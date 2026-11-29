Aaj Ka Kanya Rashifal 29 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (आय, लाभ, प्रॉफिट, पैतृक व्यवसाय लाभ, इच्छापूर्ति व उपलब्धियों का स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. साथ ही ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है, जिसके प्रभाव से आज आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के प्रयासों में पूरी तरह सफल होंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 November 2026)

दिनांक: 29 नवंबर 2026, रविवार

29 नवंबर 2026, रविवार तिथि: पूरे दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: सुबह 11:00 बजे तक पुष्य नक्षत्र, तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा

सुबह 11:00 बजे तक पुष्य नक्षत्र, तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कर्क राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, कड़े फैसले और पुश्तैनी संपत्ति लाभ (Business Profit & Ancestral Share)

ब्रह्म व सर्वार्थसिद्धि योग में लेंगे कड़े व्यापारिक डिसीजन, एडवर्टाइजमेंट पर दें ध्यान: ब्रह्म और सर्वार्थसिद्धि योग बनने से आज बिजनेस में कुछ कड़े और बहुत जरूरी डिसीजन आप ले सकते हैं. आज आप कस्टमर से कॉन्टैक्ट बढ़ाने के साथ ही एडवर्टाइजमेंट (विज्ञापन) पर भी विशेष ध्यान दें—क्योंकि बाजार का नियम है कि "जो दिखता है वही बिकता है".

पुश्तैनी बिजनेस में हिस्सा मिलने से सुधरेगी आर्थिक स्थिति: एंसेस्ट्रल बिजनेस (Ancestral Business) में से आपका हिस्सा मिलने से आर्थिक स्थिति भी बेहद सुदृढ़ होगी, जिससे आनंद और सुकून के साथ जीवन जीने का अवसर मिलेगा.

2. करियर, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट और आशावादी दृष्टिकोण (Career Optimism & Focus)

लाइफ पार्टनर के सपोर्ट से समय पर पूरे होंगे ऑफिस के काम: आपके कार्य में आज लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) का भरपूर सपोर्ट आपकी चिंताओं को कम करेगा, जिससे ऑफिस में आपके सभी कार्य समय पर कंप्लीट होंगे.

आशावादी दृष्टिकोण दिलाएगा सफलता, काम पर केंद्रित रहेंगे एम्प्लॉई: वर्कस्पेस पर आज आपका दृष्टिकोण बहुत आशावादी है और ऐसा लगता है कि आप इस समय कोई बुरा निर्णय नहीं ले सकते. एंप्लॉयड पर्सन (Employed Persons) अपने कार्य पर पूरी तरह केंद्रित कर पाने में सफल होंगे.

3. पारिवारिक सुख, प्रेम संबंध, छात्र व स्वास्थ्य (Home Comforts, Love & Career Focus)

गृह उपयोगी वस्तुओं में होगी वृद्धि, प्रेम संबंधों में आएगी मजबूती: पारिवारिक जीवन में आज सुख-सुविधाओं और गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी. वहीं, प्रेम संबंधों (Love Life) में एक-दूसरे के लिए समय निकालना आपसी संबंधों में नई मजबूती और मधुरता लाएगा. वैवाहिक जीवन में भी सामंजस्य बना रहेगा.

अपने-अपने फील्ड में ही करियर बनाने का प्रयास करें छात्र व खिलाड़ी: स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्टूडेंट्स (Sports Persons & Students) को भटकने के बजाय अपने-अपने मुख्य फील्ड में ही करियर बनाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए—यही आपको शीर्ष पर ले जाएगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: एकादश भाव में चंद्रमा के शुभ प्रभाव से मानसिक प्रसन्नता और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्लैक (काला)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 4

रविवार विशेष अचूक उपाय: आज रविवार, मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी, सर्वार्थ सिद्धि योग, ब्रह्म योग और एकादश भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण का विधिवत पूजन करें. तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तथा 'आदित्य हृदय स्तोत्र' या 'सूर्य अष्टकम' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को गुड़, गेहूं, हरी मूंग, चावल या काले तिल का दान करें तथा गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं. इससे व्यापारिक लाभ व पुश्तैनी संपत्ति के सुख में वृद्धि होगी, कार्यस्थल पर सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी.

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