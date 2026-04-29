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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula May Horoscope 2026: तुला मई मासिक राशिफल, कुछ कठिन फैसले ही दिलाएंगे कामयाबी, रखें ये सावधानी

Tula May Horoscope 2026: तुला मई मासिक राशिफल, कुछ कठिन फैसले ही दिलाएंगे कामयाबी, रखें ये सावधानी

May Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए मई 2026 का महीना तुला राशि (Tula Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 29 Apr 2026 11:10 AM (IST)
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Tula May horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, मई (May 2026) का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Tula Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि मई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

महीने की शुरुआत

तुला राशि के जातकों के लिए मई महीने की शुरुआत बेहद शुभ और लाभकारी रहने वाली है. इस दौरान करियर और कारोबार से जुड़े आपके प्रयास सफल होते नजर आएंगे. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय खासतौर पर अनुकूल रहेगा और उनकी दैनिक आय में आ रही बाधाएं दूर होंगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कारोबार में तेजी से प्रगति देखने को मिलेगी. पहले लिए गए ऋणों को चुकाने में भी आप सफल रहेंगे. करियर या व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद और लाभप्रद साबित होंगी.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय उन्नति का रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी कार्यक्षमता उभरकर सामने आएगी और उच्च अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. इससे आपकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनेंगे. यह समय अपने कौशल को दिखाने और नई जिम्मेदारियां लेने के लिए उपयुक्त रहेगा.

दूसरा सप्ताह- आय के नए अवसर

मई महीने के दूसरे सप्ताह में आपके लिए आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. विशेष रूप से विदेश से जुड़े कार्य या कारोबार करने वालों के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा. इस दौरान आपको नई डील या अवसर मिल सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे.

जोखिम लेकिन नई शुरुआत भी

माह के मध्य में आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए प्रयोग करने का जोखिम उठा सकते हैं. यह समय नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट करने के लिए भी अनुकूल रहेगा. छात्र वर्ग का मन पढ़ाई में लगेगा और वे अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेंगे. नौकरीपेशा लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए नए तरीकों को अपनाने का प्रयास करेंगे.

बढ़ेगा खर्च और तनाव

महीने के उत्तरार्ध में आपको अपनी ऊर्जा और धन का संतुलित उपयोग करना होगा. इस दौरान अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आपको उधार लेने की स्थिति भी बन सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. इसलिए समय और संसाधनों का सही प्रबंधन बेहद जरूरी होगा.

पारिवारिक जीवन

रिश्तों के लिहाज से यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. कामकाज की अधिक व्यस्तता के चलते आप घर-परिवार को कम समय दे पाएंगे, जिससे कुछ दूरी महसूस हो सकती है. महीने के अंत में ससुराल पक्ष के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने की संभावना है, इसलिए बातचीत में संयम रखना जरूरी होगा.

लव लाइफ

अविवाहित लोगों को इस महीने प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है. रिश्तों को समय दें और समझदारी से आगे बढ़ें. शादीशुदा जीवन में भी सामंजस्य बनाए रखने के लिए धैर्य और संवाद जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम के दबाव और तनाव के कारण थकान हो सकती है. नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेंगे.

उपाय

तुला राशि के जातकों को रविवार के दिन गुड़ का दान करना चाहिए. इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026 Tula May Horoscope 2026
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