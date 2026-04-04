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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मOsho Education: 'Gen Z' की फेवरेट बनी ओशो की ये लाइन, आपने अब तक सुनी या नहीं?

Osho Education: 'Gen Z' की फेवरेट बनी ओशो की ये लाइन, आपने अब तक सुनी या नहीं?

Osho Education: ओशो की वायरल लाइन सब द्वार खोल दो… आज की Gen Z के दिल से जुड़ रही है. ये केवल फन नहीं, बल्कि बिना डर के जीने का मैसेज है. लेकिन असली मतलब जिम्मेदारियों के साथ जीवन का आनंद लेना है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 05 Apr 2026 03:35 PM (IST)
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Osho Education: आज की Gen Z जेनरेशन सिर्फ जीना नहीं चाहती, वो अपनी लाइफ में 'फुल ऑफ फन' की तमन्ना रखते हैं. यही कारण है कि, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ओशो की एक लाइन जबरदस्त ट्रेंड कर रही है. 

ये लाइन है- 'सब द्वार खोल दो… ये चार दिन का जीवन है, इसे उत्सव से जीना है… इसे महोत्सव बनाना है'

पहली नजर में तो ये लाइन बेहद सिंपल लगती है, लेकिन इसके पीछे का मतलब काफी गहरा है. आखिर इस लाइन के जरिए ओशो क्या कहना चाहते हैं?

इस लाइन के जरिए ओशो एक ही चीज पर फोकस करना चाह रहा हैं, वो है बिना डर के जीना.

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'सब द्वार खोलने' का मतलब केवल खिड़कियां खोलना नहीं है, बल्कि अपने डर को हटाना, लोगों के जजमेंट से बाहर आना और खुद को एक्सप्रेस करना है. सीधे शब्दों में कहें तो लाइफ को कंट्रोल करने की बजाए, उसे फील करना है. 

अब एक सवाल ये है कि, आखिर Gen Z इस लाइन से इतना रिलेट क्यों कर रही है? यहां एक बात समझने वाली ये है कि, आज की नई जेनरेशन 9 टू 5 वाली लाइफ से बोर है, मेंटल हेल्थ को लेकर काफी जागरूक है और 'लोग क्या कहेंगे' वाली सोच को पूरी तरह से रिजेक्ट कर रही है. 

इसीलिए जब वो सुनती है, तो दुनिया पागल कहे तो कहने दो, तो उन्हें ये लाइन अपनी-सी लगती है.

Reels, Shorts और TikTok पर ये लाइन इसलिए चल रही है क्योंकि ये उनकी रियल फीलिंग को वर्ड्स देती है. 

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर क्यों बन रहे हैं काफी वीडियो?

कई लोग ओशो की इस लाइन पर तरह-तरह की वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इसमें Emotion + Simplicity + Relatability है.

इस लाइन का असल मतलब है कि, जिम्मेदारियों के साथ भी जिंदगी को एन्जॉय करना सीखना.

Gen Z का एक हिस्सा इस लाइन को गलत तरीके से बिना सोच-समझ के जीना, समझ रहा है, जो लॉन्ग टर्म में नुकसान देगा. 

लाइफ को फील करो, भागो मत

ओशो की ये लाइन आज इसलिए ट्रेंड में है क्योंकि ये एक सच्चाई बोलती है, लाइफ छोटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे हल्के में लो.

Gen Z के लिए सही तरीका ये है कि, डर हटाओ, एक्सप्रेस करो और लेकिन ग्राउंडेड रहो. तभी ये उत्सव सच में महोत्सव बनेगा, वरना बस एक और ट्रेंड बनकर रह जाएगा. 

FOMO और Comparison का गेम

आज की Gen Z चीजों को जितना मजाकिया तरीके से लेती है, उतनी ही गंभीर तरीके से भी. वो हर समय खुद की तुलना भी कर रही है.

Instagram खोलते ही लगता है सबकी लाइफ परफेक्ट है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई रिलेशनशिप Goals दिखा रहा है, यही पर ओशो की यही लाइन हिट करती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 04 Apr 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
Osho Motivational Quotes Gen Z VIRAL VIDEO Osho Education

Frequently Asked Questions

ओशो की कौन सी लाइन आज Gen Z के बीच ट्रेंड कर रही है?

ओशो की यह लाइन 'सब द्वार खोल दो… ये चार दिन का जीवन है, इसे उत्सव से जीना है… इसे महोत्सव बनाना है' आज Gen Z के बीच खूब ट्रेंड कर रही है।

ओशो की इस लाइन का गहरा मतलब क्या है?

इस लाइन का गहरा मतलब है बिना डर के जीना, अपने डर को हटाना, लोगों की परवाह किए बिना खुद को व्यक्त करना और जीवन को खुलकर महसूस करना।

Gen Z इस लाइन से इतना जुड़ाव क्यों महसूस करती है?

Gen Z 9 to 5 वाली लाइफ से ऊब चुकी है, मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूक है और 'लोग क्या कहेंगे' वाली सोच को खारिज करती है, इसलिए यह लाइन उन्हें अपनी सी लगती है।

ओशो की लाइन पर सोशल मीडिया पर वीडियो क्यों बन रहे हैं?

इस लाइन में भावनाओं, सादगी और जुड़ाव का मिश्रण है, जो इसे सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए आकर्षक बनाता है। यह जीवन को उत्सव के रूप में जीने का संदेश देता है।

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