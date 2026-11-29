Weekly Tarot Rashifal 30 November to 5 December 2026: नवंबर महीने की विदाई और दिसंबर महीने के आगमन का यह सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए करियर में बड़े मोड़, अचानक धन लाभ, पारिवारिक तालमेल और आर्थिक व स्वास्थ्य सतर्कता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आने वाले 7 दिनों में टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या नए बदलाव लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

इस सप्ताह मीन राशि के करियर को नया मोड़ देने वाला बड़ा अवसर मिलेगा तथा कन्या राशि को अचानक धन लाभ व तुला को प्रतिभा के लिए प्रशंसा मिलेगी, वहीं मेष राशि के लोगों को करीबी मित्र के धोखे से बचने और वृश्चिक राशि वालों को उग्र स्वभाव व पार्टनर से मतभेद टालने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का यह सप्ताह कैसा बीतेगा.

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए सप्ताह थोड़ा परेशानी वाला रहेगा. आपकी उपस्थिति और निर्णय क्षमता उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करेगी. जिससे मन में बेचैनी या असंतोष जन्म लेगा. किसी करीबी मित्र के द्वारा धोखे की आशंका भी है, इसलिए अतिविश्वास से बचें. निर्णय लेते समय सतर्कता और संयम बनाए रखें.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों के लिए सप्ताह प्रति आपका दृष्टिकोण अधिक व्यवहारिक बनने की तरफ रहेगा. स्वास्थ्य और अपनी आर्थिक स्थिति दोनों में सुधार होने के योग हैं. हो सकता है कि इस हफ्ते आपके कामकाज से जुड़े कार्यों को पूरा करने में आपको थोड़ी देरी हो सकती है. कुछ परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर होंगी ऐसे में संघर्ष करने के बजाय समायोजन बुद्धिमानी होगी. धैर्य और व्यवहारिक सोच आपको जमकर सराहना देगी.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण काम करने होंगे. आज आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर परिवार से जुड़े गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे. आपको तनाव के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. इस सप्ताह के उत्तरार्ध में चीजें सुधरेंगी. साथ ही आपको मानसिक रूप से काफी राहत मिलेगी. धैर्य और शांत स्वभाव ही आपकी प्रगति का मार्ग बनाएंगे.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के लिए दिसंबर का पहला सप्ताह उदास निराशा महसूस हो सकती है. प्रयासों के बावजूद कोई विशेष प्रगति नज़र नहीं आएगी. आसपास के लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहें. आपको सलाह है कि अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना बेहद आवश्यक है. किसी भी आर्थिक सौदे या बड़े निर्णय के समय धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी न करें.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के लोगों के लिए दिसंबर का पहले सप्ताह रिश्तों को लेकर थोड़ी उलधन पैदा कर सकता है. आपके संबंधों में भ्रम और तनाव की स्थिति रह सकती है. इस सप्ताह दूसरों की समस्याओं में हस्तक्षेप करने के बजाय अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए. अनावश्यक तनाव से दूर रहकर ही आप बेहतर परिणाम पा सकेंगे.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को अचानक ही लाभ के साथ कई सुनहरे अवसर मिलने वाले हैं. आज आपके अंदर जोखिम लेने की इच्छा प्रबल हो सकती है. हालांकि, आज आप अपनी लक्ष्य को लेकर कुछ गंभीर नहीं रहेंगे. आपको अपने जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे पारिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. घरेलू खुशियां आपके मन को शांत रखेंगी.

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों के लिए सप्ताह विशेष रूप से बेहद ही अच्छा साबित होने वाला है. आपको अपनी प्रतिभा के लिए प्रशंसा और सुर्खियां मिल सकती हैं कार्यक्षेत्र में भी आप प्रगति और संतोष का अनुभव करेंगे. परिवार और मित्रों के साथ सुखद वातावरण में समय बिताने से मन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता आएगी.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों का स्वभाव इस हफ्ते काफी उग्र रह सकता है. संवेदनशील दोनों बढ़ सकते हैं. जिसके चलते उदासी या असंतोष महसूस होगा. आपको सलाह है कि इस हफ्ते अनावश्यक खर्चों से बचें. जीवनसाथी या व्यावसायिक साझेदार के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. इसलिए शांत और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएं. घर परिवार में कोशिश करें की आप संतुलन बनाकर काम करें.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि, आपको घर और करियर दोनों ही जगहों सभी लोगों को पूरा सहयोग मिलेगा. कार्यस्थल पर नए अवसरों में सफलता संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, विशेषकर खान-पान पर ध्यान दें. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें. मानसिक शांति के लिए गुरुवार का व्रत लाभदायक रहेगा.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा. इस हफ्ते आपको अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी. ऐसे में जनसंपर्क मजबूत करना महत्वपूर्ण रहेगा. कुछ जटिल परिस्थितियां सामने आएंगी जिन्हें हल करने में आपका प्रभाव कम पड़ सकता है. इसलिए किसी भी कार्य में शॉर्टकट अपनाने की बजाय सुरक्षित और व्यवस्थित मार्ग चुनें. धैर्य धीरे-धीरे स्थितियों को संभाल लेगा.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों के लिए सप्ताह नए कार्यों और योजनाओं में काफी व्यस्त रहने वाले हैं. किसी संबंधी की अस्वस्थता या अपनी सेहत में उतार-चढ़ाव आपको चिंतित कर सकता है. शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी. साथ ही विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए कुछ अच्छी नहीं रहेगा.

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों के लिए सप्ताह अत्यंत लाभकारी रहने वाला है. कोई बड़ा अवसर आपकी राह देख रहा है जो आपके करियर को नया मोड़ दे सकता है. कार्यक्षेत्र में विशेष लाभ और नए अवसर दोनों मिल सकते हैं. प्रियजनों से संपर्क बनाए रखें, इससे संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी. पारिवारिक वातावरण प्रेम, सहयोग और आनंद से भरा रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.