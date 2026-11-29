Kal Ka Rashifal, 30 November 2026: सोमवार, 30 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और अत्यंत दुर्लभ व शुभकारी गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग, ऐन्द्र योग के संयोग के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल पूरे दिन मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी तिथि प्रभावी रहेगी. वहीं सुबह 09:42 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात मघा नक्षत्र शुरू होगा.

चंद्रमा सुबह 09:42 बजे तक कर्क राशि में रहेंगे और उसके बाद सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां केतु के साथ युति होने से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी निर्मित होगा. हालांकि ग्रहों की शुभ स्थितियों से कल गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग, ऐन्द्र योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग तथा मेष, कर्क, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए मालव्य योग का विशेष साथ मिलेगा. ध्यान रहे कि सूर्योदय से दोपहर 12:55 बजे तक मृत्युलोक की भद्रा भी प्रभावी रहेगी.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 30 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (30 नवंबर 2026, सोमवार)

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष सप्तमी (पूरे दिन)

मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष सप्तमी (पूरे दिन) नक्षत्र: आश्लेषा नक्षत्र (सुबह 09:42 बजे तक), तत्पश्चात मघा

आश्लेषा नक्षत्र (सुबह 09:42 बजे तक), तत्पश्चात मघा चन्द्र राशि: कर्क राशि (सुबह 09:42 बजे तक), तत्पश्चात सिंह राशि (चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष)

कर्क राशि (सुबह 09:42 बजे तक), तत्पश्चात सिंह राशि (चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष) शुभ योग: गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग, ऐन्द्र योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग)

गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग, ऐन्द्र योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग) शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक भद्रा: सूर्योदय से दोपहर 12:55 बजे तक (मृत्युलोक की भद्रा)

सूर्योदय से दोपहर 12:55 बजे तक (मृत्युलोक की भद्रा) दिशाशूल: पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष कल का राशिफल 30 नवंबर 2026

सकारात्मक सोच रखने से खुशी महसूस होगी. अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है और दिनचर्या थोड़ी अस्त-व्यस्त रह सकती है. पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखें. शांत रहने का प्रयास करें और क्रोध से बचें. दूसरों से बात करते समय निष्पक्ष रहें. किसी मित्र की मदद से धन कमाने के नए रास्ते मिल सकते हैं और आमदनी बढ़ेगी. माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा.

वृषभ कल का राशिफल 30 नवंबर 2026

मन में आत्मविश्वास और चिंता दोनों भाव रह सकते हैं. पारिवारिक समस्याओं के कारण थोड़ा परेशान हो सकते हैं. सेहत का ख्याल रखें. खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. नकारात्मक विचारों से दूर रहें. पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा. नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. अनावश्यक चिंता से बचें.

मिथुन कल का राशिफल 30 नवंबर 2026

अकारण क्रोध और वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है, संयम रखें. किसी मित्र की सहायता से आय के नए साधन बन सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मानसिक शांति के बावजूद अधिक खर्च चिंता का कारण बन सकते हैं. स्वभाव में चिड़चिड़ापन रह सकता है. वाहन के रखरखाव पर खर्च बढ़ सकता है. शिक्षा के कार्यों में कुछ रुकावट आ सकती है, फिर भी मन प्रसन्न रहेगा.

कर्क कल का राशिफल 30 नवंबर 2026

व्यवहार में संयम रखें और अनावश्यक क्रोध से बचें. शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलेगी. कार्यस्थल या नौकरी में बदलाव के योग हैं, जिसमें अधिक मेहनत करनी होगी. धार्मिक कार्यों के प्रति आस्था बढ़ेगी. अतीत से जुड़ा कोई व्यक्ति संपर्क कर सकता है. खान-पान पर ध्यान रहेगा और वस्त्र का उपहार मिल सकता है. खर्च बढ़ेंगे, लेकिन जीवनसाथी का स्वास्थ्य बेहतर होगा.

सिंह कल का राशिफल 30 नवंबर 2026

मन प्रसन्न रहेगा और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और परिजनों के साथ धार्मिक कार्य संपन्न हो सकते हैं. धैर्य बनाए रखें. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रह सकती है. निराशा और असंतोष से तनाव न पालें. कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन मित्रों का सहयोग मिलेगा. शैक्षिक प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी.

कन्या कल का राशिफल 30 नवंबर 2026

आत्मविश्वास भरपूर रहेगा और कार्यों में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे और आय में वृद्धि होगी. अति उत्साही होने से बचें. संगीत और कला में रुचि बढ़ेगी. नौकरी या स्थान परिवर्तन की संभावना है. सेहत के प्रति सचेत रहें. निवेश के लिए अवसर उपलब्ध रहेंगे. भाइयों के बीच मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, सावधानी बरतें.

तुला कल का राशिफल 30 नवंबर 2026

क्रोध की अधिकता रह सकती है, नियंत्रण रखें. पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. किसी मित्र के सहयोग से व्यवसाय में बदलाव आ सकता है. मेहनत अधिक रहेगी, जिससे धन लाभ भी बढ़ेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और भौतिक सुखों का आनंद लेंगे. पारिवारिक छुट्टियों के लिए समय उपयुक्त है. कार्यक्षेत्र में अधिकारियों के नजरिए में भिन्नता रह सकती है.

वृश्चिक कल का राशिफल 30 नवंबर 2026

मन में आशा और निराशा के भाव रह सकते हैं. वाणी में मधुरता बनाए रखें. किसी मित्र की सहायता से व्यावसायिक अवसर मिल सकते हैं और आय में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. व्यापार में कुछ जटिलताएं आ सकती हैं, लेकिन भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. लाभ के अवसर बढ़ेंगे और संपत्ति में निवेश कर सकते हैं. रिश्तों में मधुरता आएगी.

धनु कल का राशिफल 30 नवंबर 2026

मन शांत और संतुष्ट रहेगा. संतान सुख में वृद्धि होगी और परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा, हालांकि खर्च बढ़ सकते हैं. आत्मविश्वास अधिक रहेगा, लेकिन स्वभाव में जिद से बचें. जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है. खान-पान में सावधानी बरतें, पेट संबंधी विकार हो सकता है. किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है.

मकर कल का राशिफल 30 नवंबर 2026

संगीत और कला के प्रति रुझान बढ़ेगा. धार्मिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी और परिवार के साथ किसी पूजा स्थल पर जा सकते हैं. जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. भाइयों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. मानसिक शांति बनी रहेगी, हालांकि आत्मविश्वास में कुछ कमी महसूस हो सकती है. किसी मित्र के सहयोग से धन लाभ होने के योग हैं.

कुंभ कल का राशिफल 30 नवंबर 2026

आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे और मन प्रसन्न रहेगा. व्यापार में कुछ परेशानियां आ सकती हैं और अधिक मेहनत करनी होगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, हालांकि खर्च बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन लाभप्रदता बढ़ेगी और लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं.

मीन कल का राशिफल 30 नवंबर 2026

पढ़ाई-लिखाई में रुचि बढ़ेगी और शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे. वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी. बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. किसी पुराने मित्र का आगमन हो सकता है. धैर्य बनाए रखें और सेहत का ख्याल रखें. मन में शांति और प्रसन्नता रहेगी. माता का सानिध्य व सहयोग मिलेगा. सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और किसी संपत्ति से धन लाभ का जरिया बन सकता है.

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