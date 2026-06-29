Aaj Ka Rashifal, 29 June 2026: आज सोमवार, 29 जून 2026 को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वट पूर्णिमा (Vat Purnima) का महापर्व मनाया जा रहा है. आज चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में गोचर कर रहे हैं, जिससे मेष से मीन तक सभी राशियों के जीवन में बड़े बदलाव होंगे.

लेकिन ध्यान रहे, आज सुबह से लेकर शाम 04:20 बजे तक भद्रा का कड़ा साया रहेगा, जिसमें सभी शुभ कार्य और नए फैसले वर्जित हैं. साथ ही सुबह 07:10 से 08:55 तक राहुकाल भी रहेगा. आइए जानते हैं कि आज भद्रा और वट पूर्णिमा के इस महासंयोग में आपके सितारे क्या खुशखबरी या बड़ी चेतावनी दे रहे हैं. पढ़ें आज का संपूर्ण राशिफल.

मेष (Aries)-29 जून 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मबल को परखने और दीर्घकालिक योजनाओं पर मनन करने का है. सोमवार, 29 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पूरी रात तक रहेगी. आज वट पूर्णिमा का पर्व है-यह तिथि सौभाग्य, दीर्घायु और पारिवारिक सुख के लिए विशेष फलदायी मानी जाती है. आज सोमवार होने से भगवान शिव की कृपा भी विशेष रूप से बरसेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज धनु राशि (आपकी राशि से नवम भाव) में मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा होने से भाग्य का सहयोग मिलेगा, लेकिन मूल नक्षत्र का प्रभाव कुछ अप्रत्याशित घटनाओं की आशंका भी लाता है, इसलिए सतर्कता जरूरी है.

आज का एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय पक्ष यह है कि करण विष्टि यानी भद्रा 16:19:57 तक रहेगी. भद्रा काल में कोई भी नया शुभ कार्य, अनुबंध, यात्रा या महत्वपूर्ण निर्णय लेना वर्जित माना जाता है. इसलिए आज शाम 4:20 बजे के बाद ही कोई महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करें. सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके द्वितीय भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. धन भाव में मंगल आपको आर्थिक मामलों में साहसी बनाएंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन धैर्य और सूझबूझ से काम लेने का है. नवम भाव के चंद्रमा से भाग्य का सहयोग मिलेगा और कोई पुराना अटका काम अचानक गति पकड़ सकता है. हालांकि, सुबह 07:10:25 से 08:55:05 तक राहु काल रहेगा-यह सोमवार का राहु काल सुबह के समय पड़ रहा है, इसलिए दिन की शुरुआत में कोई नया आधिकारिक कार्य प्रारंभ न करें. यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो अभिजीत मुहूर्त (11:56:29 से 12:52:19) का उपयोग करें, परंतु ध्यान रखें कि भद्रा 16:19:57 तक है-इसलिए कोई भी नया अनुबंध या हस्ताक्षर शाम 4:20 के बाद करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज भद्रा काल का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है. भद्रा समाप्ति से पहले-यानी शाम 4:20 से पहले-कोई भी नया कमर्शियल एग्रीमेंट, डील फाइनल या बड़ा निवेश करने से बचें. भद्रा के बाद शुभ योग का प्रभाव रहेगा जो व्यापार में स्थिरता देगा. पुराने हिसाब-किताब दुरुस्त करने और नई रणनीतियां बनाने के लिए यह दिन उपयुक्त है.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आज बाजार में निवेश के मामले में अत्यधिक सावधानी बरतें. भद्रा काल, यमगण्ड (10:39:44 से 12:24:24) और दुष्टमुहूर्त (12:52:19 से 13:48:08 तथा 15:39:46 से 16:35:35) के चलते आज का दिन नए बड़े निवेश के लिए उचित नहीं है. मूल नक्षत्र में चंद्रमा बाजार में अचानक उतार-चढ़ाव ला सकता है. इंट्राडे और शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग से आज पूरी तरह दूर रहें. केवल पुराने सुरक्षित निवेशों की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

वट पूर्णिमा का यह पावन पर्व पारिवारिक प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक है. सुहागिन महिलाएं आज वट वृक्ष की पूजा कर पति की दीर्घायु और परिवार के सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. आज का दिन पति-पत्नी के बीच आपसी विश्वास और प्रेम को और गहरा करने का है. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल रहेगा, इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यावसायिक यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. मूल नक्षत्र के प्रभाव से कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द या पाचन से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. खानपान को बेहद हल्का और सुपाच्य रखें. पूर्णिमा के दिन उपवास या सात्विक भोजन करना स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभदायक रहेगा. सोमवार को भगवान शिव का ध्यान करने से मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा का संचार होगा.

लकी नंबर: 9, 3 | लकी कलर: केसरिया, गहरा लाल

उपाय: सोमवार को सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें. आज वट पूर्णिमा पर वट वृक्ष की पूजा करें और किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें. पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य देकर पारिवारिक सुख की कामना करें.

वृषभ (Taurus)-29 जून 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन गहन परिवर्तन, आर्थिक रणनीति और गुप्त मामलों में सूझबूझ दिखाने का है. सोमवार, 29 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पूरी रात तक रहेगी. आज वट पूर्णिमा और सोमवार का दुर्लभ संयोग बन रहा है-यह पर्व सौभाग्य और दाम्पत्य सुख के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज धनु राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है, इसलिए हर कदम फूंक-फूंककर रखना होगा.

आज करण विष्टि (भद्रा) 16:19:57 तक रहेगी जो शुभ कार्यों के लिए वर्जित मानी जाती है. सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी ही राशि (लग्न/प्रथम भाव) में मंगल देव यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लग्न का मंगल आपके भीतर असाधारण ऊर्जा और साहस का संचार करेगा, लेकिन अष्टम चंद्रमा इस ऊर्जा को कभी-कभी आवेश में बदल सकता है-इसलिए आज विशेष रूप से वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन संभलकर चलने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण दफ्तर में कोई अप्रत्याशित समस्या या कार्यभार अचानक बढ़ सकता है. सुबह 07:10:25 से 08:55:05 तक राहु काल का विशेष ध्यान रखें-इस समय कोई नया प्रोजेक्ट प्रारंभ न करें. किसी बड़े निर्णय के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:56:29 से 12:52:19) का चयन करें. भद्रा 16:19:57 तक है, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण आधिकारिक कार्य शाम 4:20 के बाद करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई वित्तीय रणनीतियों को गुप्त रखने और पुराने हिसाब-किताब को दुरुस्त करने का है. भद्रा काल में कोई नया कमर्शियल एग्रीमेंट या डील फाइनल करने से बचें. शुक्ल योग का प्रभाव दोपहर 14:25:53 तक रहेगा, जो आपके दैनिक व्यापार में स्थिरता बनाए रखेगा. भद्रा समाप्ति के बाद शाम को किसी अटके हुए सौदे को आगे बढ़ाने का प्रयास करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

अष्टम भाव के चंद्रमा, भद्रा काल और यमगण्ड (10:39:44 से 12:24:24) के चलते आज शेयर बाजार में नया निवेश करना उचित नहीं है. इंट्राडे और शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में आज भारी वित्तीय जोखिम उठाने की भूल बिल्कुल न करें. मूल नक्षत्र में बाजार में अचानक उतार-चढ़ाव की संभावना रहती है. दुष्टमुहूर्त (12:52:19 से 13:48:08 तथा 15:39:46 से 16:35:35) में किसी भी तरह के वित्तीय लेन-देन से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

वट पूर्णिमा का यह पावन पर्व दाम्पत्य प्रेम का उत्सव है. अष्टम चंद्रमा के कारण भावनात्मक उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, इसलिए जीवनसाथी के साथ किसी भी विषय पर धैर्य और संयम से बात करें. लग्न में मंगल होने से आपकी बातों में तीखापन आ सकता है-इसे नियंत्रित करें. आज वट पूजा कर पारिवारिक सुख की कामना करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा वर्जित है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. अष्टम चंद्रमा और मूल नक्षत्र के प्रभाव से पेट में गड़बड़ी, जोड़ों में दर्द या मानसिक बेचैनी हो सकती है. खानपान हल्का रखें और वर्षा ऋतु में बाहर का खाना खाने से बचें. पूर्णिमा पर सात्विक भोजन और भगवान शिव का स्मरण करने से मानसिक शांति मिलेगी.

लकी नंबर: 6, 2 | लकी कलर: सफेद, हल्का गुलाबी

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें. वट पूर्णिमा पर वट वृक्ष की पूजा करें और किसी जरूरतमंद महिला को सुहाग सामग्री या सफेद वस्त्र का दान करें. पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देकर 'ॐ सोम सोमाय नमः' का जाप करें.

मिथुन (Gemini)-29 जून 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य के सहयोग, दीर्घकालिक साझेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का है. सोमवार, 29 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पूरी रात तक रहेगी. आज वट पूर्णिमा और सोमवार का दुर्लभ संयोग है-यह पर्व सौभाग्य, दीर्घायु और पारिवारिक कल्याण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज धनु राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. सातवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल बना हुआ है, जो आपके वैवाहिक और व्यावसायिक संबंधों में मधुरता और प्रगति लाएगा.

आज करण विष्टि (भद्रा) 16:19:57 तक है-इस दौरान कोई भी नया शुभ कार्य प्रारंभ न करें. सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि से बारहवें भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं, जिससे खर्चों में थोड़ी अधिकता रह सकती है. आपकी राशि के प्रथम भाव में सूर्य देव विराजमान होकर आपके आत्मसम्मान और व्यक्तित्व को प्रखर बना रहे हैं. आज शुक्ल योग 14:25:53 तक रहेगा जो आपके कार्यों में शुभता और पवित्रता का संचार करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपकी कूटनीतिक सूझबूझ और संवाद कुशलता का है. सातवें भाव का चंद्रमा दफ्तर में टीम वर्क और सहकर्मियों के साथ समन्वय को बेहद मजबूत बनाएगा. सुबह 07:10:25 से 08:55:05 तक राहु काल है-इस समय कोई नई आधिकारिक शुरुआत न करें. यदि कोई इंटरव्यू या बड़ा फैसला लेना हो तो अभिजीत मुहूर्त (11:56:29 से 12:52:19) का भरपूर लाभ उठाएं. भद्रा 16:19:57 तक है, इसलिए कोई भी नया ऑफिशियल कमिटमेंट शाम 4:20 के बाद करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन साझेदारी वाले कार्यों में बड़ी सफलता और नए समझौते करने का है-लेकिन भद्रा समाप्ति के बाद. भद्रा काल (16:19:57 तक) में कोई नया कमर्शियल एग्रीमेंट या डील साइन न करें. शुक्ल योग के प्रभाव से आपके बाजार में साख और गुडविल में इजाफा होगा. दूर के संपर्कों से लाभदायक व्यावसायिक प्रस्ताव आ सकते हैं.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सातवें भाव का अनुकूल चंद्रमा निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देता है, लेकिन आज भद्रा काल, यमगण्ड (10:39:44 से 12:24:24) और दुष्टमुहूर्त के कारण किसी नए बड़े निवेश की शुरुआत भद्रा समाप्ति के बाद ही करें. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स और रियल्टी में पुराने निवेशों की स्थिति आज मजबूत रहेगी. इंट्राडे ट्रेडिंग से आज पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद और मधुर रहेगा. वट पूर्णिमा पर सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ आपके प्रेम और विश्वास को गहरा करेगा. जीवनसाथी का विशेष सहयोग आज आपको मिलेगा. आज वट पूजा परिवार के साथ मिलकर करें-यह दाम्पत्य जीवन में सुख और स्थिरता लाएगा. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा वर्जित है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से ठीक रहेगा. मूल नक्षत्र के प्रभाव से पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. बारहवें मंगल के कारण अत्यधिक शारीरिक श्रम से बचें और पर्याप्त आराम लें. पूर्णिमा पर सात्विक भोजन और शिव पूजन से मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा का संचार होगा.

लकी नंबर: 5, 3 | लकी कलर: हल्का हरा, पीला

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें. वट पूर्णिमा पर वट वृक्ष की परिक्रमा करें और पीले फल या मिठाई का दान करें. पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देकर 'ॐ चंद्राय नमः' का 108 बार जाप करें.

कर्क (Cancer)-29 जून 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में नई ऊंचाइयां छूने, सामाजिक मान-सम्मान बढ़ाने और पारिवारिक उत्सव में भाग लेने का है. सोमवार, 29 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पूरी रात तक रहेगी. आज वट पूर्णिमा, सोमवार और ज्येष्ठ पूर्णिमा का त्रिवेणी संयोग बन रहा है जो आपके लिए विशेष रूप से शुभ है. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज धनु राशि (आपकी राशि से षष्ठ भाव) में मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है-शत्रुओं पर विजय, स्वास्थ्य सुधार और प्रतिस्पर्धा में सफलता के योग हैं.

आज करण विष्टि (भद्रा) 16:19:57 तक है. सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लाभ भाव में मंगल की यह स्थिति अचानक आर्थिक लाभ और करियर में बड़े अवसरों के रास्ते खोल सकती है. आज शुक्ल योग 14:25:53 तक रहेगा जो आपके कार्यों में पवित्रता और शुभता का संचार करेगा. कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा के लिए पूर्णिमा का दिन स्वाभाविक रूप से विशेष महत्व रखता है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए प्रतिस्पर्धियों पर विजय और नए अवसरों का है. षष्ठ भाव का चंद्रमा दफ्तर में विरोधी तत्वों को शांत रखेगा और आपकी कार्यकुशलता को प्रशंसा दिलाएगा. लाभ भाव में मंगल से कोई नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. राहु काल सुबह 07:10:25 से 08:55:05 तक है-इस समय दिन की कोई नई आधिकारिक शुरुआत न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:56:29 से 12:52:19) का उपयोग करें और भद्रा (16:19:57) से पहले कोई नई कागजी कार्रवाई न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नए क्लाइंट्स से संपर्क साधने और पुरानी रुकी हुई डील्स को आगे बढ़ाने का है. भद्रा समाप्ति के बाद शाम 4:20 से कोई भी नया कमर्शियल एग्रीमेंट करने का प्रयास करें. लाभ भाव में मंगल के कारण व्यापार में अचानक आर्थिक लाभ के संकेत हैं. शुक्ल योग के प्रभाव से आपके बाजार में साख बनी रहेगी.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव में मंगल की स्थिति निवेश के मामलों के लिए अनुकूल संकेत देती है, लेकिन आज भद्रा काल, यमगण्ड (10:39:44 से 12:24:24) और दुष्टमुहूर्त के कारण नया निवेश भद्रा समाप्ति के बाद ही करें. फार्मा, ऑटोमोबाइल्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने निवेश आज आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देंगे. मूल नक्षत्र में बाजार में अचानक उतार-चढ़ाव की संभावना के चलते इंट्राडे से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहद सुखद है. वट पूर्णिमा पर षष्ठ भाव का चंद्रमा परिवार में सौहार्द और प्रेम का वातावरण बनाएगा. जीवनसाथी और संतान के साथ मिलकर वट पूजा का आयोजन करें. लाभ भाव के मंगल से परिवार में किसी शुभ समाचार के योग हैं. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. षष्ठ भाव के चंद्रमा से पुरानी बीमारियों में राहत मिलेगी. मूल नक्षत्र के प्रभाव से पेट संबंधी हल्की समस्या हो सकती है-खानपान हल्का रखें. पूर्णिमा पर उपवास या सात्विक आहार स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा. सुबह प्राणायाम और शिव ध्यान से दिन की शुरुआत करें.

लकी नंबर: 2, 7 | लकी कलर: सफेद, चांदी जैसा

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें और सफेद पुष्प अर्पित करें. वट पूर्णिमा पर वट वृक्ष की पूजा करें. आज किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करना आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करेगा.

सिंह (Leo)-29 जून 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्योदय, आध्यात्मिक चिंतन और सुदूर संपर्कों से लाभ का है. सोमवार, 29 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पूरी रात तक रहेगी. आज वट पूर्णिमा और सोमवार का दुर्लभ संयोग है. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज धनु राशि (आपकी राशि से पंचम भाव) में मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव में पूर्णिमा का चंद्रमा रचनात्मकता, बुद्धि और संतान संबंधी विषयों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. चंद्रबल आज आपके लिए अनुकूल है.

आज करण विष्टि (भद्रा) 16:19:57 तक रहेगी. सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि से दशम भाव (कर्म स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. कर्म भाव का मंगल आपको करियर में नई ऊर्जा और बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने की शक्ति देगा. रविवार के स्वामी सूर्य-आपके लग्नेश-का प्रभाव भी आज आत्मविश्वास को प्रखर बनाए रखेगा. शुक्ल योग 14:25:53 तक रहेगा, जिससे आपके कार्यों में स्थिरता और शुभता बनी रहेगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपकी कूटनीतिक सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करने का है. दशम मंगल के कारण दफ्तर में कोई नया बड़ा टास्क या जिम्मेदारी मिल सकती है. राहु काल सुबह 07:10:25 से 08:55:05 तक है-इस दौरान कोई नया आधिकारिक कार्य प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:56:29 से 12:52:19) का उपयोग किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए करें. भद्रा (16:19:57) से पहले कोई नया अनुबंध या कागजी कार्रवाई न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में अपनी स्थिति को मजबूत करने और भविष्य की रणनीतियां बनाने का है. दशम मंगल के प्रभाव से व्यावसायिक गतिविधियों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. भद्रा काल में नया सौदा फाइनल करने से बचें. भद्रा समाप्ति के बाद शाम 4:20 से किसी पुराने रुके हुए व्यावसायिक काम को आगे बढ़ाएं.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम भाव के चंद्रमा और दशम के मंगल का संयोग निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देता है, परंतु आज भद्रा काल और यमगण्ड (10:39:44 से 12:24:24) के कारण नया बड़ा निवेश शाम 4:20 के बाद ही करें. रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने निवेश आज मजबूत रहेंगे. दुष्टमुहूर्त (12:52:19 से 13:48:08 और 15:39:46 से 16:35:35) में कोई भी वित्तीय लेन-देन न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन विशेष उत्सवमय है. वट पूर्णिमा पर पंचम भाव का चंद्रमा संतान और प्रेम संबंधों में गहराई लाएगा. जीवनसाथी के साथ वट पूजा में भाग लेना आज के दिन का सबसे शुभ कार्य होगा. परिवार में खुशी और उत्साह का वातावरण रहेगा. पूर्व दिशा में दिशाशूल है-इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. पंचम चंद्रमा मानसिक रूप से प्रसन्न और ऊर्जावान रखेगा. पूर्णिमा पर उपवास या सात्विक भोजन करना शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी रहेगा. मूल नक्षत्र में पेट या पाचन संबंधी हल्की समस्या हो सकती है-ठंडी और भारी चीजों से परहेज करें.

लकी नंबर: 1, 5 | लकी कलर: सुनहरा, केसरिया

उपाय: सोमवार को सूर्योदय के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें. शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित करें. वट पूर्णिमा पर वट वृक्ष की पूजा करें और किसी जरूरतमंद को गेहूं या गुड़ का दान करें.

कन्या (Virgo)-29 जून 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, आर्थिक गहराई और गुप्त रणनीतियों पर काम करने का है. सोमवार, 29 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पूरी रात तक रहेगी. आज वट पूर्णिमा का पावन पर्व है. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज धनु राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है-घरेलू मामलों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव और मानसिक दबाव की संभावना है.

आज करण विष्टि (भद्रा) 16:19:57 तक है-शुभ कार्यों के लिए इसका विशेष ध्यान रखें. सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. भाग्य भाव में मंगल आपको कठिन परिस्थितियों में भी भाग्य का सहयोग दिलाएगा. शुक्ल योग 14:25:53 तक रहेगा जो आपके विचारों में स्पष्टता और कार्यों में शुभता लाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सावधानी से काम लेने का है. चतुर्थ चंद्रमा के कारण मन में कुछ बेचैनी रह सकती है जो कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है. नवम मंगल आपको भाग्य का सहयोग दिलाएगा और किसी पुराने रुके काम में अचानक प्रगति हो सकती है. राहु काल सुबह 07:10:25 से 08:55:05 तक-इस दौरान नया आधिकारिक कार्य प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:56:29 से 12:52:19) का उपयोग करें और भद्रा से पहले कोई नई कागजी कार्रवाई न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियों को गुप्त रखने और पुराने व्यावसायिक संपर्कों को मजबूत करने का है. भाग्य भाव में मंगल से अचानक कोई लाभदायक प्रस्ताव आ सकता है. भद्रा काल में कोई नया कमर्शियल एग्रीमेंट साइन न करें-भद्रा समाप्ति के बाद शाम 4:20 से व्यावसायिक निर्णय लें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

चतुर्थ भाव के चंद्रमा और आज के अशुभ कालों को देखते हुए शेयर बाजार में नया निवेश करने से आज परहेज करें. भद्रा काल, यमगण्ड (10:39:44 से 12:24:24) और दुष्टमुहूर्त में कोई भी वित्तीय लेन-देन न करें. आईटी, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए सुरक्षित निवेशों की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों के लिए आज का दिन धैर्य और संयम का है. चतुर्थ चंद्रमा घरेलू मामलों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव ला सकता है. वट पूर्णिमा के इस पर्व पर परिवार के साथ मिलकर वट पूजा करें-यह दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति लाएगा. जीवनसाथी के साथ किसी भी विषय पर संयम और सहानुभूति से बात करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है-इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज मानसिक तनाव और पेट संबंधी समस्याओं से सावधान रहें. चतुर्थ चंद्रमा मानसिक बेचैनी ला सकता है. मूल नक्षत्र के प्रभाव से पाचन में गड़बड़ी हो सकती है. पूर्णिमा पर सात्विक भोजन और शिव पूजन से मानसिक शांति मिलेगी. सुबह प्राणायाम जरूर करें.

लकी नंबर: 3, 8 | लकी कलर: हल्का हरा, क्रीम

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें. वट पूर्णिमा पर वट वृक्ष की परिक्रमा करें. किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां या मूंग दाल का दान करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें.

तुला (Libra)-29 जून 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन संवाद कुशलता, पराक्रम और साहस के बल पर सफलता अर्जित करने का है. सोमवार, 29 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पूरी रात तक रहेगी. आज वट पूर्णिमा और सोमवार का दुर्लभ संयोग है जो सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज धनु राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. तृतीय भाव में पूर्णिमा का चंद्रमा होने के कारण आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है-साहस, पराक्रम और भाई-बहनों का सहयोग आज विशेष रूप से मिलेगा.

आज करण विष्टि (भद्रा) 16:19:57 तक है. सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. अष्टम मंगल गुप्त चुनौतियां ला सकता है, इसलिए आज रणनीतिक सोच और सावधानी का संयोग जरूरी है. शुक्ल योग 14:25:53 तक रहेगा जो आपके विचारों में स्पष्टता और कार्यों में शुभता का संचार करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपकी कूटनीति और संवाद कुशलता का है. तृतीय भाव का चंद्रमा दफ्तर में आपकी अभिव्यक्ति और नेटवर्किंग को बेहद प्रभावशाली बनाएगा. राहु काल सुबह 07:10:25 से 08:55:05 तक-इस दौरान कोई नई आधिकारिक शुरुआत न करें. यदि कोई महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन या बड़ा निर्णय लेना हो तो अभिजीत मुहूर्त (11:56:29 से 12:52:19) का चयन करें. भद्रा (16:19:57) से पहले कोई नया अनुबंध या हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नेटवर्क बढ़ाने और नए संपर्क स्थापित करने का है. तृतीय चंद्रमा आपकी बातचीत और प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाएगा. अष्टम मंगल के कारण गुप्त प्रतिस्पर्धा से सावधान रहें. भद्रा समाप्ति के बाद शाम 4:20 से कोई भी नई व्यावसायिक डील फाइनल करने का प्रयास करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

तृतीय भाव का अनुकूल चंद्रमा निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देता है, लेकिन अष्टम मंगल और आज के अशुभ कालों-भद्रा, यमगण्ड (10:39:44 से 12:24:24) और दुष्टमुहूर्त-के कारण नया बड़ा निवेश आज शाम 4:20 के बाद ही करें. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स, फार्मा और लिक्विड फंड्स में पुराने निवेश आज मजबूत रहेंगे.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और उत्साह लाने वाला है. तृतीय भाव का चंद्रमा भाई-बहनों और जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों को मधुर बनाएगा. वट पूर्णिमा पर परिवार के साथ मिलकर वट पूजा करें और दाम्पत्य जीवन की खुशियों को और गहरा करें. अष्टम मंगल के कारण वाणी पर नियंत्रण रखें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है-इस दिशा में यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. तृतीय चंद्रमा शारीरिक ऊर्जा और साहस को बनाए रखेगा. मूल नक्षत्र में पाचन संबंधी हल्की समस्या हो सकती है-खानपान सात्विक रखें. पूर्णिमा पर उपवास या फलाहार स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर: 2, 7 | लकी कलर: क्रीम, हल्का नीला

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करें. वट पूर्णिमा पर वट वृक्ष की परिक्रमा करें और सुहाग सामग्री का दान करें. किसी जरूरतमंद को चीनी या सफेद कपड़े का दान करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें.

वृश्चिक (Scorpio)-29 जून 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन संचित धन बढ़ाने, साझेदारी में सफलता और दाम्पत्य जीवन में मधुरता का है. सोमवार, 29 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पूरी रात तक रहेगी. आज वट पूर्णिमा और सोमवार का संयोग आपके लिए विशेष शुभ है. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज धनु राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव) में मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा होने के कारण आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है-वाणी और धन के लेन-देन में विशेष सावधानी जरूरी है.

आज करण विष्टि (भद्रा) 16:19:57 तक है. सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके सप्तम भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. सप्तम भाव का मंगल साझेदारी और वैवाहिक जीवन में ऊर्जा लाता है, लेकिन वाणी में तीखापन भी ला सकता है-इसे नियंत्रित करना आज विशेष आवश्यक है. शुक्ल योग 14:25:53 तक रहेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सावधानी से चलने का है. द्वितीय चंद्रमा के कारण वाणी और अभिव्यक्ति में संयम रखना जरूरी होगा. राहु काल सुबह 07:10:25 से 08:55:05 तक-इस दौरान दिन की कोई नई आधिकारिक शुरुआत न करें. यदि कोई महत्वपूर्ण बातचीत या बड़ा निर्णय लेना हो तो अभिजीत मुहूर्त (11:56:29 से 12:52:19) का उपयोग करें. भद्रा (16:19:57) से पहले कोई नया अनुबंध या हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन पुराने हिसाब-किताब दुरुस्त करने और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने का है. सप्तम मंगल के कारण साझेदार के साथ कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक चर्चा हो सकती है-वाणी पर नियंत्रण रखें. भद्रा काल में नया कमर्शियल एग्रीमेंट साइन न करें. भद्रा समाप्ति के बाद किसी अटके हुए सौदे को आगे बढ़ाएं.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वितीय भाव के चंद्रमा और भद्रा काल के कारण आज नया निवेश करने से बचें. यमगण्ड (10:39:44 से 12:24:24) और दुष्टमुहूर्त में कोई भी वित्तीय लेन-देन न करें. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स, रियल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर में पुराने किए गए निवेश की समीक्षा करें. मूल नक्षत्र में बाजार में उतार-चढ़ाव की संभावना रहती है-इंट्राडे से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज के दिन वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना आवश्यक है. द्वितीय चंद्रमा आपकी बातों में तीखापन ला सकता है और सप्तम मंगल जीवनसाथी के साथ मतभेद की संभावना बढ़ाता है. वट पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर परिवार के साथ मिलकर वट पूजा करें और प्रेम व संयम के साथ रिश्तों को संवारें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है-इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज गले, दांत या वाणी से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. मूल नक्षत्र के प्रभाव से पाचन संबंधी परेशानी भी हो सकती है. खानपान हल्का और सात्विक रखें. पूर्णिमा पर शिव पूजन और उपवास से मानसिक और शारीरिक शांति मिलेगी.

लकी नंबर: 1, 9 | लकी कलर: गहरा लाल, पीला

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें. वट पूर्णिमा पर वट वृक्ष की पूजा करें और पत्नी की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या सरसों के तेल का दान करें.

धनु (Sagittarius)-29 जून 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत विशेष है क्योंकि आज पूर्णिमा का चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है. सोमवार, 29 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पूरी रात तक रहेगी. आज वट पूर्णिमा और सोमवार का संयोग है. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज धनु राशि (आपके लग्न या प्रथम भाव) में मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. लग्न में पूर्णिमा का चंद्रमा आपके व्यक्तित्व, आकर्षण और निर्णय क्षमता को अत्यंत प्रखर बनाएगा-आज चंद्रबल आपके लिए श्रेष्ठ है.

हालांकि मूल नक्षत्र में चंद्रमा होने के कारण कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के प्रति सतर्क रहें. आज करण विष्टि (भद्रा) 16:19:57 तक है-इसका ध्यान रखना जरूरी है. सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि से षष्ठ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. छठे भाव का मंगल आपको शत्रुओं पर विजय, प्रतियोगिता में सफलता और रोगों से मुक्ति दिलाएगा. शुक्ल योग 14:25:53 तक रहेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए बेहद सकारात्मक और ऊर्जावान है. लग्न में पूर्णिमा चंद्रमा आपकी कार्यशैली और व्यक्तित्व को दफ्तर में प्रभावशाली बनाएगा. षष्ठ भाव के मंगल से विरोधी तत्व शांत रहेंगे. राहु काल सुबह 07:10:25 से 08:55:05 तक-इस दौरान नया आधिकारिक कार्य प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:56:29 से 12:52:19) में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें. भद्रा (16:19:57) से पहले नया अनुबंध न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बाजार में नई पकड़ बनाने और पुराने अटके सौदों को आगे बढ़ाने का है. षष्ठ मंगल से प्रतिस्पर्धा में आप आगे रहेंगे. भद्रा समाप्ति के बाद शाम 4:20 से कोई भी नई डील फाइनल करें. शुक्ल योग के प्रभाव से व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न में पूर्णिमा चंद्रमा और षष्ठ मंगल का संयोग निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देता है. लेकिन आज भद्रा काल, यमगण्ड (10:39:44 से 12:24:24) और दुष्टमुहूर्त के कारण नया बड़ा निवेश भद्रा समाप्ति के बाद शाम 4:20 से करें. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स और फार्मा में पुराने निवेश आज आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देंगे.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद है. लग्न में पूर्णिमा चंद्रमा आपके व्यक्तित्व में असाधारण आकर्षण लाएगा. वट पूर्णिमा पर जीवनसाथी के साथ वट पूजा करना आपके दाम्पत्य जीवन में नई मधुरता और विश्वास लाएगा. परिवार में उत्सव का वातावरण रहेगा. पूर्व दिशा में दिशाशूल है-इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल है. लग्न में पूर्णिमा चंद्रमा आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से ऊर्जावान बनाए रखेगा. मूल नक्षत्र में पेट संबंधी हल्की समस्या से बचने के लिए खानपान सात्विक और हल्का रखें. पूर्णिमा पर उपवास और शिव ध्यान से अद्भुत आंतरिक शांति मिलेगी.

लकी नंबर: 3, 9 | लकी कलर: पीला, केसरिया

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र अर्पित करें. वट पूर्णिमा पर वट वृक्ष की परिक्रमा करें और पीले वस्त्र या पीली मिठाई का दान करें. पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देकर गुरु वंदना करें.

मकर (Capricorn)-29 जून 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्ममंथन, गुप्त शत्रुओं से सावधानी और व्यय नियंत्रण का है. सोमवार, 29 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पूरी रात तक रहेगी. आज वट पूर्णिमा और सोमवार का पावन संयोग है. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज धनु राशि (आपकी राशि से द्वादश भाव) में मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. बारहवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है-खर्चों में अचानक बढ़ोतरी और मानसिक बेचैनी की आशंका है.

आज करण विष्टि (भद्रा) 16:19:57 तक है. सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव का मंगल आपकी बौद्धिक क्षमता और रणनीतिक सोच को धार देगा. शुक्ल योग 14:25:53 तक रहेगा. मकर राशि के स्वामी शनि देव के दिन सोमवार को विशेष पूजा करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन एकांत में काम करने और गुप्त रणनीतियां बनाने का है. बारहवें चंद्रमा के कारण काम का बोझ अधिक रह सकता है. पंचम मंगल की बौद्धिक ऊर्जा से आप जटिल समस्याओं के रचनात्मक समाधान निकाल सकेंगे. राहु काल सुबह 07:10:25 से 08:55:05 तक-इस दौरान नया आधिकारिक कार्य प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:56:29 से 12:52:19) का उपयोग करें और भद्रा से पहले कोई नई कागजी कार्रवाई न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन खर्चों पर नजर रखने और अनावश्यक व्यय से बचने का है. बारहवें चंद्रमा के कारण धन का रिसाव हो सकता है. भद्रा काल में कोई नया कमर्शियल एग्रीमेंट साइन न करें. भद्रा समाप्ति के बाद शाम 4:20 से किसी पुराने रुके सौदे को आगे बढ़ाने का प्रयास करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

बारहवें भाव के चंद्रमा और आज के अशुभ कालों को देखते हुए शेयर बाजार में आज कोई नया निवेश न करें. भद्रा काल, यमगण्ड (10:39:44 से 12:24:24) और दुष्टमुहूर्त में कोई भी वित्तीय लेन-देन न करें. पुराने सुरक्षित निवेशों की समीक्षा करें और लॉन्ग-टर्म फंड्स में बने रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों के लिए आज का दिन भावनात्मक संयम का है. बारहवें चंद्रमा के कारण मन में उदासी या एकांत की इच्छा हो सकती है. वट पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर जीवनसाथी के साथ मिलकर वट पूजा करें-यह दाम्पत्य जीवन में शांति और प्रेम लाएगा. पूर्व दिशा में दिशाशूल है-इस दिशा में यात्रा वर्जित है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आंखों में थकान, अनिद्रा या पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है. खानपान हल्का रखें और वर्षा ऋतु में बाहर का खाना खाने से बचें. पूर्णिमा पर उपवास या फलाहार और शिव पूजन से मानसिक शांति मिलेगी.

लकी नंबर: 4, 8 | लकी कलर: गहरा नीला, क्रीम

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें. वट पूर्णिमा पर वट वृक्ष की परिक्रमा करें और माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या सरसों के तेल का दान करें.

कुंभ (Aquarius)-29 जून 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक लाभ, मित्रों का सहयोग और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का है. सोमवार, 29 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पूरी रात तक रहेगी. आज वट पूर्णिमा और सोमवार का दुर्लभ संयोग है. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज धनु राशि (आपकी राशि से एकादश भाव-लाभ स्थान) में मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. ग्यारहवें भाव में पूर्णिमा का चंद्रमा होने के कारण आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है-अटके हुए धन की वापसी और नए लाभ के प्रबल योग हैं.

आज करण विष्टि (भद्रा) 16:19:57 तक है. सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव का मंगल भूमि, भवन और पारिवारिक सुख-सुविधाओं से जुड़े कार्यों में नई ऊर्जा लेकर आएगा. शुक्ल योग 14:25:53 तक रहेगा जो आपके कार्यों में शुभता का संचार करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए बेहद फलदायी रहने वाला है. एकादश चंद्रमा दफ्तर में मान-सम्मान बढ़ाएगा और सीनियर्स आपके काम की प्रशंसा करेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा. राहु काल सुबह 07:10:25 से 08:55:05 तक-इस दौरान नया आधिकारिक कार्य प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:56:29 से 12:52:19) में किसी बड़े निर्णय लें. भद्रा (16:19:57) से पहले नया अनुबंध या हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नए संपर्क स्थापित करने और अटके हुए धन को वसूलने का है. एकादश चंद्रमा व्यापार में आर्थिक लाभ के प्रबल संकेत देता है. चतुर्थ मंगल से भूमि या संपत्ति से जुड़े व्यावसायिक सौदे आज आगे बढ़ सकते हैं. भद्रा समाप्ति के बाद शाम 4:20 से कोई भी नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव का पूर्णिमा चंद्रमा और चतुर्थ मंगल का संयोग निवेश के लिए बेहद शानदार संकेत देता है. लेकिन आज भद्रा काल, यमगण्ड (10:39:44 से 12:24:24) और दुष्टमुहूर्त के कारण नया बड़ा निवेश भद्रा समाप्ति के बाद शाम 4:20 से करें. रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश आज विशेष रूप से फलदायी रहेगा.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी विश्वास बढ़ाने वाला है. एकादश चंद्रमा मित्रों और परिवार के सहयोग से जीवन में नई ऊर्जा लाएगा. वट पूर्णिमा पर जीवनसाथी के साथ वट पूजा में भाग लें-यह दाम्पत्य जीवन को और मजबूत बनाएगा. घर में उत्सव और आनंद का वातावरण रहेगा. पूर्व दिशा में दिशाशूल है-इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. एकादश चंद्रमा शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बनाए रखेगा. मूल नक्षत्र में पाचन संबंधी हल्की समस्या से बचने के लिए खानपान सात्विक रखें. पूर्णिमा पर उपवास या फलाहार और शिव पूजन से अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा.

लकी नंबर: 4, 8 | लकी कलर: नीला, क्रीम

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें. वट पूर्णिमा पर वट वृक्ष की पूजा करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, छाता या सरसों के तेल का दान करें और पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध से अर्घ्य दें.

मीन (Pisces)-29 जून 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में शिखर, सामाजिक प्रतिष्ठा और पिता व वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद का है. सोमवार, 29 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पूरी रात तक रहेगी. आज वट पूर्णिमा और सोमवार का पावन संयोग है. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज धनु राशि (आपकी राशि से दशम भाव-कर्म स्थान) में मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. दसवें भाव में पूर्णिमा का चंद्रमा होने के कारण आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल बेहद मजबूत और अनुकूल है-कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख, अधिकार और प्रभाव में विशेष वृद्धि होगी.

आज करण विष्टि (भद्रा) 16:19:57 तक है. सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. तृतीय भाव का मंगल आपके साहस, पुरुषार्थ और संवाद कौशल को असाधारण बल देगा. शुक्ल योग 14:25:53 तक रहेगा. मीन राशि के स्वामी बृहस्पति की कृपा आज आप पर विशेष रूप से बरसेगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए अत्यंत सकारात्मक और प्रगतिशील है. दशम भाव में पूर्णिमा चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख को शिखर पर ले जाएगा. सीनियर्स आपके काम की खुलकर तारीफ करेंगे और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. राहु काल सुबह 07:10:25 से 08:55:05 तक-इस दौरान नया आधिकारिक कार्य प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:56:29 से 12:52:19) में बड़े निर्णय लें. भद्रा (16:19:57) से पहले कोई नया अनुबंध साइन न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में अपनी पहचान को ऊंचाई पर ले जाने का है. दशम चंद्रमा आपकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा. तृतीय मंगल से दूर-दराज के क्षेत्रों में व्यावसायिक संपर्क मजबूत होंगे. भद्रा समाप्ति के बाद शाम 4:20 से किसी बड़े व्यावसायिक सौदे को फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दशम भाव के पूर्णिमा चंद्रमा और तृतीय मंगल का संयोग निवेश के लिए बेहतरीन संकेत देता है. लेकिन आज भद्रा काल, यमगण्ड (10:39:44 से 12:24:24) और दुष्टमुहूर्त के कारण नया बड़ा निवेश भद्रा समाप्ति के बाद शाम 4:20 से करें. फार्मा, लिक्विड फंड्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने निवेश आज आपके वित्तीय पक्ष को मजबूती देंगे.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद और उत्सवमय है. वट पूर्णिमा पर दशम का पूर्णिमा चंद्रमा परिवार में सुख, प्रेम और प्रतिष्ठा का वातावरण बनाएगा. पिता और वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद आज आपको विशेष रूप से मिलेगा. जीवनसाथी के साथ वट पूजा करना आपके दाम्पत्य जीवन में नई ऊर्जा और विश्वास लाएगा. पूर्व दिशा में दिशाशूल है-इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बहुत ही अनुकूल है. दशम भाव में पूर्णिमा चंद्रमा आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से बेहद ऊर्जावान बनाए रखेगा. मूल नक्षत्र में पाचन से जुड़ी हल्की सावधानी रखें. पूर्णिमा पर उपवास या सात्विक भोजन और शिव पूजन से अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा. सुबह प्राणायाम और गुरु वंदना से दिन की शुरुआत करें.

लकी नंबर: 1, 3 | लकी कलर: हल्का पीला, क्रीम

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र अर्पित करें. वट पूर्णिमा पर वट वृक्ष की परिक्रमा करें और पीले वस्त्र या पीली मिठाई का दान करें. पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देकर 'ॐ चंद्राय नमः' और 'ॐ बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें.

29 June Rashifal: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: आज 29 जून को भद्रा काल का सटीक समय क्या है?

उत्तर: आज सोमवार को भद्रा काल सुबह 03:06 बजे से शुरू होकर दोपहर 04:16 बजे तक रहेगा. इस दौरान कोई भी नया काम या बड़ा फैसला न लें.

प्रश्न 2: आज सोमवार को राहुकाल कब से कब तक रहेगा?

उत्तर: आज का राहुकाल सुबह 07:10 बजे से 08:55 बजे तक रहेगा. सुबह के समय राहुकाल होने से दिन की शुरुआत में यात्रा या पैसों के लेन-देन से बचें.

प्रश्न 3: आज वट पूर्णिमा पर किन राशियों का चंद्रबल सबसे मजबूत है?

उत्तर: आज धनु राशि में चंद्रमा होने से मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों का चंद्रबल मजबूत है. इन्हें करियर और बिजनेस में बड़ी सफलता मिलेगी.

प्रश्न 4: आज भद्रा और यमगण्ड काल में किन राशियों को निवेश नहीं करना चाहिए?

उत्तर: आज वृषभ और मकर राशि के जातकों को दोपहर 04:16 बजे तक शेयर बाजार, इंट्राडे या किसी भी तरह के भारी निवेश से पूरी तरह दूर रहना चाहिए.

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