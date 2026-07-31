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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 31 July 2026: सावन द्वितीया पर कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश और 'सौभाग्य योग', जानें आज का 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 31 July 2026: सावन द्वितीया पर कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश और 'सौभाग्य योग', जानें आज का 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 31 July 2026: कुंभ राशि में चंद्रमा और सौभाग्य योग का मेष से मीन तक क्या प्रभाव पड़ेगा? जानें करियर, बिजनेस, धन, प्रेम, सेहत, लकी नंबर और उपाय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 31 Jul 2026 06:33 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal: आज श्रावण (सावन) मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 का यह दिन धन, वैभव और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी की आराधना के लिए विशेष शुभ और फलदायी माना जाता है.

आज सुबह 06:39 बजे चंद्रमा मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं. साथ ही, आज रात 23:54 तक 'सौभाग्य योग' और धनिष्ठा व शतभिषा नक्षत्र का सुंदर संयोग बना हुआ है.

Aaj Ka Rashifal 31 July 2026: सावन द्वितीया पर कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश और 'सौभाग्य योग', जानें आज का 12 राशियों का राशिफल

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आज मकर राशि से कुंभ राशि में चंद्रमा के गोचर और सौभाग्य योग के प्रभाव से मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और कुंभ राशि के जातकों को करियर, बिजनेस और आर्थिक मामलों में जबर्दस्त तरक्की व नए अवसर मिलने के प्रबल योग हैं.

वहीं, कर्क और मीन राशि वालों को अचानक धन खर्च और राहु काल के दौरान किसी भी बड़े निवेश में थोड़ी सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है. ध्यान रहे, आज सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक राहु काल रहेगा.

आइए जानते हैं, कुंभ राशि में चंद्रमा के गोचर और सौभाग्य योग के प्रभाव से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए करियर, बिजनेस, सेहत, फाइनेंस और रिलेशनशिप के लिहाज से आज शुक्रवार का दिन कैसा रहने वाला है!

मेष राशिफल, 31 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात 22:34:02 तक रहेगी. आज शुक्रवार का दिन धन, वैभव और भौतिक सुख-सुविधाओं की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी और संतोषी माता की उपासना के लिए विशेष फलदायी है.

धनिष्ठा नक्षत्र शाम 19:27:36 तक रहेगा, जिसके बाद शतभिषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज सुबह 06:38:50 तक आपके दशम भाव (मकर राशि) में रहने के बाद एकादश यानी लाभ, इच्छापूर्ति और आय भाव (कुंभ राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:53:55 तक सौभाग्य योग बना रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

सुबह-सुबह चंद्रमा के आपके एकादश (लाभ) भाव में प्रवेश करते ही कार्यक्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी. आपकी मेहनत और पूर्व में किए गए प्रयासों का सकारात्मक फल मिलेगा. ऑफिस में सहयोगियों का पूर्ण समर्थन रहेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या व्यावसायिक निर्णय के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:23 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस समय सीमा में नौकरी में किसी बड़े बदलाव का फैसला लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ और नए स्रोतों से लाभ दिलाने वाला सिद्ध हो सकता है. एकादश भाव का चंद्रमा नए व्यावसायिक अवसरों के योग बनाएगा और अटके हुए भुगतानों को वसूलने में मदद करेगा.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर जौ या राई खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मोर्चे पर आज आपकी स्थिति मजबूत रहेगी. एकादश भाव में चंद्रमा और सौभाग्य योग के प्रभाव से शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या सुरक्षित योजनाओं में निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है.

हालांकि, सुबह 08:23:50 से 09:17:57 तक कुलिक समय और सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर सुबह 10:45 से दोपहर 12:30 बजे के बीच) किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा. एकादश भाव का चंद्रमा मित्रों और बड़े भाई-बहनों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा. जीवनसाथी के साथ संवाद बेहतर होगा और किसी मांगलिक कार्यक्रम या पार्टी में शामिल होने का मौका मिल सकता है. शाम के समय घर का माहौल सुखद और सौहार्दपूर्ण रहेगा.

Gen Z

मेष राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपने नेटवर्क को मजबूत करने और भविष्य की योजनाओं को नई दिशा देने का है. सौभाग्य योग आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास भरेगा.

अगर आप किसी प्रोजेक्ट, इंटरव्यू या स्टार्टअप आइडिया पर काम कर रहे हैं, तो मित्रों व मेंटर्स के सहयोग से सफलता मिल सकती है. सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पर आपकी सक्रियता लाभ दिलाएगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप तरोताजा और स्फूर्तिदायक महसूस करेंगे. मानसिक प्रसन्नता बनी रहने से आपकी शारीरिक ऊर्जा भी उच्च स्तर पर रहेगी. फिर भी खान-पान में संतुलन बनाए रखें, पानी भरपूर पीएं और नियमित दिनचर्या का पालन करें. हल्की स्ट्रेचिंग या वॉक करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

  • लकी नंबर: 9, 6
  • लकी कलर: गुलाबी, सफेद, लाल

उपाय

आज शुक्रवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं. उन्हें कमल या लाल पुष्प अर्पित करें और 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही किसी छोटी कन्या या जरूरतमंद को सफेद मिष्ठान (मिश्री/खीर) का दान करें. इससे आपके जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ेगी और आय के स्रोतों में वृद्धि होगी.

वृषभ राशिफल, 31 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात 22:34:02 तक रहेगी. आज शुक्रवार का दिन धन-धान्य की देवी माता लक्ष्मी और देवगुरु बृहस्पति के सौम्य प्रभाव से लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ है.

धनिष्ठा नक्षत्र शाम 19:27:36 तक रहेगा, जिसके बाद शतभिषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज सुबह 06:38:50 तक आपके नवम (भाग्य) भाव (मकर राशि) में रहने के बाद दशम यानी कर्म भाव (कुंभ राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:53:55 तक सौभाग्य योग बना रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

सुबह के समय चंद्रमा के कर्म भाव में प्रवेश करते ही कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली, नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता की सराहना होगी. आपके अधिकार और प्रभाव में वृद्धि होगी तथा वरिष्ठ अधिकारियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या बड़े फैसले के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:23 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में दफ्तर में किसी बड़े परिवर्तन या जोखिम भरे फैसले लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और बड़ा लाभ देने वाला साबित हो सकता है. दशम स्थान पर स्थित चंद्रमा और सौभाग्य योग आपके व्यापारिक सौदों को मजबूती देगा. नए प्रोजेक्ट्स और विस्तार की योजनाएं सफल होंगी.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर जौ या रााई खाकर ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज का दिन सोच-समझकर किए गए निवेश में बड़ा लाभ दे सकता है. भौतिक संपत्तियों या शेयर बाजार में दीर्घकालिक निवेश के लिए दिन अच्छा है. हालांकि, सुबह 08:23:50 से 09:17:57 तक कुलिक समय और सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर सुबह 10:45 से दोपहर 12:30 बजे के बीच) किसी भी प्रकार का बड़ा जोखिम लेने या नया वित्तीय समझौता करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल और आनंदमय रहेगा. घर-परिवार में एक अनुशासित और सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे और उनके साथ किसी सुखद स्थान पर जाने का प्लान बन सकता है. माता-पिता और बुजुर्गों के मार्गदर्शन से पारिवारिक मामलों में सही फैसले ले पाएंगे.

Gen Z

वृषभ राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपने करियर लक्ष्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने का है. सौभाग्य योग आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास और ऊर्जा भरेगा. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या नए प्रोजेक्ट में लगे हैं, तो आपकी मेहनत और समर्पण के बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप अत्यधिक ऊर्जावान और स्फूर्तिदायक महसूस करेंगे. मानसिक प्रसन्नता बनी रहने से शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. फिर भी काम के साथ-साथ थोड़ा विश्राम अवश्य लें, सात्विक भोजन लें, पर्याप्त पानी पीएं और नियमित प्राणायाम या हल्का व्यायाम जारी रखें.

  • लकी नंबर: 6, 2
  • लकी कलर: सफेद, गुलाबी, पीला

उपाय

आज शुक्रवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें. उन्हें सफेद या लाल पुष्प और खीर/मिश्री अर्पित करें. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें और माथे पर सफेद चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएं. इससे आपके कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगी और सुख-समृद्धि की वृद्धि होगी.

मिथुन राशिफल, 31 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात 22:34:02 तक रहेगी. आज शुक्रवार का दिन धन, समृद्धि और शांति की देवी माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना के लिए विशेष फलदायी है.

धनिष्ठा नक्षत्र शाम 19:27:36 तक रहेगा, जिसके बाद शतभिषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज सुबह 06:38:50 तक आपके अष्टम भाव (मकर राशि) में रहने के बाद नवम यानी भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा भाव (कुंभ राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:53:55 तक सौभाग्य योग बना रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

सुबह-सुबह चंद्रमा के आपके नवम (भाग्य) भाव में प्रवेश करते ही कार्यक्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बनी आ रही मानसिक बाधाएं या काम की रुकावटें समाप्त होने लगेंगी. भाग्य का साथ मिलने से आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स गति पकड़ेंगे.

दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों और मेंटर्स का मार्गदर्शन आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या बड़े निर्णय के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:23 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई बड़ा या जोखिम भरा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी राहत भरा और नए अवसरों की ओर ले जाने वाला सिद्ध होगा. नवम भाव का चंद्रमा और सौभाग्य योग आपको लंबी दूरी के व्यावसायिक सौदों और नए कांट्रैक्ट्स में सफलता दिलाएगा.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पश्चिम दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर जौ या राई खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज का दिन सकारात्मक रुख दिखाएगा. पूर्व में किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के योग हैं. शेयर बाजार में सोच-समझकर और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ कदम बढ़ाना फायदेमंद रहेगा.

हालांकि, सुबह 08:23:50 से 09:17:57 तक कुलिक समय और सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर सुबह 10:45 से दोपहर 12:30 बजे के बीच) किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय निवेश करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद आनंददायक और सौहार्दपूर्ण रहेगा. नवम भाव का चंद्रमा और सौभाग्य योग धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ाएगा.

परिवार के सदस्यों व घर के बुजुर्गों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और उनके साथ किसी धार्मिक स्थान या सुखद यात्रा की योजना बन सकती है.

Gen Z

मिथुन राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी उच्च शिक्षा, स्किल्स और पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करने का है. सौभाग्य योग आपकी बौद्धिक क्षमता और सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा.

यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं, स्कॉलरशिप या विदेश से जुड़े किसी प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. पिछले कुछ समय से चली आ रही किसी पुरानी शारीरिक या मानसिक थकान से आपको राहत मिलेगी. आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे. संतुलित सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में हल्का प्राणायाम या योग शामिल रखें.

  • लकी नंबर: 5, 6
  • लकी कलर: हरा, सफेद, पीला

उपाय

आज शुक्रवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें. माता लक्ष्मी को कमलगट्टा, सफेद पुष्प और खीर/मिश्री अर्पित करें.

'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही किसी जरूरतमंद या कन्या को हरी या सफेद रंग की वस्तु का दान करें. इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी और जीवन के कष्ट दूर होंगे.

कर्क राशिफल, 31 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात 22:34:02 तक रहेगी. आज शुक्रवार का दिन धन, सुख और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी की आराधना के लिए बेहद शुभ माना जाता है.

धनिष्ठा नक्षत्र शाम 19:27:36 तक रहेगा, जिसके बाद शतभिषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज सुबह 06:38:50 तक आपके सप्तम भाव (मकर राशि) में रहने के बाद अष्टम यानी अनिश्चितता, शोध (Research) और गूढ़ ज्ञान के भाव (कुंभ राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:53:55 तक सौभाग्य योग बना रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय और नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में अचानक काम का दबाव या नई जिम्मेदारियां ला सकता है. आज ऑफिस में किसी भी प्रकार के गुप्त विरोधियों या दफ्तरी राजनीति (Office Politics) से दूर रहें और अपने काम पर फोकस रखें. वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में अपनी वाणी पर संयम रखें.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:23 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में नौकरी में किसी बड़े बदलाव का फैसला लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन शोध (Research), टैक्स/लीगल डॉक्यूमेंटेशन को दुरुस्त करने और पुरानी रणनीतियों की समीक्षा करने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण कोई नया व्यापारिक सौदा या बड़ा अनुबंध (Contract) करते समय नियमों व शर्तों को ध्यान से पढ़ें.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर जौ या राई खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज सतर्कता और विवेक से काम लेना होगा. अष्टम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से अचानक धन खर्च या शेयर बाजार में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव आ सकता है. सट्टेबाजी या शॉर्ट-कट से पैसा कमाने के प्रयासों से बचें.

सुबह 08:23:50 से 09:17:57 तक कुलिक समय और सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर सुबह 10:45 से दोपहर 12:30 बजे के बीच) किसी भी प्रकार का नया बड़ा निवेश करने या उधार लेन-देन से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत है. अष्टम चंद्रमा के कारण मन में थोड़ा चिड़चिड़ापन या असुरक्षा की भावना रह सकती है. ससुराल पक्ष से बातचीत में सौम्यता बनाए रखें. जीवनसाथी की सेहत और उनकी भावनाओं का ख्याल रखें. शाम के समय घर में किसी धार्मिक पाठ या शांतिपूर्ण संवाद से मन को राहत मिलेगी.

Gen Z

कर्क राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने का है. सौभाग्य योग आपके विश्लेषणात्मक कौशल (Analytical Skills) में सुधार करेगा.

अगर आप पढ़ाई, कोडिंग, डेटा या किसी रिसर्च वर्क से जुड़े हैं, तो आज का दिन किसी जटिल समस्या को हल करने के लिए बेहतरीन रहेगा. व्यर्थ के ओवरथिंकिंग और सोशल मीडिया विवादों से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. अष्टम चंद्रमा के कारण पेट में गैस, पाचन संबंधी दिक्कत या सुस्ती महसूस हो सकती है. वाहन सावधानी से चलाएं और खान-पान में सात्विकता बनाए रखें. पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और तनाव दूर करने के लिए मेडिटेशन या योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

  • लकी नंबर: 2, 6
  • लकी कलर: सफेद, चांदी, क्रीम

उपाय

आज शुक्रवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात माता लक्ष्मी और भगवान शिव की उपासना करें. शिवलिंग पर थोड़ा कच्चा दूध और जल अर्पित करें.

माता लक्ष्मी को खीर या सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं और 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे अष्टम चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव दूर होगा और जीवन में मानसिक शांति व समृद्धि आएगी.

सिंह राशिफल, 31 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात 22:34:02 तक रहेगी. आज शुक्रवार का दिन धन, ऐश्वर्य और सुख-समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की आराधना के लिए विशेष फलदायी है.

धनिष्ठा नक्षत्र शाम 19:27:36 तक रहेगा, जिसके बाद शतभिषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज सुबह 06:38:50 तक आपके छठे भाव (मकर राशि) में रहने के बाद आपके सप्तम यानी विवाह, साझेदारी (Partnership) और जनसंपर्क भाव (कुंभ राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:53:55 तक सौभाग्य योग बना रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

सुबह के समय चंद्रमा के सप्तम भाव में प्रवेश करते ही कार्यक्षेत्र में आपके जनसंपर्क और टीम वर्क में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा. दफ्तर में सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बनेगा.

यदि आप साझेदारी के किसी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए काफी फलदायी सिद्ध होगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:23 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में किसी नए अनुबंध या दफ्तरी बदलाव का फैसला लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए व्यावसायिक संपर्क बनाने और बड़े क्लाइंट्स से जुड़ने का है. सप्तम भाव का चंद्रमा और सौभाग्य योग नए सौदों में लाभ दिलाने के संकेत दे रहे हैं.

बाजार में आपकी साख और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पश्चिम दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर जौ या राई खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित और लाभकारी रहेगा. साझेदारी के कार्यों या दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, सुबह 08:23:50 से 09:17:57 तक कुलिक समय और सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर सुबह 10:45 से दोपहर 12:30 बजे के बीच) शेयर बाजार में बड़ा नया निवेश करने या वित्तीय जोखिम लेने से दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद खूबसूरत और प्रेमपूर्ण रहेगा. सप्तम भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ प्रगाढ़ता और मिठास लाएगा. जीवनसाथी की सलाह किसी महत्वपूर्ण निर्णय में बेहद उपयोगी साबित होगी. शाम के समय परिवार या जीवनसाथी के साथ बाहर घूमने या साथ में गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का मौका मिलेगा.

Gen Z

सिंह राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी नेटवर्किंग को निखारने और नए लोगों से जुड़ने का है. सौभाग्य योग आपके आत्मविश्वास और आकर्षण को बढ़ाएगा. यदि आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट, इवेंट मैनेजमेंट या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, तो आज आपकी कार्यकुशलता की हर जगह तारीफ होगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से प्रसन्न और शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे. दिनभर की भागदौड़ के बावजूद आपकी ऊर्जा बनी रहेगी. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, प्रचुर मात्रा में पानी पीएं और नियमित योग-व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें.

  • लकी नंबर: 1, 6
  • लकी कलर: गुलाबी, केसरिया, सुनहरा

उपाय

आज शुक्रवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित करें. इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें गुलाब के फूल व मिश्री अर्पित करें.

'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें और माथे पर कुमकुम या सफेद चंदन का तिलक लगाएं. इससे आपके दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी और व्यापार में आर्थिक लाभ होगा.

कन्या राशिफल, 31 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात 22:34:02 तक रहेगी. आज शुक्रवार का दिन धन, समृद्धि और वैभव की देवी माता लक्ष्मी की आराधना के लिए विशेष शुभ और फलदायी है.

धनिष्ठा नक्षत्र शाम 19:27:36 तक रहेगा, जिसके बाद शतभिषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज सुबह 06:38:50 तक आपके पंचम भाव (मकर राशि) में रहने के बाद आपके छठे यानी रोग, ऋण, प्रतियोगी परीक्षा और सेवा के भाव (कुंभ राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:53:55 तक सौभाग्य योग बना रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

छठे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके भीतर जबरदस्त प्रतिस्पर्धी भावना और कार्यकुशलता जगाएगा. आज आप दफ्तर में अपनी तार्किक क्षमता से जटिल से जटिल कार्यों को आसानी से हल कर लेंगे और गुप्त शत्रुओं व विरोधियों पर पूरी तरह हावी रहेंगे.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:23 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा, अतः इस समय अवधि में कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार के अनावश्यक तर्क-वितर्क या विवाद से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने और अटके हुए भुगतानों को वसूलने का है. छठे भाव का चंद्रमा और सौभाग्य योग आपके व्यावसायिक कौशल को निखारेगा.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पश्चिम दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर जौ या राई खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन बहुत अधिक जोखिम उठाने का नहीं है. आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलना हितकर रहेगा. किसी को भी उधार देने या बिना सोचे-समझे दांव लगाने से बचें.

सुबह 08:23:50 से 09:17:57 तक कुलिक समय और सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर सुबह 10:45 से दोपहर 12:30 बजे के बीच) शेयर बाजार में बड़ा नया निवेश करने या भारी लेन-देन करने से दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में आज तालमेल बनाए रखने के लिए वाणी में मधुरता रखना जरूरी है. छठे चंद्रमा के कारण छोटी-छोटी बातों पर तनाव या बहस की स्थिति बन सकती है, इसलिए धैर्य से काम लें.

घर के बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके काम आएगा. जीवनसाथी की सेहत और उनकी जरूरतों का ध्यान रखें, शाम का समय घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाने का प्रयास करें.

Gen Z

कन्या राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, स्किल्स को शार्प करने और अपने डेली रूटीन को व्यवस्थित करने का है. सौभाग्य योग आपकी एकाग्रता और कार्यक्षमता को बढ़ाएगा. अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में बर्बाद करने के बजाय अपने करियर गोल्स और पर्सनल ग्रूमिंग पर लगाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है. छठे भाव का चंद्रमा पेट से जुड़ी समस्या, पाचन में गड़बड़ी या काम की अधिकता से थकान दे सकता है. बहुत अधिक तला-भुना खाने से बचें. संतुलित सात्विक भोजन ग्रहण करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में हल्का व्यायाम व प्राणायाम शामिल करें.

  • लकी नंबर: 5, 6
  • लकी कलर: हरा, पीला, सफेद

उपाय

आज शुक्रवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें. उन्हें सफेद या गुलाबी पुष्प और मिश्री अर्पित करें. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' या 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. इसके साथ ही माथे पर सफेद चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएं. इससे शत्रुओं व बाधाओं का नाश होगा और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी.

तुला राशिफल, 31 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात 22:34:02 तक रहेगी. आज शुक्रवार का दिन धन, समृद्धि, कला और भौतिक सुखों की देवी माता लक्ष्मी की आराधना के लिए विशेष शुभ और फलदायी माना जाता है.

धनिष्ठा नक्षत्र शाम 19:27:36 तक रहेगा, जिसके बाद शतभिषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज सुबह 06:38:50 तक आपके चतुर्थ भाव (मकर राशि) में रहने के बाद आपके पंचम यानी बुद्धि, विद्या, प्रेम और रचनात्मकता के भाव (कुंभ राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:53:55 तक सौभाग्य योग बना रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

सुबह-सुबह चंद्रमा के पंचम भाव में गोचर करने से आपकी बुद्धिमत्ता, विश्लेषणात्मक कौशल और रचनात्मकता में जबरदस्त वृद्धि होगी. आज कार्यक्षेत्र में आपकी नई सोच, आइडियाज और कार्यशैली की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना होगी.

यदि आप डिजाइनिंग, मीडिया, लेखन या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से सफल रहेगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:23 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा, अतः इस समय सीमा में दफ्तर में कोई बड़ा बदलाव करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए विचारों को लागू करने और व्यावसायिक लाभ कमाने का है. पंचम भाव का चंद्रमा और सौभाग्य योग आपकी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे नए सौदों में लाभ की संभावना बनेगी.

व्यापार में विस्तार के रास्ते खुलेंगे. यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर जौ या राई खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज का दिन सोच-समझकर और गणनात्मक (Calculated) निवेश के लिए काफी अनुकूल रहेगा. शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या लॉन्ग-टर्म स्कीम्स में बुद्धिमानी से किया गया निवेश लाभ दे सकता है.

हालांकि, सुबह 08:23:50 से 09:17:57 तक कुलिक समय और सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर सुबह 10:45 से दोपहर 12:30 बजे के बीच) किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी या जोखिम भरे वित्तीय फैसलों से दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत सुखद और प्रेमपूर्ण रहेगा. पंचम चंद्रमा आपके प्रेम संबंधों में मधुरता और ताजगी लाएगा. संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है या उनकी प्रगति देखकर मन प्रसन्न होगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बेहतर होगी और साथ में कोई मनोरंजक या सांस्कृतिक कार्यक्रम प्लान कर सकते हैं.

Gen Z

तुला राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को निखारने, सीखने और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम करने का है. सौभाग्य योग आपके आत्मविश्वास और फोकस को बढ़ाएगा. यदि आप प्रतियोगी परीक्षा, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग या आर्ट से जुड़े हैं, तो आज आपका दिमाग बहुत तेज़ी और स्पष्टता से काम करेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य और अनुकूल रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत, प्रसन्न और तरोताजा महसूस करेंगे. फिर भी अपने आहार-विहार का ध्यान रखें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में योगाभ्यास व हल्का व्यायाम जरूर शामिल करें.

  • लकी नंबर: 6, 5
  • लकी कलर: गुलाबी, सफेद, हल्का नीला

उपाय

आज शुक्रवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात माता लक्ष्मी की पूजा करें. उन्हें गुलाबी पुष्प, अक्षत और खीर या सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें और माथे पर सफेद चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएं. इससे आपके जीवन में सौंदर्य, सुख-समृद्धि और धन-धान्य की वृद्धि होगी.

वृश्चिक राशिफल, 31 जुलाई 2026 (Vrischika Rashifal Today)

शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात 22:34:02 तक रहेगी. आज शुक्रवार का दिन धन, समृद्धि और भौतिक सुख-साधनों की देवी माता लक्ष्मी की आराधना के लिए विशेष फलदायी है.

धनिष्ठा नक्षत्र शाम 19:27:36 तक रहेगा, जिसके बाद शतभिषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज सुबह 06:38:50 तक आपके तृतीय भाव (मकर राशि) में रहने के बाद चतुर्थ यानी सुख, माता, वाहन और संपत्ति के भाव (कुंभ राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:53:55 तक सौभाग्य योग बना रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर आपको कार्यक्षेत्र में मानसिक मजबूती, शांति और संतुलन प्रदान करेगा. आज आप दबाव की स्थितियों में भी धैर्य बनाए रखेंगे और अपने काम व निजी जीवन के बीच सही तालमेल बिठा पाएंगे.

दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:23 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस समय सीमा में नौकरी से जुड़ा कोई बड़ा या जोखिम भरा बदलाव करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, वाहन या घरेलू सुख-सुविधाओं से जुड़े कारोबार में लाभ के योग बना रहा है. चतुर्थ भाव का चंद्रमा और सौभाग्य योग व्यापारिक गतिविधियों में स्थिरता और साख बढ़ाएगा.

नए सौदों में आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पश्चिम दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर जौ या राई खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज सोच-समझकर और सुरक्षित कदम उठाने की जरूरत है. जमीन या अचल संपत्ति से जुड़े मामलों में दीर्घकालिक निवेश की योजना बन सकती है, लेकिन राहु काल के समय किसी भी प्रकार का नया वित्तीय जोखिम न लें.

सुबह 08:23:50 से 09:17:57 तक कुलिक समय और सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर सुबह 10:45 से दोपहर 12:30 बजे के बीच) शेयर बाजार में बड़ा नया निवेश करने या बड़े वित्तीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन सुख-शांति से भरा रहेगा. अपनी माता और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, इससे आपको मानसिक प्रसन्नता और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और घर के सौंदर्यीकरण या सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर विचार-विमर्श हो सकता है.

Gen Z

वृश्चिक राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को निखारने और करियर व पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने का है. सौभाग्य योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. अपने मेंटर्स और वरिष्ठों के मार्गदर्शन से आपको अपने प्रोजेक्ट्स में स्पष्टता मिलेगी. अपनी ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्य या नई स्किल्स सीखने में लगाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से आप शांत और संतुष्ट महसूस करेंगे. हालांकि, मौसम के बदलाव के कारण छाती या गले में हल्की संवेदनशीलता या सर्दी की शिकायत हो सकती है. घर का बना सात्विक भोजन लें, गुनगुना पानी पीएं और दिनचर्या में हल्का प्राणायाम व योग शामिल करें.

  • लकी नंबर: 9, 6
  • लकी कलर: लाल, गुलाबी, केसरिया

उपाय

आज शुक्रवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात माता लक्ष्मी की पूजा करें. उन्हें गुलाब के पुष्प, अक्षत और खीर का भोग लगाएं. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें और माथे पर कुमकुम या केसर का तिलक लगाएं. इससे आपके घर में सुख-समृद्धि बढ़ेगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

धनु राशिफल, 31 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात 22:34:02 तक रहेगी. आज शुक्रवार का दिन धन, सुख और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी तथा देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए अत्यंत विशेष है.

धनिष्ठा नक्षत्र शाम 19:27:36 तक रहेगा, जिसके बाद शतभिषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज सुबह 06:38:50 तक आपके द्वितीय भाव (मकर राशि) में रहने के बाद तृतीय यानी पराक्रम, साहस, छोटे भाई-बहन और संचार के भाव (कुंभ राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:53:55 तक सौभाग्य योग बना रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय और नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास, साहस और निर्णय लेने की क्षमता में जबर्दस्त वृद्धि करेगा. आज कार्यक्षेत्र में आप कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना पूरी दृढ़ता के साथ करेंगे.

आपकी संवाद शैली और तत्परता से वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी काफी प्रभावित होंगे. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:23 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में किसी भी नए अनुबंध (Contract) पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मार्केटिंग, नेटवर्किंग, प्रचार-प्रसार और नए संपर्क बनाने के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक रहेगा. तृतीय भाव का चंद्रमा और सौभाग्य योग आपको छोटे स्तर की व्यावसायिक यात्राओं से नए सौदे दिला सकता है.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पश्चिम दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर जौ या राई खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज आपकी सूझबूझ और तत्परता काम आएगी. अल्पकालिक या मध्यम अवधि के निवेश के लिए सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. हालांकि, सुबह 08:23:50 से 09:17:57 तक कुलिक समय और सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर सुबह 10:45 से दोपहर 12:30 बजे के बीच) शेयर बाजार में बड़ा नया जोखिम लेने या भारी लेन-देन करने से दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन सौहार्दपूर्ण और खुशहाल रहेगा. छोटे भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उनके साथ संबंध और मजबूत होंगे. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और शाम का समय परिवार के साथ किसी सुखद माहौल में बीतेगा.

Gen Z

धनु राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी नेटवर्किंग, स्किल्स और प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने का है. सौभाग्य योग आपके आत्मविश्वास और आकर्षण को बढ़ाएगा. अपनी असीम ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें और किसी नए प्रोजेक्ट, कंटेंट निर्माण या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप काफी ऊर्जावान और चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे. आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) मजबूत रहेगी. हालांकि, भागदौड़ और अति-उत्साह के कारण कंधों या हाथों में थोड़ी थकान महसूस हो सकती है. नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में हल्का प्राणायाम शामिल करें.

  • लकी नंबर: 3, 9
  • लकी कलर: पीला, केसरिया, गुलाबी

उपाय

आज शुक्रवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें. माता लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प और मिश्री या खीर अर्पित करें.

'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' या 'ॐ बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करें और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. इससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और सभी कार्यों में आर्थिक लाभ प्राप्त होगा.

मकर राशिफल, 31 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात 22:34:02 तक रहेगी. आज शुक्रवार का दिन धन, समृद्धि और सुख-साधनों की देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष शुभ और फलदायी है.

धनिष्ठा नक्षत्र शाम 19:27:36 तक रहेगा, जिसके बाद शतभिषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज सुबह 06:38:50 तक आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में रहने के बाद आपके द्वितीय यानी धन, वाणी, कुटुंब और बचत के भाव (कुंभ राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:53:55 तक सौभाग्य योग बना रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय और नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

द्वितीय (धन व वाणी) भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी भाषा शैली में मिठास, सौम्यता और प्रभावशीलता लाएगा. आज दफ्तर में आप अपनी तार्किक बातचीत और विचारों से वरिष्ठ अधिकारियों व सहकर्मियों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. आधिकारिक बैठकों या प्रेजेंटेशन में आपकी बात को गंभीरता से सुना जाएगा.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, मीटिंग या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:23 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा, अतः इस समय अवधि में कार्यक्षेत्र में किसी से बहस करने या बड़े समझौतों पर तुरंत मुहर लगाने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से काफी लाभदायक और व्यावसायिक मजबूती देने वाला रहेगा. द्वितीय चंद्रमा और सौभाग्य योग आपके रुके हुए पैसों को वापस दिलाने में मदद करेगा और फंसा हुआ धन मिल सकता है.

नए ग्राहकों और सौदों के माध्यम से आय में वृद्धि के योग हैं. यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पश्चिम दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर जौ या राई खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज बचत और संचय (Wealth Creation) पर आपका पूरा फोकस रहेगा. सुरक्षित और दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश करने के लिए दिन अच्छा है.

हालांकि, सुबह 08:23:50 से 09:17:57 तक कुलिक समय और सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर सुबह 10:45 से दोपहर 12:30 बजे के बीच) शेयर बाजार में बड़ा नया निवेश करने या किसी प्रकार का वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशहाली और आपसी सौहार्द से भरा रहेगा. कुटुंब भाव में चंद्रमा का गोचर परिजनों के बीच प्रेम और आत्मीयता को बढ़ाएगा. घर में किसी पारिवारिक उत्सव या स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाने का मौका मिल सकता है. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आपसी समझ पहले से अधिक मजबूत होगी.

Gen Z

मकर राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी सेविंग्स और करियर प्लानिंग पर ध्यान देने का है. सौभाग्य योग आपकी सोच को सकारात्मक और व्यावहारिक बनाएगा. यदि आप किसी इंटरव्यू या नए प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स आपको दूसरों से आगे रखेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य और अच्छा रहेगा. शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, द्वितीय भाव के प्रभाव से मुंह, दांतों या गले में हल्की संवेदनशीलता हो सकती है. बहुत अधिक ठंडा या मसालेदार भोजन खाने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में योगाभ्यास शामिल रखें.

  • लकी नंबर: 8, 6
  • लकी कलर: नीला, सफेद, गुलाबी

उपाय

आज शुक्रवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें. उन्हें सफेद पुष्प, अक्षत और खीर या मिश्री का भोग लगाएं. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें और माथे पर सफेद चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएं. इससे आपके धन-धान्य में वृद्धि होगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

कुंभ राशिफल, 31 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात 22:34:02 तक रहेगी. आज शुक्रवार का दिन धन, सुख और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना के लिए विशेष फलदायी है.

धनिष्ठा नक्षत्र शाम 19:27:36 तक रहेगा, जिसके बाद शतभिषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज सुबह 06:38:50 तक आपके द्वादश भाव (मकर राशि) में रहने के बाद आपकी ही राशि यानी प्रथम (लग्न/व्यक्तित्व) भाव (कुंभ राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:53:55 तक सौभाग्य योग बना रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

सुबह-सुबह चंद्रमा के आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में प्रवेश करते ही आपका आत्मविश्वास, कार्यकुशलता और निर्णय लेने की क्षमता नए शिखर पर होगी. दफ्तर में आप अपनी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू कर पाएंगे और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या बड़े निर्णय के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:23 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा, अतः इस समय सीमा में नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा या जोखिम भरा फैसला लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी बाजार साख (Reputation) मजबूत करने और नए ग्राहकों को जोड़ने का है. प्रथम भाव का चंद्रमा और सौभाग्य योग आपकी निर्णय क्षमता को बल प्रदान करेगा, जिससे नए व्यावसायिक समझौतों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर जौ या राई खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज का दिन संतुलित और सूझबूझ से काम लेने का है. अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए योजनाबद्ध निवेश करें. हालांकि, सुबह 08:23:50 से 09:17:57 तक कुलिक समय और सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर सुबह 10:45 से दोपहर 12:30 बजे के बीच) शेयर बाजार में बड़ा नया निवेश करने या जल्दबाजी में कोई जोखिम भरा फैसला लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा. लग्न भाव का चंद्रमा आपके व्यवहार में सौम्यता और आकर्षण लाएगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आपसी सामंजस्य में वृद्धि होगी. शाम का समय परिवार या मित्रों के साथ किसी सुखद माहौल में बीत सकता है.

Gen Z

कुंभ राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और करियर गोल्स पर फोकस करने का है. सौभाग्य योग आपके भीतर सकारात्मक सोच और नया उत्साह भरेगा. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट, इंटरव्यू या स्टडी प्लान पर काम कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत के बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. आप मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान और स्फूर्तिदायक महसूस करेंगे. दिनचर्या में सात्विक आहार लें, भरपूर पानी पीएं और हल्का व्यायाम या ध्यान को अपनी जीवनशैली में शामिल रखें.

  • लकी नंबर: 8, 6
  • लकी कलर: नीला, सफेद, गुलाबी

उपाय

आज शुक्रवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात माता लक्ष्मी की पूजा करें. उन्हें सफेद या गुलाबी पुष्प अर्पित करें और 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें. माथे पर सफेद चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएं. इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ेगी.

मीन राशिफल, 31 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात 22:34:02 तक रहेगी. आज शुक्रवार का दिन धन, समृद्धि और वैभव की देवी माता लक्ष्मी तथा देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यंत विशेष है.

धनिष्ठा नक्षत्र शाम 19:27:36 तक रहेगा, जिसके बाद शतभिषा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज सुबह 06:38:50 तक आपके एकादश भाव (मकर राशि) में रहने के बाद आपके द्वादश यानी व्यय, विदेश और अध्यात्म के भाव (कुंभ राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:53:55 तक सौभाग्य योग बना रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय और नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में भागदौड़ और काम की व्यस्तता बढ़ा सकता है. हालांकि, यदि आपका काम विदेश, मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs), आयात-निर्यात या दूरस्थ स्थानों से जुड़ा है, तो आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

दफ्तर में किसी भी प्रकार की राजनीति या अनावश्यक बहस से खुद को दूर रखें. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:16 से 12:54:23 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा, अतः इस समय अवधि में नौकरी में कोई बड़ा या जोखिम भरा बदलाव करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. ऑनलाइन बिजनेस या विदेशी माध्यमों से जुड़े कारोबार में लाभ की संभावनाएं बनेंगी. हालांकि, अपने व्यावसायिक बजट को संतुलित रखें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण लगाएं.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आज शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर जौ या राई खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मोर्चे पर आज आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी. द्वादश चंद्रमा अचानक खर्च बढ़ा सकता है. शेयर बाजार में नया या बड़ा निवेश करने से बचें और किसी को भी बड़ा उधार देने से दूर रहें. सुबह 08:23:50 से 09:17:57 तक कुलिक समय और सुबह 10:45:52 से दोपहर 12:27:20 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान (विशेषकर सुबह 10:45 से दोपहर 12:30 बजे के बीच) किसी भी प्रकार के सट्टेबाजी या जोखिम भरे वित्तीय निर्णयों से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी है. छोटी-छोटी बातों पर तनाव न उत्पन्न होने दें. घर के बुजुर्गों और गुरुजनों का मार्गदर्शन मन को शांति देगा. जीवनसाथी के साथ खुलकर संवाद करें और शाम का समय किसी आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधि में बिताना आपके लिए सुकून देने वाला रहेगा.

Gen Z

मीन राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन आत्म-विश्लेषण करने, सीखने और मानसिक शांति पाने का है. सौभाग्य योग आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगा. अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंता या ओवरथिंकिंग में न गवाएं. अध्ययन, रिसर्च या किसी क्रिएटिव हॉबी में समय बिताना आपके लिए फलदायी रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज थोड़ा संभलकर रहने की आवश्यकता है. आंखों में जलन, सिरदर्द या अनिद्रा (Sleep Issues) की शिकायत हो सकती है. अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बचें, काम के बीच ब्रेक लें, भरपूर पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन (ध्यान) को शामिल करें.

  • लकी नंबर: 3, 6
  • लकी कलर: पीला, केसरिया, सफेद

उपाय

आज शुक्रवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें. उन्हें चने की दाल, गुड़ और सफेद/पीले पुष्प अर्पित करें. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को पीली या सफेद वस्तुओं का दान करें. इससे अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी और सुख-शांति बनी रहेगी.

यह भी पढ़ें- Masik August Rashifal 2026: अगस्त में ग्रहों की चाल बदलेगी किन राशियों का भाग्य, मेष से मीन तक मासिक राशिफल देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 31 Jul 2026 06:33 AM (IST)
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