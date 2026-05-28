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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMonthly Tarot Rashifal June 2026: जून मासिक टैरो राशिफल, करियर, धन और प्रेम के लिए क्या कहते हैं आपके कार्ड्स

Monthly Tarot Rashifal June 2026: जून मासिक टैरो राशिफल, करियर, धन और प्रेम के लिए क्या कहते हैं आपके कार्ड्स

Monthly Tarot Rashifal June 2026: जून में बुध, सूर्य समेत ग्रहों की चाल बदलगेगी. वहीं इस महीने शनि अस्त अवस्था में रहेंगे. टैरो कार्ड रीडर से जानें मेष से मीन तक अप्रैल का मासिक टैरो कार्ड राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 28 May 2026 12:15 PM (IST)
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Monthly Tarot Rashifal June 2026: जून 2026 में कई राशियों को करियर, धन और रिश्तों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. मेहनत करने वालों को सफलता मिलेगी, जबकि कुछ राशियों को स्वास्थ्य और तनाव से सावधान रहने की जरूरत है. विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए महीना सामान्य से शुभ रहने वाला है.

मेष मासिक टैरो राशिफल (Aries Tarot Rashifal June 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों को जून के महीने में, अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान देने की जरूरत है. आप जितना हो सकता है मेहनत करें आपको परिणाम जरूर मिलेंगे. इस महीने पारिवारिक सुख समृद्धि उत्तम रहेगी. इस राशि के विद्यार्थियों को रिसर्च पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है. छात्रों के समय समय सफलतादायक रहने वाला है. दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है. आपको इस महीने रोजाना लाल चंदन का टीका लगाना चाहिए.

वृषभ टैरो मासिक राशिफल (Taurus Tarot Rashifal June 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को इस महीने फिलहाल, किसी भी डर में न रहें. स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए महीने कमजोर दिखाई दे रहा है. समय पर शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं. आर्थिक पक्ष के मामले में समय काफी अनुकूल रहने वाला है. आपके रुके हुए कार्य इस महीने पूरे होते जाएंगे. घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी. नौकरीपेशा वर्ग के लोगों के लिए महीना शुभ साबित होगा. संतान पक्ष से आपको कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.

मिथुन टैरो मासिक राशिफल  (Gemini Tarot Rashifal June 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए जून का महीना मिलाजुला रहने वाला है. इस महीने आपको तनाव और चिंता के कारण कई अशुभ असर देखने को मिल सकते हैं. दांपत्य जीवन मध्यम रहने वाला है. लव लाइफ के मामले में भी महीना आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा. आपके अपने पार्टनर से संबंध मजबूत और सफल होंगे. इस महीने व्यापार में उन्नति मिलने से आपको मनचाही सफलता मिलेगी.

कर्क टैरो मासिक राशिफल  (Cancer Tarot Rashifal June 2026)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कर्क राशि के लोगों के लिए जून का महीना उत्साहपूर्वक रहने वाला है. आपको इस महीने आशानुरुप सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी. धन संपत्ति के मामले में यह महीना सामान्य रहने वाला है. आपको सलाह है कि अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें और स्किन से संबंधित परेशानी हो सकती हैं. प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे. संतान पक्ष से आपको आज विशेष प्रेम और आदर प्राप्त होगा. हालांकि, आपका जीवनसाथी की इस महीने वाद विवाद अधिक हो सकता है. आपको सलाह है कि अपनी वाणी का थोड़ा ख्याल रखें.

सिंह टैरो मासिक राशिफल (Leo Tarot Rashifal June 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए जून का महीना मानसिक रूप से सुधार लेकर आने वाला है, जिस कारण महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी. आपके द्वारा लिए गए निर्णय लाभदायक सिद्ध होंगे. आपको पैतृक संपत्ति से लाभ भी मिल सकता है. नौकरीपेशा वर्ग के लिए महीना उन्नति भरा रहे वाला है. आपको कार्यस्थल पर इस महीने अपने सहकर्मियों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

कन्या टैरो मासिक राशिफल (Virgo Tarot Rashifal June 2026)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों के लिए जून महीने की शुरुआत बहुत ही सुखदायक रहने वाली है. लेकिन, जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है. आपको सलाह है कि अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए शुभ साबित होगा. विद्यार्थी वर्ग के जातकों को सफलता मिलेगी. साथ ही नौकरीपेशा लोगों को भी कई शुभ परिणाम प्राप्त होंगे.

तुला टैरो मासिक राशिफल (Libra Tarot Rashifal June 2026)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए यह महीना बहुत ही शुभ साबित होगा. विशेष तौर पर यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि दिलाएगा. मित्रों और पारिवारिक सदस्यों से भी संबंध मधुर रहेंगे. लव लाइफ के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. पति पत्नी के बीच के सभी मतभेद दूर होंगे. नौकरीपेशा लोगों के पदोन्नति के योग बन रहे हैं. आपको कई शुभ अवसर इस महीने मिल सकते हैं. आपको इस महीने कई मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे.

वृश्चिक टैरो मासिक राशिफल (Scorpio Tarot Rashifal June 2026)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि जून के महीने में वृश्चिक राशि के जातकों के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि होगी. इतना ही नहीं आपका सामाजिक और व्यवहारिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा. संतान से आपको शुभ परिणाम हासिल हो सकते हैं. भाग्य में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं. इस महीने शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे लेकिन, वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे. लेकिन, आपको वाहन चलाते समय सचेत रहने की जरूरत है. बस इस महीने व्यापारियों को निर्णय जल्दबाजी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लेने की जरूरत है. इस महीने आपका कोई लाभप्रद यात्रा हो सकती है.

धनु टैरो मासिक राशिफल (Sagittarius Tarot Rashifal June 2026)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों के लिए महीने मांगलिक कार्यों में प्रसन्नता से भरा रहने वाला है. व्यापारी वर्ग के लोगों के मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी. इस महीने आप जो भी यात्रा करेंगे वह आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है. दांपत्य जीवन मध्यम रहने वाला है. आपको सलाह है कि अनावश्यक विवादों से बचें. वरना आप मानसिक रूप से काफी परेशान हो जाएंगे जिसका असर आपके कामकाज में दिखाई देने लगेगा.

मकर टैरो मासिक राशिफल (Capricorn Tarot Rashifal June 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों के लिए महीना शुभ फलदायक साबित होगा. साथ ही स्वास्थ्य में भी आपके कोई विशेष उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा. आपको अपने टारगेट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. कोई अपरिचित व्यक्ति आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है. आपको सलाह है की भावुक होकर कोई फैसला या काम न करें. इस महीने नए आर्थिक निवेश से आपको बचना चाहिए.

कुंभ टैरो मासिक राशिफल (Aquarius Tarot Rashifal June 2026)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए जून का महीना मानसिक रूप से उत्तम रहेगा. इस महीने आपके दांपत्य जीवन में सुख रहेगा साथ ही मनोरंजन के उद्देश्य आपकी छोटी मोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं. संतान की तरफ से आपको इस महीने कोई शुभ समाचार मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है. नौकरीपेशा लोगों के लिए महीना उत्तम रहेगा. आपके रुके हुए कार्यों पूरे होंगे. साथ ही कहीं अटका हुआ धन भी आपको वापस मिलेगा.

मीन टैरो मासिक राशिफल (Pisces Tarot Rashifal June 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों के लिए जून का महीना बेहतरीन साबित होने वाला है. विद्यार्थियों को आशा के अनुसार, ही फल मिलेगा. दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. धन निवेश के मामले में महीना आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है. आपको लाभ निवेश से लाभ मिल सकता है. अधिकारी वर्ग के लोगों को कोई विशेष सहयोग प्राप्त होगा. जिसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य आपके सिद्ध होते जाएंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 28 May 2026 12:15 PM (IST)
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