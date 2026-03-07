Aaj Ka Rashifal 7 March 2026: आज चैत्र मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. चंद्रमा आज तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे साझेदारी, संतुलन और जनसंपर्क से जुड़े मामलों में हलचल देखने को मिल सकती है. सुबह 11:16 AM तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो रचनात्मक कार्यों, नई योजनाओं और पेशेवर निर्णयों के लिए अनुकूल माना जाता है.

ज्योतिषीय दृष्टि से आज आकाश में एक महत्वपूर्ण स्थिति भी बन रही है. कुंभ राशि में शनि, सूर्य, बुध और मंगल की उपस्थिति करियर, प्रशासन, तकनीक और व्यापार से जुड़े क्षेत्रों में बड़े संकेत दे रही है.

ऐसे में आज का दिन विशेष रूप से नेटवर्किंग, रणनीतिक फैसलों और दीर्घकालिक निवेश के लिए अहम माना जा रहा है. किस राशि को आज सफलता मिलेगी और किसे सावधान रहना होगा. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल.

मेष (Aries) - 7 मार्च 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और रिश्तों में संतुलन बनाने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो साझेदारी, वैवाहिक जीवन और जनसंपर्क में सकारात्मक बदलाव का संकेत है. सुबह 11:16:12 AM तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपकी रचनात्मकता और निर्माण क्षमता को नई ऊंचाई देगा. हालांकि, शनिवार का दिन होने और शनि-सूर्य-बुध-मंगल की कुंभ राशि में उपस्थिति के कारण आपको वाणी और व्यवहार में थोड़ा ठहराव लाने की जरूरत है.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज का दिन टीम वर्क और कोलैबोरेशन का है. सातवें भाव का चंद्रमा आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करने में सफलता दिलाएगा. यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप या क्लाइंट डीलिंग से जुड़े हैं, तो आज कोई महत्वपूर्ण अनुबंध फाइनल हो सकता है. ध्यान रहे, राहु काल (09:36:34 AM से 11:04:33 AM) के दौरान किसी भी नई डील पर हस्ताक्षर न करें. चित्रा नक्षत्र के प्रभाव से आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग और कला से जुड़े लोगों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है. अभिजीत मुहूर्त (12:09:05 PM से 12:56:01 PM) का उपयोग महत्वपूर्ण मीटिंग्स के लिए करना सबसे उत्तम रहेगा.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहेगा. एकादश भाव (लाभ भाव) में ग्रहों का भारी जमावड़ा आय के स्रोत तो बनाए रखेगा, लेकिन शनि की उपस्थिति दर्शाती है कि धन का आगमन थोड़ा धीमी गति से होगा. निवेश के लिए आज का दिन मध्यम है. यमगण्ड (14:00:33 PM से 15:28:32 PM) के समय किसी को भी उधार देने या बड़ा निवेश करने से बचें, अन्यथा पैसा फंसने की संभावना बन सकती है. शाम के समय वृद्धि योग की समाप्ति के बाद वित्तीय नियोजन करना भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा.

Love (प्रेम): निजी जीवन और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन विशेष है. तुला राशि का चंद्रमा आपके दांपत्य जीवन में मधुरता लाएगा. यदि जीवनसाथी के साथ कोई पुराना मनमुटाव चल रहा था, तो आज उसे सुलझाने का सबसे अच्छा समय है. प्रेम संबंधों में भी एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा. शाम 19:20:07 (चतुर्थी तिथि की समाप्ति) के बाद परिवार के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक उत्सव में शामिल होने का मौका मिल सकता है. अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आने की प्रबल संभावना है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. सातवें भाव का चंद्रमा मानसिक प्रसन्नता देता है, लेकिन वायु विकार या गुर्दे (Kidney) से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और बाहर के खाने से परहेज करें. आज दिशा शूल पूर्व दिशा में है, इसलिए यदि इस दिशा में यात्रा बहुत जरूरी हो, तो पंचांग के नियमों का पालन करके ही निकलें. वृद्दि योग के प्रभाव के कारण सुबह की सैर या योग आपको दिनभर ऊर्जावान बनाए रखेगा.

Lucky Color: गुलाबी (Pink)

Lucky Number: 8

विशेष उपाय: आज शनिवार के दिन शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. साथ ही, किसी जरूरतमंद को काले चने या वस्त्र का दान करें. इससे कुंभ राशि में स्थित ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव कम होंगे और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

वृषभ (Taurus) - 7 मार्च 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुशासन और अपनी सीमाओं को पहचानने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं. छठे भाव का चंद्रमा शत्रुओं पर विजय दिलाने और पुराने रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है, लेकिन यह मानसिक तनाव भी दे सकता है. सुबह 11:16:12 AM तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको तकनीकी कार्यों में निपुण बनाएगा. आपकी राशि के स्वामी शुक्र कुंभ राशि में शनि के साथ हैं, इसलिए आज आपको अपनी सुख-सुविधाओं से समझौता करना पड़ सकता है.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. छठे भाव का चंद्रमा लंबित कार्यों (Pending tasks) को पूरा करने के लिए दबाव बना सकता है. सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार के वाद-विवाद से बचें. यदि आप बैंकिंग, कानून या चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. ध्यान रहे, राहु काल (09:36:34 AM से 11:04:33 AM) के दौरान कोई नया प्रोजेक्ट शुरू न करें. अभिजीत मुहूर्त (12:09:05 PM से 12:56:01 PM) का समय किसी भी जटिल समस्या के समाधान के लिए श्रेष्ठ है.

Finance (वित्त): वित्तीय मामलों में आज आपको अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है. छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति आकस्मिक खर्चों, विशेषकर स्वास्थ्य या पुराने कर्ज को लेकर, का संकेत देती है. निवेश के मामले में आज 'रुको और देखो' की नीति अपनाएं. यमगण्ड (14:00:33 PM से 15:28:32 PM) के दौरान किसी भी कीमती वस्तु की खरीदारी या धन का लेन-देन न करें. शाम के समय आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन व्यर्थ के खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी है.

Love (प्रेम): पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. छठे भाव का चंद्रमा छोटी-छोटी बातों पर तकरार पैदा कर सकता है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. आज अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें और पार्टनर की शिकायतों को धैर्य से सुनें. शाम 19:20:07 के बाद जब चतुर्थी तिथि का प्रभाव बदलेगा, तब माहौल में सुधार होगा. अविवाहितों के लिए आज का दिन शांत रहेगा, किसी नए रिश्ते की शुरुआत के लिए थोड़ा इंतजार करना बेहतर है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सतर्क रहने का है. चंद्रमा का छठे भाव में होना पेट से संबंधित विकार या पैरों में दर्द की समस्या दे सकता है. आज दिशा शूल पूर्व दिशा में है, इसलिए इस ओर यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो अदरक खाकर प्रस्थान करें. योग और प्राणायाम आज आपके मानसिक तनाव को कम करने में रामबाण सिद्ध होंगे. वृद्धि योग के दौरान की गई कसरत आपको लंबे समय तक फिट रखेगी.

Lucky Color: क्रीम (Cream)

Lucky Number: 6

विशेष उपाय: आज शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. किसी गरीब को कंबल या काला कपड़ा दान करना आपके छठे भाव के दोषों को दूर करेगा और भाग्य का साथ दिलाएगा.

मिथुन (Gemini) - 7 मार्च 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बौद्धिक क्षमता के प्रदर्शन और संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्ति का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं. पांचवां भाव बुद्धि, विद्या और प्रेम का स्थान है, जहाँ तुला का चंद्रमा आपके विचारों में संतुलन और रचनात्मकता लाएगा. सुबह 11:16:12 AM तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपकी तार्किक क्षमता को तेज करेगा. आपकी राशि के स्वामी बुध कुंभ राशि में सूर्य-मंगल के साथ भाग्य भाव में हैं, जो लंबी दूरी की यात्रा या उच्च शिक्षा के योग बना रहे हैं.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आप अपनी 'क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग' तकनीक से सबको प्रभावित करेंगे. पांचवें भाव का चंद्रमा डिजाइनिंग, लेखन, शिक्षा और शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए विशेष लाभकारी है. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन शोध (Research) के लिए उत्तम है. ध्यान रहे, राहु काल (09:36:34 AM से 11:04:33 AM) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन या मीटिंग को टालना बेहतर होगा. अभिजीत मुहूर्त (12:09:05 PM से 12:56:01 PM) का उपयोग नए विचारों को लागू करने के लिए करें.

Finance (वित्त): आर्थिक रूप से आज का दिन 'स्मार्ट इन्वेस्टमेंट' का है. भाग्य भाव में बुध-सूर्य की युति अचानक धन लाभ के अवसर दे सकती है, लेकिन पांचवें भाव का चंद्रमा आपको सट्टेबाजी (Speculation) के प्रति आकर्षित कर सकता है, जिसमें सावधानी जरूरी है. यमगण्ड (14:00:33 PM से 15:28:32 PM) के समय किसी भी बड़े वित्तीय ट्रांजैक्शन से बचें. शाम के समय वृद्धि योग की ऊर्जा आपकी आय के स्रोतों को विस्तार देने में सहायक होगी.

Love (प्रेम): प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन यादगार साबित हो सकता है. पांचवें भाव का चंद्रमा रोमांस के लिए बहुत अनुकूल है, आप अपने साथी के साथ किसी कलात्मक गतिविधि या फिल्म का आनंद ले सकते हैं. वैवाहिक जीवन में संतान की प्रगति को लेकर सुखद चर्चा होगी. शाम 19:20:07 के बाद घर का माहौल और भी खुशनुमा हो जाएगा. अविवाहितों के लिए आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के प्रबल संकेत हैं.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक सक्रियता अधिक होने के कारण अनिद्रा (Insomnia) की समस्या हो सकती है. पेट के निचले हिस्से और पाचन का ध्यान रखें. आज दिशा शूल पूर्व दिशा में है, इसलिए इस ओर यात्रा करते समय सावधानी बरतें. चित्रा नक्षत्र की ऊर्जा आपको खेलकूद या शारीरिक व्यायाम की ओर प्रेरित करेगी, जो आपके तनाव को कम करने में मददगार होगा.

Lucky Color: हल्का हरा (Light Green)

Lucky Number: 5

विशेष उपाय: आज शनिवार के दिन शनि देव को नीले फूल अर्पित करें और 'ॐ बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. पक्षियों को दाना डालना आपके भाग्य भाव की बाधाओं को दूर करेगा और रुके हुए काम पूरे होंगे.

कर्क (Cancer) - 7 मार्च 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी भावनाओं और रचनात्मकता के बीच संतुलन बनाने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं. चौथे भाव का चंद्रमा सुख-सुविधाओं और मानसिक शांति का कारक होता है, लेकिन तुला राशि में होने के कारण यह आपको थोड़े असमंजस में भी डाल सकता है. सुबह 11:16:12 AM तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको घर के नवीनीकरण या सजावट के कार्यों में व्यस्त रख सकता है. अष्टम भाव में ग्रहों की युति (कुंभ राशि में) आपको थोड़ा गंभीर और अंतर्मुखी बना सकती है.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज का दिन 'वर्क-लाइफ बैलेंस' बनाने का है. चौथे भाव का चंद्रमा आपको काम के बीच में घर की याद दिला सकता है, जिससे एकाग्रता में थोड़ी कमी आ सकती है. हालांकि, रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग या आतिथ्य (Hospitality) क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार लाभ लेकर आएगा. ध्यान रहे, राहु काल (09:36:34 AM से 11:04:33 AM) के दौरान कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की राजनीति का हिस्सा न बनें. अभिजीत मुहूर्त (12:09:05 PM से 12:56:01 PM) का समय किसी भी नई जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए सबसे उपयुक्त है.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टि से आज का दिन सुख-सुविधाओं पर खर्च करने का है. आप घर की किसी कीमती वस्तु या वाहन के रखरखाव पर धन व्यय कर सकते हैं. अष्टम भाव में स्थित ग्रहों के कारण पैतृक संपत्ति या बीमा से जुड़े मामलों में कुछ प्रगति हो सकती है. यमगण्ड (14:00:33 PM से 15:28:32 PM) के समय किसी भी तरह का सट्टा या अनिश्चित निवेश न करें. शाम के समय वृद्धि योग के दौरान बचत की कोई नई योजना बनाना भविष्य के लिए सुखद रहेगा.

Love (प्रेम): पारिवारिक सुख के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है. चौथे भाव का चंद्रमा माता के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करेगा और उनका आशीर्वाद दिलाएगा. जीवनसाथी के साथ शाम का समय सुखद बीतेगा, किसी छोटी यात्रा या डिनर का प्लान बन सकता है. प्रेम संबंधों में गहराई आएगी, लेकिन अष्टम भाव के शनि की दृष्टि के कारण अपनी गुप्त बातें साझा करने में थोड़ी सावधानी बरतें. शाम 19:20:07 के बाद का समय संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार दिला सकता है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. चंद्रमा का तुला राशि में होना छाती या फेफड़ों से संबंधित हल्की संवेदनशीलता दे सकता है. ठंडी चीजों के सेवन से बचें. आज दिशा शूल पूर्व दिशा में है, इसलिए इस दिशा की यात्रा में सावधानी रखें और संभव हो तो आज यात्रा टाल दें. मानसिक शांति के लिए जल का अधिक सेवन करें और रात को जल्दी सोने की कोशिश करें. चित्रा नक्षत्र की ऊर्जा आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रखेगी.

Lucky Color: दूधिया सफेद (Milky White)

Lucky Number: 2

विशेष उपाय: आज शनिवार के दिन शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करें और जल चढ़ाएं. साथ ही, शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दान करें. इससे आपके चौथे भाव की मानसिक शांति बनी रहेगी और अष्टम भाव के दोष कम होंगे.

सिंह (Leo) - 7 मार्च 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम और संचार कौशल के माध्यम से सफलता प्राप्त करने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं. तीसरा भाव साहस, छोटे भाई-बहनों और यात्रा का स्थान है, जहाँ तुला का चंद्रमा आपके व्यवहार में कूटनीतिक कुशलता लाएगा. सुबह 11:16:12 AM तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता को और अधिक स्पष्ट बनाएगा. आपकी राशि के स्वामी सूर्य सातवें भाव (कुंभ राशि) में शनि-बुध-मंगल के साथ हैं, जो साझेदारी और पब्लिक डीलिंग में थोड़े संघर्ष के बाद बड़ी सफलता का संकेत दे रहे हैं.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आप अपने संवाद और नेटवर्किंग के दम पर कोई रुका हुआ काम निकलवाने में सफल रहेंगे. तीसरे भाव का चंद्रमा सेल्स, मार्केटिंग, जर्नलिज्म और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए विशेष अनुकूल है. सहकर्मियों और छोटे कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. ध्यान रहे, राहु काल (09:36:34 AM से 11:04:33 AM) के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा न करें. अभिजीत मुहूर्त (12:09:05 PM से 12:56:01 PM) का समय किसी भी कठिन मीटिंग या प्रेजेंटेशन के लिए सबसे प्रभावशाली रहेगा.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश के नए अवसर तलाशने का है. सातवें भाव में सूर्य-बुध की युति बिजनेस पार्टनरशिप से लाभ दिला सकती है, लेकिन मंगल और शनि की मौजूदगी दर्शाती है कि निवेश से पहले कागजी कार्यवाही को अच्छी तरह जांच लें. यमगण्ड (14:00:33 PM से 15:28:32 PM) के समय किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने से बचें. शाम के समय वृद्धि योग की ऊर्जा आपकी बचत योजनाओं को मजबूत करने में मदद करेगी.

Love (प्रेम): व्यक्तिगत संबंधों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार लाएगा. वैवाहिक जीवन में सातवें भाव के ग्रहों के कारण थोड़ा तनाव रह सकता है, इसलिए अहंकार से बचें और पार्टनर की बातों को महत्व दें. प्रेम संबंधों में आज लंबी बातचीत (Long calls) के माध्यम से दूरियां कम होंगी. शाम 19:20:07 के बाद घर के किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बन सकता है, उन्हें समय दें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप काफी सक्रिय रहेंगे, लेकिन गले, कंधे या बाहों में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. सूर्य का शनि के साथ होना हड्डियों और आंखों के प्रति सावधानी बरतने की सलाह देता है. आज दिशा शूल पूर्व दिशा में है, इसलिए इस ओर यात्रा करते समय विशेष सावधानी रखें. चित्रा नक्षत्र का प्रभाव आपको शारीरिक रूप से गतिशील रखेगा, जिससे मानसिक तनाव कम होगा.

Lucky Color: सुनहरा (Golden) या नारंगी (Orange)

Lucky Number: 1

विशेष उपाय: आज शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और 'सुंदरकांड' का पाठ करें. साथ ही, किसी अपाहिज व्यक्ति को भोजन कराएं. इससे सातवें भाव की नकारात्मकता दूर होगी और आपके करियर में स्थिरता आएगी.

कन्या (Virgo) - 7 मार्च 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन वाणी के प्रभाव और संचित धन के प्रबंधन का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं. दूसरा भाव धन, कुटुंब और वाणी का स्थान है, जहाँ तुला का चंद्रमा आपके शब्दों में सौम्यता और आकर्षण लाएगा. सुबह 11:16:12 AM तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको अपनी संपत्ति या घरेलू मामलों में कुछ ठोस निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा. आपकी राशि के स्वामी बुध छठे भाव (कुंभ राशि) में शनि-सूर्य-मंगल के साथ हैं, जो गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का संकेत दे रहे हैं.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आपकी कूटनीतिक बातचीत (Diplomatic talk) से कई अटके हुए काम बन सकते हैं. दूसरे भाव का चंद्रमा बैंकिंग, फाइनेंस, सलाहकार (Consultancy) और गायन से जुड़े लोगों के लिए विशेष लाभकारी है. यदि आप डेटा एनालिटिक्स या कोडिंग के क्षेत्र में हैं, तो आज का दिन त्रुटियों को सुधारने के लिए उत्तम है. ध्यान रहे, राहु काल (09:36:34 AM से 11:04:33 AM) के दौरान किसी नए प्रोजेक्ट की फाइल आगे न बढ़ाएं. अभिजीत मुहूर्त (12:09:05 PM से 12:56:01 PM) का उपयोग महत्वपूर्ण वित्तीय चर्चाओं के लिए करना फलदायी होगा.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टि से आज का दिन 'बैलेंस शीट' सुधारने का है. दूसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति धन आगमन के संकेत दे रही है, लेकिन छठे भाव के ग्रहों की दृष्टि अनावश्यक चिकित्सा खर्च या कानूनी बारीकियों पर खर्च करवा सकती है. निवेश के लिए आज का दिन स्थिर है, लंबी अवधि की योजनाओं पर विचार करें. यमगण्ड (14:00:33 PM से 15:28:32 PM) के समय किसी को धन उधार न दें. शाम के समय वृद्धि योग की ऊर्जा आपकी बचत को बढ़ाने के नए मार्ग सुझाएगी.

Love (प्रेम): पारिवारिक जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी. तुला राशि का चंद्रमा आपके परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बेहतर करेगा, जिससे घर में कोई छोटा मांगलिक उत्सव या मेहमानों का आगमन हो सकता है. जीवनसाथी के साथ संवाद करते समय स्पष्ट रहें, क्योंकि छठे भाव का बुध कभी-कभी गलतफहमी पैदा कर सकता है. प्रेम संबंधों में आज उपहारों का आदान-प्रदान हो सकता है. शाम 19:20:07 के बाद का समय अपनों के साथ पुराने गिले-शिकवे दूर करने के लिए श्रेष्ठ है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मध्यम है. चंद्रमा का दूसरे भाव में होना गले, दांत या मुख से संबंधित हल्की समस्या दे सकता है. बुध के छठे भाव में होने के कारण नसों (Nerves) या त्वचा से जुड़ी एलर्जी के प्रति सावधान रहें. आज दिशा शूल पूर्व दिशा में है, इसलिए इस ओर यात्रा करने से बचें. चित्रा नक्षत्र की ऊर्जा आपको अनुशासित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगी, जो आपके स्वास्थ्य को लंबे समय तक बेहतर रखेगी.

Lucky Color: हरा (Green) या फिरोजी (Turquoise)

Lucky Number: 5

विशेष उपाय: आज शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. साथ ही, पक्षियों को सप्तधान (सात अनाज) खिलाएं. इससे आपके छठे भाव के अशुभ प्रभाव कम होंगे और धन स्थान मजबूत होगा.

तुला (Libra) - 7 मार्च 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास के पुनरुत्थान और व्यक्तित्व में निखार लाने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपको मानसिक स्पष्टता और आकर्षण प्रदान करेगा. सुबह 11:16:12 AM तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपके कलात्मक पक्ष को उजागर करेगा. आपकी राशि के स्वामी शुक्र पंचम भाव (कुंभ राशि) में शनि के साथ युति बना रहे हैं, जिससे आपके निर्णयों में गहराई और गंभीरता आएगी.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आप केंद्र बिंदु बने रहेंगे. प्रथम भाव का चंद्रमा आपके नेतृत्व गुणों को निखारेगा, जिससे टीम के सदस्य आपकी राय को महत्व देंगे. यदि आप सार्वजनिक संबंधों (PR), फैशन, या परामर्श के क्षेत्र में हैं, तो आज का दिन आपके लिए विशेष उपलब्धि वाला हो सकता है. ध्यान रहे, राहु काल (09:36:34 AM से 11:04:33 AM) के दौरान कार्यस्थल पर किसी से बहस न करें. अभिजीत मुहूर्त (12:09:05 PM से 12:56:01 PM) का उपयोग किसी नई रणनीति या प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए करना सर्वोत्तम रहेगा.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहेगा. पंचम भाव में शुक्र-शनि की उपस्थिति निवेश में सावधानी और धैर्य की मांग करती है. कला या बौद्धिक कार्यों से धन लाभ के योग हैं, लेकिन सट्टा बाजार से दूरी बनाए रखें. यमगण्ड (14:00:33 PM से 15:28:32 PM) के समय किसी भी प्रकार का नया वित्तीय समझौता करने से बचें. शाम के समय वृद्धि योग का प्रभाव आपके बैंक बैलेंस को स्थिर करने की नई योजनाएं बनाने में सहायक होगा.

Love (प्रेम): व्यक्तिगत संबंधों के लिए आज का दिन बेहद खुशनुमा है. प्रथम भाव का चंद्रमा आपको पार्टनर के प्रति अधिक संवेदनशील और प्रेमपूर्ण बनाएगा. वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और आप साथ में कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे. शाम 19:20:07 के बाद का समय पुराने मित्रों से मिलने या सामाजिक मेलजोल के लिए अनुकूल है. अविवाहितों के लिए आज का दिन अपने व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित करने का है, जिससे नए रिश्ते की नींव पड़ सकती है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप स्वयं को काफी हल्का और फिट महसूस करेंगे. हालांकि, तुला राशि का चंद्रमा कभी-कभी शरीर में तरल पदार्थों के असंतुलन का संकेत देता है, इसलिए हाइड्रेटेड रहें. आज दिशा शूल पूर्व दिशा में है, यदि इस दिशा में जाना हो तो थोड़ा सतर्क रहें. चित्रा नक्षत्र की ऊर्जा आपको योग या किसी खेल गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे आपकी मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी.

Lucky Color: चमकीला सफेद (Bright White) या हल्का नीला (Light Blue)

Lucky Number: 7

विशेष उपाय: आज शनिवार के दिन शनि देव को काली उड़द की दाल और काले तिल चढ़ाएं. श्रीसूक्त का पाठ करना आपके लिए आर्थिक और मानसिक सुख प्रदान करने वाला रहेगा. शाम के समय किसी जरूरतमंद को गर्म भोजन कराएं.

वृश्चिक (Scorpio) - 7 मार्च 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्म-अवलोकन और आध्यात्मिक शांति खोजने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं. बारहवां चंद्रमा खर्चों में वृद्धि और अनिद्रा जैसी समस्याएं दे सकता है, लेकिन यह विदेशी संपर्कों और निवेश के लिए नए मार्ग भी खोलता है. सुबह 11:16:12 AM तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको अपनी भविष्य की योजनाओं पर एकाग्रता से काम करने में मदद करेगा. आपकी राशि के स्वामी मंगल चतुर्थ भाव (कुंभ राशि) में शनि-सूर्य-बुध के साथ हैं, जो संपत्ति के मामलों में थोड़ा तनाव या घर में मरम्मत की संभावना दर्शा रहे हैं.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी ऊर्जा को बचाकर रखने की आवश्यकता है. बारहवें भाव का चंद्रमा काम में थोड़ा आलस्य या एकाग्रता की कमी दे सकता है. यदि आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, एमएनसी या अस्पताल से जुड़े क्षेत्रों में हैं, तो आज का दिन शुभ परिणाम लेकर आएगा. ध्यान रहे, राहु काल (09:36:34 AM से 11:04:33 AM) के दौरान किसी भी गुप्त शत्रु या षड्यंत्र से सावधान रहें. अभिजीत मुहूर्त (12:09:05 PM से 12:56:01 PM) का उपयोग अपने कार्यों की सूची बनाने और शांति से काम निपटाने के लिए करें.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टि से आज का दिन खर्चों की अधिकता वाला रहेगा. बारहवें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति शुभ कार्यों या दान-पुण्य पर धन व्यय करवा सकती है. चतुर्थ भाव में मंगल-शनि की युति घर या वाहन पर अचानक खर्च होने का संकेत दे रही है. यमगण्ड (14:00:33 PM से 15:28:32 PM) के समय किसी भी प्रकार का नया निवेश या बड़ा भुगतान न करें. शाम के समय वृद्धि योग की ऊर्जा आपको बजट को नियंत्रित करने के नए तरीके सुझाएगी.

Love (प्रेम): व्यक्तिगत संबंधों में आज आपको संयम बरतने की आवश्यकता है. बारहवें भाव का चंद्रमा आपको थोड़ा भावुक और अकेलेपन की ओर ले जा सकता है, जिससे पार्टनर के साथ संवाद में कमी आ सकती है. चतुर्थ भाव के ग्रहों के कारण घर में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. शाम 19:20:07 के बाद का समय एकांत में बिताने या साथी के साथ किसी आध्यात्मिक चर्चा के लिए श्रेष्ठ है. अविवाहितों के लिए आज का दिन थोड़ा शांत रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन थोड़ा नाजुक हो सकता है. चंद्रमा का बारहवें भाव में होना आंखों में जलन, पैर में दर्द या नींद न आने की समस्या दे सकता है. मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें. आज दिशा शूल पूर्व दिशा में है, इसलिए इस ओर लंबी यात्रा से बचें. चित्रा नक्षत्र की ऊर्जा आपको अपनी जीवनशैली में कुछ रचनात्मक बदलाव करने के लिए प्रेरित करेगी.

Lucky Color: मैरून (Maroon) या गहरा लाल

Lucky Number: 9

विशेष उपाय: आज शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और 'बजरंग बाण' का पाठ करें. शाम के समय पीपल के पेड़ के पास चौमुखी दीपक जलाएं. इससे बारहवें भाव की नकारात्मकता कम होगी और आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे.

धनु (Sagittarius) - 7 मार्च 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन 'लाभ और उपलब्धि' का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं. एकादश भाव आय, बड़े भाई-बहनों और इच्छा पूर्ति का स्थान है, जहाँ तुला का चंद्रमा आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा. सुबह 11:16:12 AM तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपके नेटवर्क को मजबूत करने में मदद करेगा. आपकी राशि के स्वामी गुरु (वृषभ राशि में) छठे भाव में हैं, जबकि तीसरे भाव (कुंभ राशि) में ग्रहों की भारी युति आपके पराक्रम और संचार कौशल को नई धार देगी.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत का मीठा फल मिलने का समय है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा पदोन्नति, इंसेंटिव या किसी बड़े प्रोजेक्ट के सफल समापन का संकेत दे रहा है. यदि आप आईटी, ई-कॉमर्स या सार्वजनिक क्षेत्र (Public sector) से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. ध्यान रहे, राहु काल (09:36:34 AM से 11:04:33 AM) के दौरान टीम के साथ किसी भी प्रकार की ईगो-क्लैश (Ego clash) से बचें. अभिजीत मुहूर्त (12:09:05 PM से 12:56:01 PM) का उपयोग नई क्लाइंट मीटिंग्स या नेटवर्किंग इवेंट्स के लिए करना अत्यंत शुभ रहेगा.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी मजबूत रहने वाला है. आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं. तीसरे भाव में स्थित ग्रहों के कारण मार्केटिंग या कमिशन आधारित कार्यों से अच्छा लाभ होगा. यमगण्ड (14:00:33 PM से 15:28:32 PM) के समय किसी भी प्रकार के दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. शाम के समय वृद्धि योग का प्रभाव आपके निवेश पोर्टफोलियो को नई दिशा देने में मददगार होगा.

Love (प्रेम): व्यक्तिगत संबंधों के लिए आज का दिन बेहद सामाजिक और सुखद रहेगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा पुराने मित्रों से मुलाकात करवा सकता है या किसी सामाजिक उत्सव में जाने का अवसर देगा. वैवाहिक जीवन में आपसी विश्वास बढ़ेगा और आप भविष्य की बड़ी योजनाओं पर चर्चा करेंगे. शाम 19:20:07 के बाद का समय पार्टनर के साथ सैर-सपाटे के लिए अनुकूल है. प्रेम संबंधों में आज का दिन 'कमिटमेंट' की दिशा में आगे बढ़ने का है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप काफी स्फूर्तिवान महसूस करेंगे, लेकिन ग्यारहवें भाव का चंद्रमा पैरों या घुटनों में हल्की संवेदनशीलता दे सकता है. काम की अधिकता के कारण मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए छोटे-छोटे ब्रेक लें. आज दिशा शूल पूर्व दिशा में है, इसलिए इस ओर यात्रा आवश्यक हो तो सावधानी बरतें. चित्रा नक्षत्र की ऊर्जा आपको अपनी डाइट में अनुशासन लाने के लिए प्रेरित करेगी.

Lucky Color: पीला (Yellow) या केसरिया

Lucky Number: 3

विशेष उपाय: आज शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और शनि देव के 108 नामों का जाप करें. किसी जरूरतमंद छात्र को शिक्षा की सामग्री दान करना आपके लाभ भाव की ऊर्जा को और बढ़ाएगा.

मकर (Capricorn) - 7 मार्च 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन 'कर्म प्रधान' और उपलब्धियों भरा रहने वाला है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं. दसवां भाव करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा का स्थान है, जहाँ तुला का चंद्रमा आपके कार्यक्षेत्र में संतुलन और मान-सम्मान दिलाएगा. सुबह 11:16:12 AM तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाने की प्रेरणा देगा. आपकी राशि के स्वामी शनि दूसरे भाव (कुंभ राशि) में सूर्य-बुध-मंगल के साथ युति में हैं, जो वित्तीय स्थिरता के लिए कड़े अनुशासन की मांग कर रहे हैं.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आपकी प्रबंधन क्षमता और नेतृत्व की सराहना होगी. दसवें भाव का चंद्रमा आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग दिलाएगा. यदि आप सरकारी क्षेत्र, राजनीति या किसी बड़ी कॉर्पोरेट संस्था से जुड़े हैं, तो आज कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या पद मिल सकता है. ध्यान रहे, राहु काल (09:36:34 AM से 11:04:33 AM) के दौरान किसी भी विवादित मुद्दे पर अपनी राय देने से बचें. अभिजीत मुहूर्त (12:09:05 PM से 12:56:01 PM) का समय नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या इंटरव्यू के लिए सबसे उत्तम है.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टि से आज का दिन निवेश के प्रति सतर्क रहने का है. दूसरे भाव में शनि की उपस्थिति यह दर्शाती है कि धन का संचय करने में आपको अधिक प्रयास करने होंगे. पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ प्रगति हो सकती है. यमगण्ड (14:00:33 PM से 15:28:32 PM) के समय किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश या शेयर बाजार में जोखिम न लें. शाम के समय वृद्धि योग की ऊर्जा आपकी आय के नए स्रोतों को स्थिर करने में सहायक होगी.

Love (प्रेम): व्यक्तिगत संबंधों में आज का दिन गरिमा बनाए रखने का है. काम की व्यस्तता के कारण आप परिवार को कम समय दे पाएंगे, जिससे जीवनसाथी की हल्की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. हालांकि, शाम 19:20:07 के बाद का समय रिश्तों में मधुरता लाएगा. प्रेम संबंधों में आज एक-दूसरे के प्रति ईमानदारी और गंभीरता बढ़ेगी. अविवाहितों के लिए कार्यक्षेत्र के माध्यम से कोई रोचक प्रस्ताव मिल सकता है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन जोड़ों के दर्द या घुटनों की समस्या के प्रति सचेत रहें. दूसरे भाव का शनि खान-पान में लापरवाही के कारण दांतों या गले में तकलीफ दे सकता है. आज दिशा शूल पूर्व दिशा में है, इसलिए इस ओर यात्रा आवश्यक हो तो पहले थोड़ा गुड़ खाकर प्रस्थान करें. चित्रा नक्षत्र का प्रभाव आपको शारीरिक परिश्रम के प्रति प्रेरित करेगा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा.

Lucky Color: गहरा नीला (Dark Blue) या काला

Lucky Number: 8

विशेष उपाय: आज शनिवार के दिन शनि देव को काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें और किसी गरीब को चमड़े की वस्तु या जूते का दान करें. इससे आपके करियर की बाधाएं दूर होंगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

कुंभ (Aquarius) - 7 मार्च 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्म-मंथन और दूरगामी लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से नौवें भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं. नौवां भाव भाग्य, धर्म और लंबी यात्रा का स्थान है, जहाँ तुला का चंद्रमा आपके दृष्टिकोण में उदारता और न्यायप्रियता लाएगा. सुबह 11:16:12 AM तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको नई तकनीक या आध्यात्मिक ज्ञान की ओर प्रेरित करेगा. आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में शनि, सूर्य, बुध और मंगल की उपस्थिति आपको अत्यधिक ऊर्जावान लेकिन थोड़ा गंभीर और अनुशासित भी बनाएगी.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज 'विस्तार' का योग है. नौवें भाव का चंद्रमा आपको किसी विदेशी प्रोजेक्ट या लंबी दूरी की यात्रा से लाभ दिला सकता है. यदि आप शिक्षा, शोध, या कानूनी परामर्श से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है. प्रथम भाव के ग्रहों के कारण आप थोड़े 'कमांडिंग' व्यवहार में रहेंगे. ध्यान रहे, राहु काल (09:36:34 AM से 11:04:33 AM) के दौरान किसी से भी बहस में न पड़ें. अभिजीत मुहूर्त (12:09:05 PM से 12:56:01 PM) का उपयोग उच्चाधिकारियों से संवाद या नई रणनीतियों को पेश करने के लिए करें.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टि से आज का दिन 'स्थिरता' का है. प्रथम भाव में ग्रहों का जमावड़ा आपके खर्चों और आय दोनों को संतुलित रखने की कोशिश करेगा. निवेश के लिए आज का दिन शुभ है, विशेषकर यदि आप लंबी अवधि (Long-term) के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं. यमगण्ड (14:00:33 PM से 15:28:32 PM) के समय किसी भी प्रकार का सट्टा या जोखिम भरा लेन-देन न करें. शाम के समय वृद्धि योग की ऊर्जा आपकी बचत योजनाओं को मजबूत करने में सहायक होगी.

Love (प्रेम): व्यक्तिगत संबंधों में आज का दिन 'सपोर्टिव' रहेगा. नौवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेदों को दूर करने में मदद करेगा, आप साथ मिलकर किसी धार्मिक यात्रा की योजना बना सकते हैं. प्रेम संबंधों में आज गंभीरता और परिपक्वता दिखेगी. शाम 19:20:07 के बाद घर के बड़ों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. अविवाहितों के लिए आज का दिन अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप काफी मजबूत महसूस करेंगे, लेकिन प्रथम भाव में इतने ग्रहों की उपस्थिति सिरदर्द या रक्तचाप (BP) में उतार-चढ़ाव दे सकती है. खुद को शांत रखने के लिए 'प्राणायाम' का सहारा लें. आज दिशा शूल पूर्व दिशा में है, इसलिए यात्रा के दौरान सावधानी बरतें. चित्रा नक्षत्र की ऊर्जा आपको मानसिक रूप से सक्रिय रखेगी, जिससे आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का डटकर सामना कर पाएंगे.

Lucky Color: आसमानी (Sky Blue) या रॉयल ब्लू

Lucky Number: 4

विशेष उपाय: आज शनिवार के दिन शनि देव के सामने लोहे के पात्र में सरसों का तेल भरकर अपना चेहरा देखें और फिर उसे दान कर दें (छाया दान). 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी राशि में स्थित ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव शांत होंगे.

मीन (Pisces) - 7 मार्च 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने और आत्म-अनुसंधान का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं. अष्टम भाव का चंद्रमा अचानक आने वाली चुनौतियों और मानसिक उथल-पुथल का संकेत देता है, लेकिन यह गूढ़ विद्याओं और शोध कार्य के लिए बहुत फलदायी है. सुबह 11:16:12 AM तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको अपनी जटिल समस्याओं के तकनीकी समाधान खोजने में मदद करेगा. आपकी राशि के स्वामी गुरु तीसरे भाव (वृषभ राशि) में हैं, जबकि बारहवें भाव (कुंभ राशि) में ग्रहों की भारी युति विदेश यात्रा या आध्यात्मिक व्यय के योग बना रही है.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज का दिन 'लो-प्रोफाइल' रहने का है. आठवें भाव का चंद्रमा काम में गुप्त बाधाएं या सहकर्मियों के साथ गलतफहमी पैदा कर सकता है. यदि आप टैक्स, बीमा, माइनिंग या किसी गुप्त विभाग से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल रह सकता है. ध्यान रहे, राहु काल (09:36:34 AM से 11:04:33 AM) के दौरान कोई भी नया कार्य हाथ में न लें और न ही किसी दस्तावेज पर बिना पूरी जांच के हस्ताक्षर करें. अभिजीत मुहूर्त (12:09:05 PM से 12:56:01 PM) का उपयोग अपने लंबित कार्यों को शांति से व्यवस्थित करने के लिए करें.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टि से आज का दिन जोखिम प्रबंधन का है. अष्टम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आकस्मिक धन हानि या अनपेक्षित खर्चों का संकेत देती है. पैतृक संपत्ति या ससुराल पक्ष से धन लाभ की संभावना तो है, लेकिन निवेश के लिए आज का दिन कतई शुभ नहीं है. यमगण्ड (14:00:33 PM से 15:28:32 PM) के समय शेयर बाजार या सट्टेबाजी से पूरी तरह दूर रहें. शाम के समय वृद्धि योग की ऊर्जा आपको भविष्य के लिए आपातकालीन फंड (Emergency Fund) बनाने की प्रेरणा देगी.

Love (प्रेम): व्यक्तिगत संबंधों में आज वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है. आठवें भाव का चंद्रमा रिश्तों में कड़वाहट या अविश्वास पैदा कर सकता है. जीवनसाथी के साथ संवाद करते समय पुरानी बातों को न उखाड़ें. प्रेम संबंधों में आज थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, जो कि केवल अस्थायी है. शाम 19:20:07 के बाद जब चतुर्थी तिथि का प्रभाव बदलेगा, तब तनाव में कुछ कमी आएगी. अविवाहितों के लिए आज का दिन किसी भी नए रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. चंद्रमा का अष्टम भाव में होना जल जनित रोगों, गुप्त समस्याओं या अचानक चोट लगने का संकेत देता है, इसलिए वाहन चलाते समय और सीढ़ियां चढ़ते समय सावधानी बरतें. आज दिशा शूल पूर्व दिशा में है, इसलिए इस ओर यात्रा टाल देना ही बेहतर है. मानसिक शांति के लिए 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करना लाभकारी होगा. चित्रा नक्षत्र की ऊर्जा आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाएगी.

Lucky Color: हल्का पीला (Light Yellow) या सफेद

Lucky Number: 3

विशेष उपाय: आज शनिवार के दिन शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल का दान करें. हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके अष्टम भाव की बाधाओं को कम करेगा. शाम के समय किसी जरूरतमंद को काले वस्त्र या उड़द की दाल का दान करना आपके लिए कवच का काम करेगा.

यह भी पढ़ें- Kharmas 2026: खरमास में भूलकर भी न करें ये 5 काम! जानें अशुभ समय और बचने के उपाय?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.