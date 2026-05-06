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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHera Panchami 2026: 19 या 20 जुलाई में से कौन-सी है सही तारीख? जानिए सही तिथि

Hera Panchami 2026: 19 या 20 जुलाई में से कौन-सी है सही तारीख? जानिए सही तिथि

Hera Panchami 2026: हेरा पंचमी 2026 में 19 जुलाई को मनाई जाएगी. जानें भगवान जगन्नाथ को मनाने गुंडिचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी की 'आज्ञा माला' और 'बिमान' जुलूस से जुड़ी पारंपरिक रस्मों का पूरा विवरण.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 06 May 2026 03:32 PM (IST)
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Hera Panchami 2026: ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा पूरे विश्व में मशहूर है और इस साल यह रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 से शुरू होगी.  इस रथ यात्रा में पंचमी तिथि को हेरा पंचमी मनाई जाती है. हेरा पंचमी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है. लेकिन इस वर्ष इस तिथि को लेकर काफी कंफ्यूजन लोगों में दिख रहा है कि इस वर्ष यह तिथि 19 जुलाई को है या 20 जुलाई को? 

हिंदू पंचांग के अनुसार, हेरा पंचमी को मुख्य रूप से 19 जुलाई रविवार को मनाया जाएगा. 

क्या है हेरा पंचमी?

हेरा पंचमी पुरी में होने वाली दिव्य जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण उत्सव है. हेरा शब्द को ओड़िया भाषा में देखना या निहारना कहते हैं और पंचमी का अर्थ पांचवा दिन होता है. यह पर्व रथ यात्रा के शुरू होने के ठीक पांचवे दिन बनाए मनाया जाता है. 

मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ गुंडिचा मंदिर अपनी मौसी के घर जाते हैं. तो वह अपनी पत्नी माता लक्ष्मी को बिना बताए चले जाते हैं. कई दिनों तक जब भगवान वापस मुख्य मंदिर नहीं लौटते हैं, तो माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और उन्हें ढूंढने के लिए और वापस बुलाने के लिए गुंडिचा मंदिर जाती है. जिस दिन वह गुंडिचा मंदिर जाती है उसे दिन को हेरा पंचमी के रूप में मनाया जाता है.

गुंडिचा मंदिर में विशेष अनुष्ठान होते हैं

गर्भगृह के दक्षिण-पूर्व में स्थित पवित्र बरगद के वृक्ष के पास ले जाने से होती है, जहां उन्हें एक विशेष पालकी पर विराजित किया जाता है. इसके बाद बिमानाबादु सेवक इस पालकी को अपने कंधों पर उठाकर एक भव्य जुलूस निकालते हैं, जिसमें रंग-बिरंगी छतरियां, पंखे और क्षेत्र के अन्य मंदिरों की महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल होती हैं.

इस पूरी शोभायात्रा के दौरान पारंपरिक ढोल और घंटों की गूंज के बीच भक्त हेरा पंचमी गीत गाते हैं, जो माता लक्ष्मी के विरह और उनके प्रेमपूर्ण क्रोध को खूबसूरती से व्यक्त करते हैं. जब यह पालकी गुंडिचा मंदिर पहुँचती है, तो यह भगवान जगन्नाथ के रथ नंदीघोष के समीप रुकती है, जहाँ मुख्य पुजारी देवी की ओर से देवताओं की आरती करते हैं.

शाम की संधा धूप की रस्म के बाद माता मंदिर के भीतर प्रवेश करती हैं, जहां एक पुजारी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से आज्ञा माला लेकर उन्हें अर्पित करते हैं, जो भगवान की ओर से उन्हें मनाने एक तरीका है. अखिर में नाका चना द्वार पर मंदिर के पुजारी द्वारा दही अर्पित कर माता की पूजा की जाती है, जिसके बाद वे एक गुप्त रास्ते से वापस श्री मंदिर लौट आती हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 06 May 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Gundicha Mandir Jagannath Rath Yatra 2026 Hera Panchami 2026 Puri Odisha

Frequently Asked Questions

हेरा पंचमी कब मनाई जाती है?

हेरा पंचमी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है. इस वर्ष यह मुख्य रूप से 19 जुलाई रविवार को मनाई जाएगी.

हेरा पंचमी का क्या अर्थ है?

हेरा का अर्थ ओड़िया भाषा में 'देखना' या 'निहारना' होता है, और पंचमी का अर्थ पांचवा दिन है. यह पर्व रथ यात्रा शुरू होने के पांचवें दिन मनाया जाता है.

हेरा पंचमी क्यों मनाई जाती है?

मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी को बिना बताए मौसी के घर जाते हैं, तो माता लक्ष्मी उनसे मिलने और उन्हें वापस बुलाने गुंडिचा मंदिर जाती हैं. इस दिन को हेरा पंचमी के रूप में मनाते हैं.

हेरा पंचमी पर गुंडिचा मंदिर में क्या होता है?

माता लक्ष्मी गुंडिचा मंदिर जाकर भगवान जगन्नाथ से मिलती हैं. आरती के बाद, उन्हें मनाने के लिए आज्ञा माला और दही अर्पित किया जाता है, जिसके बाद वे श्री मंदिर लौट आती हैं.

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