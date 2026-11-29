मेष राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में बढ़े हुए कार्यभार को समय प्रबंधन के साथ पूरा करना होगा और सहकर्मियों के सहयोग से अधूरे प्रोजेक्ट्स निपटेंगे; व्यापारियों के लिए नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे. पुराने निवेश या बकाया भुगतान से आर्थिक राहत मिलेगी, बस उत्साह में आकर अनावश्यक खरीदारी से बचें और बचत पर ध्यान दें. परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा और भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा, वाणी में विनम्रता रखें. अधिक भागदौड़ से थकान या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं और बुजुर्गों के जोड़ों के दर्द का ध्यान रखें. प्रेम संबंधों में पुरानी गलतफहमी दूर होगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग लैवेंडर है. सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और गेहूं या गुड़ दान करें.