Office Politics से कैसे बचें? गीता के 10 मंत्र जो करियर बचाएंगे

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हैं? श्रीकृष्ण के ये 10 श्लोक सिखाएंगे कि बिना विचलित हुए 'शतरंज की बिसात' पर कैसे जीतें

ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हैं? श्रीकृष्ण के ये 10 श्लोक सिखाएंगे कि बिना विचलित हुए 'शतरंज की बिसात' पर कैसे जीतें

Office Politics Tips: ऑफिस काम से नहीं, 'इंसानी शतरंज' से दुखी है? बेंगलुरु से नोएडा तक हर कोई इसी जाल में फंसा है. जानें श्रीकृष्ण के 10 मैनेजमेंट लेसन, जो 'कॉर्पोरेट कुरुक्षेत्र' का विजेता बनाएंगे.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 29 Apr 2026 12:32 PM (IST)
Preferred Sources

Office Politics Tips: बेंगलुरु के चमकते टेक-पार्क हों या नोएडा की ऊंची इमारतें, आज का दफ्तर किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं है. यहां तलवारें नहीं चलतीं, बल्कि 'गॉसिप', 'एक-दूसरे की टांग खिंचाई' और 'फेवरिटिज्म' के अदृश्य तीर चलते हैं.

निखिल (बदला हुआ नाम), जो एक शानदार सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और प्रिया (बदला हुआ नाम), जो एक बेहतरीन मार्केटिंग मैनेजर है, आज इसी राजनीति का शिकार हैं. निखिल का भरोसा तब टूटा जब मीटिंग में उसका आईडिया उसके बॉस ने अपना बताकर पेश कर दिया, वहीं प्रिया को 'ऑफिस गॉसिप' के जरिए टारगेट किया जा रहा है.

अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या मॉडर्न कॉर्पोरेट दुनिया में गीता के सूत्र आज भी फिट बैठते हैं? जवाब है- हां. क्योंकि तकनीक बदली है, पर इंसान की फितरत (Human Psychology) आज भी वही है.

कॉर्पोरेट गलियारों की नब्ज को करीब से देखने और 'Decision Intelligence' की बारीकियों को समझने के बाद यही समझ आता है कि दफ्तर की इन उलझनों का सबसे सटीक समाधान आज भी भगवान श्रीकृष्ण के सूत्रों में ही छिपा है. यहां 10 ऐसी रणनीतियां दी गई हैं, जो आपके करियर के कुरुक्षेत्र में आपको एक अपराजेय योद्धा की तरह जीत दिलाएंगी. लेकिन कैसे आइए जानते हैं-

जब आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले उड़े

ऑफिस में अक्सर ऐसा होता है कि पसीना आप बहाते हैं और वाह-वाही कोई और लूट ले जाता है. निखिल जैसे लोग इस बात पर इतने दुखी हो जाते हैं कि उनका काम से मन उचट जाता है. लेकिन याद रखिए, क्रेडिट की यह चोरी बस कुछ ही दिनों की होती है.

अगर आप उस वक्त गुस्सा करेंगे या लड़ाई करेंगे, तो मैनेजमेंट आपको ही 'लड़ाकू' समझने लगेगा. राजनीति का जवाब चिल्लाकर नहीं, बल्कि अपनी चाल बदलकर दिया जाता है. जो आपका आईडिया चुरा रहा है, वह आपकी काबिलियत नहीं चुरा सकता.

गीता सूत्र: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥

श्रीकृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ काम करने पर है, उसकी तारीफ या फल पर नहीं. जब आप तारीफ की उम्मीद छोड़कर सिर्फ अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, तो आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि कंपनी आपके बिना काम नहीं चला पाती. क्रेडिट चुराने वाला एक बार तो जीत जाएगा, पर वह हर बार नया आईडिया कहां से लाएगा?

चाय-कॉफी पर होने वाली गॉसिप से कैसे बचें

प्रिया ने महसूस किया कि कैंटीन में उसे लेकर ऐसी बातें उड़ाई जा रही हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है. क्या प्रिया का प्रमोशन किसी खास सिफारिश से हुआ?- ऐसी बातें जानबूझकर आपको मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए कही जाती हैं. इसे 'माइंड गेम' कहते हैं. इसका मकसद आपको इतना परेशान करना होता है कि आप खुद ही गलती कर बैठें और अपना कॉन्फिडेंस खो दें.

गीता सूत्र: यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वश:. इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥

श्रीकृष्ण कछुए का उदाहरण देते हैं. जैसे कछुआ खतरा देखते ही अपने शरीर को समेट लेता है, वैसे ही आप भी ऑफिस की फालतू बातों से खुद को काट लें. जो बातें आपके काम की नहीं हैं, उन्हें अनसुना कर दें. ऑफिस में क्या सुनना है और क्या नहीं, यह चुनना ही आपकी असली ताकत है.

बॉस के बदलते मिजाज से खुद को कैसे संभालें

ऑफिस लाइफ में सबसे मुश्किल है अपनी शांति बनाए रखना. कभी बॉस आपकी तारीफों के पुल बांध देगा, तो कभी बिना बात के आपको नीचा दिखाएगा. निखिल और प्रिया जैसे लोग इस व्यवहार को दिल से लगा लेते हैं और सोचने लगते हैं कि मुझसे क्या गलती हुई? यह तनाव आपकी काम करने की ताकत को खत्म कर देता है. बॉस के मूड को मौसम की तरह समझें, जो कभी आपके हक में होगा, तो कभी नहीं.

गीता सूत्र: योगस्थ: कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय. सिद्धयसिद्धयो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥

श्रीकृष्ण कहते हैं कि हार हो या जीत, तारीफ मिले या डांट, दोनों हाल में खुद को शांत रखना ही 'योग' है. जब आप इमोशनली शांत हो जाते हैं, तो आप ऑफिस की चालों को ज्यादा साफ देख पाते. शांत दिमाग ही सबसे अच्छे फैसले लेता है.

जब आपको ऑफिस में 'अकेला' कर दिया जाए

पॉलिटिक्स का एक बड़ा तरीका है 'सोशल आइसोलेशन'. प्रिया को लगने लगा कि उसे जरूरी मेल नहीं भेजे जा रहे और टीम लंच में भी उसे नहीं बुलाया जा रहा. यह आपको मानसिक रूप से तोड़ने का तरीका है ताकि आप खुद को बेकार समझने लगें. लोग अक्सर इस अकेलेपन से डरकर गलत लोगों से हाथ मिला लेते हैं. लेकिन यह समय डरने का नहीं, बल्कि अपनी ताकत पहचानने का है.

गीता सूत्र: उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्. आत्मैव ह्य्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन:॥

श्रीकृष्ण कहते हैं कि अपना उद्धार खुद करो. आप ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हो और आप ही अपने दुश्मन. जब ऑफिस में कोई साथ न दे, तब अपनी स्किल्स पर काम करो. खुद को इतना काबिल बनाओ कि किसी ग्रुप की मदद की आपको जरूरत ही न पड़े.

मीठा बोलकर जहर घोलने वाले साथियों से दूरी

हर ऑफिस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की बुराई करके आपके करीब आना चाहते हैं. वे प्रिया के पास आकर कहेंगे, सुना है बॉस तुम्हारी जगह किसी और को लाने वाले हैं, ताकि प्रिया घबराकर कोई गलत कदम उठा ले. निखिल भी इसी जाल में फंसा था. उसे लगा कि वह अपना दुख बांट रहा है, जबकि वह अपने विरोधियों को खुद ही हथियार दे रहा था.

गीता सूत्र: तस्मादसक्त: सततं कार्यं कर्म समाचर. असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुष:॥

यहां श्रीकृष्ण 'अनासक्ति' यानी लगाव न रखने की बात करते हैं. ऑफिस में लोगों से बहुत ज्यादा मत जुड़िए. अपना रिश्ता प्रोफेशनल रखिए, पर्सनल नहीं. जब आप लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखते और सिर्फ काम से काम रखते हैं, तो कोई भी आपको अपनी बातों में नहीं फंसा सकता.

आपका टैलेंट ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है

राजनीति वहीं होती है जहां काबिलियत की कमी होती है. अगर निखिल और प्रिया सिर्फ औसत दर्जे के एम्प्लॉई होते, तो राजनीति उन्हें कब का बाहर कर देती. उनकी परफॉरमेंस ही थी जिसने उन्हें बचाए रखा. ऑफिस में आपकी वैल्यू इस बात से तय होती है कि आप कंपनी के लिए कितने जरूरी हैं. इसलिए, गॉसिप पर समय बर्बाद करने के बजाय अपनी स्किल बढ़ाने में समय लगाएं.

गीता सूत्र: बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते. तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कौशलम्॥

काम में कुशलता (Expertise) ही असली योग है. आपकी स्किल ही वह पावर है जो आपको भीड़ से अलग करती है. जब आप अपने काम में 'परफेक्ट' बन जाते हैं, तो वह हुनर एक ढाल बन जाता है जिसे राजनीति का कोई भी तीर तोड़ नहीं पाता.

गुस्से में आकर लिए गए फैसले पड़ सकते हैं भारी

प्रिया को एक अपमानजनक ईमेल भेजा गया, जिसका जवाब वह तुरंत गुस्से में देना चाहती थी. राजनीति करने वाले लोग यही चाहते हैं कि आप आपा खो दें और वे आपको 'बदतमीज' या 'अव्यावसायिक' साबित कर सकें. गुस्से में कहा गया एक शब्द आपकी साख मिटा सकता है. आज के जमाने में आपके लिखे मैसेज और ईमेल हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाते हैं.

गीता सूत्र: क्रोधाद्भवति सम्मोह: सम्मोहात्स्मृतिविभ्रम:. स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि गुस्से से इंसान की अक्ल मारी जाती है और जब अक्ल काम नहीं करती, तो इंसान अपना ही नुकसान कर बैठता है. ऑफिस में जब भी गुस्सा आए, तो जवाब देने से पहले कम से कम 24 घंटे रुक जाएं. ठंडे दिमाग से दिया गया जवाब हमेशा जीत दिलाता है.

आंखें खुली रखें पर साजिशों का हिस्सा न बनें

सीधे होने और बेवकूफ होने में फर्क है. निखिल को पता होना चाहिए कि ऑफिस में कौन किसके साथ है और क्या खिचड़ी पक रही है. सजग रहने का मतलब राजनीति करना नहीं, बल्कि उसका शिकार होने से बचना है. आपको पता होना चाहिए कि हवा का रुख किधर है. इसे ही 'स्मार्ट वर्क' कहते हैं, हालात को देखकर सही कदम उठाना.

गीता सूत्र: तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च. मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम्॥

श्रीकृष्ण कहते हैं मुझे याद भी करो और युद्ध भी करो. यानी अपने करियर के लक्ष्य को याद रखो और ऑफिस की चुनौतियों का डटकर सामना करो. सावधान रहो, चारों ओर नजर रखो, पर अपनी ईमानदारी और सिद्धांतों को मत छोड़ो.

एक सही गाइड या मेंटर की मदद लें

कुरुक्षेत्र में अर्जुन जैसा योद्धा भी तब तक हार मान रहा था जब तक कृष्ण ने उसे रास्ता नहीं दिखाया. प्रिया जब राजनीति में फंसी, तो उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसे सही सलाह दे सके. एक अनुभवी मेंटर आपको वह रास्ता दिखा सकता है जो आप खुद नहीं देख पा रहे. सही सलाह आपको गलत कदम उठाने से बचा लेती है.

गीता सूत्र: सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामी मा शुच:॥

इसका प्रोफेशनल मतलब है कि जब बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन हो, तो अपने सिद्धांतों और एक भरोसेमंद मेंटर की बात सुनें. जब आप सही गाइडेंस में होते हैं, तो डर और चिंता खत्म हो जाती है और आप सही फैसला ले पाते हैं.

ईमानदारी और धैर्य का फल मीठा होता है

अक्सर लगता है कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं या दूसरों को दबा रहे हैं, वे जल्दी प्रमोट हो रहे हैं. प्रिया और निखिल को भी लगने लगा था कि शायद उन्हें भी 'चालबाज' बनना पड़ेगा. लेकिन याद रखिए, चालाकी से मिली तरक्की बहुत कम समय की होती है. लंबे समय तक वही टिकता है जिसकी साख (Image) और मेहनत पक्की हो.

गीता सूत्र: यतो धर्मस्ततो जय:॥

जहां सच्चाई और कर्तव्य है, जीत वहीं होती है. हो सकता है कि शुरू में आपको नुकसान दिखे, पर लंबे करियर में आपकी ईमानदारी और मेहनत ही आपको सबसे ऊंचे मुकाम पर ले जाएगी.

सबसे जरूरी बात

ऑफिस की राजनीति को आप रातों-रात खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अपने सोचने का तरीका जरूर बदल सकते हैं. कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर है. अगर आप भगवान श्रीकृष्ण की तरह जागरूक और शांत हैं, तो कोई भी 'शकुनि' आपको आपकी जगह से हिला नहीं सकता. याद रखें जीत उसकी नहीं होती जिसके पास ज्यादा 'चमचे' हैं, जीत उसकी होती है जिसके पास पक्का 'हुनर' और 'धैर्य' है.

यह भी पढ़ें- Buddha Purnima 2026: 1 मई को दुनिया मनाएगी 'Vesak', आखिर क्यों डिजिटल शोर के बीच बुद्ध का 'मौन' बन रहा है ग्लोबल ट्रेंड?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
Read More
Published at : 29 Apr 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
Gita Office Politics Tips Office Astrology

Frequently Asked Questions

ऑफिस की राजनीति से कैसे बचें?

ऑफिस की राजनीति से बचने के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल करें, शांत रहें और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने पर ध्यान दें।

जब कोई आपका क्रेडिट ले ले तो क्या करें?

अगर कोई आपका क्रेडिट ले लेता है, तो गुस्सा करने या लड़ने की बजाय शांति से अपनी चाल बदलें। अपनी क्वालिटी पर ध्यान दें, आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी।

ऑफिस की गॉसिप से कैसे डील करें?

ऑफिस की गॉसिप को अनसुना कर दें। जो बातें आपके काम की नहीं हैं, उन्हें नजरअंदाज करें। यह चुनना आपकी असली ताकत है कि आपको क्या सुनना है।

बॉस के बदलते मिजाज से खुद को कैसे संभालें?

बॉस के मूड को मौसम की तरह समझें। हार या जीत, तारीफ या डांट, दोनों में शांत रहें। शांत दिमाग ही बेहतर फैसले लेता है।

ऑफिस में अकेले पड़ जाने पर क्या करें?

अगर ऑफिस में कोई साथ न दे, तो अपनी स्किल्स पर काम करें। खुद को इतना काबिल बनाएं कि किसी ग्रुप की मदद की जरूरत ही न पड़े।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Buddha Purnima 2026: भगवान बुद्ध की यह 9 अद्भुत मूर्तियां जीवन में ला सकती है सकारात्मकता, सुख और समृद्धि
भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध की यह 9 अद्भुत मूर्तियां जीवन में ला सकती है सकारात्मकता, सुख और समृद्धि
धर्म
ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हैं? श्रीकृष्ण के ये 10 श्लोक सिखाएंगे कि बिना विचलित हुए 'शतरंज की बिसात' पर कैसे जीतें
Office Politics से कैसे बचें? गीता के 10 मंत्र जो करियर बचाएंगे
धर्म
बुद्ध पूर्णिमा 2026: 1 मई को करें ये 5 काम, मिलेगा अपार पुण्य! जानें पूजा विधि और चंद्र अर्घ्य समय?
बुद्ध पूर्णिमा 2026: 1 मई को करें ये 5 काम, मिलेगा अपार पुण्य! जानें पूजा विधि और चंद्र अर्घ्य समय?
धर्म
Narasimha Jayanti 2026 Date: नृसिंह जयंती पर कब है 29 या 30 अप्रैल, जानिए सही डेट और पूजा का समय
Narasimha Jayanti 2026 Date: नृसिंह जयंती पर कब है 29 या 30 अप्रैल, जानिए सही डेट और पूजा का समय
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Crime: मीरा रोड हमला: कलमा पढ़ने को कहा, फिर चाकू से वार | ATS | Mira Road Crime
Maharashtra: धिरेंद्र शास्त्री को कंट्रोवर्सी पसंद है
Bollywood News: तीन दिग्गज आए साथ… ‘Kalki 2’ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म? | Khabar Filmy Hain
West Bengal Election: क्या PM Modi की रणनीति से Mamata की नींद उड़ी? | ABP News
Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi का इम्तिहान! अस्पताल में घायलों की सेवा और बेटे के accident का सदमा | DR. Aarambhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP कार्यकर्ता मोशारिफ मीर को TMC समर्थकों ने पीटा, कार्यालय में भी तोड़फोड़, ममता बनर्जी ने आतंकवाद फैलाने का लगाया आरोप
बंगाल में वोटिंग के बीच हिंसा! किसी की कार तोड़ी तो किसी का फोड़ा सिर, जानें कहां-कहां हुआ बवाल
दिल्ली NCR
Census 2027: दिल्ली में 142 गेस्ट टीचर्स ने जनगणना ड्यूटी से किया इनकार, जाएगी नौकरी? 
Census 2027: दिल्ली में 142 गेस्ट टीचर्स ने जनगणना ड्यूटी से किया इनकार, जाएगी नौकरी? 
इंडिया
West Bengal Election: बंगाल की वोटिंग के बीच डेरेक ओ ’ब्रायन ने पीएम मोदी को किया चैलेंज, बोले- 'आपमें दम है तो...'
बंगाल की वोटिंग के बीच डेरेक ओ ’ब्रायन ने पीएम मोदी को किया चैलेंज, बोले- 'आपमें दम है तो...'
आईपीएल 2026
Watch: PBKS vs RR मैच में दर्दनाक हादसा, दर्शक के चेहरे पर लगी गेंद; निकलने लगा खून
Watch: PBKS vs RR मैच में दर्दनाक हादसा, दर्शक के चेहरे पर लगी गेंद; निकलने लगा खून
बॉलीवुड
Bhooth Bangla BO Day 12: दूसरे मंगलवार भी चला 'भूत बंगला' का जादू, करोड़ों में हुई कमाई, अब टूटेगा 'स्त्री' का रिकॉर्ड
दूसरे मंगलवार भी चला 'भूत बंगला' का जादू, करोड़ों में हुई कमाई
बिजनेस
Explained: UAE ने 59 साल बाद OPEC और OPEC+ को छोड़ा! क्या बिखर जाएगा तेल का कोटा तय करने वाला संगठन, US-भारत को फायदा कैसे?
UAE ने 59 साल बाद OPEC छोड़ा! क्या बिखरेगा तेल का कोटा तय करने वाला ग्रुप, भारत को फायदा कैसे?
लाइफस्टाइल
Home Remedies to Get Rid of Lizards : दीवार के कोनों पर करें ये स्प्रे, खत्म हो जाएगा छिपकली का आतंक
दीवार के कोनों पर करें ये स्प्रे, खत्म हो जाएगा छिपकली का आतंक
ऑटो
रॉकेट की तरह चलती है ये कार, 1 सेकंड से भी कम में पकड़ लेती है 100 की स्पीड, जानें डिटेल्स
रॉकेट की तरह चलती है ये कार, 1 सेकंड से भी कम में पकड़ लेती है 100 की स्पीड, जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget