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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 7 May 2026: आज सूर्य-बुध का दुर्लभ संयोग, लेकिन दोपहर 1:58 के बाद इन 4 राशियों पर मंडराएगा खतरा, भूलकर भी न करें ये काम

Aaj Ka Rashifal 7 May 2026: आज सूर्य-बुध का दुर्लभ संयोग, लेकिन दोपहर 1:58 के बाद इन 4 राशियों पर मंडराएगा खतरा, भूलकर भी न करें ये काम

Aaj Ka Rashifal 7 May 2026: मेष में बुधादित्य योग और बुध का भरणी नक्षत्र में प्रवेश. जानें आज का राहुकाल (1:58-3:38 PM), सटीक शुभ मुहूर्त और 12 राशियों का भविष्यफल. क्या आज चमकेगी आपकी किस्मत?

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 07 May 2026 05:11 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal 7 May 2026: ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आज का दिन ग्रहों की विशेष हलचल वाला है. ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को आज बुध ग्रह का भरणी नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है, जो व्यापार और बुद्धि के कारक बुध का सुख-सुविधाओं के स्वामी शुक्र के नक्षत्र के साथ मिलन है. इसके साथ ही मेष राशि में बना 'बुधादित्य राजयोग' कुछ खास राशियों के करियर में बड़ी छलांग लगाने के संकेत दे रहा है.

आज चंद्रमा का गोचर धनु राशि के 'पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र' में रहेगा, जो आपके मानसिक आत्मविश्वास को प्रभावित करेगा. ग्रहों की युति (शनि-मंगल) और राहुकाल (01:58 PM - 03:38 PM) के सटीक समय का विश्लेषण करेंगे, ताकि आप अपने दिन की योजना बिना किसी बाधा के बना सकें. आइए जानते हैं, 7 मई को आपके भाग्य के सितारे क्या कहते हैं.

मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope) - 7 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि (सुबह 10:17 तक, फिर षष्ठी) है. आपकी राशि के स्वामी मंगल, मीन राशि में शनि के साथ आपके बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके भाग्य भाव यानी नौवें भाव (धनु राशि) में 'पूर्वाषाढ़ा' नक्षत्र में विराजमान हैं. आपकी अपनी राशि (मेष) में सूर्य और बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है, जो आपको अत्यंत ऊर्जावान और तेजस्वी बना रहा है.

करियर और व्यापार (Career & Business)
करियर के लिहाज से आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. आपकी राशि में बैठा बुधादित्य योग आपकी निर्णय लेने की क्षमता को सटीक बनाएगा. भाग्य भाव का चंद्रमा आपको लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्राओं से लाभ दिलाएगा. यदि आप उच्च शिक्षा या विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, तो आज कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. ध्यान रखें, दोपहर 01:58 PM से 03:38 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की डील क्लोज न करें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
पारिवारिक जीवन में आज सुख और शांति बनी रहेगी. नौवें भाव का चंद्रमा पिता या किसी बुजुर्ग के माध्यम से आपको लाभ करा सकता है. वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी, लेकिन बारहवें भाव के शनि-मंगल के कारण जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात पर हल्का मनमुटाव हो सकता. लव लाइफ के लिए दिन शानदार है, आप अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक या दार्शनिक चर्चा में समय बिताएंगे. आज दक्षिण दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना जरूरी हो तो दही खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक रूप से आज का दिन लाभप्रद है. सूर्य-बुध की आपकी राशि में उपस्थिति आकस्मिक धन लाभ के योग बना रही है. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. हालांकि, बारहवें भाव के ग्रहों के कारण अस्पताल या व्यर्थ की विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है. राहुकाल के समय धन का लेन-देन करने से बचें. निवेश के लिए दोपहर 12:00 बजे के आसपास का समय उत्तम रहेगा.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप खुद को मानसिक रूप से बहुत मजबूत महसूस करेंगे. भाग्य भाव का चंद्रमा सकारात्मक विचार देगा. हालांकि, बारहवें भाव के शनि-मंगल की युति के कारण आँखों में जलन या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है. वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें. अधिक काम के दबाव से सिरदर्द हो सकता है, इसलिए समय पर विश्राम करें.

लकी नंबर और लकी कलर

  • लकी नंबर: 9 और 1
  • लकी कलर: गहरा लाल (Maroon) और पीला

आज का अचूक उपाय
आज गुरुवार का दिन है और चंद्रमा धनु राशि में है, इसलिए भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फल या मिठाई अर्पित करें. राहुकाल (01:58 PM - 03:38 PM) के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें. माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना आपके भाग्य को और अधिक प्रबल करेगा.

वृषभ राशिफल (Taurus Daily Horoscope) - 7 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि (सुबह 10:17 तक, फिर षष्ठी) है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र, मीन राशि में शनि और मंगल के साथ आपके ग्यारहवें भाव (लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके आठवें भाव (धनु राशि) से निकलकर नौवें भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, जिससे मानसिक तनाव कम होगा. आपकी राशि से बारहवें भाव में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है.

करियर और व्यापार (Career & Business)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सुधार लेकर आएगा. भाग्य भाव का चंद्रमा अटके हुए कार्यों को गति देगा. बारहवें भाव में बुधादित्य योग होने के कारण विदेश से जुड़े व्यापार या दूरदराज के संपर्कों से लाभ की पूरी संभावना है. हालांकि, दोपहर 01:58 PM से 03:38 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए निवेश या महत्वपूर्ण समझौते से बचें. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, लेकिन गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) सरकारी कार्यों के लिए शुभ है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का आगमन होगा. ग्यारहवें भाव में शुक्र-मंगल की युति प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगी और आप पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के भाग्य से आपको धन लाभ या सामाजिक सम्मान मिल सकता है. आज दक्षिण दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि यात्रा टालना संभव न हो तो घर से दही या जीरा खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ है. ग्यारहवें भाव के ग्रह आय के नए मार्ग खोलेंगे. पिछले कुछ दिनों से धन को लेकर चल रही समस्या आज हल हो सकती है. हालांकि, बारहवें भाव के सूर्य के कारण खर्चों पर नियंत्रण रखना थोड़ा कठिन होगा. राहुकाल के समय किसी भी प्रकार का कर्ज न लें और न ही किसी को उधार दें. भाग्य के सहयोग से आज शेयर बाजार या पुराने निवेश से सकारात्मक रिटर्न मिल सकता है.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे. चंद्रमा का भाग्य भाव में गोचर मानसिक रूप से शांति और सकारात्मकता प्रदान करेगा. हालांकि, बारहवें भाव में ग्रहों की भीड़ के कारण आँखों में थकान, नींद की कमी या पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है. आज तरल पदार्थों का सेवन अधिक करें और शाम के समय टहलने की आदत डालें. वाहन चलाते समय गति का ध्यान रखें.

लकी नंबर और लकी कलर

  • लकी नंबर: 6 और 2
  • लकी कलर: सफेद (White) और हल्का गुलाबी (Pink)

आज का अचूक उपाय
आज गुरुवार है, इसलिए भगवान विष्णु या भगवान गणेश को पीले फूल और हल्दी अर्पित करें. राहुकाल (01:58 PM - 03:38 PM) समाप्त होने के बाद किसी जरूरतमंद को केला या चने की दाल दान करें. माथे पर केसर का तिलक लगाना आपके लिए सुखद परिणाम लाएगा.

मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope) - 7 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि (सुबह 10:17 तक, फिर षष्ठी) है. आपकी राशि के स्वामी बुध, मेष राशि में सूर्य के साथ आपके ग्यारहवें भाव (लाभ स्थान) में 'बुधादित्य योग' बना रहे हैं. चंद्रमा आज आपके सातवें भाव (धनु राशि) से निकलकर आठवें भाव में गोचर करेंगे. आपके दसवें भाव (कर्म स्थान) में शनि, मंगल और शुक्र की त्रिग्रही युति बनी हुई है.

करियर और व्यापार (Career & Business)
कार्यक्षेत्र में आज आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. दसवें भाव के ग्रहों के कारण काम का बोझ रहेगा, लेकिन ग्यारहवें भाव का बुधादित्य योग आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा. व्यापार में आज कोई नया प्रयोग करने से बचें क्योंकि चंद्रमा आठवें भाव में है. दोपहर 01:58 PM से 03:38 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण डील या सरकारी कागजी कार्रवाई को टालें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) पुराने अटके कामों को सुलझाने के लिए अच्छा है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन मिला-जुला है. आठवें भाव का चंद्रमा अचानक किसी पुरानी पारिवारिक बात को लेकर बहस पैदा कर सकता है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें और वाणी पर नियंत्रण रखें. लव लाइफ में आज थोड़ी शांति बनाए रखना बेहतर होगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि यात्रा अनिवार्य हो तो घर से दही खाकर या पीला फूल साथ रखकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज आय के स्रोत बने रहेंगे. ग्यारहवें भाव के सूर्य-बुध आपको अचानक धन लाभ करा सकते हैं. हालांकि, आठवें भाव का चंद्रमा गुप्त खर्चों या अचानक आने वाली देनदारियों का संकेत दे रहा है. निवेश के मामले में आज बहुत सोच-समझकर कदम उठाएं. राहुकाल के समय धन का बड़ा लेन-देन न करें. लॉटरी या सट्टा बाजार से आज दूर रहना ही समझदारी होगी.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज सावधानी बरतने की जरूरत है. आठवें भाव का चंद्रमा और दसवें भाव के शनि-मंगल की युति के कारण अपच, गैस या पेट में तकलीफ हो सकती है. वाहन चलाते समय बहुत सतर्क रहें क्योंकि दुर्घटना के योग बन सकते हैं. मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें. ठंडी चीजों के सेवन से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर और लकी कलर

  • लकी नंबर: 5 और 3
  • लकी कलर: हल्का हरा (Light Green) और पीला

आज का अचूक उपाय
आज गुरुवार का दिन है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले चावल का भोग लगाएं और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें. राहुकाल (01:58 PM - 03:38 PM) समाप्त होने के बाद 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरवे नम:' मंत्र का जाप करें. पक्षियों को दाना डालना आपकी मानसिक चिंताओं को कम करेगा.

कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope) - 7 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि (सुबह 10:17 तक, फिर षष्ठी) है. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा आज आपके छठे भाव (धनु राशि) से निकलकर सातवें भाव में प्रवेश करेंगे. आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म स्थान) में सूर्य और बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है. नौवें भाव (भाग्य स्थान) में शनि, मंगल और शुक्र की त्रिग्रही युति बनी हुई है.

करियर और व्यापार (Career & Business)
करियर के लिहाज से आज का दिन बहुत ही प्रभावशाली रहने वाला है. दसवें भाव में बना बुधादित्य योग आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और अधिकार दिला सकता है. सातवें भाव का चंद्रमा साझेदारी के कामों में सफलता और नए व्यावसायिक अनुबंधों के संकेत दे रहा है. हालांकि, दोपहर 01:58 PM से 03:38 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण डील को फाइनल न करें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) नए निवेश या व्यावसायिक यात्रा के लिए सर्वोत्तम है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद है. सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा और आप उनके साथ किसी लंबी यात्रा या डिनर की योजना बना सकते हैं. भाग्य भाव में स्थित शुक्र-मंगल की युति प्रेम संबंधों में रोमांच बढ़ाएगी. आज परिवार के किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद आपके लिए संजीवनी का काम करेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से दही या पीला चंदन लगाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभप्रद रहेगा. दसवें भाव के ग्रहों के प्रभाव से आपकी आय में वृद्धि होगी और पुराने फंसे हुए पैसे मिलने के योग हैं. भाग्य भाव में शनि-मंगल की स्थिति बताती है कि लंबी अवधि के निवेश (Long-term Investment) से आपको भविष्य में बड़ा मुनाफा होगा. राहुकाल के समय धन का बड़ा लेन-देन करने से बचें. धार्मिक कार्यों या दान-पुण्य पर भी आज कुछ धन खर्च हो सकता है.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. सातवें भाव का चंद्रमा मानसिक प्रसन्नता देगा. हालांकि, नौवें भाव में शनि-मंगल की युति के कारण जांघों या पैरों में खिंचाव महसूस हो सकता है. काम की व्यस्तता के बीच अपने खान-पान का ध्यान रखें. शाम के समय थोड़ा थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त विश्राम करें. वाहन चलाते समय गति को नियंत्रित रखें.

लकी नंबर और लकी कलर

  • लकी नंबर: 2 और 7
  • लकी कलर: सफेद (White) और क्रीम

आज का अचूक उपाय
आज गुरुवार का दिन है, इसलिए भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें. राहुकाल (01:58 PM - 03:38 PM) के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को आटे की लोई में हल्दी मिलाकर खिलाएं. यह उपाय आपके भाग्य को और अधिक बल देगा.

सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope) - 7 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि (सुबह 10:17 तक, फिर षष्ठी) है. आपकी राशि के स्वामी सूर्य, मेष राशि में बुध के साथ आपके नौवें भाव (भाग्य स्थान) में 'बुधादित्य योग' बना रहे हैं. चंद्रमा आज आपके पांचवें भाव (धनु राशि) से निकलकर छठे भाव में गोचर करेंगे. आपके आठवें भाव (गुप्त स्थान) में शनि, मंगल और शुक्र की त्रिग्रही युति बनी हुई है.

करियर और व्यापार (Career & Business)
करियर के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. भाग्य भाव में सूर्य-बुध की उपस्थिति आपको आध्यात्मिक और बौद्धिक कार्यों में सफलता दिलाएगी. हालांकि, छठे भाव का चंद्रमा कार्यक्षेत्र में विरोधियों की संख्या बढ़ा सकता है. व्यापार में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें. दोपहर 01:58 PM से 03:38 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण डील या सरकारी कागजी कार्रवाई को टालें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) पुरानी समस्याओं को सुलझाने के लिए शुभ है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
पारिवारिक जीवन में आज थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. आठवें भाव के ग्रहों के कारण ससुराल पक्ष से किसी बात पर अनबन हो सकती है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए धैर्य का परिचय दें. लव लाइफ में आज किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण तनाव बढ़ सकता है, इसलिए आपसी विश्वास बनाए रखें. आज उत्तर दिशा की यात्रा सुखद रहेगी लेकिन दक्षिण दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से दही खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन खर्चीला रह सकता है. भाग्य भाव का बुधादित्य योग आय के स्रोत तो बनाएगा, लेकिन छठे भाव का चंद्रमा और आठवें भाव की त्रिग्रही युति अचानक स्वास्थ्य या पुराने कर्ज के भुगतान पर खर्च करा सकती है. राहुकाल के समय किसी को भी बड़ा कर्ज न दें. निवेश के मामले में आज जोखिम उठाना भारी पड़ सकता है, इसलिए पारंपरिक बचत योजनाओं पर ही भरोसा करें.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन थोड़ा कमजोर है. आठवें भाव में शनि-मंगल की स्थिति और छठे भाव का चंद्रमा पेट से संबंधित विकार, इन्फेक्शन या हड्डियों में दर्द की समस्या दे सकता है. काम की अधिकता के कारण मानसिक थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होगा. योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और बाहर के खान-पान से परहेज करें.

लकी नंबर और लकी कलर

  • लकी नंबर: 1 और 5
  • लकी कलर: सुनहरा (Golden) और नारंगी (Orange)

आज का अचूक उपाय
आज गुरुवार का दिन है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल का भोग लगाएं. राहुकाल (01:58 PM - 03:38 PM) समाप्त होने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. माथे पर केसर का तिलक लगाना और किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना आपकी बाधाओं को दूर करेगा.

कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope) - 7 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि (सुबह 10:17 तक, फिर षष्ठी) है. आपकी राशि के स्वामी बुध, मेष राशि में सूर्य के साथ आपके आठवें भाव में 'बुधादित्य योग' बना रहे हैं. चंद्रमा आज आपके चौथे भाव (धनु राशि) से निकलकर पांचवें भाव (संतान व विद्या स्थान) में गोचर करेंगे. आपके सातवें भाव (साझेदारी व विवाह) में शनि, मंगल और शुक्र की त्रिग्रही युति बनी हुई है.

करियर और व्यापार (Career & Business)
कार्यक्षेत्र में आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए उत्तम है. पांचवें भाव का चंद्रमा नई योजनाओं को लागू करने के लिए प्रेरित करेगा. हालांकि, आठवें भाव का बुधादित्य योग अचानक कार्यों में रुकावट या गुप्त चिंताएं दे सकता है. व्यापार में साझेदारी के कामों में बहुत सावधानी बरतें क्योंकि सातवें भाव के शनि-मंगल तनाव पैदा कर सकते हैं. दोपहर 01:58 PM से 03:38 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई नया एग्रीमेंट साइन न करें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) डेटा एनालिसिस या रिसर्च के कामों के लिए शुभ है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
पारिवारिक जीवन में संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है. पांचवें भाव का चंद्रमा प्रेम संबंधों में नया उत्साह भरेगा. लेकिन, सातवें भाव में शनि-मंगल-शुक्र की युति वैवाहिक जीवन में किसी पुरानी बात को लेकर विवाद या 'ईगो क्लैश' करा सकती है, इसलिए अपने शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें. आज दक्षिण दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से दही खाकर या पीला चंदन लगाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मध्यम रहेगा. आठवें भाव के ग्रहों के कारण आकस्मिक खर्चों की संभावना बनी हुई है. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में अभी धैर्य रखना ही समझदारी है. राहुकाल के समय धन का निवेश न करें. हालांकि, चंद्रमा की स्थिति शेयर बाजार या तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े जातकों को शाम तक कुछ लाभ दिला सकती है. अपनी बचत योजनाओं को गुप्त रखें और दिखावे पर खर्च करने से बचें.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज आपको अपनी नसों और त्वचा का विशेष ध्यान रखना होगा. आठवें भाव का बुध और सातवें भाव के पाप ग्रह हार्मोन्स या यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या दे सकते हैं. मानसिक रूप से आप थोड़े विचलित रह सकते हैं, इसलिए पर्याप्त नींद लें और हल्का भोजन करें. वाहन चलाते समय एकाग्रता बनाए रखें. आज के दिन योग और ध्यान आपकी मानसिक शांति के लिए संजीवनी साबित होंगे.

लकी नंबर और लकी कलर

  • लकी नंबर: 5 और 8
  • लकी कलर: गहरा हरा (Dark Green) और पीला

आज का अचूक उपाय
आज गुरुवार का दिन है, इसलिए भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करें और भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं. राहुकाल (01:58 PM - 03:38 PM) समाप्त होने के बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को शिक्षा की सामग्री दान करना आपके लिए शुभ रहेगा.

तुला राशिफल (Libra Daily Horoscope) - 7 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि (सुबह 10:17 तक, फिर षष्ठी) है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र, मीन राशि में शनि और मंगल के साथ आपके छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव (धनु राशि) से निकलकर चौथे भाव यानी सुख स्थान में प्रवेश करेंगे. आपकी राशि से सातवें भाव (साझेदारी) में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है.

करियर और व्यापार (Career & Business)
करियर के मोर्चे पर आज का दिन उन्नतिदायक रहेगा. सातवें भाव का बुधादित्य योग व्यावसायिक साझेदारी और नए अनुबंधों के लिए बहुत शुभ है. यदि आप नौकरीपेशा हैं, तो सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. हालांकि, छठे भाव में शनि-मंगल की स्थिति के कारण ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही बेहतर होगा. दोपहर 01:58 PM से 03:38 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए उत्तम है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
पारिवारिक जीवन में आज सुख और संतोष की वृद्धि होगी. चौथे भाव का चंद्रमा घरेलू सुख-सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित कराएगा और माता के साथ संबंधों में सुधार लाएगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी, जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. लव लाइफ में थोड़ा संभलकर चलें, क्योंकि छठे भाव के ग्रह छोटी बातों पर विवाद पैदा कर सकते हैं. आज दक्षिण दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतुलित रहेगा. सातवें भाव का सूर्य व्यापारिक निवेश से लाभ दिला सकता है. सुख भाव का चंद्रमा भूमि या वाहन से जुड़े निवेश के विचार मन में लाएगा. हालांकि, छठे भाव में ग्रहों के जमावड़े के कारण पुराने कर्ज या स्वास्थ्य पर अचानक खर्च हो सकता है. राहुकाल के समय धन का बड़ा लेन-देन टालें. घर के नवीनीकरण (Renovation) पर कुछ धन व्यय होने की संभावना है.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज आपको अपनी दिनचर्या अनुशासित रखनी होगी. छठे भाव में शनि-मंगल की युति कमर दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव या नसों की समस्या दे सकती है. चौथे भाव का चंद्रमा मानसिक शांति तो देगा, लेकिन सर्दी-जुकाम के प्रति सावधानी बरतें. काम के दबाव को खुद पर हावी न होने दें. रात को पर्याप्त नींद लें और हल्का भोजन करें. वाहन चलाते समय एकाग्रता बनाए रखें.

लकी नंबर और लकी कलर

  • लकी नंबर: 7 और 2
  • लकी कलर: सफेद (White) और आसमानी नीला (Sky Blue)

आज का अचूक उपाय
आज गुरुवार का दिन है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले चावल या पीले फूल अर्पित करें. राहुकाल (01:58 PM - 03:38 PM) समाप्त होने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को गुड़ के साथ चने की दाल खिलाएं. माथे पर सफेद चंदन या हल्दी का तिलक लगाना आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगा.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope) - 7 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि (सुबह 10:17 तक, फिर षष्ठी) है. आपकी राशि के स्वामी मंगल, मीन राशि में शनि और शुक्र के साथ आपके पांचवें भाव (संतान व प्रेम स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव (धनु राशि) से निकलकर तीसरे भाव यानी पराक्रम स्थान में प्रवेश करेंगे. आपकी राशि से छठे भाव में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है.

करियर और व्यापार (Career & Business)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी धाक जमेगी. छठे भाव का बुधादित्य योग आपको शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर विजय दिलाएगा. तीसरे भाव का चंद्रमा आपके साहस में वृद्धि करेगा, जिससे आप कठिन व्यापारिक निर्णय लेने में सक्षम होंगे. मीडिया, मार्केटिंग और लेखन से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शानदार है. हालांकि, दोपहर 01:58 PM से 03:38 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत न करें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) निवेश के लिए सर्वोत्तम है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. पांचवें भाव में शनि-मंगल की युति प्रेम संबंधों में थोड़ी गरमा-गर्मी या तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए पार्टनर के साथ बातचीत करते समय संयम बरतें. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा. संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. आज दक्षिण दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से दही या पीला तिलक लगाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभप्रद है. पराक्रम भाव का चंद्रमा मेहनत के अनुरूप अच्छा फल देगा. छठे भाव का सूर्य बैंक लोन या पुराने फंसे हुए पैसे वापस दिलाने में मदद करेगा. आय के नए स्रोत बनने के योग हैं. हालांकि, राहुकाल के समय धन का बड़ा लेन-देन करने से बचें. शाम के समय सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके बजट के भीतर ही रहेगा.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप ऊर्जावान रहेंगे. चंद्रमा का तीसरे भाव में होना आपको मानसिक रूप से सक्रिय रखेगा. हालांकि, पांचवें भाव में शनि-मंगल की स्थिति के कारण पेट के निचले हिस्से में दर्द या पाचन संबंधी समस्या हो सकती है. काम की अधिकता के कारण कंधों या गर्दन में दर्द महसूस हो सकता है. भारी सामान उठाते समय सावधानी बरतें. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपके लिए जरूरी है.

लकी नंबर और लकी कलर

  • लकी नंबर: 9 और 4
  • लकी कलर: गहरा लाल (Maroon) और क्रीम

आज का अचूक उपाय
आज गुरुवार का दिन है, इसलिए भगवान विष्णु के मंदिर में केसर युक्त दूध चढ़ाएं. राहुकाल (01:58 PM - 03:38 PM) समाप्त होने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को गुड़ खिलाएं. माथे पर हल्दी का तिलक लगाना आपके कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा.

धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope) - 7 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि (सुबह 10:17 तक, फिर षष्ठी) है. आपकी राशि के स्वामी गुरु, वृष राशि में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपकी ही राशि (धनु) से निकलकर दूसरे भाव यानी धन भाव में प्रवेश करेंगे. आपकी राशि से पांचवें भाव (विद्या व संतान) में सूर्य और बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है, जबकि चौथे भाव में शनि, मंगल और शुक्र की त्रिग्रही युति है.

करियर और व्यापार (Career & Business)
करियर के मोर्चे पर आज का दिन उन्नतिदायक है. दूसरे भाव का चंद्रमा आपकी वाणी में आकर्षण पैदा करेगा, जिससे मार्केटिंग और सेल से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है. पांचवें भाव का बुधादित्य योग शिक्षा और शेयर बाजार से जुड़े जातकों के लिए सफलता के द्वार खोलेगा. व्यापार में नए निवेश के लिए आज का दिन शुभ है. हालांकि, दोपहर 01:58 PM से 03:38 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान धन का बड़ा लेन-देन न करें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) सरकारी काम शुरू करने के लिए उत्तम है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों को और मजबूत करेगा. चौथे भाव में शनि-मंगल की स्थिति के कारण माता के स्वास्थ्य या घर की मरम्मत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा और आप पार्टनर के साथ भविष्य की बड़ी योजनाएं साझा कर सकते हैं. आज दक्षिण दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो दही खाकर या पीला चंदन लगाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन धन संचय का है. धन भाव का चंद्रमा अचानक धन प्राप्ति के योग बना रहा है. पिछले निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. हालांकि, चौथे भाव के ग्रहों के कारण सुख-सुविधाओं या भूमि-भवन पर खर्च बढ़ सकता है. राहुकाल के समय किसी को भी पैसा उधार न दें. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद आज आपके पक्ष में सुलझ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन सामान्य रहेगा. चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. हालांकि, चौथे भाव में शनि-मंगल की उपस्थिति के कारण सीने में जलन, एसिडिटी या घबराहट महसूस हो सकती है. काम के बोझ के बीच अपनी नींद और आहार का पूरा ध्यान रखें. वाहन चलाते समय विशेष रूप से राहुकाल के दौरान सतर्क रहें. शाम के समय प्राणायाम और ध्यान करना आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा.

लकी नंबर और लकी कलर

  • लकी नंबर: 3 और 9
  • लकी कलर: पीला (Yellow) और केसरिया

आज का अचूक उपाय
आज गुरुवार का दिन है और चंद्रमा आपकी राशि के अनुकूल है, इसलिए भगवान विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं. राहुकाल (01:58 PM - 03:38 PM) के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें. माथे पर केसर का तिलक लगाना और पक्षियों को चने की दाल डालना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा.

मकर राशिफल (Capricorn Daily Horoscope) - 7 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि (सुबह 10:17 तक, फिर षष्ठी) है. आपकी राशि के स्वामी शनि, मीन राशि में मंगल और शुक्र के साथ आपके तीसरे भाव (पराक्रम स्थान) में विराजमान हैं. चंद्रमा आज आपके बारहवें भाव से निकलकर आपकी ही राशि यानी लग्न (प्रथम भाव) में प्रवेश करेंगे. आपकी राशि से चौथे भाव में सूर्य-बुध का शक्तिशाली 'बुधादित्य योग' बना हुआ है.

करियर और व्यापार (Career & Business)
करियर के मोर्चे पर आज का दिन नई ऊर्जा लेकर आएगा. चंद्रमा का आपकी राशि में आना आपके व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता को प्रभावशाली बनाएगा. चौथे भाव का बुधादित्य योग रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन से जुड़े व्यापारियों के लिए बड़े लाभ के संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी. हालांकि, दोपहर 01:58 PM से 03:38 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट या बड़े निवेश की शुरुआत न करें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) बैंक संबंधी कार्यों के लिए उत्तम है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
पारिवारिक जीवन में आज सुख और सामंजस्य बना रहेगा. तीसरे भाव में स्थित शुक्र-मंगल की युति भाई-बहनों के साथ आपके संबंधों को प्रगाढ़ करेगी. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और आप साथ मिलकर घर की सुख-सुविधाओं पर चर्चा करेंगे. लव लाइफ के लिए आज का दिन यादगार हो सकता है. आज दक्षिण दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि यात्रा अनिवार्य हो तो घर से दही या पीला चंदन लगाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन उन्नतिदायक है. लग्न में चंद्रमा और चौथे भाव के शुभ ग्रहों के प्रभाव से भूमि या वाहन सुख के योग बन रहे हैं. पुराने निवेशों से मुनाफा होने की पूरी संभावना है. हालांकि, राहुकाल के समय धन का बड़ा लेन-देन करने से बचें. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आज कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है. शाम के समय धार्मिक कार्यों या दान-पुण्य पर भी कुछ धन खर्च हो सकता है.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप खुद को फिट और तरोताजा महसूस करेंगे. लग्न का चंद्रमा मानसिक स्पष्टता और शांति प्रदान करेगा. हालांकि, तीसरे भाव में शनि-मंगल की स्थिति के कारण कंधों या गर्दन में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. काम के उत्साह में अपनी नींद की अनदेखी न करें. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. संतुलित आहार और नियमित योग आज आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगा.

लकी नंबर और लकी कलर

  • लकी नंबर: 8 और 4
  • लकी कलर: गहरा नीला (Navy Blue) और स्लेटी (Grey)

आज का अचूक उपाय
आज गुरुवार का दिन है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले फल अर्पित करें और भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं. राहुकाल (01:58 PM - 03:38 PM) समाप्त होने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें. माथे पर हल्दी का तिलक लगाना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और कार्यों में सफलता दिलाएगा.

कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope) - 7 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि (सुबह 10:17 तक, फिर षष्ठी) है. आपकी राशि के स्वामी शनि, मीन राशि में मंगल और शुक्र के साथ आपके दूसरे भाव (धन स्थान) में विराजमान हैं. चंद्रमा आज आपके ग्यारहवें भाव (लाभ स्थान) से निकलकर बारहवें भाव (व्यय स्थान) में गोचर करेंगे. आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम स्थान) में सूर्य-बुध का शक्तिशाली 'बुधादित्य योग' बना हुआ है.

करियर और व्यापार (Career & Business)
करियर के मोर्चे पर आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. तीसरे भाव का बुधादित्य योग आपके संचार कौशल और साहस को बढ़ाएगा, जिससे आप कठिन मीटिंग्स में सफल रहेंगे. हालांकि, बारहवें भाव का चंद्रमा काम के सिलसिले में अनचाही भागदौड़ या विदेश से जुड़े कार्यों में देरी का संकेत दे रहा है. व्यापार में कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लें. दोपहर 01:58 PM से 03:38 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) पुराने अटके कामों को गति देने के लिए शुभ है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य की कमी महसूस हो सकती है. दूसरे भाव में शनि-मंगल की स्थिति वाणी में कठोरता ला सकती है, जिससे परिजनों के साथ वाद-विवाद संभव है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है. लव लाइफ के लिए आज का दिन औसत है; एक-दूसरे को स्पेस देना बेहतर रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से दही खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज खर्चों पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी. बारहवें भाव का चंद्रमा अचानक और व्यर्थ के खर्चे लेकर आ सकता है. हालांकि, धन भाव में स्थित शुक्र आय का प्रवाह बनाए रखेंगे, लेकिन बचत करना कठिन होगा. राहुकाल के समय किसी को भी धन उधार न दें, वरना उसकी वापसी मुश्किल हो जाएगी. निवेश के मामले में आज रिस्क लेने से बचें और सुरक्षित योजनाओं पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने का है. बारहवें भाव का चंद्रमा अनिद्रा, आँखों में जलन या पैरों में दर्द की समस्या दे सकता है. दूसरे भाव के शनि-मंगल के कारण दांतों या मुख संबंधी परेशानी हो सकती है. काम के बोझ के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. वाहन चलाते समय गति को नियंत्रित रखें और बाहर के खान-पान से परहेज करें.

लकी नंबर और लकी कलर

  • लकी नंबर: 8 और 5
  • लकी कलर: नीला (Blue) और बैंगनी

आज का अचूक उपाय
आज गुरुवार का दिन है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें. राहुकाल (01:58 PM - 03:38 PM) समाप्त होने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को हरा चारा खिलाएं. माथे पर केसर का तिलक लगाना आपके मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होगा.

मीन राशिफल (Pisces Daily Horoscope) - 7 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि (सुबह 10:17 तक, फिर षष्ठी) है. आपकी ही राशि (लग्न) में स्वामी गुरु की दृष्टि के साथ शनि, मंगल और शुक्र की शक्तिशाली त्रिग्रही युति बनी हुई है. चंद्रमा आज आपके दसवें भाव (धनु राशि) से निकलकर ग्यारहवें भाव यानी लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे. आपकी राशि से दूसरे भाव (धन स्थान) में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' निरंतर बना हुआ है.

करियर और व्यापार (Career & Business)
करियर के लिहाज से आज का दिन गोल्डन साबित हो सकता है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपकी मेहनत को बड़े मुनाफे में तब्दील करेगा. यदि आप सरकारी क्षेत्र या किसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में कार्यरत हैं, तो आज पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं. व्यापार में विस्तार के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है. हालांकि, दोपहर 01:58 PM से 03:38 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण डील को क्लोज न करें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए सर्वोत्तम है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियाँ और उत्सव का माहौल रहेगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी, लेकिन आपकी राशि में स्थित मंगल और शनि स्वभाव में थोड़ी जल्दबाजी या चिड़चिड़ापन ला सकते हैं, इसलिए पार्टनर से बात करते समय विनम्र रहें. लव लाइफ में आज कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है. आज दक्षिण दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से दही या पीला चंदन लगाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)
आर्थिक रूप से आज का दिन अत्यंत लाभप्रद है. दूसरे भाव में बना बुधादित्य योग निरंतर धन का प्रवाह बनाए रखेगा और ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आय के नए स्रोत खोलेगा. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद आज आपके पक्ष में सुलझ सकता है. राहुकाल के समय धन का बड़ा लेन-देन करने से बचें. शाम के समय विलासिता या शौक की वस्तुओं पर खर्च होने के योग हैं, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. आपकी राशि में शनि-मंगल की युति 'रक्त' संबंधी विकार या पैरों में दर्द की समस्या दे सकती है. हालांकि, ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा, जिससे आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें. काम के दबाव से बचने के लिए नियमित अंतराल पर विश्राम करें और पर्याप्त पानी पिएं.

लकी नंबर और लकी कलर

  • लकी नंबर: 3 और 7
  • लकी कलर: सुनहरा (Golden) और पीला

आज का अचूक उपाय
आज गुरुवार का दिन है और चंद्रमा लाभ भाव में है, इसलिए भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल और गुड़ अर्पित करें. राहुकाल (01:58 PM - 03:38 PM) समाप्त होने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें. माथे पर केसर का तिलक लगाना आपके भाग्य को और अधिक प्रबल करेगा और मानसिक शांति प्रदान करेगा.

यह भी पढ़ें- Rabindranath Tagore Jayanti 2026: रवींद्रनाथ टैगोर जयंती 7 या 9 मई कब मनाई जाएगी, जानें कैसे कहलाएं ‘गुरुदेव’

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 07 May 2026 05:11 AM (IST)
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Frequently Asked Questions

आज 7 मई 2026 को बुध ग्रह का गोचर किस नक्षत्र में हो रहा है?

आज 7 मई 2026 को बुध ग्रह का गोचर भरणी नक्षत्र में हो रहा है। यह व्यापार और बुद्धि के कारक बुध का सुख-सुविधाओं के स्वामी शुक्र के नक्षत्र के साथ मिलन है।

आज 7 मई 2026 को राहुकाल का समय क्या है?

आज 7 मई 2026 को राहुकाल का समय दोपहर 01:58 PM से 03:38 PM तक रहेगा। इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की डील क्लोज करने या महत्वपूर्ण निवेश से बचना चाहिए।

7 मई 2026 को मेष राशि के लिए निवेश का सबसे अच्छा समय कौन सा है?

मेष राशि के लिए आज का अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ है। राहुकाल के समय धन का लेन-देन करने से बचें।

आज 7 मई 2026 को किस दिशा की यात्रा में दिशा शूल है?

आज 7 मई 2026 को दक्षिण दिशा की यात्रा में दिशा शूल है। यदि यात्रा अनिवार्य हो तो दही खाकर या पीला चंदन लगाकर निकलना चाहिए।

7 मई 2026 को वृश्चिक राशि के लिए प्रेम संबंधों में क्या सलाह दी गई है?

वृश्चिक राशि के लिए, पांचवें भाव में शनि-मंगल की युति प्रेम संबंधों में थोड़ी गरमा-गर्मी या तनाव पैदा कर सकती है। इसलिए, पार्टनर के साथ बातचीत करते समय संयम बरतने की सलाह दी गई है।

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क्रिकेट
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चुनाव 2026
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