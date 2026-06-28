Pisces July horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, जुलाई (July 2026) का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जुलाई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन, सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 का यह महीना काफी प्रगतिशील, सफलतादायक और जीवन में सही संतुलन बनाने वाला साबित होगा. इस महीने आपका मनोबल ऊंचा रहेगा और आप अपनी सूझबूझ से कई बड़े फैसले लेने में सफल रहेंगे. हालांकि, महीने के उत्तरार्ध में आपको अपने स्वास्थ्य और गुप्त शत्रुओं को लेकर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी.

करियर और बिजनेस राशिफल (Career & Business Horoscope)

मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता और बेहतरीन संतुलन लेकर आने वाला है. नौकरीपेशा लोगों को इस अवधि में अपने कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस का भरपूर सहयोग मिलेगा. आपकी कार्यशैली से प्रभावित होकर वे आपकी सराहना करेंगे, जिससे आप अपने सभी निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में पूरी तरह सफल होंगे. यदि आप नौकरी में बदलाव या किसी नए प्रोजेक्ट की तलाश में थे, तो इस महीने आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है.

व्यापार और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय उन्नतिदायक रहेगा. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और नई रणनीतियों से आपको मनचाहा लाभ मिलेगा. हालांकि, आपको एक बड़ी हिदायत दी जाती है कि महीने के बीच में किसी भी अजनबी या व्यावसायिक पार्टनर पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें. कोई भी बड़ा व्यावसायिक निर्णय लेते समय दूसरों की बातों में आने के बजाय अपनी सोच-समझ और विशेषज्ञ की सलाह का ही इस्तेमाल करें, अन्यथा बाद में भारी पड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति और धन राशिफल (Finance & Money Horoscope)

आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई का यह महीना आपके लिए काफी सुदृढ़ रहने वाला है. नियमित कामकाज और व्यापार में आ रहे उछाल के कारण धन का प्रवाह बेहतर बना रहेगा, जिससे आप पुराना कर्ज या उधारी चुकाने में भी सफल रहेंगे. इस महीने धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि काफी बढ़ेगी, जिसके चलते पूजा-पाठ या किसी मांगलिक कार्य में आपका धन खर्च हो सकता है.

महीने के दूसरे सप्ताह में आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी तीर्थ यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का बेहतरीन अवसर मिल सकता है. इस यात्रा पर आपका कुछ धन व्यय होगा, लेकिन यह खर्च आपको मानसिक संतुष्टि और पारिवारिक खुशियां देने वाला साबित होगा. महीने के अंतिम दिनों में किसी भी तरह के बड़े वित्तीय जोखिम या सट्टेबाजी से खुद को दूर रखें.

लव लाइफ और पारिवारिक राशिफल (Love Life & Family Horoscope)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के मामले में यह महीना मिले-जुले प्रभाव लेकर आ रहा है. विवाहित जातकों के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा; पति-पत्नी के बीच आपसी प्रेम, आदर और सहयोग की भावना मजबूत होगी, जिससे आपके पारिवारिक जीवन में मधुरता और सौहार्द बना रहेगा. परिवार के सभी सदस्य आपके निर्णयों का सम्मान करेंगे.

हालांकि, प्रेम संबंधों (Love Life) को लेकर इस महीने आपको विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होगी. महीने के मध्य में पार्टनर के साथ किसी छोटी सी बात या गलतफहमी को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा होने की आशंका है, जो आपके रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है. इस दौरान अपनी भावनाओं में बहकर पार्टनर से कोई ऐसा वादा या फैसला न लें, जिसे निभाना आपके लिए मुश्किल हो और जिसके कारण भविष्य में पछताना पड़े. हर कदम बहुत सोच-समझकर और शांति से उठाएं.

स्वास्थ्य और जीवनशैली राशिफल (Health & Lifestyle Horoscope)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर महीने की शुरुआत काफी अच्छी रहेगी, आपका मनोबल ऊंचा रहेगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. लेकिन महीने के अंत में आपको अपनी जीवनशैली को पूरी तरह संतुलित बनाए रखना होगा, वरना आपकी सेहत अचानक बिगड़ सकती है.

इस समय मौसम में हो रहे बदलावों के कारण मौसमी बीमारियां, जैसे सर्दी, खांसी या वायरल इंफेक्शन आपको घेर सकते हैं. इसके अलावा, जिन लोगों को कोई पुरानी शारीरिक समस्या या क्रोनिक बीमारी है, उन्हें इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी होगी क्योंकि पुराना रोग दोबारा उभर सकता है. खान-पान में लापरवाही से बचें, बाहर के अस्वस्थ भोजन से दूर रहें और अपनी मानसिक व शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान का सहारा लें.

उपाय: बृहस्पतिवार के दिन माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं.

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