Aaj Ka Rashifal 25 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और गुरुवार का पावन दिन है. आज के दिन को 'निर्जला एकादशी' के नाम से जाना जाता है. आज का दिन मेष से मीन तक की सभी 12 राशियों के लिए बेहद खास और बड़े उलटफेर वाला साबित होने जा रहा है, क्योंकि आज बुद्धि, सुख और सौभाग्य के दाता भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा कुछ भाग्यशाली राशियों पर बरसने वाली है.

पंचांग के अनुसार, आज शाम 16:30:01 तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके ठीक बाद विशाखा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज सुबह 10:53:05 तक शिव योग रहेगा, जो कई राशियों के व्यापार और करियर में धन लाभ के नए मार्ग खोलेगा. आज चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होने जा रहा है, जिससे मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के जातकों को तगड़ा चंद्रबल मिलेगा.

लेकिन ध्यान रहे, आज दोपहर 14:08:21 से 15:53:07 तक राहु काल का साया रहने वाला है, जिस दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत या बड़ा निवेश करना आपके लिए भारी नुकसान की वजह बन सकता है. ऐसे में आज का दिन आपके दांपत्य जीवन, प्रेम संबंधों, नौकरी, बिजनेस और सेहत के लिए क्या बड़े संकेत दे रहा है? क्या आज आपकी किस्मत का ताला खुलेगा या फिर आपको कड़े पहरे में रहने की जरूरत है? आइए जानते हैं मेष से मीन तक की सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

मेष (Aries) - 25 जून 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सूझबूझ और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है. गुरुवार, 25 जून 2026 को शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात 20:11:53 तक रहेगी, जिसे सनातन परंपरा में बेहद पवित्र माना जाता है. इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं. आज चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपके सातवें भाव (साझेदारी और वैवाहिक जीवन) को प्रभावित करेंगे. मेष राशि के जातकों के लिए आज चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल बना हुआ है, जिससे मानसिक दृढ़ता बनी रहेगी.

आज सूर्योदय के समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र के दूसरे पद में गोचर कर रहे हैं. धन भाव में मंगल का होना आर्थिक मामलों में सक्रियता लाएगा. आज शाम 16:30:01 तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र लगेगा. आज सुबह 10:53:05 तक शिव योग रहेगा, जो आपके कार्यों में शुभता प्रदान करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कूटनीतिक क्षमता और सूझबूझ की परीक्षा हो सकती है. सातवें भाव का चंद्रमा सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाने में मदद करेगा. अगर आप नौकरी में किसी बड़े बदलाव की सोच रहे हैं, तो दोपहर 11:55:39 से 12:51:31 तक रहने वाले अभिजीत मुहूर्त का लाभ उठाएं, यह समय निर्णय लेने के लिए श्रेष्ठ है. ध्यान रहे कि दोपहर 14:08:21 से 15:53:07 तक राहु काल रहेगा , इस दौरान ऑफिस में किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए संपर्क स्थापित करने और पुरानी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का है. शिव योग और वणिज करण के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार देखने को मिलेगा. यदि साझेदारी में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें. रात 20:11:53 तक विष्टि (भद्रा) करण का साया भी रहेगा, इसलिए कोई भी बड़ा व्यापारिक एग्रीमेंट साइन करते समय सतर्कता बरतें और राहु काल का विशेष ध्यान रखें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

धन भाव का मंगल और अनुकूल चंद्रबल निवेश के लिए सकारात्मक संकेत दे रहे हैं. बैंकिंग, फार्मा और लॉन्ग-टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके पोर्टफोलियो को मजबूती दे सकते हैं. हालांकि, सुबह 05:24:31 से 07:09:17 तक यमगण्ड काल रहेगा , इस दौरान किसी भी नए वित्तीय निवेश की शुरुआत करने की भूल बिल्कुल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों में आपसी समझ बढ़ाएगा, जिससे पुरानी चल रही अनबन दूर हो सकती है. हालांकि, धन भाव में मंगल की उपस्थिति के कारण बातचीत के दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और अहंकार को बीच में न आने दें. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा , इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ध्यान देने वाला है. बदलते मौसम के कारण पेट में गड़बड़ी या सिरदर्द जैसी हल्की समस्या हो सकती है. शारीरिक ऊर्जा बनाए रखने और मानसिक शांति के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. वाहन चलाते समय गति पर पूरा नियंत्रण रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 9

लकी कलर (Lucky Color)- केसरिया (Saffron), हल्का पीला (Light Yellow)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज गुरुवार का पावन दिन है और निर्जला एकादशी तिथि भी है, इसलिए सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें. इसके बाद भगवान विष्णु या केले के वृक्ष के सामने घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. विष्णु चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन के सभी संकट दूर होंगे और कार्यों में अपार सफलता मिलेगी.

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वृषभ (Taurus) - 25 जून 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बिठाने का है. गुरुवार, 25 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात 20:11:53 तक रहेगी. इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं. आज चंद्रमा तुला राशि में गोचर करते हुए आपके छठे भाव (शत्रु, रोग और ऋण स्थान) को प्रभावित करेंगे. आज वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल बना हुआ है, जिससे आपको अपनी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का साहस मिलेगा.

आज सूर्योदय के समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार, मंगल देव आपकी ही राशि (लग्न या प्रथम भाव) में कृतिका नक्षत्र के दूसरे पद में गोचर कर रहे हैं. लग्न का मंगल आपके भीतर अद्भुत ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता का संचार करेगा. आज शाम 16:30:01 तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र की शुरुआत होगी. सुबह 10:53:05 तक शिव योग रहेगा, जो आपके हर निर्णय में शुभता और स्थिरता लेकर आएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और ईमानदारी रंग लाएगी. छठे भाव का चंद्रमा ऑफिस पॉलिटिक्स और विरोधियों को पूरी तरह शांत रखने में मददगार साबित होगा. जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए दोपहर 11:55:39 से 12:51:31 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है. ध्यान रहे कि दोपहर 14:08:21 से 15:53:07 तक राहु काल रहेगा , इस अवधि में सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह की बहसबाजी से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियों को अमलीजामा पहनाने और अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उत्तम है. शिव योग और वणिज करण के प्रभाव से आपके पुराने अटके हुए काम गति पकड़ेंगे. यदि आप कोई नया कमर्शियल एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें. रात 20:11:53 तक विष्टि (भद्रा) करण का साया भी रहेगा, इसलिए कोई भी बड़ी व्यावसायिक डील फाइनल करते समय दस्तावेज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ें और राहु काल का विशेष त्याग करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न भाव में मंगल की मजबूत स्थिति निवेश के मामलों के लिए सक्रिय संकेत दे रही है. रियल्टी, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में किया गया निवेश आने वाले समय में आपको बड़ा मुनाफा दे सकता है. हालांकि, छठे चंद्रमा को देखते हुए आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में आंख मूंदकर बड़ा वित्तीय रिस्क लेने की भूल न करें. सुबह 05:24:31 से 07:09:17 तक यमगण्ड काल रहेगा , इस दौरान किसी भी नए निवेश की शुरुआत करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का है. लग्न में मंगल की उपस्थिति के कारण स्वभाव में थोड़ी जिद या आक्रामकता आ सकती है, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद होने की आशंका रहेगी. बातचीत में थोड़ा लचीलापन रखें और शांत रहें. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा , इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यावसायिक यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से लग्न का मंगल आपको शारीरिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखेगा, लेकिन छठे भाव का चंद्रमा पेट से जुड़ी हल्की समस्या, अपच या रक्तचाप (Blood Pressure) में उतार-चढ़ाव का कारण बन सकता है. आज अपने खानपान को संतुलित रखें. मानसिक शांति के लिए सुबह प्राणायाम और योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 2, 7

लकी कलर (Lucky Color)- क्रीम (Cream), हल्का हरा (Light Green)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज गुरुवार का पावन दिन है और निर्जला एकादशी तिथि भी है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. इस दिन किसी मंदिर में या जरूरतमंदों को पीले फल, अन्न या जल से भरे घड़े का दान करना आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सुख-समृद्धि लाएगा.

मिथुन (Gemini) - 25 जून 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी बौद्धिक क्षमताओं का सही दिशा में प्रदर्शन करने और करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का है. गुरुवार, 25 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात 20:11:53 तक रहेगी. इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं. आज चंद्रमा तुला राशि में गोचर करते हुए आपके पंचम भाव (बुद्धि, शिक्षा और संतान स्थान) को प्रभावित करेंगे. आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं बना हुआ है, इसलिए आपको मानसिक रूप से थोड़ा संभलकर रहने और महत्वपूर्ण निर्णयों में जल्दबाजी से बचने की आवश्यकता है.

आज सूर्योदय के समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार, सूर्य देव आपकी ही राशि (लग्न या प्रथम भाव) में आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो आपके आत्मसम्मान और तेज में वृद्धि करेंगे. आज शाम 16:30:01 तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र की शुरुआत होगी. सुबह 10:53:05 तक शिव योग रहेगा, जो आपके अटके हुए कार्यों को कूटनीतिक रूप से पूरा करने में मदद करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपकी तार्किक सोच और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा. पंचम भाव का चंद्रमा आपको रचनात्मक विचारों से भरपूर रखेगा, जिससे दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी. यदि आप नौकरी में किसी बड़े बदलाव या नए प्रोजेक्ट को शुरू करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर 11:55:39 से 12:51:31 तक के अभिजीत मुहूर्त का लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि दोपहर 14:08:21 से 15:53:07 तक राहु काल रहेगा , इस दौरान सहकर्मियों या सीनियर्स के साथ वैचारिक मतभेद से पूरी तरह दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नए आइडियाज पर काम करने और अपने पुराने क्लाइंट्स से संपर्क साधने के लिए उत्तम है. शिव योग और वणिज करण के प्रभाव से आपके दैनिक मुनाफे में सुधार देखने को मिलेगा. यदि आप कोई नया कमर्शियल एग्रीमेंट या डील फाइनल करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें. रात 20:11:53 तक विष्टि (भद्रा) करण का साया भी रहेगा, इसलिए व्यापार से जुड़े किसी भी दस्तावेज़ पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें और राहु काल के समय को विशेष रूप से टालें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम भाव में चंद्रमा और लग्न में सूर्य की स्थिति निवेश के मामलों के लिए सूझबूझ से आगे बढ़ने का संकेत दे रही है. आईटी, बैंकिंग, मीडिया और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में किया गया निवेश आने वाले समय में आपको मजबूती दे सकता है. हालांकि, कमजोर चंद्रबल को देखते हुए आज शेयर बाजार, इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में कोई भी बड़ा वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. सुबह 05:24:31 से 07:09:17 तक यमगण्ड काल रहेगा , इस दौरान किसी भी नए निवेश की शुरुआत करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही सुखद रहने वाला है. पंचम का चंद्रमा लव लाइफ में आपसी विश्वास और प्रेम को गहरा करेगा. जीवनसाथी के साथ घर की व्यवस्था या संतान की शिक्षा को लेकर कोई गंभीर और सकारात्मक बातचीत हो सकती है. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा , इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यावसायिक यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से काफी अच्छा रहेगा. लग्न के सूर्य के कारण आपके भीतर शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन बदलते मौसम और उमस को देखते हुए खानपान को बेहद संतुलित रखें. मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 3, 5

लकी कलर (Lucky Color)- हल्का हरा (Light Green), पीला (Yellow)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज गुरुवार का पावन दिन है और निर्जला एकादशी तिथि भी है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाकर विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. इस दिन किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या जल से भरा सुराही/घड़ा दान करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और मानसिक सुख-शांति की प्राप्ति होगी.

कर्क (Cancer) - 25 जून 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी आंतरिक शक्ति और कूटनीतिक सूझबूझ के बल पर बड़ी सफलता हासिल करने का है. गुरुवार, 25 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात 20:11:53 तक रहेगी. इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं. आज चंद्रमा तुला राशि में गोचर करते हुए आपके चतुर्थ भाव (सुख, माता और वाहन स्थान) को प्रभावित करेंगे. आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं बना हुआ है, इसलिए आपको मानसिक रूप से थोड़ा धैर्य रखने और घरेलू मामलों में संयम से काम लेने की आवश्यकता है.

आज सूर्योदय के समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार, आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र के दूसरे पद में विराजमान हैं, जो अचानक आर्थिक लाभ और नए अवसरों के रास्ते खोलेंगे. आज शाम 16:30:01 तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र की शुरुआत होगी. सुबह 10:53:05 तक शिव योग रहेगा, जो आपके हर कार्य में शुभता और मजबूती लेकर आएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कूटनीतिक सूझबूझ और काम करने की कला सीनियर्स को प्रभावित करेगी. चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपको दफ्तर के माहौल में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा, लेकिन कमजोर चंद्रबल के कारण काम का मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. नौकरी में बदलाव या किसी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए दोपहर 11:55:39 से 12:51:31 तक के अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें. ध्यान रहे कि दोपहर 14:08:21 से 15:53:07 तक राहु काल रहेगा , इस अवधि में सीनियर्स के साथ बहस से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियों को लागू करने और अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उत्तम है. शिव योग और वणिज करण के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिलेगी. यदि आप कोई नया कमर्शियल एग्रीमेंट या डील फाइनल करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें. रात 20:11:53 तक विष्टि (भद्रा) करण का साया भी रहेगा, इसलिए व्यापार से जुड़े किसी भी दस्तावेज़ पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें और राहु काल के समय को विशेष रूप से टालें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लाभ भाव में मंगल की उपस्थिति निवेश के मामलों के लिए बेहद अनुकूल संकेत दे रही है. रियल्टी, फार्मा, ऑटोमोबाइल्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में किया गया निवेश आने वाले समय में आपको बड़ा लाभ दे सकता है. हालांकि, कमजोर चंद्रबल को देखते हुए आज शेयर बाजार, इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में बहुत बड़ा वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. सुबह 05:24:31 से 07:09:17 तक यमगण्ड काल रहेगा , इस दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन आपसी सूझबूझ और तालमेल बनाए रखने का है. चतुर्थ भाव का चंद्रमा परिवार के सदस्यों और जीवनसाथी के साथ संबंधों को संतुलित रखने में मदद करेगा, लेकिन कमजोर चंद्रबल के कारण छोटी-छोटी बातों पर अविश्वास या कड़वाहट पैदा हो सकती है. माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा , इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ध्यान देने वाला है. मानसिक तनाव, सुस्ती या सीने में हल्की जकड़न जैसी समस्या महसूस हो सकती है. पुराने चल रहे किसी शारीरिक दर्द को नजरअंदाज न करें. मानसिक शांति और शारीरिक मजबूती के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और हल्के योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 2, 7

लकी कलर (Lucky Color)- चमकीला सफेद (Bright White), हल्का पीला (Light Yellow)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज गुरुवार का पावन दिन है और निर्जला एकादशी तिथि भी है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें. इस दिन किसी मंदिर में या जरूरतमंदों को पीले फल, चने की दाल या जल से भरे घड़े का दान करना आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सुख-समृद्धि लाएगा.

सिंह (Leo) - 25 जून 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता के बल पर अटके हुए कार्यों को गति देने का है. गुरुवार, 25 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात 20:11:53 तक रहेगी. इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं. आज चंद्रमा तुला राशि में गोचर करते हुए आपके तृतीय भाव (पराक्रम, साहस और भाई-बहन के स्थान) को प्रभावित करेंगे. आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल बना हुआ है, जिससे आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता बनी रहेगी.

आज सूर्योदय के समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार, आपकी राशि से दशम भाव (कर्म स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र के दूसरे पद में गोचर कर रहे हैं. कर्म भाव का मंगल आपको करियर में नई ऊर्जा, अधिकार और बड़ी जिम्मेदारियों के रास्ते खोलेगा. आज शाम 16:30:01 तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र की शुरुआत होगी. सुबह 10:53:05 तक शिव योग रहेगा, जो आपके काम करने के विजन को बहुत सधा हुआ बनाए रखेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मैनेजमेंट क्षमता और तार्किक सोच की सराहना होगी. दशम मंगल के कारण आपको दफ्तर में कोई नया बड़ा टास्क या प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिसे आप अपनी नेतृत्व क्षमता से समय पर पूरा कर लेंगे. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने या बदलाव के लिए दोपहर 11:55:39 से 12:51:31 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है. ध्यान रहे कि दोपहर 14:08:21 से 15:53:07 तक राहु काल रहेगा , इस अवधि में ऑफिस में किसी सीनियर के साथ बहस में न उलझें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में अपनी साख बढ़ाने और नई रणनीतियों पर काम करने के लिए उत्तम है. शिव योग और वणिज करण के कारण व्यापारिक गतिविधियों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. दूर के संपर्कों या नए क्लाइंट्स से कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. यदि आप कोई नया कमर्शियल एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें. रात 20:11:53 तक विष्टि (भद्रा) करण का साया भी रहेगा, इसलिए दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करते समय जल्दबाजी से बचें और राहु काल का विशेष ध्यान रखें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

कर्म भाव का मंगल और पराक्रम का चंद्रमा निवेश के लिए सक्रिय संकेत दे रहे हैं. रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके पोर्टफोलियो को मजबूती दे सकते हैं. हालांकि, बाजार के शुरुआती उतार-चढ़ाव को देखते हुए शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में भारी रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. सुबह 05:24:31 से 07:09:17 तक यमगण्ड काल रहेगा , इस दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी तालमेल बढ़ाने वाला रहेगा. तृतीय भाव का चंद्रमा भाई-बहनों और जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों को मधुर बनाएगा. दशम मंगल के कारण बातचीत करते समय अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखें और अहंकार को बीच में न आने दें. जीवनसाथी का हर मोड़ पर भरपूर सहयोग मिलेगा. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा , इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से काफी अच्छा रहेगा. पुरानी चल रही शारीरिक थकान या सुस्ती से आज आपको राहत मिलेगी. कर्म भाव के मंगल और पराक्रम के चंद्रमा के प्रभाव से आप मानसिक रूप से भी बेहद स्पष्ट और ऊर्जावान महसूस करेंगे. सकारात्मक ऊर्जा के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और हल्के व्यायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 5

लकी कलर (Lucky Color)- सुनहरा (Golden), केसरिया (Saffron)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज गुरुवार का पावन दिन है और निर्जला एकादशी तिथि भी है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें. इस पवित्र दिन पर किसी मंदिर में या जरूरतमंदों को पीले फल, चने की दाल या जल से भरा मिट्टी का घड़ा दान करना आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करेगा.

कन्या (Virgo) - 25 जून 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और बौद्धिक क्षमता के बल पर बड़ी सफलता हासिल करने का है. गुरुवार, 25 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात 20:11:53 तक रहेगी. इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं. आज चंद्रमा तुला राशि में गोचर करते हुए आपके द्वितीय भाव (धन, वाणी और संचित निधि स्थान) को प्रभावित करेंगे. आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं बना हुआ है, इसलिए आपको धन के लेन-देन में और बातचीत करते समय थोड़ा संभलकर रहने की आवश्यकता है.

आज सूर्योदय के समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार, आपकी राशि से भाग्य भाव (नवम स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र के दूसरे पद में विराजमान हैं. भाग्य का मंगल आपको अपने कर्म और पुरुषार्थ से सफलता दिलाने की प्रेरणा देगा. आज शाम 16:30:01 तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र की शुरुआत होगी. सुबह 10:53:05 तक शिव योग रहेगा, जो आपके कार्यों को सही दिशा देने में मदद करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी परफॉर्मेंस और काम करने की शैली सीनियर्स को काफी प्रभावित करेगी. भाग्य का मंगल आपको सही समय पर सटीक निर्णय लेने में मदद करेगा, जिससे दफ्तर में आपका वर्चस्व बढ़ेगा. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने या नौकरी में बदलाव के विचार के लिए दोपहर 11:55:39 से 12:51:31 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है. ध्यान रहे कि दोपहर 14:08:21 से 15:53:07 तक राहु काल रहेगा , इस अवधि में किसी भी नए बड़े प्रोजेक्ट पर अंतिम हामी भरने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई वित्तीय रणनीतियों को लागू करने और अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उत्तम है. शिव योग और वणिज करण के कारण ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी और व्यावसायिक लाभ होगा. आपके पुराने अटके हुए कमर्शियल सौदे आज पूरे हो सकते हैं. यदि आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें. रात 20:11:53 तक विष्टि (भद्रा) करण का साया भी रहेगा, इसलिए महत्वपूर्ण कागजातों को बहुत ध्यान से पढ़ें और राहु काल के समय को विशेष रूप से टालें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वितीय भाव में चंद्रमा और नवम भाव में मंगल की स्थिति निवेश के लिए अनुकूल संकेत दे रही है. आईटी, फार्मा, लिक्विड फंड्स और लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देंगे. हालांकि, कमजोर चंद्रबल को देखते हुए आज शेयर बाजार, इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में आंख मूंदकर भारी वित्तीय जोखिम लेने से बचें. सुबह 05:24:31 से 07:09:17 तक यमगण्ड काल रहेगा , इस दौरान किसी भी नए और बड़े निवेश की शुरुआत करने की भूल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का है. द्वितीय भाव में चंद्रमा होने से आपकी बातें किसी को चुभ सकती हैं, इसलिए सोच-समझकर बोलें. नवम मंगल के कारण परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और पिता का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा, जिससे चल रहे पुराने वैचारिक मतभेद समाप्त होंगे. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा , इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक या व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से काफी अच्छा रहेगा. पुराने चल रहे किसी मानसिक तनाव या शारीरिक थकान से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव के कारण खानपान में थोड़ा सा संयम बरतें, विशेषकर ठंडी चीजों से परहेज करें. मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम व योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 3, 8

लकी कलर (Lucky Color)- हल्का हरा (Light Green), क्रीम (Cream)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज गुरुवार का पावन दिन है और निर्जला एकादशी तिथि भी है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को जल अर्पित करें. इसके बाद भगवान विष्णु जी के सामने बैठकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें और उन्हें पीले फूल व फल अर्पित करें. इस पवित्र दिन पर किसी मंदिर में या जरूरतमंदों को जल से भरा घड़ा, अन्न या पीले वस्त्र दान करना आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सुख-समृद्धि लाएगा.

तुला (Libra) - 25 जून 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है. गुरुवार, 25 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात 20:11:53 तक रहेगी. इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी तुला (आपके लग्न या प्रथम भाव) में गोचर करेंगे, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और मानसिक शांति महसूस होगी. आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूरी तरह मजबूत बना हुआ है.

आज सूर्योदय के समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार, आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल देव वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र के दूसरे पद में गोचर कर रहे हैं. अष्टम मंगल अचानक कुछ गुप्त चुनौतियां या काम में थोड़ी व्यस्तता बढ़ा सकते हैं. आज शाम 16:30:01 तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र लगेगा. सुबह 10:53:05 तक शिव योग रहेगा, जो आपकी कूटनीतिक सूझबूझ को मजबूत बनाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक और प्रगतिशील रहेगा. लग्न भाव का चंद्रमा दफ्तर में आपकी कार्यशैली को मजबूती देगा, जिससे सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे. सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. अगर आप नौकरी में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो दोपहर 11:55:39 से 12:51:31 तक रहने वाले अभिजीत मुहूर्त का लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि दोपहर 14:08:21 से 15:53:07 तक राहु काल का समय रहेगा, इस दौरान कागजी कार्रवाइयों में सावधानी बरतें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में अच्छी पकड़ बनाने और नए ऑर्डर्स को फाइनल करने के लिए उत्तम है. शिव योग और वणिज करण के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में उछाल देखने को मिलेगा. कोई पुराना रुका हुआ सौदा आज फाइनल हो सकता है. यदि आप कोई नया बिजनेस एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें. रात 20:11:53 तक विष्टि (भद्रा) करण का साया भी रहेगा, इसलिए दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें और राहु काल के समय को विशेष रूप से टालें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न भाव में चंद्रमा और अष्टम भाव में मंगल की उपस्थिति के कारण आज शेयर बाजार में निवेश करते समय थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में भारी वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स, फार्मा और लिक्विड फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपको मजबूती दे सकते हैं. सुबह 05:24:31 से 07:09:17 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी तालमेल बढ़ाने वाला रहेगा. लग्न का चंद्रमा जीवनसाथी और पार्टनर के साथ आपके रिश्तों को मधुर और गहरा बनाएगा. हालांकि, अष्टम मंगल के कारण बातचीत करते समय अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखें और पुरानी चल रही कड़वाहट को बीच में न आने दें. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से काफी अच्छा रहेगा. अष्टम मंगल और लग्न चंद्रमा के कारण आँखों में हल्की थकान या सुस्ती हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है. मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और हल्के व्यायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 2, 7

लकी कलर (Lucky Color)- क्रीम (Cream), हल्का नीला (Light Blue)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज गुरुवार का पावन दिन है और निर्जला एकादशी तिथि भी है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें और उन्हें पीले फूल अर्पित करें. इस पवित्र दिन पर किसी मंदिर में या जरूरतमंदों को जल से भरा मिट्टी का घड़ा या सुराही दान करना आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सुख-समृद्धि लाएगा.

वृश्चिक (Scorpio) - 25 जून 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से स्थिर रहने और रणनीतिक कौशल के बल पर चुनौतियों पर विजय पाने का है. गुरुवार, 25 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात 20:11:53 तक रहेगी. इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज तुला राशि (आपके द्वादश यानी बारहवें भाव) में गोचर करेंगे, जिससे खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन विदेश या बाहरी संपर्कों से लाभ के रास्ते भी खुलेंगे. आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं बना हुआ है, इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय थोड़ा संभलकर लें.

आज सूर्योदय के समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके सप्तम भाव) में कृतिका नक्षत्र के दूसरे पद में गोचर कर रहे हैं. लग्न और गृह स्थिति के प्रभाव से आज आप अपनी मजबूत इच्छाशक्ति के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे. आज शाम 16:30:01 तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र की शुरुआत होगी. सुबह 10:53:05 तक शिव योग रहेगा, जो आपके हर निर्णय में स्थिरता लेकर आएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए नई जिम्मेदारियां और भागदौड़ लेकर आ सकता है. द्वादश भाव का चंद्रमा दफ्तर के कामों के सिलसिले में थोड़ी व्यस्तता बढ़ाएगा, लेकिन सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा. यदि नौकरी से जुड़ा कोई बड़ा या महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं, तो दोपहर 11:55:39 से 12:51:31 तक रहने वाले अभिजीत मुहूर्त का लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि दोपहर 14:08:21 से 15:53:07 तक राहु काल का समय रहेगा, इस अवधि में दफ्तर में किसी के साथ व्यर्थ की बहस में न उलझें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में अपनी स्थिति को मजबूत करने और दूरगामी योजनाएं तैयार करने के लिए उत्तम है. शिव योग और वणिज करण के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट या बाहरी संपर्कों से जुड़ा हुआ कोई रुका हुआ सौदा आज आगे बढ़ सकता है. यदि आप कोई नया कमर्शियल एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें. रात 20:11:53 तक विष्टि (भद्रा) करण का साया भी रहेगा, इसलिए दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करते समय जल्दबाजी से बचें और राहु काल का विशेष ध्यान रखें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सप्तम भाव का मंगल और बारहवें भाव का चंद्रमा निवेश के मामलों में सावधानी बरतने की ओर इशारा करते हैं. फार्मा, रियल्टी और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपको मजबूती दे सकते हैं, लेकिन कमजोर चंद्रबल के कारण आज शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे में बड़ा वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. सुबह 05:24:31 से 07:09:17 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन आपसी सूझबूझ और तालमेल बनाए रखने का है. सप्तम मंगल के कारण जीवनसाथी या पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखें और वाणी पर संयम रखें, जिससे चल रहे पुराने वैचारिक मतभेद आसानी से समाप्त हो जाएंगे. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज बारहवें चंद्रमा के कारण आँखों में हल्की थकान, नींद की कमी या सुस्ती जैसी समस्या हो सकती है. शारीरिक और मानसिक मजबूती के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें. खानपान को बेहद संतुलित रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 9

लकी कलर (Lucky Color)- गहरा लाल (Deep Red), पीला (Yellow)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज गुरुवार का पावन दिन है और निर्जला एकादशी तिथि भी है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें और उन्हें पीले फूल व फल अर्पित करें. इस पवित्र दिन पर किसी मंदिर में या जरूरतमंदों को जल से भरा मिट्टी का घड़ा (सुराही), अन्न या पीले वस्त्र दान करना आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करेगा.

धनु (Sagittarius) - 25 जून 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में अपनी एक अलग पहचान बनाने और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का है. गुरुवार, 25 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात 20:11:53 तक रहेगी. इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज तुला राशि (आपके एकादश यानी लाभ स्थान) में गोचर करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और आय के स्रोतों में मजबूत वृद्धि होगी. आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल बना हुआ है, जिससे मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी.

आज सूर्योदय के समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार, आपकी राशि से छठे भाव में मंगल देव वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र के दूसरे पद में गोचर कर रहे हैं. छठे भाव का मंगल आपको अपने शत्रुओं, विरोधियों और कर्ज से जुड़ी समस्याओं पर विजय दिलाएगा. आज शाम 16:30:01 तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र लगेगा. सुबह 10:53:05 तक शिव योग रहेगा, जो आपके कार्यों में सकारात्मक गति लाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए नई जिम्मेदारियां और सफलता लेकर आ सकता है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपके काम करने के विजन को सीनियर्स के सामने मजबूती से रखेगा. यदि आप नौकरी में किसी बड़े बदलाव या नए प्रोजेक्ट को शुरू करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर 11:55:39 से 12:51:31 तक के अभिजीत मुहूर्त का लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि दोपहर 14:08:21 से 15:53:07 तक राहु काल रहेगा, इस दौरान दफ्तर में किसी भी नए ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियां बनाने और मार्केट में अपनी साख मजबूत करने के लिए उत्तम है. शिव योग और वणिज करण के प्रभाव से व्यापार में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. आपके पुराने रुके हुए कमर्शियल एग्रीमेंट आज फाइनल हो सकते हैं. यदि आप कोई नया व्यावसायिक सौदा पक्का करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें. रात 20:11:53 तक विष्टि (भद्रा) करण का साया भी रहेगा, इसलिए दस्तावेज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ें और राहु काल के समय को विशेष रूप से टालें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव में चंद्रमा का मजबूत गोचर और छठे भाव में मंगल की स्थिति निवेश के मामलों के लिए अनुकूल संकेत दे रही है. फार्मा, बैंकिंग, एजुकेशन सेक्टर्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके वित्तीय पक्ष को मजबूती देंगे. हालांकि, बाजार के शुरुआती उतार-चढ़ाव को देखते हुए इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में भारी वित्तीय जोखिम लेने की भूल बिल्कुल न करें. सुबह 05:24:31 से 07:09:17 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान नया निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी तालमेल बढ़ाने वाला रहेगा. लाभ भाव का चंद्रमा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और बड़े भाई-बहनों के साथ आपके संबंधों को और अधिक मधुर व सम्मानजनक बनाएगा. जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मतभेद आज समाप्त होंगे. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. पुराने चल रहे किसी शारीरिक दर्द या मानसिक तनाव से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. एकादश चंद्रमा मन को शांत और एकाग्र रखेगा. मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और हल्के योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 3, 9

लकी कलर (Lucky Color)- पीला (Yellow), केसरिया (Saffron)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज गुरुवार का पावन दिन है और निर्जला एकादशी तिथि भी है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान विष्णु जी के सामने बैठकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. इस पवित्र दिन पर किसी मंदिर में या जरूरतमंदों को जल से भरा मिट्टी का घड़ा (सुराही), अन्न या पीले फल दान करना आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करेगा.

मकर (Capricorn) - 25 जून 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने, नए लक्ष्यों को निर्धारित करने और कूटनीतिक सूझबूझ से काम लेने का है. गुरुवार, 25 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात 20:11:53 तक रहेगी. इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं. ग्रहों की गणना के अनुसार, चंद्रमा आज तुला राशि (आपके दशम यानी कर्म भाव) में गोचर करेंगे, जो आपके मान-सम्मान और दफ्तर में आपके प्रभाव को बढ़ाने के लिए बेहद सकारात्मक है. आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूरी तरह मजबूत बना हुआ है.

आज सूर्योदय के समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार, आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल देव वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र के दूसरे पद में गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव का मंगल आपकी सूझबूझ, निर्णय लेने की क्षमता और बौद्धिक कौशल को निखारने में मदद करेगा. आज शाम 16:30:01 तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र की शुरुआत होगी. सुबह 10:53:05 तक शिव योग रहेगा, जो आपके हर कार्य में शुभता और मजबूती लेकर आएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी उत्साहजनक और प्रगतिशील रहेगा. कर्म भाव का चंद्रमा आपको सही समय पर सही फैसले लेने में मदद करेगा, जिससे दफ्तर में आपकी साख बढ़ेगी और सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे. यदि आप नौकरी में किसी बड़े बदलाव या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर 11:55:39 से 12:51:31 तक रहने वाले अभिजीत मुहूर्त का भरपूर लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि दोपहर 14:08:21 से 15:53:07 तक राहु काल का समय रहेगा, इस अवधि में किसी भी नए प्रोजेक्ट या बड़ी जिम्मेदारी पर जल्दबाजी में अपनी सहमति न दें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियां बनाने और मार्केट में अपनी साख मजबूत करने के लिए उत्तम है. शिव योग और वणिज करण के कारण व्यापार में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा. दूर के शहरों या नए व्यावसायिक संपर्कों से आज लाभ की संभावना है. यदि आप कोई नया कमर्शियल एग्रीमेंट या डील फाइनल करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें. रात 20:11:53 तक विष्टि (भद्रा) करण का साया भी रहेगा, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ को साइन करते समय जल्दबाजी से बचें और राहु काल का विशेष ध्यान रखें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

कर्म भाव का चंद्रमा और पंचम भाव का मंगल निवेश के मामलों के लिए अनुकूल संकेत दे रहे हैं. रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देंगे. हालांकि, बाजार के शुरुआती उतार-चढ़ाव को देखते हुए सतर्कता बरतें. सुबह 05:24:31 से 07:09:17 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए और बड़े वित्तीय निवेश की शुरुआत करने की भूल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आने वाला है. दशम भाव का चंद्रमा परिवार के सदस्यों और जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और विश्वास को बढ़ाएगा. पंचम मंगल लव लाइफ में नया उत्साह और आकर्षण लेकर आ सकता है, लेकिन बातचीत के दौरान वाणी पर नियंत्रण रखें. संतान पक्ष की ओर से आज कोई सुखद समाचार मिल सकता है. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. पुराने चल रहे किसी शारीरिक दर्द या मानसिक थकान से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. दशम चंद्रमा मन को शांत और एकाग्र रखेगा. मानसिक शांति और शारीरिक मजबूती के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और हल्के योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 4, 8

लकी कलर (Lucky Color)- गहरा नीला (Dark Blue), क्रीम (Cream)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज गुरुवार का पावन दिन है और निर्जला एकादशी तिथि भी है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करें. इसके बाद भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. इस पवित्र दिन पर किसी मंदिर में या जरूरतमंदों को जल से भरा मिट्टी का घड़ा (सुराही), पीले फल या चने की दाल का दान करना आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करेगा.

कुंभ (Aquarius) - 25 जून 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी आंतरिक शक्ति और बुद्धिमत्ता के बल पर वित्तीय और व्यावसायिक मोर्चों को संभालने का है. गुरुवार, 25 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात 20:11:53 तक रहेगी. इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज तुला राशि (आपके भाग्य यानी नवम भाव) में गोचर करेंगे, जिससे भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और आपके सोचे हुए कार्य आसानी से पूरे होंगे. आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल भी पूरी तरह से अनुकूल बना हुआ है.

आज सूर्योदय के समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार, आपकी राशि से चतुर्थ भाव (सुख स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र के दूसरे पद में गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव का मंगल भूमि, भवन या पारिवारिक सुख-सुविधाओं में नई ऊर्जा और सुधार लेकर आएगा. आज शाम 16:30:01 तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र लगेगा. सुबह 10:53:05 तक शिव योग रहेगा, जो आपके निर्णयों को बहुत सधा हुआ बनाए रखेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक और प्रगतिशील रहने वाला है. नवम भाव का चंद्रमा सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ आपके तालमेल को बहुत मजबूत बनाएगा, जिससे दफ्तर में आपकी साख बढ़ेगी. यदि आप नौकरी में किसी बड़े बदलाव या नए प्रोजेक्ट को शुरू करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर 11:55:39 से 12:51:31 तक के अभिजीत मुहूर्त का भरपूर लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि दोपहर 14:08:21 से 15:53:07 तक राहु काल का समय रहेगा, इस अवधि के दौरान नौकरी में जल्दबाजी में किसी नए ऑफिशियल कमिटमेंट पर अपनी अंतिम सहमति न दें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नए और कूटनीतिक संपर्क स्थापित करने के लिए उत्तम है. शिव योग और वणिज करण के प्रभाव से व्यापारिक गतिविधियों में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा. आपके पुराने रुके हुए कमर्शियल एग्रीमेंट आज आगे बढ़ सकते हैं. यदि आप कोई नया व्यावसायिक सौदा पक्का करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें. रात 20:11:53 तक विष्टि (भद्रा) करण का साया भी रहेगा, इसलिए व्यापार से जुड़े किसी भी दस्तावेज़ पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें और राहु काल के समय को विशेष रूप से टालें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

भाग्य भाव में चंद्रमा और चतुर्थ भाव में मंगल की स्थिति निवेश के मामलों के लिए आज अनुकूल संकेत दे रही है. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स, रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर या पुराने किए गए सुरक्षित निवेश आज आपके वित्तीय पक्ष को मजबूती दे सकते हैं. हालांकि, बाजार के शुरुआती उतार-चढ़ाव को देखते हुए शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे में कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम लेने की भूल बिल्कुल न करें. सुबह 05:24:31 से 07:09:17 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान नया निवेश करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी विश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. नवम का चंद्रमा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और जीवनसाथी के साथ चल रही पुरानी कड़वाहट या वैचारिक मतभेद को खत्म करने में मदद करेगा. पार्टनर के साथ आपसी समझ और जुड़ाव गहरा होगा. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज नवम चंद्रमा के प्रभाव से पुरानी चल रही शारीरिक थकान या जोड़ों के दर्द में बड़ी राहत मिलेगी. फिर भी, बदलते मौसम को देखते हुए खानपान को संतुलित रखें. मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 4, 8

लकी कलर (Lucky Color)- नीला (Blue), क्रीम (Cream)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज गुरुवार का पावन दिन है और निर्जला एकादशी तिथि भी है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. इस पवित्र दिन पर किसी मंदिर में या जरूरतमंदों को जल से भरा मिट्टी का घड़ा (सुराही), अन्न या पीले वस्त्र दान करना आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करेगा.

मीन (Pisces) - 25 जून 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी आंतरिक प्रतिभा और कूटनीतिक सूझबूझ के बल पर रुके हुए कार्यों को पूरा करने का है. गुरुवार, 25 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात 20:11:53 तक रहेगी. इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज तुला राशि (आपके अष्टम भाव) में गोचर करेंगे, जिससे आपको अपने गुप्त कार्यों और रिसर्च से जुड़े मामलों में अच्छी सफलता मिल सकती है. आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं बना हुआ है, इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय थोड़ा संभलकर लें.

आज सूर्योदय के समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार, आपकी राशि से तृतीय भाव (पराक्रम स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र के दूसरे पद में विराजमान हैं. तृतीय भाव का मंगल आपके साहस, पुरुषार्थ और कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत मजबूत करेगा. आज शाम 16:30:01 तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र की शुरुआत होगी. सुबह 10:53:05 तक शिव योग रहेगा, जो आपके हर कार्य में शुभता और स्थिरता लेकर आएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा. अष्टम भाव का चंद्रमा आपको काम की गहराई में जाकर फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे कुछ तकनीकी प्रोजेक्ट्स में आपको सराहना मिल सकती है. सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा. यदि आप नौकरी में किसी बड़े बदलाव या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर 11:55:39 से 12:51:31 तक रहने वाले अभिजीत मुहूर्त का लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि दोपहर 14:08:21 से 15:53:07 तक राहु काल का समय रहेगा, इस अवधि में दफ्तर में किसी के साथ व्यर्थ की बहस में न उलझें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई वित्तीय रणनीतियों पर काम करने और अपने पुराने खातों को व्यवस्थित करने के लिए उत्तम है. शिव योग और वणिज करण के कारण दैनिक व्यापार में अच्छी गति देखने को मिलेगी. आपके कुछ पुराने रुके हुए टैक्स या कमर्शियल एग्रीमेंट आज आगे बढ़ सकते हैं. यदि आप कोई नया व्यावसायिक सौदा पक्का करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें. रात 20:11:53 तक विष्टि (भद्रा) करण का साया भी रहेगा, इसलिए महत्वपूर्ण कागजातों को बहुत ध्यान से पढ़ें और राहु काल के समय को विशेष रूप से टालें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

तृतीय भाव में मंगल की स्थिति निवेश के मामलों के लिए सक्रिय संकेत दे रही है. फार्मा, लिक्विड फंड्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके वित्तीय पक्ष को मजबूती दे सकते हैं. हालांकि, अष्टम चंद्रमा और कमजोर चंद्रबल को ध्यान में रखते हुए इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में कोई भी बड़ा और असुरक्षित वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. सुबह 05:24:31 से 07:09:17 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान नया निवेश करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन आपसी सूझबूझ बढ़ाने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण बातचीत करते समय अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखें और पुरानी कड़वाहट या वैचारिक मतभेद को बीच में न आने दें. तृतीय मंगल के कारण भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अष्टम चंद्रमा के कारण पैरों में दर्द, हल्की थकान या मानसिक तनाव जैसी समस्या हो सकती है. शारीरिक और मानसिक मजबूती के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और खानपान को बेहद संतुलित रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 3

लकी कलर (Lucky Color)- हल्का पीला (Light Yellow), क्रीम (Cream)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज गुरुवार का पावन दिन है और निर्जला एकादशी तिथि भी है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. इस पवित्र दिन पर किसी मंदिर में या जरूरतमंदों को जल से भरा मिट्टी का घड़ा (सुराही), अन्न या पीले फल दान करना आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करेगा.

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