Aaj Ka Rashifal 24 September 2026: गुरु प्रदोष पर इन राशियों को मिलेगा लाभ, पढ़ें अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal 24 September 2026: आज गुरुवार को चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में रहेगा. सुबह 10:35 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र और इसके बाद शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वहीं, दोपहर 3:54 बजे के बाद धृति योग समाप्त होकर शूल योग शुरू होगा.

ग्रहों और पंचांग की यह स्थिति कुछ राशियों को नौकरी, व्यापार तथा अटके धन के मामले में राहत दे सकती है, जबकि कुछ लोगों को खर्च, निवेश और आपसी बातचीत में सावधानी रखनी होगी. गुरु प्रदोष व्रत का संयोग भी आज के दिन को खास बना रहा है.

ज्योतिष के आधार पर जानिए 24 सितंबर को मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य कैसा रहेगा. साथ ही पढ़ें शुभ रंग, लकी नंबर और राशि के अनुसार उपाय.

मेष राशि दैनिक राशिफल: 24 सितंबर 2026 (गुरुवार)

गुरुवार का दिन आपके लिए तरक्की और लाभ के नए अवसर लेकर आया है. पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 11:20:01 तक रहेगी. आज गुरु प्रदोष व्रत का भी पावन संयोग बन रहा है. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (कुंभ राशि - लाभ और आय का स्थान) में संचरण करेंगे. सुबह 10:35:48 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, फिर शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा. दोपहर बाद 03:54:30 तक धृति योग रहेगा, जिसके बाद शूल योग सक्रिय होगा. करण में सुबह 11:11:06 तक कौलव और फिर रात 11:20:01 तक तैतिल रहेगा. लाभ स्थान में चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास और इनकम दोनों को मजबूत करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

ऑफिस में आज आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगी. सीनियर्स और बॉस आपके काम से काफी खुश रहेंगे. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपको टीमवर्क में बड़ी लीड दिलाएगा. छठे भाव में बुध-सूर्य की स्थिति विरोधियों को शांत रखेगी. लीगल, आईटी, मैनेजमेंट और मीडिया से जुड़े लोगों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. व्यापारी वर्ग के लिए दिन मुनाफेदार रहेगा. पुराने क्लाइंट्स से कोई बड़ा कमर्शियल ऑर्डर फाइनल हो सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज का दिन काफी राहत भरा रहेगा. किसी पुराने इनवेस्टमेंट या अटके काम से धन की आवक होगी. गुरु प्रदोष के चलते धार्मिक कार्यों में थोड़ा खर्च हो सकता है. नए निवेश या बड़े सौदों के लिए सुबह 11:48:54 से दोपहर 12:37:17 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम है. दोपहर 01:43:50 से दोपहर 03:14:34 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान जोखिम भरे निवेश से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आज माहौल बहुत खुशनुमा और सौहार्दपूर्ण रहेगा. बड़े भाई-बहनों और करीबी दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा. शाम को परिवार के साथ मंदिर जाने या पूजा का कार्यक्रम बन सकता है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत गहरा रहेगा. लव लाइफ में साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सेहत के लिहाज से आज आप खुद को काफी एक्टिव और तरोताजा महसूस करेंगे. पुराना कोई दर्द या तनाव आज काफी हद तक कम होगा. हालांकि, ज्यादा भागदौड़ से पैरों या पिंडलियों में हल्की थकान हो सकती है. दिनभर पर्याप्त पानी पिएं और हल्का व सुपाच्य भोजन लें. शाम को कुछ देर शांत बैठकर ध्यान लगाने से मन को शांति मिलेगी.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा की गैर-जरूरी यात्रा टालें. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल में कोई नया काम शुरू न करें. गुरुवार और प्रदोष व्रत का संयोग होने से भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीले फूल व बेसन के लड्डू अर्पित करें.

लकी कलर: लाल और पीला

लकी नंबर: 9

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 24 सितंबर 2026 (गुरुवार)

गुरुवार का दिन आपके लिए करियर में नई ऊंचाई और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा लेकर आया है. पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 11:20:01 तक रहेगी. आज गुरु प्रदोष व्रत का भी अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दसवें भाव (कुंभ राशि - कर्म, आजीविका और पिता का स्थान) में संचरण करेंगे. सुबह 10:35:48 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, फिर शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा. दोपहर बाद 03:54:30 तक धृति योग रहेगा, जिसके बाद शूल योग सक्रिय होगा. करण में सुबह 11:11:06 तक कौलव और रात 11:20:01 तक तैतिल रहेगा. दसवें घर का चंद्रमा आपके कार्यक्षेत्र में रुतबा और फैसले लेने की ताकत बढ़ाएगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपकी लीडरशिप क्वालिटी खुलकर सामने आएगी. दसवें भाव के चंद्रमा और पांचवें भाव के बुध-सूर्य का सुंदर तालमेल रहेगा. मुश्किल प्रोजेक्ट्स को आप सूझबूझ से सुलझा लेंगे. सीनियर्स आपके काम से काफी प्रभावित रहेंगे. रियल एस्टेट, बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. व्यापारी वर्ग को सरकारी कामों या बड़े क्लाइंट्स से नया कांट्रैक्ट मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज का दिन काफी संतोषजनक और मजबूत रहेगा. कामकाज से जुड़ी योजनाओं से अच्छा आर्थिक लाभ हाथ लगेगा. गुरु प्रदोष के उपलक्ष्य में पूजा या सामाजिक कार्यों में थोड़ा बजट खर्च हो सकता है. बड़े सौदों या बैंक से जुड़े पेपर्स पर साइन करने के लिए सुबह 11:48:54 से दोपहर 12:37:17 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम है. दोपहर 01:43:50 से दोपहर 03:14:34 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति को उधार देने से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आज माहौल बहुत शांत और सुखद बना रहेगा. पिता या किसी सीनियर सदस्य का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा. शाम को परिवार के साथ किसी मंदिर जाने का प्लान बन सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत मजबूत रहेगा. पार्टनर आपके फैसलों की कद्र करेगा. लव लाइफ में एक-दूसरे के प्रति विश्वास और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

हेल्थ के मोर्चे पर आज आप खुद को काफी चुस्त और एनर्जेटिक महसूस करेंगे. पुराना कोई तनाव आज काफी हद तक गायब रहेगा. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ से घुटनों या टखनों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच में थोड़ा विश्राम अवश्य लें. खान-पान में सादा और सुपाच्य भोजन शामिल करें. रात को समय पर सोने की आदत डालें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल के समय कोई नया काम शुरू न करें. गुरुवार और प्रदोष व्रत का संयोग होने से शिवलिंग पर कच्चा दूध व गंगाजल अर्पित करें. साथ ही भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को केले या चने की दाल भेंट करें.

लकी कलर: सफेद और हल्का क्रीम

लकी नंबर: 6

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 24 सितंबर 2026 (गुरुवार)

गुरुवार आपके लिए प्रोफेशनल फ्रंट पर नई पकड़ बनाने का दिन है. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 11:20:01 तक रहेगी. आज गुरु प्रदोष व्रत का भी पावन पर्व है. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दसवें स्थान (कुंभ राशि - कर्म और सार्वजनिक साख का भाव) में गतिमान रहेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 10:35:48 तक धनिष्ठा, फिर शतभिषा रहेगा. दोपहर बाद 03:54:30 तक धृति योग और उसके उपरांत शूल योग का प्रभाव रहेगा. करण में सुबह 11:11:06 तक कौलव व रात 11:20:01 तक तैतिल रहेगा. दसवें स्थान में चंद्रमा का गोचर आपकी सामाजिक पहचान को नया विस्तार देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी प्रशासनिक सूझबूझ दिखेगी. मैनेजमेंट से जुड़े पेंडिंग टास्क आसानी से क्लीयर होंगे. सहकर्मी आपके दिए सुझावों को तवज्जो देंगे. पंचम भावस्थ बुध और सूर्य आपकी निर्णय क्षमता को धार देंगे. पब्लिशिंग, एजुकेशन, सरकारी कांट्रैक्ट और लीगल फर्म्स से जुड़े लोगों को मनमाफिक परिणाम मिलेंगे. खुद का व्यापार करने वाले नए वेंडर्स से मीटिंग तय कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

धन की स्थिति आज संतोषजनक रहेगी. अटके हुए फंड्स में से कुछ हिस्सा मिलने के आसार हैं. गुरु प्रदोष के उपलक्ष्य में धार्मिक वस्तुओं पर कुछ धन लग सकता है. जरूरी एग्रीमेंट्स के लिए सुबह 11:48:54 से दोपहर 12:37:17 के बीच का अभिजीत मुहूर्त उपयुक्त रहेगा. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल रहेगा, इस अवधि में किसी भी अज्ञात प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन न करें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर में शांति और तालमेल का माहौल रहेगा. पिता या किसी मेंटॉर की राय किसी पुरानी दुविधा को हल करेगी. शाम को परिवार सहित देवदर्शन का विचार बन सकता है. वैवाहिक जीवन में समझदारी रहेगी. पार्टनर आपकी व्यस्तता का सम्मान करेगा. लव रिलेशनशिप में आपसी समझ और गहराव महसूस होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन हल्का बीतेगा. मानसिक स्तर पर भी शांति बनी रहेगी. ज्यादा चलने-फिरने से पिंडली या एड़ियों में थोड़ा खिंचाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त जल पिएं. सात्विक फलाहार या भोजन ग्रहण करें. समय पर विश्राम करना लाभ देगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

दक्षिण दिशा में दिशा शूल होने से दक्षिण दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल में कोई जोखिम भरा काम न करें. गुरुवार और प्रदोष के संयोग में शाम को शिवलिंग पर कच्चा दूध व बिल्वपत्र अर्पित करें. साथ ही भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और 'ॐ नमो नारायणाय' का जप करें. जरूरतमंद को चने की दाल या बेसन की मिठाई दान दें.

लकी कलर: क्रीम और हल्का नीला

लकी नंबर: 6

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 24 सितंबर 2026 (गुरुवार)

गुरुवार आपके लिए भाग्य के नए द्वार खोलने और रुके हुए मसलों में राहत दिलाने वाला रहेगा. पंचांग अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 11:20:01 तक रहेगी. आज गुरु प्रदोष व्रत का भी पावन अवसर है. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से नवें भाव (कुंभ राशि - भाग्य, धर्म और उच्च अध्ययन का स्थान) में संचरण करेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 10:35:48 तक धनिष्ठा रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रभावी होगा. दोपहर बाद 03:54:30 तक धृति योग और उसके उपरांत शूल योग का प्रभाव रहेगा. करण में सुबह 11:11:06 तक कौलव व रात 11:20:01 तक तैतिल की सक्रियता रहेगी. नवें स्थान में चंद्रमा की स्थिति पिछले दिनों की मानसिक उलझनों को समाप्त कर जीवन में नया दृष्टिकोण देगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

ऑफिस में आपकी एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी की खूब सराहना होगी. चौथे भाव में बैठे बुध और सूर्य आपके काम की क्वालिटी को निखारेंगे. किसी जरूरी असाइनमेंट या रिसर्च पेपर को लेकर सीनियर्स से बातचीत सकारात्मक रहेगी. मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, विदेशी प्रोजेक्ट्स और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को कोई उत्साहवर्धक सूचना मिल सकती है. व्यापारी वर्ग के लिए दूर के संपर्कों या ऑनलाइन क्लाइंट्स से नया काम मिलने की मजबूत संभावना है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन स्थिति में सुधार का संकेत दे रहा है. किसी अटके हुए वित्तीय मामले में स्पष्टता आएगी. धार्मिक पुस्तकों, पूजा सामग्री या गुरुजनों के सत्कार पर धन का सदुपयोग होगा. जरूरी वित्तीय कागजातों पर हस्ताक्षर के लिए सुबह 11:48:54 से दोपहर 12:37:17 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में शेयर बाजार के जोखिम या अनजान ऑनलाइन लिंक पर भुगतान से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-कुटुंब में सौहार्द और आध्यात्मिक वातावरण बना रहेगा. घर के बड़ों या किसी आध्यात्मिक गुरु से मिला मार्गदर्शन मन की चिंताएं दूर करेगा. शाम के समय परिवार के साथ किसी मंदिर जाने या धार्मिक चर्चा का योग बन सकता है. दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल बहुत सहज और सुखद रहेगा. दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर समझेंगे. प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ संवाद खुला और भरोसेमंद रहेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा के स्तर में आज अच्छा सुधार दिखेगा. मानसिक तनाव और भारीपन पूरी तरह छंट जाएगा. हालांकि, दिन के समय ज्यादा बैठने या काम के दबाव से जांघों या घुटनों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच हल्का टहलें. हल्का और सात्विक आहार लें. रात को समय पर सोने की आदत बनाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल में कोई नया जोखिम भरा काम हाथ में न लें. गुरुवार और प्रदोष के संयोग में सुबह भगवान विष्णु को पीले फूल व तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. शाम को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाकर घी का दीपक लगाएं. जरूरतमंदों को पीले फल या चने की दाल भेंट करें.

लकी कलर: हल्का पीला और सी-ग्रीन

लकी नंबर: 5

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 24 सितंबर 2026 (गुरुवार)

गुरुवार आपके लिए कामकाज में गोपनीयता बरतने और आंतरिक संतुलन साधने का दिन है. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 11:20:01 तक रहेगी. आज गुरु प्रदोष व्रत का भी अत्यंत पावन संयोग है. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से आठवें भाव (कुंभ राशि - अनुसंधान, रुकावटें और अप्रत्याशित विषय) में संचार करेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 10:35:48 तक धनिष्ठा, उसके उपरांत शतभिषा नक्षत्र रहेगा. दोपहर बाद 03:54:30 तक धृति योग, फिर शूल योग सक्रिय होगा. करण में सुबह 11:11:06 तक कौलव व रात 11:20:01 तक तैतिल प्रभावी रहेगा. अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर आपको बाहरी शोर से दूर रहकर अपने काम की गहराई में उतरने की सलाह देता है.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज बैक-एंड के कार्य निपटाने पर ध्यान दें. किसी भी आंतरिक विवाद या राजनीति में पड़ने से बचें. सहकर्मियों के साथ बातचीत में स्पष्टता रखें. तृतीय भावस्थ बुध और सूर्य आपकी ड्राफ्टिंग व पत्राचार को धार देंगे. कोडिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस और रिसर्च से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन अनुकूल रहेगा. व्यापारी वर्ग आज किसी नए साझेदार पर तुरंत भरोसा करने से बचें. पुराने बिलों की समीक्षा करना अधिक फलदायी रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज सतर्कता बरतनी होगी. अचानक किसी घरेलू उपकरण की मरम्मत या स्वास्थ्य पर धन व्यय हो सकता है. गुरु प्रदोष के उपलक्ष्य में दान-पुण्य पर किया गया खर्च मन को शांति देगा. आवश्यक कागजी औपचारिकताओं के लिए सुबह 11:48:54 से दोपहर 12:37:17 के बीच अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी को भी कर्ज देने या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर में शांति और धैर्यपूर्ण वातावरण बनाए रखें. परिजनों की किसी बात को दिल पर न लगाएं. ससुराल पक्ष से किसी विषय पर विचार-विमर्श हो सकता है. जीवनसाथी का व्यावहारिक दृष्टिकोण आपको मानसिक संबल प्रदान करेगा. लव रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखें. व्यर्थ के संशय को बातचीत से तुरंत सुलझा लेना बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सेहत के मामले में आज पेट और कमर के निचले हिस्से का ध्यान रखें. बाहर के भारी और तैलीय भोजन से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल ग्रहण करते रहें. काम के बीच में शरीर को थोड़ा विश्राम अवश्य दें. शाम को प्रदोष काल में ध्यान लगाने से मानसिक तनाव पूरी तरह शांत हो जाएगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा की गैर-जरूरी यात्रा टालें. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल में कोई जोखिम भरा काम न करें. गुरुवार और प्रदोष के संयोग में शाम को शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व जल अर्पित करें. साथ ही भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें. किसी जरूरतमंद को चने की दाल या मौसमी फल भेंट करें.

लकी कलर: दूधिया सफेद और हल्का पीला

लकी नंबर: 2

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 24 सितंबर 2026 (गुरुवार)

गुरुवार आपके लिए नए संपर्कों को जोड़ने और व्यावसायिक साझेदारियों को मजबूत करने का दिन है. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 11:20:01 तक रहेगी. आज गुरु प्रदोष व्रत का भी पावन पर्व है. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से सातवें भाव (कुंभ राशि - साझेदारी, दांपत्य और जनसंपर्क का स्थान) में गतिमान रहेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 10:35:48 तक धनिष्ठा, फिर शतभिषा रहेगा. दोपहर बाद 03:54:30 तक धृति योग और उसके उपरांत शूल योग का प्रभाव रहेगा. करण में सुबह 11:11:06 तक कौलव व रात 11:20:01 तक तैतिल सक्रिय रहेगा. सातवें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके व्यक्तित्व के प्रभाव और जनसंपर्क को नया बल देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी बातचीत की शैली कलीग्स और अधिकारियों को प्रभावित करेगी. द्वितीय भावस्थ बुध और सूर्य आपकी वाणी को गंभीरता प्रदान करेंगे. किसी क्लाइंट मीटिंग में आपकी शर्तें आसानी से स्वीकार हो सकती हैं. पीआर, लीगल एडवाइजरी, इवेंट प्लानिंग और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को मनमाफिक परिणाम मिलेंगे. स्वतंत्र व्यापार करने वाले जातक किसी नए वेंडर या सप्लायर के साथ समझौता पक्का कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज संतुलन और स्थिरता बनी रहेगी. दैनिक व्यापारिक गतिविधियों से धन की नियमित आवक होती रहेगी. गुरु प्रदोष के उपलक्ष्य में पूजा-अर्चना और सात्विक कार्यों पर कुछ धन लगेगा. महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर के लिए सुबह 11:48:54 से दोपहर 12:37:17 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल रहेगा, इस अवधि में किसी भी अज्ञात प्लेटफॉर्म पर पूंजी लगाने से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर में सौहार्द और सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत खूबसूरत रहेगा. साथी की सलाह किसी घरेलू मसले को सुलझाने में मददगार साबित होगी. शाम के समय परिजनों के साथ मिलकर देवदर्शन का विचार बन सकता है. लव रिलेशनशिप में आपसी समझ और आकर्षण बढ़ेगा. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन हल्का और स्फूर्तिदायक बीतेगा. मानसिक स्तर पर भी शांति बनी रहेगी. हालांकि दिनभर की सक्रियता से कमर या घुटनों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. कार्य के बीच में शरीर को थोड़ा आराम अवश्य दें. गरिष्ठ और तले-भुने भोजन से परहेज रखें. शाम को हल्का टहलना फायदेमंद रहेगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा की गैर-जरूरी यात्रा टालें. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल में कोई बड़ा रिस्क न लें. गुरुवार और प्रदोष के संयोग में सुबह सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. शाम को शिवलिंग पर कच्चा दूध व पीले पुष्प अर्पित करें. साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को बेसन के लड्डू या चने की दाल भेंट करें.

लकी कलर: केसरिया और सुनहरा पीला

लकी नंबर: 1

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 24 सितंबर 2026 (गुरुवार)

गुरुवार आपके लिए पेंडिंग काम निपटाने और विरोधियों पर बढ़त बनाने का दिन है. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 11:20:01 तक प्रभावी रहेगी. आज गुरु प्रदोष व्रत का भी पावन संयोग है. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से छठे भाव (कुंभ राशि - सेवा, ऋण, स्वास्थ्य और प्रतियोगिता का घर) में संचरण करेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 10:35:48 तक धनिष्ठा रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रभावी होगा. दोपहर बाद 03:54:30 तक धृति योग और उसके उपरांत शूल योग का असर रहेगा. करण में सुबह 11:11:06 तक कौलव व रात 11:20:01 तक तैतिल सक्रिय रहेगा. छठे भाव में चंद्रमा का गोचर आपको कठिन चुनौतियों से निपटने का साहस देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपकी कार्यक्षमता और अनुशासन की खूब सराहना होगी. आपकी ही राशि में बैठे बुध और सूर्य तार्किक सोच को बहुत पैना रखेंगे. जटिल फाइलों और पेंडिंग टास्क को आप समय से पहले पूरा कर लेंगे. बैंकिंग, अकाउंट्स, लीगल, मेडिकल और सरकारी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी अनुकूल रहेगा. कारोबारी वर्ग आज अपनी पुरानी उधारी की रिकवरी पर जोर दें. सप्लायर्स के साथ हिसाब-किताब चुकता करने के लिए समय उत्तम है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज बजट पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी होगा. घरेलू उपयोग या स्वास्थ्य संबंधी रूटीन जांच पर कुछ खर्च संभव है. गुरु प्रदोष के उपलक्ष्य में सात्विक कार्यों पर किया गया व्यय मानसिक सुकून देगा. आवश्यक वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए सुबह 11:48:54 से दोपहर 12:37:17 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उधारी देने से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. ननिहाल पक्ष से कोई सुखद संदेश मिल सकता है. परिवार के बड़े सदस्यों का मार्गदर्शन आपकी किसी घरेलू उलझन को सुलझाएगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का व्यावहारिक दृष्टिकोण आपको मानसिक संबल देगा. लव लाइफ में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें. एक-दूसरे को समय देने से रिश्ते में नया विश्वास जगेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

हेल्थ के मोर्चे पर आज खान-पान और हाजमे का खास ध्यान रखें. अधिक चिकनाई या बाहर के भोजन से पूरी तरह परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें. दिनभर की भागदौड़ से पिंडलियों या कमर में हल्की थकान उभर सकती है. कार्य के बीच में हल्का विराम अवश्य लें. शाम को कुछ देर ध्यान लगाने से मानसिक शांति मिलेगी.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

दक्षिण दिशा में दिशा शूल होने से दक्षिण दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल में कोई नया रिस्की कार्य शुरू न करें. गुरुवार और प्रदोष के संयोग में शाम को शिवलिंग पर कच्चा दूध व गंगाजल अर्पित करें. साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल व पीले पुष्प चढ़ाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को चने की दाल या मौसमी फल दान करें.

लकी कलर: हरा और हल्का पीला

लकी नंबर: 5

तुला राशि दैनिक राशिफल: 24 सितंबर 2026 (गुरुवार)

गुरुवार आपके लिए बौद्धिक चिंतन और रचनात्मक योजनाओं को आगे बढ़ाने का दिन है. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 11:20:01 तक रहेगी. आज गुरु प्रदोष व्रत का भी पावन संयोग है. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से पांचवें भाव (कुंभ राशि - बुद्धि, विद्या, संतान और रचनात्मकता का स्थान) में संचरण करेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 10:35:48 तक धनिष्ठा, इसके उपरांत शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. दोपहर बाद 03:54:30 तक धृति योग और उसके बाद शूल योग सक्रिय होगा. करण में सुबह 11:11:06 तक कौलव व रात 11:20:01 तक तैतिल सक्रिय रहेगा. पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी सोच को मौलिकता और ताजगी प्रदान करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कल्पनाशक्ति और प्रेजेंटेशन की शैली की प्रशंसा होगी. द्वादश भावस्थ बुध और सूर्य विदेशी संस्थानों या बाहरी संपर्कों से लाभ दिलाएंगे. किसी जटिल समस्या का आप बहुत ही सहज हल निकाल लेंगे. डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, कंसल्टेंसी, लेखन और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी सकारात्मक रहेगा. व्यापार करने वाले जातक किसी नए उत्पाद के प्रचार या रचनात्मक योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज स्थिरता बनी रहेगी. पूर्व में किए गए समझदारी भरे निर्णयों से आय के नए साधन बन सकते हैं. गुरु प्रदोष के उपलक्ष्य में धार्मिक अनुष्ठान या अध्ययन सामग्री पर कुछ धन का सदुपयोग होगा. आवश्यक वित्तीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर के लिए सुबह 11:48:54 से दोपहर 12:37:17 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में किसी भी प्रकार के सट्टे या जोखिम भरे निवेश से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर में शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा. संतान पक्ष से कोई उत्साहवर्धक समाचार मिल सकता है. परिवार के साथ बैठकर किसी पुराने विषय पर सार्थक बातचीत होगी. दांपत्य जीवन में आपसी समझ बहुत मधुर रहेगी. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक संबल देगा. लव लाइफ में साथी के साथ विचारों का तालमेल गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा के स्तर में आज अच्छा संतुलन देखने को मिलेगा. मन में ताजगी रहने से थकान का अनुभव कम होगा. हालांकि दिनभर स्क्रीन पर नजरें टिकाए रखने से आंखों में खिंचाव या पीठ में हल्का दर्द आ सकता है. कार्य के बीच में हल्का विराम अवश्य लें. सात्विक और ताजा भोजन ही ग्रहण करें. शाम के समय शांत वातावरण में टहलना लाभदायक रहेगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

दक्षिण दिशा में दिशा शूल होने से दक्षिण दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल में कोई नया कार्य शुरू न करें. गुरुवार और प्रदोष के संयोग में शाम को शिवलिंग पर कच्चा दूध व सफेद चंदन अर्पित करें. साथ ही भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें. किसी जरूरतमंद को चने की दाल या मौसमी फल दान करें.

लकी कलर: सफेद और हल्का पीला

लकी नंबर: 6

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 24 सितंबर 2026 (गुरुवार)

गुरुवार आपके लिए घरेलू व्यवस्था को संभालने और मानसिक सुकून हासिल करने का दिन है. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 11:20:01 तक रहेगी. आज गुरु प्रदोष व्रत का भी अत्यंत शुभ संयोग है. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से चौथे भाव (कुंभ राशि - सुख, माता, गृहस्थी और मानसिक शांति का स्थान) में गतिमान रहेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 10:35:48 तक धनिष्ठा, उसके उपरांत शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. दोपहर बाद 03:54:30 तक धृति योग और फिर शूल योग सक्रिय होगा. करण में सुबह 11:11:06 तक कौलव व रात 11:20:01 तक तैतिल रहेगा. चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके मन को स्थिरता और आंतरिक शांति प्रदान करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपका ध्यान आंतरिक प्रक्रियाओं और डॉक्यूमेंटेशन को सुव्यवस्थित करने पर रहेगा. ग्यारहवें भाव में स्थित सूर्य और बुध आपके संपर्कों और सहकर्मियों से तालमेल बेहतर रखेंगे. कार्यस्थल पर आपकी कार्यकुशलता और निष्ठा की सराहना होगी. रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, इंटीरियर, शिक्षा और परामर्श से जुड़े जातकों के लिए दिन सकारात्मक परिणाम लाएगा. व्यापारी वर्ग आज अपने गोदाम, आपूर्ति व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की समीक्षा करें. पुराने ग्राहकों से संबंध दोबारा मजबूत होंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन संतुलित रहेगा. घर के रखरखाव, वाहन या भौतिक सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर कुछ धन का सदुपयोग हो सकता है. गुरु प्रदोष के उपलक्ष्य में पूजा-पाठ या सामाजिक सहयोग पर किया गया खर्च आत्मिक संतोष देगा. किसी भी आवश्यक समझौते पर हस्ताक्षर के लिए सुबह 11:48:54 से दोपहर 12:37:17 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस अवधि में किसी भी अपरिचित माध्यम पर धन हस्तांतरण से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आत्मीयता और सुकून का माहौल बना रहेगा. माताजी का स्नेह और आशीर्वाद आपके मनोबल को नई मजबूती देगा. परिजनों के साथ बैठकर घरेलू मामलों पर सार्थक और शांतिपूर्ण चर्चा हो सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोगात्मक रुख गृहस्थी के तनाव को पूरी तरह दूर करेगा. लव लाइफ में साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. शांत संवाद से आपसी निकटता और विश्वास में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन सहज बीतेगा. मानसिक स्तर पर भी संतोष बना रहेगा. हालांकि छाती में भारीपन या मौसम के बदलाव से गले में हल्की जकड़न का अनुभव हो सकता है. ठंडे पेय पदार्थों और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल ग्रहण करते रहें. शाम के समय एकांत में कुछ क्षण ध्यान लगाने से मन पूरी तरह तनावमुक्त रहेगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल में कोई बड़ा रिस्क न लें. गुरुवार और प्रदोष के संयोग में शाम को शिवलिंग पर कच्चा दूध व गंगाजल अर्पित करें. साथ ही भगवान विष्णु को पीले पुष्प व तुलसी दल चढ़ाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें. किसी जरूरतमंद को चने की दाल या मौसमी फल भेंट करें.

लकी कलर: लाल और हल्का पीला

लकी नंबर: 9

धनु राशि दैनिक राशिफल: 24 सितंबर 2026 (गुरुवार)

गुरुवार आपके लिए पराक्रम में वृद्धि और संवाद के बल पर रुके हुए कार्यों को गति देने का दिन है. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 11:20:01 तक रहेगी. आज गुरु प्रदोष व्रत का भी अत्यंत पावन पर्व है. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से तीसरे भाव (कुंभ राशि - पराक्रम, साहस, छोटे भाई-बहन और संचार स्थान) में संचरण करेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 10:35:48 तक धनिष्ठा, इसके उपरांत शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. दोपहर बाद 03:54:30 तक धृति योग और उसके बाद शूल योग सक्रिय होगा. करण में सुबह 11:11:06 तक कौलव व रात 11:20:01 तक तैतिल सक्रिय रहेगा. तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास और संपर्क सूत्रों को नई मजबूती देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी तत्परता और त्वरित फैसले लेने की क्षमता कलीग्स को प्रभावित करेगी. दसवें भाव में बैठे सूर्य और बुध की उपस्थिति उच्च अधिकारियों के साथ आपके तालमेल को बेहतर रखेगी. महत्वपूर्ण ईमेल, ड्राफ्टिंग या प्रेजेंटेशन का काम समय पर पूरा होगा. मीडिया, जनसंपर्क, लेखन, सूचना प्रौद्योगिकी और परिवहन से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन विशेष लाभकारी रहेगा. कारोबारी वर्ग आज नए ग्राहकों से सीधा संपर्क साधें. पुराने नेटवर्क के माध्यम से कोई व्यावसायिक प्रस्ताव आगे बढ़ सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज आपकी सक्रियता से धन लाभ के अवसर बनेंगे. पूर्व में किए गए श्रम या कमीशन आधारित कार्यों से आय में वृद्धि संभव है. गुरु प्रदोष के उपलक्ष्य में धार्मिक कार्यों या दान-पुण्य पर किया गया खर्च आत्मिक शांति देगा. महत्वपूर्ण अनुबंधों पर हस्ताक्षर के लिए सुबह 11:48:54 से दोपहर 12:37:17 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में किसी भी प्रकार के रिस्की वित्तीय लेनदेन से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में उल्लास और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों के साथ बातचीत से किसी पुरानी समस्या का हल निकलेगा. शाम के समय परिजनों के साथ मिलकर किसी देवस्थान के दर्शन का विचार बन सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ बातचीत बहुत सहज और मधुर रहेगी. दोनों मिलकर घरेलू जिम्मेदारियों को आसानी से संभालेंगे. लव लाइफ में साथी के साथ विचारों का आदान-प्रदान रिश्ते में नई ताजगी भरेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आज आप खुद को काफी चुस्त और फुर्तीला महसूस करेंगे. मानसिक स्तर पर भी सकारात्मकता बनी रहेगी. हालांकि अधिक फोन उपयोग या टाइपिंग की वजह से कंधों या कलाई में हल्का तनाव आ सकता है. कार्य के बीच में हल्का विराम लें और स्ट्रेचिंग करें. सात्विक और पौष्टिक भोजन ही ग्रहण करें. शाम को पर्याप्त जल पिएं और समय पर विश्राम करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

दक्षिण दिशा में दिशा शूल होने से दक्षिण दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल में कोई जोखिम भरा काम न करें. गुरुवार और प्रदोष के संयोग में शाम को शिवलिंग पर कच्चा दूध व पीले पुष्प अर्पित करें. साथ ही भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू चढ़ाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को चने की दाल या केले भेंट करें.

लकी कलर: पीला और केसरिया

लकी नंबर: 3

मकर राशि दैनिक राशिफल: 24 सितंबर 2026 (गुरुवार)

गुरुवार आपके लिए वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने और परिवार में अपना प्रभाव बढ़ाने का दिन है. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 11:20:01 तक रहेगी. आज गुरु प्रदोष व्रत का भी अत्यंत पावन पर्व है. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दूसरे भाव (कुंभ राशि - धन, वाणी, कुटुंब और संचित पूंजी का घर) में संचरण करेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 10:35:48 तक धनिष्ठा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र रहेगा. दोपहर बाद 03:54:30 तक धृति योग और उसके उपरांत शूल योग प्रभावी होगा. करण में सुबह 11:11:06 तक कौलव व रात 11:20:01 तक तैतिल सक्रिय रहेगा. दूसरे भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी वाणी में गंभीरता लाएगा और संचित धन को बढ़ाने में सहायक रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपकी व्यावहारिक सोच और सटीक सुझावों को सहकर्मी बहुत ध्यान से सुनेंगे. नवम भावस्थ बुध और सूर्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संपर्कों को मजबूती प्रदान करेंगे. किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में आपके प्रस्तुत आंकड़े सराहे जाएंगे. बैंकिंग, वित्त, लेखा, परामर्श और सरकारी परियोजनाओं से जुड़े जातकों के लिए दिन विशेष फलदायी रहेगा. कारोबारी वर्ग आज पुराने ग्राहकों से पेमेंट वसूली और बिलिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने पर ध्यान दें. किसी नई व्यापारिक डील की रूपरेखा आज तय हो सकती है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन राहत और बचत को बढ़ाने वाला रहेगा. पूर्व में किए गए किसी निवेश या अटके हुए धन की प्राप्ति संभव है. गुरु प्रदोष के उपलक्ष्य में सात्विक कार्यों या धार्मिक अनुष्ठान पर कुछ धन का सदुपयोग होगा. किसी भी आवश्यक समझौते पर हस्ताक्षर के लिए सुबह 11:48:54 से दोपहर 12:37:17 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस अवधि में किसी भी अज्ञात व्यक्ति को उधारी देने या नए जोखिम भरे निवेश से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आत्मीयता और शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा. परिवार के बुजुर्गों का मार्गदर्शन किसी घरेलू मसले को सुलझाने में बहुत मददगार साबित होगा. शाम के समय परिजनों के साथ मिलकर किसी आध्यात्मिक चर्चा या देवदर्शन का विचार बन सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोगात्मक रुख मानसिक सुकून देगा. दोनों मिलकर घरेलू प्राथमिकताओं को तय करेंगे. लव लाइफ में साथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखें. विचारों के आदान-प्रदान से रिश्ते में भरोसा और अधिक मजबूत होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी सहज बीतेगा. मानसिक स्तर पर भी स्थिरता बनी रहेगी. हालांकि अधिक समय तक बैठे रहने से गले या गर्दन के पिछले हिस्से में हल्का तनाव आ सकता है. कार्य के बीच में हल्का विराम लें और गर्दन का हल्का व्यायाम करें. अत्यधिक तीखे या तैलीय भोजन से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल ग्रहण करते रहें. रात को समय पर विश्राम करने की आदत बनाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

दक्षिण दिशा में दिशा शूल होने से दक्षिण दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल में कोई बड़ा रिस्क न लें. गुरुवार और प्रदोष के संयोग में शाम को शिवलिंग पर कच्चा दूध व गंगाजल अर्पित करें. साथ ही भगवान विष्णु को पीले पुष्प व तुलसी दल चढ़ाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें. किसी जरूरतमंद को चने की दाल या पीले फल दान करें.

लकी कलर: गहरा नीला और हल्का पीला

लकी नंबर: 8

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 24 सितंबर 2026 (गुरुवार)

गुरुवार आपके लिए व्यक्तिगत ऊर्जा में निखार और नई प्राथमिकताओं को तय करने का दिन है. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 11:20:01 तक प्रभावी रहेगी. आज गुरु प्रदोष व्रत का भी अत्यंत शुभ संयोग है. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि (लग्न भाव - कुंभ राशि) में संचरण करेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 10:35:48 तक धनिष्ठा रहेगा, इसके उपरांत शतभिषा नक्षत्र प्रभावी होगा. दोपहर बाद 03:54:30 तक धृति योग और उसके बाद शूल योग सक्रिय होगा. करण में सुबह 11:11:06 तक कौलव व रात 11:20:01 तक तैतिल रहेगा. अपनी ही राशि में चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को नई धार देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपकी नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली से सहकर्मी काफी प्रभावित होंगे. अष्टम भाव में स्थित बुध और सूर्य शोध व विश्लेषण से जुड़े कार्यों में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे. किसी पेंडिंग प्रोजेक्ट की कमान आप खुद आगे बढ़कर संभालेंगे. आईटी, रिसर्च, इनोवेशन, मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों के लिए दिन विशेष परिणामदायी रहेगा. कारोबारी वर्ग आज अपनी कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीकों को जोड़ने का विचार बनाएं. क्लाइंट्स के साथ सीधे संवाद से नई डील फाइनल हो सकती है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन संतुलन और आत्मनिर्भरता का रहेगा. पूर्व में की गई मेहनत से लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. गुरु प्रदोष के उपलक्ष्य में पूजा-अर्चना या धर्मार्थ कार्यों में कुछ धन का सदुपयोग होगा. आवश्यक वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए सुबह 11:48:54 से दोपहर 12:37:17 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम समय रहेगा. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में किसी भी प्रकार के रिस्की निवेश या सट्टेबाजी से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आपकी उपस्थिति और विचारों को पूरा आदर मिलेगा. परिजनों के साथ बैठकर भविष्य की किसी बड़ी योजना पर सार्थक चर्चा हो सकती है. शाम के समय परिवार के साथ किसी मंदिर जाने या सत्संग का कार्यक्रम बन सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत सहज और गहरा रहेगा. दोनों मिलकर पारिवारिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर बातचीत करें. आपसी समझदारी से संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आज आप खुद को काफी सक्रिय और तरोताजा महसूस करेंगे. मानसिक स्तर पर भी एकाग्रता और शांति बनी रहेगी. हालांकि दिनभर की भागदौड़ से सिर में हल्का भारीपन या पिंडलियों में तनाव आ सकता है. कार्य के बीच में हल्का विराम लें और गहरी सांसों का अभ्यास करें. खान-पान में सात्विक और ताजा आहार ही ग्रहण करें. शाम को पर्याप्त जल पिएं और समय पर विश्राम करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

दक्षिण दिशा में दिशा शूल होने से दक्षिण दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल में कोई नया जोखिम भरा काम हाथ में न लें. गुरुवार और प्रदोष के संयोग में शाम को शिवलिंग पर कच्चा दूध व काले तिल मिश्रित जल अर्पित करें. साथ ही भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल भेंट करें.

लकी कलर: आसमानी और हल्का पीला

लकी नंबर: 8

मीन राशि दैनिक राशिफल: 24 सितंबर 2026 (गुरुवार)

गुरुवार आपके लिए बाहरी संपर्कों को संभालने और आंतरिक शांति की तलाश करने का दिन है. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 11:20:01 तक रहेगी. आज गुरु प्रदोष व्रत का भी पावन अवसर है. गोचर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से बारहवें भाव (कुंभ राशि - व्यय, दूरस्थ स्थान और आत्ममंथन का घर) में गतिमान रहेंगे. नक्षत्र की स्थिति देखें तो सुबह 10:35:48 तक धनिष्ठा रहेगा, इसके उपरांत शतभिषा नक्षत्र प्रभावी होगा. दोपहर बाद 03:54:30 तक धृति योग और उसके उपरांत शूल योग का असर रहेगा. करण में सुबह 11:11:06 तक कौलव व रात 11:20:01 तक तैतिल सक्रिय रहेगा. द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर आपको फिजूलखर्ची और व्यर्थ की भागदौड़ से बचने की सलाह देता है.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज बैक-एंड कार्यों और पेंडिंग ईमेल्स को निपटाने पर ध्यान केंद्रित करें. सातवें भाव में बैठे सूर्य और बुध की उपस्थिति साझेदारों के साथ तालमेल को संतुलित रखेगी. ऑफिस की किसी भी आंतरिक गुटबाजी से खुद को पूरी तरह दूर रखें. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनियों, लीगल फर्म्स और अस्पताल से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन अनुकूल रहेगा. कारोबारी वर्ग आज टैक्स और पुराने बिलों के निपटारे को प्राथमिकता दें. दूर के शहरों या विदेशी क्लाइंट्स से कोई नया पत्राचार शुरू हो सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज बजट बनाकर चलना ही समझदारी होगी. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, दवाइयों या अचानक किसी यात्रा पर कुछ धन व्यय हो सकता है. गुरु प्रदोष के उपलक्ष्य में सात्विक दान या परोपकारी कार्यों पर किया गया खर्च मन को शांति देगा. किसी भी आवश्यक समझौते पर हस्ताक्षर के लिए सुबह 11:48:54 से दोपहर 12:37:17 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में किसी भी प्रकार के रिस्की निवेश या अनजान ऑनलाइन लेनदेन से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आज शांत और धैर्यपूर्ण माहौल बनाए रखना बेहतर रहेगा. परिजनों की किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. शाम के समय घर में पूजा-पाठ या दीप प्रज्वलन से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की थकान और उनकी भावनाओं का सम्मान करें. शांत संवाद से कई घरेलू उलझनें अपने आप सुलझ जाएंगी. लव लाइफ में साथी के साथ अनावश्यक बहस से बचें. एक-दूसरे को स्पेस देना रिश्ते में मधुरता बनाए रखेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

हेल्थ के मोर्चे पर आज आंखों में थकान, अनिद्रा या पैरों के तलवों में हल्की जलन की शिकायत हो सकती है. लगातार मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर समय बिताने से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल ग्रहण करते रहें. हल्का, ताजा और सुपाच्य भोजन ही लें. शाम के समय कुछ देर शांत बैठकर ध्यान लगाने से मानसिक भारीपन दूर होगा. रात को समय पर सोने की आदत बनाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

दक्षिण दिशा में दिशा शूल होने से दक्षिण दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 01:43:50 से 03:14:34 तक राहुकाल में कोई नया रिस्की कार्य शुरू न करें. गुरुवार और प्रदोष के संयोग में शाम को शिवलिंग पर कच्चा दूध व केसर मिश्रित जल अर्पित करें. साथ ही भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या सात्विक अन्न दान करें.

लकी कलर: पीला और सुनहरा

लकी नंबर: 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.