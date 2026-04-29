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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya May Horoscope 2026: कन्या मई मासिक राशिफल, पुरने निवेश देंगे खास लाभ, रिश्तों में होगा सुधार

Kanya May Horoscope 2026: कन्या मई मासिक राशिफल, पुरने निवेश देंगे खास लाभ, रिश्तों में होगा सुधार

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए मई 2026 का महीना कन्या राशि (Kanya Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 29 Apr 2026 10:53 AM (IST)
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Kanya May horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,मई (May 2026) का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Kanya Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

महीने की शुरुआत

कन्या राशि के जातकों के लिए मई का महीना मिश्रित फलदायी रहने वाला है. महीने की शुरुआत में आपको अपनी सेहत और संबंधों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. स्वजनों के साथ बातचीत करते समय विनम्रता बनाए रखें और अहंकार से दूर रहें. इस समय कोई ऐसा वादा न करें जिसे निभाना आपके लिए कठिन हो. अपनी दिनचर्या और खानपान को संतुलित रखना बेहद जरूरी होगा, अन्यथा पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. साथ ही नियम-कानून का पालन करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें.

करियर और व्यवसाय

माह के पूर्वार्ध में करियर और व्यवसाय से जुड़े मामलों में थोड़ी धीमी प्रगति देखने को मिल सकती है. कुछ कार्यों में विलंब या रुकावट आने से आप अधीर हो सकते हैं. इस दौरान आर्थिक उतार-चढ़ाव भी बना रहेगा, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. यदि आप व्यापार से जुड़े हैं, तो धन के लेनदेन में विशेष सावधानी बरतें. किसी भी विवाद को कोर्ट-कचहरी तक ले जाने की बजाय आपसी बातचीत से सुलझाना अधिक लाभकारी रहेगा.

अपेक्षाएं और निराशा

इस दौरान आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ सकती हैं, जिससे आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी. किसी करीबी व्यक्ति से समय पर मदद न मिलने या उपेक्षा महसूस होने पर मन व्यथित रह सकता है. ऐसे में खुद को संयमित रखें और भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेने से बचें.

सफलता का समय

मई महीने का मध्य आपके लिए बेहद शुभ और अनुकूल रहने वाला है. इस दौरान आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आप अपनी बुद्धि एवं विवेक से समस्याओं का समाधान निकालने में सफल रहेंगे. इष्टमित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे और आपकी मान-प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी. पहले किए गए निवेश इस समय लाभ देने लगेंगे और भूमि-भवन से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के योग बनेंगे.

रिश्तों में सुधार और सुखद समय

माह के उत्तरार्ध में परिस्थितियां और बेहतर होती नजर आएंगी. इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात का योग बनेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे. महीने के अंत में अचानक से पिकनिक या यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, जो आपके लिए सुकून और खुशी लेकर आएगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह महीना सकारात्मक रहेगा. रिश्तों में मधुरता और समझ बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने के अवसर मिलेंगे. शादीशुदा जीवन में भी तालमेल अच्छा रहेगा और आपसी सहयोग से रिश्ते मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य: सतर्कता आवश्यक

स्वास्थ्य के लिहाज से आपको पूरे महीने सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर शुरुआत में. खानपान और दिनचर्या पर ध्यान दें. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाने से आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं.

उपाय

कन्या राशि के जातकों को इस माह नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
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