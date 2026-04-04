Osho Education: 'Gen Z' की फेवरेट बनी ओशो की ये लाइन, आपने अब तक सुनी या नहीं?

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Osho Education: आज की Gen Z जेनरेशन सिर्फ जीना नहीं चाहती, वो अपनी लाइफ में 'फुल ऑफ फन' की तमन्ना रखते हैं. यही कारण है कि, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ओशो की एक लाइन जबरदस्त ट्रेंड कर रही है.

ये लाइन है- 'सब द्वार खोल दो… ये चार दिन का जीवन है, इसे उत्सव से जीना है… इसे महोत्सव बनाना है'

पहली नजर में तो ये लाइन बेहद सिंपल लगती है, लेकिन इसके पीछे का मतलब काफी गहरा है. आखिर इस लाइन के जरिए ओशो क्या कहना चाहते हैं?

इस लाइन के जरिए ओशो एक ही चीज पर फोकस करना चाह रहा हैं, वो है बिना डर के जीना.

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'सब द्वार खोलने' का मतलब केवल खिड़कियां खोलना नहीं है, बल्कि अपने डर को हटाना, लोगों के जजमेंट से बाहर आना और खुद को एक्सप्रेस करना है. सीधे शब्दों में कहें तो लाइफ को कंट्रोल करने की बजाए, उसे फील करना है.

अब एक सवाल ये है कि, आखिर Gen Z इस लाइन से इतना रिलेट क्यों कर रही है? यहां एक बात समझने वाली ये है कि, आज की नई जेनरेशन 9 टू 5 वाली लाइफ से बोर है, मेंटल हेल्थ को लेकर काफी जागरूक है और 'लोग क्या कहेंगे' वाली सोच को पूरी तरह से रिजेक्ट कर रही है.

इसीलिए जब वो सुनती है, तो दुनिया पागल कहे तो कहने दो, तो उन्हें ये लाइन अपनी-सी लगती है.

Reels, Shorts और TikTok पर ये लाइन इसलिए चल रही है क्योंकि ये उनकी रियल फीलिंग को वर्ड्स देती है.

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सोशल मीडिया पर क्यों बन रहे हैं काफी वीडियो?

कई लोग ओशो की इस लाइन पर तरह-तरह की वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इसमें Emotion + Simplicity + Relatability है.

इस लाइन का असल मतलब है कि, जिम्मेदारियों के साथ भी जिंदगी को एन्जॉय करना सीखना.

Gen Z का एक हिस्सा इस लाइन को गलत तरीके से बिना सोच-समझ के जीना, समझ रहा है, जो लॉन्ग टर्म में नुकसान देगा.

लाइफ को फील करो, भागो मत

ओशो की ये लाइन आज इसलिए ट्रेंड में है क्योंकि ये एक सच्चाई बोलती है, लाइफ छोटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे हल्के में लो.

Gen Z के लिए सही तरीका ये है कि, डर हटाओ, एक्सप्रेस करो और लेकिन ग्राउंडेड रहो. तभी ये उत्सव सच में महोत्सव बनेगा, वरना बस एक और ट्रेंड बनकर रह जाएगा.

FOMO और Comparison का गेम

आज की Gen Z चीजों को जितना मजाकिया तरीके से लेती है, उतनी ही गंभीर तरीके से भी. वो हर समय खुद की तुलना भी कर रही है.

Instagram खोलते ही लगता है सबकी लाइफ परफेक्ट है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई रिलेशनशिप Goals दिखा रहा है, यही पर ओशो की यही लाइन हिट करती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.