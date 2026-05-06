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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 7 May 2026: वृश्चिक को पदोन्नति के योग, धनु राशि के जातकों के लिए विवाह के नए अवसर; पढ़ें राशिफल

Tarot Rashifal 7 May 2026: वृश्चिक को पदोन्नति के योग, धनु राशि के जातकों के लिए विवाह के नए अवसर; पढ़ें राशिफल

Tarot Rashifal 7 May 2026: कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि वृश्चिक को पदोन्नति व मेष को व्यापार में लाभ होगा, वहीं मिथुन व कुंभ को आज विशेष सतर्क रहने की जरूरत है. जानें, टैरो कार्ड्स राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 May 2026 05:00 PM (IST)
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  • मेष राशि की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।
  • वृश्चिक राशि को करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे, बुद्धि का प्रयोग करें।
  • धनु राशि के अविवाहितों को विवाह के नए प्रस्ताव मिल सकते हैं।
  • मिथुन राशि को शॉर्टकट से बचना चाहिए, सुरक्षित राह पर चलें।

Tarot Rashifal 7 May 2026: गुरुवार का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए करियर में तरक्की और प्रमोशन के अवसर लेकर आया है. धनु राशि के अविवाहितों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव मिल सकते हैं, जबकि मेष राशि के लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी. मिथुन राशि वालों को आज शॉर्टकट से बचने की सलाह दी जाती है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपके भाग्य के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने वाला होगा. इसके अलावा देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा. नौकरी में भी आज आपका प्रभाव बना रहेगा. इतना ही नहीं आज आपको व्यापार में खूब लाभ होगा.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज का दिन वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा. साथ ही आज आपको अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए नए मार्ग मिलेंगे. शुभ चिंतकों का सहयोग मिलेगा. व्यवसाय के लाभ में वृद्धि होगी. मन में कुछ निराशा रहेगी.

मिथुन टैरो राशिफल 
मिथुन राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन कुछ झंझट पैदा करने वाला रहेगा. झंझटों को सुलझाने में प्रभाव की कमजोर स्थिति के कारण दिक्कत आएगी. इसलिए शार्टकट का सहारा न लेकर सुरक्षित राह पर चलें. परीक्षा-प्रतियोगिता में सफलता मिलने के आसार हैं.

कर्क टैरो राशिफल 
कर्क कार्यक्षेत्र से जुड़े कई मसले सुलझ सकते हैं. समय नए निवेश के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार का निवेश फायदेमंद नहीं होगा. पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे. कठिन समय में आपको अपने परिवार के सदस्यों से समर्थन प्राप्त होगा.

सिंह टैरो राशिफल
सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन टैरो कार्ड्स के अनुसार, घरेलू माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा. वहीं, जो लोग धन संबंधी या वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है.

कन्या टैरो राशिफल 
कन्या राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आज इंटरव्यू में आपको सफलता हासिल हो सकती है. आज किसी भी चीज को लेकर अति लोभ करने से बचें. साथ ही आपको सलाह है कि आज बाहर का खाना न ही खाएं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा.

तुला टैरो राशिफल 
तुला राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज का दिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुश मिजाज माहौल में बीतेगा. जो आपको नई उर्जा व स्फूर्ति से भर देगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
वृश्चिक राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन पदोन्नति का अवसर दिलाने वाला रहेगा. आप इस समय को अपनी बुद्धि के इस्तेमाल अपने पक्ष में कर पाएंगे.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन अविवाहितों के लिए विवाह के नए अवसर प्राप्त कराएगा. विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. साथ ही आज आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन वैवाहिक और प्रेम संबंधों के मामले में काफी मिश्रित रहने वाला है. विद्यार्थी समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन प्रेम संबंधों के मामले में लापरवाही बरतने में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है. भविष्य की योजनाओं पर बहुत ही सूझबूझ कर बनाएं.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन जीविका के क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर दिलाएगा. मधुर वाणी से आपके संबंधों में मजबूती आएगी. आलस्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवरोधक होगा.

Kal Ka Rashifal: 7 मई 2026 गुरुवार को धनु राशि का बढ़ेगा आत्मविश्वास और कर्क को मिलेगी कानूनी जीत, जानें कल का राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 06 May 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि वालों के लिए 7 मई 2026 को करियर में क्या खास है?

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरुवार का दिन करियर में तरक्की और प्रमोशन के अवसर लेकर आया है।

धनु राशि के अविवाहितों के लिए 7 मई 2026 को क्या भविष्यवाणी है?

धनु राशि के अविवाहितों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव मिल सकते हैं, जो उनके लिए एक शुभ संकेत है।

मेष राशि वालों की 7 मई 2026 को कौन सी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी?

मेष राशि के लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। आर्थिक दृष्टि से भी दिन अनुकूल रहेगा।

मिथुन राशि वालों को 7 मई 2026 को किस चीज़ से बचने की सलाह दी जाती है?

मिथुन राशि वालों को आज शॉर्टकट से बचने की सलाह दी जाती है। सुरक्षित राह पर चलना फायदेमंद होगा।

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