7:15 से 10:09 तक और अभिजीत मुहूर्त (11:58:26 से 12:53:59) में बड़े निर्णय लें. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन रियल एस्टेट और भूमि से जुड़े व्यापार में विशेष सफलता का है. चतुर्थ भाव में उच्च चंद्रमा इन क्षेत्रों के लिए अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है. पंचम मंगल की रणनीतिक ऊर्जा व्यापार में नई दिशा देगी. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

चतुर्थ भाव में उच्च चंद्रमा और पंचम मंगल का संयोग रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में लॉन्ग-टर्म निवेश के श्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन माता का आशीर्वाद और घरेलू सुख का है. चतुर्थ भाव में उच्च चंद्रमा परिवार में असाधारण सुख, शांति और माता के साथ विशेष प्रेम लाएगा. गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा से परिवार में समृद्धि आएगी. आज से योगिनी एकादशी की तैयारी के लिए सात्विक आहार लें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल है. चतुर्थ भाव में उच्च चंद्रमा मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता को उच्चतम स्तर पर ले जाएगा. गुरुवार को पीले फल और सात्विक भोजन करें.

लकी नंबर: 4, 3 : लकी कलर: गहरा नीला, पीला

अचूक उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. माता का आशीर्वाद लें. 'ॐ बृहस्पतये नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या पीले वस्त्र का दान करें.

कुंभ राशिफल, 9 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन तृतीय भाव में उच्च चंद्रमा से साहस, पराक्रम और गुरुवार को बृहस्पति की कृपा से व्यापार और ज्ञान में विशेष उन्नति का है. गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण नवमी सुबह 10:40:21 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं. तृतीय भाव में उच्च राशि के चंद्रमा का यह दुर्लभ संयोग आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल को असाधारण रूप से अनुकूल बनाता है, साहस, पराक्रम, भाई-बहनों का सहयोग और संचार कौशल आज असाधारण रूप से प्रखर होंगे.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ मंगल भूमि, भवन और पारिवारिक सुख-सुविधाओं में नई ऊर्जा लाएगा. गुरुवार को बृहस्पति , कुंभ के लिए द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी, का विशेष प्रभाव धन और लाभ में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन साहस, पराक्रम और रचनात्मक संचार का है. तृतीय भाव में उच्च चंद्रमा दफ्तर में आपकी अभिव्यक्ति, प्रेजेंटेशन और नेटवर्किंग को असाधारण रूप से प्रभावशाली बनाएगा. गुरुवार को बृहस्पति की कृपा से धन और लाभ के नए अवसर खुल सकते हैं. चतुर्थ मंगल की ऊर्जा घर से काम करने वाले जातकों के लिए विशेष लाभदायक है.

सुकर्मा योग में सुबह 7:15 से 10:09 तक और अभिजीत मुहूर्त (11:58:26 से 12:53:59) में बड़े निर्णय लें. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नेटवर्किंग, संचार और रियल एस्टेट से जुड़े व्यापार में असाधारण सफलता का है. तृतीय भाव में उच्च चंद्रमा भाई-बहनों के सहयोग से बड़ी व्यावसायिक उपलब्धि दिलाएगा.

गुरुवार को बृहस्पति की कृपा से धन और लाभ संबंधी व्यापार में विशेष अवसर आ सकते हैं. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

तृतीय भाव में उच्च चंद्रमा और गुरुवार के बृहस्पति का संयोग टेलीकॉम, मीडिया, रियल एस्टेट और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में लॉन्ग-टर्म निवेश के श्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भाई-बहनों का सहयोग और पारिवारिक उत्साह का है. तृतीय भाव में उच्च चंद्रमा भाई-बहनों और मित्रों के साथ असाधारण सहयोग और प्रेम लाएगा. गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा से परिवार में सुख और समृद्धि आएगी. आज से योगिनी एकादशी की तैयारी के लिए सात्विक आहार लें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान और साहसी रहेगा. तृतीय भाव में उच्च चंद्रमा शारीरिक शक्ति और मानसिक साहस को असाधारण रूप से बढ़ाएगा. गुरुवार को केले और पीले फल का सेवन करें.

लकी नंबर: 4, 3 : लकी कलर: नीला, पीला

अचूक उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले पुष्प, केला और तुलसी दल अर्पित करें. 'ॐ बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या नीले वस्त्र का दान करें. पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

मीन राशिफल, 9 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वितीय भाव में उच्च चंद्रमा से धन संचय और गुरुवार को लग्नेश बृहस्पति देव की विशेष कृपा का दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग है. गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण नवमी सुबह 10:40:21 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव, धन और वाणी स्थान) में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं. द्वितीय भाव में उच्च राशि के चंद्रमा का यह दुर्लभ संयोग आज मीन राशि के जातकों के लिए धन, वाणी और कुटुंब सुख , तीनों क्षेत्रों में असाधारण शुभता लेकर आया है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. तृतीय मंगल आपके साहस, पराक्रम और संचार कौशल को असाधारण बल देगा. गुरुवार को आपके लग्नेश बृहस्पति देव का दिन है, और आज द्वितीय भाव में उच्च चंद्रमा का होना , यह तीन असाधारण शुभ संयोग एक साथ हैं. लग्नेश का दिन + उच्च चंद्रमा + साहसी तृतीय मंगल. आज के दिन का लाभ उठाने के लिए विशेष रूप से सुबह 7:15 से 10:09 तक का सुकर्मा योग और अभिजीत मुहूर्त (11:58:26 से 12:53:59) का उपयोग करें.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए वर्ष के सबसे ऐतिहासिक दिनों में से एक है. द्वितीय भाव में उच्च चंद्रमा आपकी वाणी, अभिव्यक्ति और व्यक्तित्व को असाधारण रूप से प्रभावशाली बनाएगा. तृतीय मंगल की संचार शक्ति से आज आपकी हर बात, हर प्रेजेंटेशन और हर लेख अत्यंत प्रभावशाली रहेगा.

गुरुवार को लग्नेश बृहस्पति की विशेष कृपा शिक्षा, परामर्श, कानून और धर्म क्षेत्र में काम करने वाले जातकों के लिए ऐतिहासिक अवसर ला सकती है. सुकर्मा योग में सुबह 7:15 से 10:09 तक शुभ कार्य प्रारंभ करें. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:26 से 12:53:59) पूरी तरह clean है, इसमें कोई भी बड़ा करियर संबंधी निर्णय लें. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन धन, वाणी और व्यावसायिक प्रतिभा तीनों के शिखर का दिन है. द्वितीय भाव में उच्च चंद्रमा व्यापार में धन की असाधारण वृद्धि के संकेत दे रहा है.

लग्नेश गुरुवार के बृहस्पति की कृपा से ज्ञान, शिक्षा और प्रकाशन से जुड़े व्यापार में आज असाधारण सफलता मिलेगी. तृतीय मंगल से दूर-दराज के व्यावसायिक संपर्क मजबूत होंगे. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में नई डील फाइनल करें. राहु काल (14:10 से 15:54) में व्यावसायिक यात्रा न करें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वितीय भाव में उच्च चंद्रमा और तृतीय मंगल का संयोग टेलीकॉम, मीडिया, एडटेक, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए बेहतरीन संकेत देता है. गुरुवार के बृहस्पति का प्रभाव भी इन सभी क्षेत्रों के लिए अनुकूल है. दुष्टमुहूर्त (10:09 से 11:05) और राहु काल (14:10 से 15:54) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:26 से 12:53:59) में , जो पूरी तरह clean है, लॉन्ग-टर्म निवेश के सर्वश्रेष्ठ और साहसी निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद और धन-समृद्धि से भरा है. द्वितीय भाव में उच्च चंद्रमा कुटुंब और परिवार में असाधारण सुख, प्रेम और मधुरता लाएगा. जीवनसाथी के साथ आज वाणी का प्रभाव विशेष रूप से मधुर और शक्तिशाली रहेगा. गुरुवार को लग्नेश बृहस्पति की पूजा से दाम्पत्य जीवन में असाधारण सुख और स्थिरता आएगी.

भाई-बहनों का भरपूर और उत्साहपूर्ण सहयोग भी आज मिलेगा. आज से योगिनी एकादशी की तैयारी के लिए परिवार के साथ सात्विक आहार शुरू करें. दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. द्वितीय भाव में उच्च चंद्रमा, गुरुवार के लग्नेश बृहस्पति की कृपा और तृतीय मंगल की ऊर्जा , यह तीनों मिलकर आपके शरीर, मन और वाणी को असाधारण शक्ति, स्थिरता और ऊर्जा से भर देंगे. गुरुवार को पीले फल, केले और सात्विक भोजन करना लग्नेश बृहस्पति की असीम कृपा दिलाएगा.

लकी नंबर: 1, 3 : लकी कलर: हल्का पीला, सफेद

अचूक उपाय: गुरुवार को सुबह पीले वस्त्र धारण करें और लग्नेश बृहस्पति देव के लिए भगवान विष्णु को पीले पुष्प, केला, चने की दाल, गुड़ और तुलसी दल अर्पित करें. 'ॐ बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का पाठ करें. अभिजीत मुहूर्त (11:58 से 12:53) में किसी ब्राह्मण, गुरु या जरूरतमंद को पीले वस्त्र, केले, चने की दाल या गुड़ का दान करें.

आज से कल की योगिनी एकादशी के लिए सात्विक आहार और मन की पवित्रता का संकल्प लें , इससे आपके जीवन में लग्नेश बृहस्पति की असीम कृपा, भगवान विष्णु का आशीर्वाद और योगिनी एकादशी का अपार पुण्य एक साथ मिलेगा.

आज के लिए विशेष FAQ , 9 जुलाई 2026 राशिफल

Q: 9 जुलाई 2026 को कौन सी तिथि है?

आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:40:21 तक है, उसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी.

Q: योगिनी एकादशी 2026 में कब है?

योगिनी एकादशी कल 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को है. आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं. इस एकादशी का व्रत कल रखा जाएगा. क्योंकि 11 जुलाई को उदया तिथि का अभाव है.

Q: योगिनी एकादशी का महत्व क्या है?

पद्म पुराण के अनुसार, योगिनी एकादशी का व्रत 88 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य देता है. इस व्रत से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी है.

Q: आज के पंचांग में क्या विशेष है?

आज चंद्रमा अपनी उच्च राशि मेष में गोचर कर रहे हैं , यह एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग है. साथ ही आज सुकर्मा योग और गुरुवार का त्रिवेणी संयोग है.

Q: आज राहु काल कितने बजे से है?

आज राहु काल दोपहर 14:10:00 से 15:54:12 तक रहेगा.

Q: आज किन राशियों के लिए शुभ दिन है?

आज मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है. गुरुवार होने से धनु और मीन राशि के जातकों पर लग्नेश बृहस्पति की विशेष कृपा रहेगी.

Q: आज अभिजीत मुहूर्त का उपयोग कर सकते हैं?

हां! आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:26 से 12:53:59) पूरी तरह clean है. कंटक 12:54 के बाद शुरू होता है. इसलिए 11:58 से 12:53 तक का पूरा अभिजीत मुहूर्त आज शुभ कार्यों के लिए स्वर्णिम अवसर है.

Q: 9 जुलाई 2026 को दिशाशूल किस दिशा में है?

आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

Q: योगिनी एकादशी व्रत की तैयारी कैसे करें?

आज दशमी तिथि से ही व्रत की तैयारी शुरू करें. आज सात्विक भोजन करें, लहसुन-प्याज का त्याग करें, मन को पवित्र रखें और भगवान विष्णु का स्मरण करें. कल एकादशी पर निर्जला या फलाहार व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें और एकादशी कथा का श्रवण करें.

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