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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGajanana Sankashti Chaturthi 2026: सावन की गजानन संकष्टी चतुर्थी कब ? तारीख, मुहूर्त, चंद्रोदय समय देखें

Gajanana Sankashti Chaturthi 2026: सावन की गजानन संकष्टी चतुर्थी कब ? तारीख, मुहूर्त, चंद्रोदय समय देखें

Sankashti Chaturthi 2026: सावन में शिव जी के अलावा उनके पुत्र गणपति की पूजा के लिए गजानन संकष्टी चतुर्थी का दिन श्रेष्ठ है. इस बार सावन संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है, तारीख, मुहूर्त और चंद्रोदय समय देखें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 30 Jul 2026 07:46 AM (IST)
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Gajanan Sankashti Chaturthi 2026: सावन में भोलेनाथ ही नहीं बल्कि शिव परिवार के हर देवी-देवता की पूजा का विधान है. सोमवार शिव जी, मंगलवार देवी मंगला गौरी यानी देवी पार्वती, संकष्टी चतुर्थी गणपति जी को समर्पित है.

संतान प्राप्ति, सुखी वैवाहिक जीवन, धन और करियर में वृद्धि के लिए स्त्रियां सावन में गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती हैं. इस साल सावन की गजानन संकष्टी चतुर्थी 2 अगस्त 2026 को है. इस दिन पूजा का मुहूर्त, चंद्रोदय समय क्या है जान लें. 

गजानन संकष्टी चतुर्थी 2026 मुहूर्त

सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 1 अगस्त 2026 को रात 11.07 पर शुरू होगी और अगले दिन 2 अगस्त 2026 को रात 11.15 पर समाप्त होगी.

  • पूजा मुहूर्त - सुबह 7.24 - दोपहर 12.27
  • चंद्रोदय समय - रात 9.24 मिनट पर सावन संकष्टी चतुर्थी का चांद निकलेगा.

सावन संकष्टी चतुर्थी का महत्व

प्राचीन काल में स्वयं गणेश जी ने पार्वती जी को इस व्रत का उपदेश किया था तथा पार्वती जी उसी प्रकार आराधना की थी जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हुयी थी. इसके अलावा राज्य प्राप्ति की कामना से युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया. इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने समस्त शत्रुओं को परास्त करके राज्य प्राप्त किया.

गणेश जी ने बताई सावन संकष्टी चतुर्थी व्रत की विधि

  • सावन संकष्टी चतुर्थी की कथा में स्वंय श्रीगणेश ने माता पार्वती को इस व्रत का विधान बताते हुए विधि भी बताई थी. श्रावण माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत का सङ्कल्प लेना चाहिये कि जब तक चन्द्रोदय नहीं होगा, मैं निराहार रहूंगी. गणेश पूजन के बाद ही भोजन ग्रहण करुंगी.
  • इस दिन गणेश जी की चांदी, अष्टधातु या मिट्टी की ही मूर्ति की पूजा करनी चाहिए.
  • मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें.
  • मूर्ति कलश पर वस्त्र अर्पित कर अष्टदल कमल आकृति की रचना करें. षोडशोपचार पूजन करें.
  • शुद्ध देशी घी के पन्द्रह लड्डू बनायें. भगवान गणेश को अर्पित करके उनमें से पाँच लड्डू किसी ब्राह्मण को सामर्थ्यानुसार दक्षिणा सहित दे दें.
  • चन्द्रोदय के समय भक्तिपूर्वक अर्घ्य प्रदान करें. फिर लड्डू ग्रहण करें.

(FAQ)

1. सावन की गजानन संकष्टी चतुर्थी 2026 कब है?
सावन कृष्ण पक्ष की गजानन संकष्टी चतुर्थी 2 अगस्त 2026 को है. चतुर्थी तिथि 1 अगस्त की रात 11:07 बजे शुरू होकर 2 अगस्त की रात 11:15 बजे समाप्त होगी.

2. सावन संकष्टी चतुर्थी 2026 की पूजा और चंद्रोदय का समय क्या है?
गजानन संकष्टी चतुर्थी पर पूजा का मुहूर्त सुबह 7:24 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक है. इस दिन चंद्रोदय रात 9:24 बजे होगा, जिसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है.

3. सावन संकष्टी चतुर्थी का व्रत क्यों रखा जाता है?
मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है. महिलाएं संतान प्राप्ति, सुखी वैवाहिक जीवन, धन और करियर में उन्नति की कामना से यह व्रत रखती हैं.

4. सावन संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा कैसे करें?
इस दिन व्रत का संकल्प लेकर भगवान गणेश की चांदी, अष्टधातु या मिट्टी की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए. षोडशोपचार पूजन के बाद घी के लड्डू अर्पित करें और चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर गणेश जी की पूजा के बाद व्रत का पारण करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 30 Jul 2026 07:14 AM (IST)
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