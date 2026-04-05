Aaj Ka Rashifal, 5 April 2026: आज का दिन खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से बड़े बदलावों वाला है. पंचांग के अनुसार, आज तृतीया तिथि दोपहर 12:02 बजे तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा. आज का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव शाम 05:28 PM पर होगा, जब चंद्रमा तुला राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे.

रविवार और गुरु के स्वामित्व वाले विशाखा नक्षत्र का संयोग आज महत्वाकांक्षाओं को पंख देगा. जहाँ दोपहर तक 'भद्रा' (विष्टि करण) का प्रभाव कुछ कार्यों में सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है, वहीं शाम के बाद चंद्रमा का गोचर कई राशियों के लिए अचानक धन लाभ और भावनात्मक गहराई लेकर आएगा.

आइए विस्तार से जानते हैं कि आपके करियर, व्यापार, प्रेम संबंधों और स्वास्थ्य के लिए सितारों ने आज क्या योजना बनाई है.

मेष (Aries) - रविवार, 5 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'धैर्य और कूटनीति' की परीक्षा लेने वाला हो सकता है. पंचांग के अनुसार, आज तृतीया तिथि दोपहर 12:02 बजे तक है, जिसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी. चंद्रमा आज शाम 17:28 (05:28 PM) तक तुला राशि में रहेंगे, जिसके बाद वे वृश्चिक राशि (आपके आठवें भाव) में प्रवेश करेंगे. आज का नक्षत्र 'विशाखा' है, जिसका स्वामी गुरु है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

करियर के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. विशाखा नक्षत्र की ऊर्जा आपको महत्वाकांक्षी बनाएगी, लेकिन शाम के बाद चंद्रमा का आठवें भाव में जाना काम में अचानक 'स्पीड ब्रेकर' ला सकता है. साझेदारी के कामों में पारदर्शिता रखें. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:59 से दोपहर 12:49) का समय सबसे अनुकूल है. सावधानी बरतें कि राहु काल (शाम 17:06 से 18:41) के दौरान धन से जुड़ा कोई भी नया जोखिम न लें, अन्यथा पैसा फंस सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज शाम तक का समय बहुत अच्छा है. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा. हालांकि, शाम के बाद वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि विष्टि करण (भद्रा) का प्रभाव दोपहर तक है और बाद में चंद्रमा का गोचर स्थान बदल रहा है, जो अकारण तनाव दे सकता है. सेहत की बात करें तो आज 'सिरदर्द' या 'आंखों में थकान' महसूस हो सकती है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर लंबी यात्रा से बचें. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से 'घी' या 'पान' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Goal-Oriented but Cautious' रहने वाली है. विशाखा नक्षत्र आपको अपने करियर गोल्स के लिए 'Focus' देगा, लेकिन शाम के बाद 'Overthinking' से बचें. सोशल मीडिया पर आज आप कोई 'Motivation' या 'Achievement' वाली पोस्ट डाल सकते हैं. याद रखें, हर चीज का तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए 'Keep Hustling, Stay Patient'.

लकी कलर: गहरा लाल और पीला

लकी नंबर: 1 और 9

आज का खास उपाय:

आज रविवार है और विशाखा नक्षत्र का प्रभाव है. अपने कार्यों में सफलता और मानसिक शांति के लिए सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और उसमें थोड़े लाल फूल या चंदन मिलाएं. चूंकि शाम को चंद्रमा वृश्चिक में जाएंगे, इसलिए 'हनुमान चालीसा' का पाठ करना आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा.

वृषभ (Taurus) - रविवार, 5 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'प्रतिस्पर्धा और अनुशासन' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 05:28 PM तक आपके छठे भाव (तुला राशि) में रहेंगे, जिसके बाद वे आपके सातवें भाव में प्रवेश करेंगे. नक्षत्र 'विशाखा' (गुरु का नक्षत्र) आज आपको अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत अधिक केंद्रित और जुनूनी बनाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी मेहनत रंग लाएगी. विशाखा नक्षत्र की ऊर्जा आपको अपने विरोधियों पर भारी पड़ने में मदद करेगी. यदि कोई पुराना कर्ज या कानूनी मामला चल रहा है, तो आज उसमें सकारात्मक प्रगति हो सकती है. आर्थिक रूप से दिन स्थिर है, लेकिन शाम के बाद कोई बड़ा निवेश करने से बचें. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:59 से दोपहर 12:49) सबसे श्रेष्ठ है. सावधानी बरतें कि राहु काल (शाम 05:06 से 06:41) के दौरान कोई भी नया बिजनेस एग्रीमेंट न करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'केयर और सपोर्ट' का है. जीवनसाथी के साथ दिन का अधिकांश समय अच्छा बीतेगा, लेकिन शाम को चंद्रमा के गोचर बदलते ही छोटी बातों पर बहस से बचें. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'कमर दर्द' या 'मांसपेशियों में खिंचाव' की शिकायत हो सकती है. अधिक वजन उठाने से बचें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से पहले घर से 'घी' या 'पान' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Hustle & Fitness' वाली रहने वाली है. विशाखा नक्षत्र आपको अपनी डेली रूटीन को बेहतर बनाने और किसी नए 'Side Hustle' के बारे में सोचने के लिए इंस्पायर करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Workout' या 'Healthy Bowl' वाली स्टोरी शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Toxic' लोगों को अपनी लाइफ से 'Filter Out' करने के मूड में रहेंगे.

लकी कलर: क्रीम और हल्का पीला

लकी नंबर: 2 और 6

आज का खास उपाय:

आज रविवार है और विशाखा नक्षत्र का संयोग है. अपने करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए सुबह भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. चूंकि आज शाम को चंद्रमा राशि बदल रहे हैं, इसलिए शाम के समय किसी मंदिर में देसी घी का दीपक जलाना आपके लिए मानसिक शांति लेकर आएगा.

मिथुन (Gemini) - रविवार, 5 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'रचनात्मकता और बुद्धिमानी' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 05:28 PM तक आपके पांचवें भाव (तुला राशि) में रहेंगे, जो शिक्षा, संतान और प्रेम का स्थान है. इसके बाद वे छठे भाव में प्रवेश करेंगे. विशाखा नक्षत्र का स्वामी गुरु है, जो आपकी तार्किक क्षमता (Logic) को और अधिक विस्तार देगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो क्रिएटिव फील्ड, शिक्षा, या काउंसलिंग से जुड़े हैं. विशाखा नक्षत्र की ऊर्जा आपको अपने लक्ष्यों के प्रति 'लेजर फोकस' देगी. आर्थिक रूप से दिन अच्छा है, लेकिन शाम के बाद चंद्रमा का गोचर बदलने से खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है. निवेश या किसी बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:59 से दोपहर 12:49) का उपयोग करें. सावधानी बरतें कि राहु काल (शाम 05:06 से 06:41) के दौरान सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'बेहद रोमांटिक और यादगार' हो सकता है. पांचवें भाव का चंद्रमा प्रेम संबंधों में मधुरता लाएगा. संतान की ओर से भी कोई सुखद समाचार मिल सकता है. सेहत की बात करें तो आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, बस 'पेट के निचले हिस्से' में हल्की परेशानी हो सकती है; हल्का भोजन करें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से पहले घर से 'घी' या 'पान' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Smart & Strategic' रहने वाली है. विशाखा नक्षत्र आपको अपनी 'Future Planning' को लेकर सीरियस होने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Intellectual Achievement' या 'Learning Progress' वाली स्टोरी शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Drama' के बजाय अपनी 'Skills' को अपग्रेड करने पर ध्यान देंगे.

लकी कलर: हल्का हरा और पीला

लकी नंबर: 5 और 3

आज का खास उपाय:

आज रविवार है और विशाखा नक्षत्र है. अपनी बुद्धि और करियर को मजबूत करने के लिए सुबह भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और सूर्य नारायण को जल अर्पित करें. चूंकि शाम को चंद्रमा वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, इसलिए 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करना आपके लिए मानसिक शांति और सुख-समृद्धि लेकर आएगा.

कर्क (Cancer) - रविवार, 5 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'पारिवारिक सामंजस्य और मानसिक शांति' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 05:28 PM तक आपके चौथे भाव (तुला राशि) में रहेंगे, जो सुख और माता का स्थान है. इसके बाद वे आपके पांचवें भाव (वृश्चिक राशि) में प्रवेश करेंगे. विशाखा नक्षत्र (गुरु का नक्षत्र) आज आपको घर के माहौल में एक नई ऊर्जा और उत्साह प्रदान करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

करियर के मोर्चे पर आज का दिन 'स्थिरता' भरा रहेगा. जो लोग वर्क-फ्रॉम-होम या रियल एस्टेट और इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े हैं, उनके लिए विशाखा नक्षत्र की ऊर्जा काफी प्रोडक्टिव साबित होगी. आर्थिक रूप से आज कोई बड़ा खर्च घर की सुख-सुविधाओं पर हो सकता है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:59 से दोपहर 12:49) का समय उत्तम है. सावधानी बरतें कि राहु काल (शाम 05:06 से 06:41) के दौरान प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी पक्का सौदा या एडवांस पेमेंट न करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'माता के आशीर्वाद' और स्नेह का है. परिवार के साथ बैठकर पुराने मुद्दों को सुलझाने के लिए शाम तक का समय बहुत अच्छा है. पार्टनर के साथ आज शाम को किसी छोटी दूरी की यात्रा या डिनर का योग बन सकता है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'सीने में जकड़न' या 'फेफड़ों' के प्रति थोड़ा सचेत रहना चाहिए; योग और प्राणायाम आपके लिए संजीवनी का काम करेंगे. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से पहले घर से 'घी' या 'पान' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Cozy & Domestic' रहने वाली है. विशाखा नक्षत्र आपको अपने 'Personal Space' को अपग्रेड करने और अपनी 'Comfort Zone' में रहकर कुछ नया प्लान करने के लिए इंस्पायर करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Home-Decor' या 'Self-Care Sunday' वाली स्टोरी शेयर कर सकते हैं. आज आप बाहर की भीड़-भाड़ के बजाय अपनी 'Peace of Mind' को प्रायोरिटी देंगे.

लकी कलर: सफेद और केसरिया (Yellow/Saffron)

लकी नंबर: 2 और 3

आज का खास उपाय:

आज रविवार है और विशाखा नक्षत्र का प्रभाव है. अपने घर की शांति और सौभाग्य के लिए सुबह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा करें. चूंकि शाम को चंद्रमा वृश्चिक (नीच राशि) में जाएंगे, इसलिए शाम को 'शिव चालीसा' का पाठ करना आपके मानसिक संशयों को दूर करेगा और भाग्य को बल देगा.

सिंह (Leo) - रविवार, 5 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'साहस और नेटवर्किंग' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 05:28 PM तक आपके तीसरे भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो पराक्रम और संचार का स्थान है. विशाखा नक्षत्र (स्वामी गुरु) के प्रभाव से आज आपकी बातों में एक अलग ही अधिकार और वजन होगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मामले में आपकी 'Communication Skills' ही आपकी असली ताकत हैं. जो लोग मार्केटिंग, मीडिया, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग से जुड़े हैं, उनके लिए विशाखा नक्षत्र का प्रभाव आज कोई 'कोलेबोरेशन' या नया अवसर ला सकता है. आर्थिक रूप से दिन लाभप्रद है, लेकिन शाम के बाद चंद्रमा का गोचर बदलने से घरेलू सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:59 से दोपहर 12:49) का उपयोग करें. ध्यान रखें कि राहु काल (शाम 05:06 से 06:41) के दौरान किसी को भी उधार न दें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'सोशल और आउटगोइंग' रहने वाला है. छोटे भाई-बहनों या दोस्तों के साथ आज आप बेहतरीन समय बिताएंगे. पार्टनर के साथ आज पुरानी शिकायतों को दूर करने के लिए शाम तक का समय बहुत अच्छा है. सेहत की बात करें तो, आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, बस 'हाथों या कंधे' में हल्की जकड़न हो सकती है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से पहले घर से 'घी' या 'पान' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Main Character & Confident' रहने वाली है. विशाखा नक्षत्र आपको अपनी 'Voice' और 'Vision' को साझा करने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आपकी कोई 'Bold Statement' या 'Hustle Story' काफी चर्चा बटोर सकती है. आज आप लोगों के ओपिनियन से ज्यादा अपने 'Ambition' को वैल्यू देंगे.

लकी कलर: सुनहरा और गहरा लाल

लकी नंबर: 1 और 3

आज का खास उपाय:

आज रविवार है और विशाखा नक्षत्र का संयोग है. अपने मान-सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दें और 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें. चूंकि शाम को चंद्रमा वृश्चिक में जाएंगे, इसलिए शाम को 'हनुमान चालीसा' का पाठ करना आपके लिए मानसिक मजबूती लेकर आएगा.

कन्या (Virgo) - रविवार, 5 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'आर्थिक समृद्धि और वाणी के प्रभाव' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 05:28 PM तक आपके दूसरे भाव (तुला राशि) में रहेंगे, जो धन और कुटुंब का स्थान है. इसके बाद वे तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे. विशाखा नक्षत्र (स्वामी गुरु) के प्रभाव से आज आपकी तार्किक क्षमता और बोलने का अंदाज लोगों को प्रभावित करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज आर्थिक मोर्चे पर कोई 'बड़ा इन्वेस्टमेंट' या बैंक बैलेंस बढ़ाने का मौका मिल सकता है. विशाखा नक्षत्र की ऊर्जा आपको वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) में माहिर बनाएगी. जो लोग बैंकिंग, ज्वेलरी, या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष लाभदायक है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:59 से दोपहर 12:49) का उपयोग करना सबसे सटीक रहेगा. सावधानी बरतें कि राहु काल (शाम 05:06 से 06:41) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें और न ही कोई नया लोन लें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'फैमिली टाइम' का है. घर के बड़ों के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए दोपहर तक का समय बहुत अच्छा है. पार्टनर के साथ आज आप किसी लग्जरी डिनर या खरीदारी का आनंद ले सकते हैं. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'मुख या गले' से जुड़ी छोटी समस्या हो सकती है. ठंडी चीजों से परहेज करें और गुनगुने पानी का सेवन करें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से पहले घर से 'घी' या 'पान' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Practical & Worthy' रहने वाली है. विशाखा नक्षत्र आपको अपनी 'Self-Worth' और 'Budgeting' को लेकर जागरूक करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Investment Hack' या 'Self-Improvement' वाली रील शेयर कर सकते हैं. आज आप बेकार की गॉसिप से बचकर अपनी 'Core Value' पर फोकस करने के मूड में रहेंगे.

लकी कलर: हरा और हल्का पीला

लकी नंबर: 5 और 3

आज का खास उपाय:

आज रविवार है और विशाखा नक्षत्र का संयोग है. अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सुबह भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. चूंकि शाम को चंद्रमा वृश्चिक में जाएंगे, इसलिए शाम को 'हनुमान अष्टक' का पाठ करना आपके लिए साहस और सुख-समृद्धि लेकर आएगा.

तुला (Libra) - रविवार, 5 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'व्यक्तित्व में निखार और महत्वपूर्ण निर्णय' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 05:28 PM तक आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं, जिसके बाद वे आपके दूसरे भाव (वृश्चिक राशि) में चले जाएंगे. विशाखा नक्षत्र का स्वामी गुरु है, जो आज आपको गजब का आत्मविश्वास और न्यायप्रिय सोच प्रदान करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी 'Diplomacy' और 'Management' की हर जगह तारीफ होगी. विशाखा नक्षत्र की ऊर्जा आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने की प्रेरणा देगी. अगर आप स्वतंत्र रूप से कोई काम (Freelancing) करते हैं, तो आज का दिन विशेष फलदायी है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:59 से दोपहर 12:49) का समय सबसे बेहतरीन है. बस ध्यान रखें कि राहु काल (शाम 05:06 से 06:41) के दौरान कोई नया आर्थिक समझौता या कागजी कार्रवाई न करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज आप केंद्र बिंदु बने रहेंगे. चंद्रमा आपकी राशि में होने से लोग आपकी सलाह मांगेंगे. पार्टनर के साथ आज का दिन 'बेहद संतुलित और सुखद' रहने वाला है. सेहत की बात करें तो आज आप खुद को काफी फ्रेश महसूस करेंगे, बस 'किडनी या कमर के निचले हिस्से' के प्रति थोड़ा सजग रहें; पानी का सेवन अधिक करें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से पहले घर से 'घी' या 'पान' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Main Character Energy' वाली रहने वाली है. विशाखा नक्षत्र आपको अपनी 'Personal Branding' और 'Aesthetics' पर काम करने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Self-Reflecting' स्टोरी या नए लुक के साथ काफी लाइक्स बटोर सकते हैं. आज आप दूसरों की बातों में आने के बजाय अपने 'Intuition' को फॉलो करेंगे.

लकी कलर: सफेद और चमकीला पीला (Bright Yellow)

लकी नंबर: 6 और 3

आज का खास उपाय:

आज रविवार है और विशाखा नक्षत्र आपकी राशि में प्रभावी है. अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए सुबह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले फूल अर्पित करें. चूंकि शाम को चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर वृश्चिक (नीच राशि) में जाएंगे, इसलिए शाम को 'हनुमान चालीसा' का पाठ करना आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखेगा.

वृश्चिक (Scorpio) - रविवार, 5 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'परिवर्तन और आत्म-मंथन' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 05:28 PM तक आपके बारहवें भाव (तुला राशि) में रहेंगे, जिसके बाद वे आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में प्रवेश करेंगे. विशाखा नक्षत्र (गुरु का नक्षत्र) आज आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में चैनल करने और छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने के लिए प्रेरित करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज शाम तक करियर के मामले में कोई 'बड़ा निवेश' या 'नया रिस्क' लेने से बचें. बारहवें भाव का चंद्रमा खर्चों में अचानक बढ़ोतरी कर सकता है, विशेषकर यात्रा या तकनीकी चीजों पर. जो लोग विदेशी व्यापार या रिसर्च से जुड़े हैं, उनके लिए विशाखा नक्षत्र का प्रभाव शाम के बाद बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:59 से दोपहर 12:49) का ही उपयोग करें. सावधानी रखें कि राहु काल (शाम 05:06 से 06:41) के दौरान कोई भी नया आर्थिक समझौता न करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज शाम तक का समय थोड़ा 'मौन' रहने का है. पार्टनर के साथ अकारण बहस से बचें, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में नीच का होने जा रहा है, जिससे मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है. शाम के बाद रिश्तों में नया जोश और जुड़ाव महसूस होगा. सेहत की बात करें तो, आज 'आंखों में जलन' या 'अनिद्रा' की समस्या हो सकती है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से पहले घर से 'घी' या 'पान' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Deep & Private' रहने वाली है. विशाखा नक्षत्र आपको अपनी 'Internal Growth' और 'Skills' पर गुप्त रूप से काम करने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप 'Silent Hustle' मोड में रह सकते हैं. शाम के बाद आप अचानक अपनी 'Powerful Transformation' वाली कोई रील या थॉट शेयर करके सबको चौंका सकते हैं.

लकी कलर: गहरा लाल और नारंगी (Orange)

लकी नंबर: 9 और 3

आज का खास उपाय:

आज रविवार है और चंद्रमा आपकी राशि में गोचर करने वाले हैं. अपने मानसिक बल और सौभाग्य के लिए सुबह सूर्य नारायण को जल दें और 'सुंदरकांड' का पाठ करें. चूंकि शाम को चंद्रमा वृश्चिक (नीच राशि) में प्रवेश करेंगे, इसलिए शाम को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाना और हनुमान अष्टक का पाठ करना आपके लिए मानसिक सुरक्षा कवच बनेगा.

धनु (Sagittarius) - रविवार, 5 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'लाभ और बड़े सपनों' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 05:28 PM तक आपके ग्यारहवें भाव (तुला राशि) में रहेंगे, जो आय और उपलब्धियों का स्थान है. इसके बाद वे बारहवें भाव में प्रवेश करेंगे. विशाखा नक्षत्र का स्वामी आपकी राशि का स्वामी गुरु ही है, जो आज आपको गजब की वैचारिक स्पष्टता और सफलता दिलाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मामले में आपकी 'Network-Power' काम आएगी. पुराने अटके हुए पैसे मिलने या किसी बड़े प्रोजेक्ट के फाइनल होने के लिए शाम तक का समय बहुत अनुकूल है. विशाखा नक्षत्र की ऊर्जा आपको अपनी स्किल्स से धन कमाने के नए मौके देगी. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:59 से दोपहर 12:49) का पूरा लाभ उठाएं. सावधानी बरतें कि राहु काल (शाम 05:06 से 06:41) के दौरान कोई बड़ा निवेश या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन न करें, क्योंकि इसके तुरंत बाद चंद्रमा बारहवें भाव (व्यय भाव) में जा रहे हैं.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'सोशल और वाइब्रेंट' रहने वाला है. बड़े भाई-बहनों या किसी प्रभावशाली मित्र से आपको कोई बड़ी मदद मिल सकती है. पार्टनर के साथ आज आप अपनी 'Bucket List' शेयर करेंगे. सेहत की बात करें तो आज आप खुद को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे, बस 'बाएं कान या हाथ' में हल्की झुनझुनी या दर्द हो सकता है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर लंबी यात्रा से पहले घर से 'घी' या 'पान' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Manifesting & Winning' रहने वाली है. विशाखा नक्षत्र आपको अपने 'High-End' सपनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए इंस्पायर करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Milestone' या 'Party' वाली रील शेयर कर सकते हैं. शाम के बाद आप अचानक 'Peace & Solitude' के मूड में आ जाएंगे.

लकी कलर: पीला और गोल्डन

लकी नंबर: 3 और 1

आज का खास उपाय:

आज रविवार है और नक्षत्र स्वामी गुरु है. अपने भाग्य को और अधिक बल देने के लिए सुबह भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल और पीले फूल अर्पित करें. चूंकि शाम को चंद्रमा वृश्चिक (व्यय भाव) में जा रहे हैं, इसलिए शाम के समय हनुमान जी को केला अर्पित करना और 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करना आपके खर्चों और चिंताओं को नियंत्रित रखेगा.

मकर (Capricorn) - रविवार, 5 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'करियर में अधिकार और सम्मान' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 05:28 PM तक आपके दसवें भाव (तुला राशि) में रहेंगे, जो कर्म और प्रसिद्धि का स्थान है. इसके बाद वे लाभ भाव (वृश्चिक राशि) में प्रवेश करेंगे. विशाखा नक्षत्र (गुरु का नक्षत्र) आज आपको अपनी मेहनत का मीठा फल चखने का अवसर देगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज वर्कप्लेस पर आपकी 'Management Skills' और 'Vision' की सराहना होगी. विशाखा नक्षत्र की ऊर्जा आपको किसी पुरानी योजना को नए सिरे से लागू करने में मदद करेगी. जो लोग मैनेजमेंट, राजनीति, या बड़े कंसल्टेंसी बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए शाम तक का समय बहुत फलदायी है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:59 से दोपहर 12:49) का उपयोग करना आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा. सावधानी बरतें कि राहु काल (शाम 05:06 से 06:41) के दौरान किसी नए प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन न करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'सोशल बैलेंस' का है. पिता या उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे. पार्टनर के साथ आज आप अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं. सेहत की बात करें तो, आज आप काफी एक्टिव रहेंगे, बस 'घुटनों या पैरों' में थोड़ी थकान महसूस हो सकती है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से पहले घर से 'घी' या 'पान' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Big Boss & Visionary' रहने वाली है. विशाखा नक्षत्र आपको अपनी 'LinkedIn' प्रेजेंस या करियर की दिशा को लेकर बड़े फैसले लेने के लिए इंस्पायर करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Professional Milestone' या 'Leadership Insight' वाली स्टोरी शेयर कर सकते हैं. शाम के बाद आप अचानक 'Winning & Gain' मोड में आ जाएंगे.

लकी कलर: गहरा नीला और केसरिया

लकी नंबर: 8 और 3

आज का खास उपाय:

आज रविवार है और विशाखा नक्षत्र का प्रभाव है. अपने करियर में तरक्की और मान-सम्मान के लिए सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दें और भगवान विष्णु के सामने 'मछली को दाना' (या मंदिर के तालाब में) डालें. चूंकि शाम को चंद्रमा वृश्चिक (नीच राशि) में जाएंगे, इसलिए शाम को 'हनुमान अष्टक' का पाठ करना आपके लिए मानसिक मजबूती और आने वाले लाभ को सुनिश्चित करेगा.

कुंभ (Aquarius) - रविवार, 5 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'वैचारिक विस्तार और भाग्य के उदय' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 05:28 PM तक आपके नौवें भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो धर्म, भाग्य और लंबी यात्रा का स्थान है. विशाखा नक्षत्र (स्वामी गुरु) आपकी राशि के स्वामी शनि का मित्रवत प्रभाव लेकर आएगा, जिससे आज आपकी पुरानी योजनाएं सफल होंगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी 'Visionary Thinking' आपको दूसरों से अलग खड़ा करेगी. जो लोग उच्च शिक्षा, लेखन, कानूनी परामर्श या इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए विशाखा नक्षत्र का प्रभाव आज कोई 'बड़ा ब्रेक' ला सकता है. आर्थिक रूप से दिन काफी सकारात्मक है, भाग्य के सहयोग से पुराने फंसे हुए पैसे मिल सकते हैं. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:59 से दोपहर 12:49) सबसे उपयुक्त है. ध्यान रखें कि राहु काल (शाम 05:06 से 06:41) के दौरान कोई भी नया धार्मिक अनुष्ठान या लंबी दूरी की यात्रा का फाइनल टिकट न लें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'सुकून और मार्गदर्शन' का है. पिता या किसी बड़े गुरु के साथ बातचीत आपके जीवन की दिशा बदल सकती है. पार्टनर के साथ आज आप किसी आध्यात्मिक स्थान या लंबी ड्राइव पर जाने का प्लान बना सकते हैं. सेहत की बात करें तो, आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, बस 'जांघों या घुटनों' में हल्की जकड़न हो सकती है; पैदल चलना आपके लिए अच्छा रहेगा. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से पहले घर से 'घी' या 'पान' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Philosophical & Aesthetic' रहने वाली है. विशाखा नक्षत्र आपको अपनी 'Values' और 'Skills' को दुनिया के सामने नए तरीके से रखने के लिए इंस्पायर करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Sunset Talk' या 'Deep Life Lesson' वाली स्टोरी शेयर कर सकते हैं. शाम के बाद आप अचानक 'Professional Hustle' मोड में लौट आएंगे.

लकी कलर: हल्का नीला और केसरिया

लकी नंबर: 8 और 3

आज का खास उपाय:

आज रविवार है और विशाखा नक्षत्र का संयोग है. अपने भाग्य को और अधिक प्रबल करने के लिए सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और उसमें थोड़े पीले फूल डालें. चूंकि शाम को चंद्रमा वृश्चिक (कर्म भाव) में जाएंगे, इसलिए शाम को 'हनुमान चालीसा' का पाठ करना और पीपल के पेड़ के पास शुद्ध घी का दीपक जलाना आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगा.

मीन (Pisces) - रविवार, 5 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'गहन शोध और अचानक बदलाव' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 05:28 PM तक आपके आठवें भाव (तुला राशि) में रहेंगे, जो रहस्यों और अचानक होने वाली घटनाओं का स्थान है. इसके बाद वे आपके भाग्य भाव (वृश्चिक राशि) में प्रवेश करेंगे. विशाखा नक्षत्र (स्वामी गुरु) आपकी राशि का स्वामी है, जो आज आपको कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ता दिखाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज शाम तक करियर के मामले में कोई 'बड़ा जोखिम' न लें. आठवें भाव का चंद्रमा और विशाखा नक्षत्र आपको जटिल समस्याओं को सुलझाने की शक्ति तो देंगे, लेकिन अचानक खर्चे भी बढ़ा सकते हैं. जो लोग इंश्योरेंस, टैक्स, या रिसर्च फील्ड में हैं, उनके लिए आज का दिन काफी लाभप्रद है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:59 से दोपहर 12:49) का ही चुनाव करें. सावधानी बरतें कि राहु काल (शाम 05:06 से 06:41) के दौरान किसी को भी उधार न दें, क्योंकि चंद्रमा का नीच राशि (वृश्चिक) में जाना धन की वापसी में देरी कर सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज शाम तक का समय थोड़ा 'Private' रहने का है. ससुराल पक्ष से कोई खबर मिल सकती है. पार्टनर के साथ आज किसी पुरानी बात पर बहस हो सकती है, इसलिए शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'पेट में गैस' या 'यूरिन' से जुड़ी समस्या हो सकती है. पानी अधिक पिएं. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से पहले घर से 'घी' या 'पान' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Investigative & Intuitive' रहने वाली है. विशाखा नक्षत्र आपको अपनी 'Self-Healing' और 'Mystery' वाली साइड को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप 'Behind-the-scenes' या 'Manifestation' वाली स्टोरी शेयर कर सकते हैं. शाम के बाद आप अचानक 'Fortunate & High-Vibe' मोड में आ जाएंगे.

लकी कलर: पीला और गोल्डन

लकी नंबर: 3 और 1

आज का खास उपाय:

आज रविवार है और विशाखा नक्षत्र का प्रभाव है. अपनी मानसिक शांति और भाग्य की वृद्धि के लिए सुबह भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएं और 'ओम नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. चूंकि शाम को चंद्रमा वृश्चिक (नीच राशि) में प्रवेश करेंगे, इसलिए शाम को 'हनुमान चालीसा' का पाठ करना और किसी मंदिर में चुटकी भर काले तिल दान करना आपके लिए संकटमोचक साबित होगा.

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