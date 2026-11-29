मेष राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में बढ़े हुए कार्यभार को समय प्रबंधन के साथ पूरा करना होगा और सहकर्मियों के सहयोग से अधूरे प्रोजेक्ट्स निपटेंगे; व्यापारियों के लिए नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे. पुराने निवेश या बकाया भुगतान से आर्थिक राहत मिलेगी, बस उत्साह में आकर अनावश्यक खरीदारी से बचें और बचत पर ध्यान दें. परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा और भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा, वाणी में विनम्रता रखें. अधिक भागदौड़ से थकान या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं और बुजुर्गों के जोड़ों के दर्द का ध्यान रखें. प्रेम संबंधों में पुरानी गलतफहमी दूर होगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग लैवेंडर है. सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और गेहूं या गुड़ दान करें.
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वृषभ राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, टीम के साथ तालमेल बनाकर चलें; व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से संपर्क मजबूत करने और किसी परिचित से उपयोगी जानकारी मिलने का लाभ होगा. घरेलू सुविधाओं पर खर्च हो सकता है, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से बजट बनाएं और बिना पूरी जानकारी निवेश न करें. परिवार में पुराने काम पूरे होंगे और परिजनों की भावनाओं का सम्मान करने से रिश्ते मजबूत होंगे. लंबे समय तक बैठकर काम करने से बचें और हल्की सैर अपनाएं. लव लाइफ में भरोसा बढ़ेगा और अविवाहितों की किसी दिलचस्प व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग सफेद है. सूर्य देव को जल अर्पित करें और चावल या सफेद वस्त्र दान करें.
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मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए आज बातचीत के जरिए नए रास्ते खुलेंगे और किसी पुराने संपर्क से काम का प्रस्ताव मिल सकता है; नौकरीपेशा लोग एक साथ कई काम शुरू करने के बजाय प्राथमिकताओं पर ध्यान दें. छोटे आर्थिक अवसर सामने आएंगे, हालांकि खर्चों की सूची बनाकर चलें और आकर्षक स्कीमों में बिना जांचे पूंजी न लगाएं. घर में चल रहा पुराना तनाव समाप्त होगा और परिवार के साथ लंच या डिनर की योजना बन सकती है. स्क्रीन से समय-समय पर ब्रेक लें, बच्चों के गले व बड़ों के रक्तचाप का ध्यान रखें. प्रेम जीवन में पुरानी शिकायतें दोहराने के बजाय समाधान पर बात करें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पन्ना हरा है. किसी विद्यार्थी को लेखन सामग्री भेंट करें.
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कर्क राशि के व्यापारियों को आज पुराने कामों की समीक्षा करनी चाहिए और भरोसेमंद ग्राहकों से बातचीत कर आगे की योजना बनानी चाहिए; नौकरीपेशा लोग सहकर्मियों से तालमेल रखें और दूसरों पर अनावश्यक दबाव न डालें. परिवार से जुड़ी जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए महीने की शुरुआत से ही बजट बनाएं और छोटी बचत पर ध्यान दें. घर के पुराने विषयों पर बातचीत से मन की उलझन दूर होगी, पर दूसरों की हर परेशानी अपने सिर न लें. भावनात्मक तनाव कम करने हेतु पर्याप्त नींद लें और समय पर भोजन करें. दांपत्य जीवन में पुराना मनमुटाव दूर करने की पहल सफल रहेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग मोती जैसा सफेद है. शिवजी का स्मरण करें और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें.
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सिंह राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है और मेहनत को पहचान मिलेगी; व्यापारियों को अपने काम को नए लोगों तक पहुंचाने और पुराने ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने का लाभ होगा. किसी अतिरिक्त आय या पुराने भुगतान से आर्थिक राहत मिलेगी, बस बड़े खर्च से पहले बजट बना लें. परिवार में आपकी सक्रिय भूमिका रहेगी और आपकी राय को महत्व मिलेगा, पर सभी की बात सुनना भी जरूरी है. लगातार सक्रिय रहने से थकान हो सकती है, पर्याप्त आराम करें. प्रेम संबंधों में अपनी उपलब्धियां साझा करें और साथी के प्रयासों की सराहना करें. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सुनहरा पीला है. उगते सूर्य को जल अर्पित करें.
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कन्या राशि के व्यापारियों के लिए आज हिसाब-किताब और पुराने कार्यों को व्यवस्थित करने का उत्तम दिन है; नौकरीपेशा लोग रिपोर्ट और दस्तावेजों की भली-भांति जांच कर आगे बढ़ें और अति-पूर्णता के चक्कर में समय न गंवाएं. नियमित खर्चों की समीक्षा करें, गैर-ज़रूरी खरीदारी टालें और बचत की छोटी शुरुआत करें. परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा और लंबे समय से रूठे रिश्तेदारों से बातचीत शुरू हो सकती है; हर बात में कमी निकालने से बचें. काम के दबाव से होने वाली मानसिक थकान को कम करने के लिए पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में आलोचना करने से बचें. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग हल्का हरा है. सूर्य देव को जल चढ़ाएं और जरूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ाई की सामग्री दें.
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तुला राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में टीमवर्क और संतुलित सोच से प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी; व्यापार में साझेदारी से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे और नए ग्राहक जुड़ने के योग हैं, बस निर्णय लेने में अनावश्यक देरी न करें. घर की सजावट या व्यक्तिगत जरूरतों पर खर्च संभव है, इसलिए बजट से बाहर जाने से बचें. परिवार में तालमेल बनाए रखने में आपकी भूमिका अहम रहेगी और मित्रों से उपयोगी सुझाव मिलेंगे. दिनभर की व्यस्तता से होने वाली थकान दूर करने के लिए हल्की सैर और संतुलित खानपान अपनाएं. प्रेम जीवन में सम्मान बढ़ेगा और अविवाहितों को सोशल मीडिया से नया परिचय मिल सकता है. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग ऑलिव ग्रीन है. जरूरतमंद को फल या भोजन दान करें.
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वृश्चिक राशि के व्यापारियों को आज पुराने लेन-देन और अधूरे कार्यों पर ध्यान देना चाहिए तथा प्रतिस्पर्धा के बजाय काम की गुणवत्ता सुधारनी चाहिए; नौकरीपेशा लोग ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें और संदेह होने पर सीधे जानकारी प्राप्त करें. कम समय में अधिक मुनाफे के वादों वाली योजनाओं से बचें और आगामी बड़े खर्चों को देखते हुए बचत शुरू करें. परिवार में किसी गंभीर विषय पर चर्चा होगी, भावनाओं में बहकर कठोर निर्णय न लें. अधिक सोचने से थकान और निम्न रक्तचाप की शिकायत हो सकती है, बुजुर्ग ठंड से बचें. प्रेम जीवन में पारदर्शिता रखने से पुरानी गलतफहमी दूर होगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गहरा लाल है. सूर्य देव को जल अर्पित करें और गुड़ या गेहूं दान करें.
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धनु राशि के नए कारोबारियों को आज कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है और छोटे व्यापारियों को सामान्य लाभ होगा; नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में ओवरटाइम करना पड़ सकता है. खर्च करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि निकट भविष्य में कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है; निवेश की योजना बनाकर चलें. किसी उलझन में बाहरी लोगों के बजाय माता-पिता या बड़े भाई-बहन की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. पेट संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए खूब पानी पिएं और बाहर के खाने से परहेज करें; युवा महिलाएं अंदरूनी सेहत का ध्यान रखें. लव लाइफ में वाणी पर नियंत्रण रखें ताकि नोकझोंक न हो. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग पर्पल है. सूर्य देव को जल अर्पित करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें.
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मकर राशि के व्यापारियों के लिए आज पुराने कार्यों को व्यवस्थित करने और भविष्य की योजना बनाने का अनुकूल समय है; नौकरीपेशा लोग अधूरे कार्यों की सूची बनाकर उन्हें निपटाएं और नई योजना पर बढ़ने से पहले खर्च व समय का अनुमान लगा लें. आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बजट का पालन करें और अनावश्यक कर्ज लेने से बचें. परिवार के अनुभवी सदस्यों की सलाह उपयोगी सिद्ध होगी और घरेलू जिम्मेदारियों को मिलकर पूरा करने से तनाव कम होगा. लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से शरीर में अकड़न हो सकती है, पर्याप्त नींद लें. जीवनसाथी के साथ जिम्मेदारियां साझा करने से अपनापन बढ़ेगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग भूरा है. किसी बुजुर्ग या जरूरतमंद की सहायता करें.
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कुंभ राशि के नौकरीपेशा जातकों के लिए आज पदोन्नति के शुभ योग बन रहे हैं और कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने का लाभ मिलेगा; व्यापारियों को वरिष्ठों की सलाह से भविष्य की योजनाओं को नई दिशा मिलेगी. घरेलू जरूरतों पर खर्च संभव है, अतः बजट बनाकर चलें और अनावश्यक कर्ज न लें. व्यस्तता के बीच परिवार को समय दें, आज किसी दूर के रिश्तेदार का घर में आगमन हो सकता है. ठंड के कारण शरीर में दर्द या अकड़न महसूस हो सकती है, संतुलित भोजन और नियमित नींद का ध्यान रखें. प्रेम संबंधों में भावनाएं साझा करने से नजदीकियां बढ़ेंगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग भूरा है. सूर्य देव को जल अर्पित करें और गेहूं या गुड़ दान करें.
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मीन राशि के व्यापारियों को पिता के सहयोग से लाभ मिलेगा और आने वाले दिनों में नई डील साइन करने के लिए तैयार रहना होगा; नौकरीपेशा लोग कार्यभार के बीच अपनी क्षमताओं को प्रमुखता से प्रस्तुत करें. निजी या घरेलू जरूरतों पर खर्च हो सकता है, इसलिए किसी को उधार देने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन जरूर करें और बचत बनाए रखें. परिवार के साथ जरूरी मुद्दों पर चर्चा होगी और बच्चों के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा. बदलते मौसम में ठंड से बचें और मधुमेह रोगी विशेष सावधानी रखें. प्रेम जीवन में भावनात्मक समझ गहरी होगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग हल्का नीला है. जरूरतमंद को चने की दाल या भोजन दान करें.