Aaj Ka Rashifal: 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए दो अलग-अलग चरणों का प्रभाव लेकर आ रहा है. हिंदू पंचांग के अनुसार आज आश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज का सबसे बड़ा ज्योतिषीय घटनाक्रम दोपहर 03:41 बजे चंद्रमा का वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करना है.

इस गोचर का सीधा असर आपकी दिनचर्या और निर्णयों पर पड़ेगा. दिन के पहले हिस्से में जहां अधिकांश लोगों का ध्यान वित्तीय हिसाब-किताब, जरूरी बातचीत और घरेलू जिम्मेदारियों को सुलझाने में रहेगा, वहीं दोपहर बाद चंद्रमा की चाल बदलते ही कार्यक्षेत्र में गति आएगी और रुके हुए मामलों को आगे बढ़ाने का नया उत्साह मिलेगा.

नौकरीपेशा लोगों के लिए सहकर्मियों का साथ फायदेमंद रहेगा और व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं. आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन काम-धंधे, धन, पारिवारिक जीवन और सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है.

मेष राशि: 2 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी. दोपहर तक चंद्रमा दूसरे भाव में रहेगा, फिर तीसरे भाव में चला जाएगा. इसका मतलब है कि सुबह पैसों और परिवार की बातें सुलझेंगी, और दोपहर बाद आपके काम में तेजी आएगी. जो काम रुक रहे थे, उन्हें आज खुद आगे बढ़कर निपटाएं.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दोपहर से पहले का समय हिसाब-किताब देखने और पुराना बकाया मांगने के लिए बढ़िया है. दोपहर बाद नए आर्डर और ग्राहकों से बातचीत में तेजी आ सकती है. डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट या रोजमर्रा के सामान का काम करने वालों को नए ग्राहक मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोग दफ्तर में अपनी बात साफ रखें. सहकर्मियों के साथ मिलकर चलेंगे तो काम जल्दी निबट जाएगा.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन ठीक-ठाक रहेगा. सुबह के वक्त पुराना फंसा पैसा या कमीशन हाथ आ सकता है. दोपहर बाद भागदौड़ या फोन-इंटरनेट के चक्कर में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके बजट में ही रहेगा. जल्दबाजी में किसी स्कीम में पैसा न लगाएं. अपनी पुरानी बचत पर ही भरोसा रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल शांत रहेगा. सुबह परिवार के साथ जरूरी बातचीत हो सकती है. दोपहर बाद छोटे भाई-बहनों या दोस्तों से मदद मिल सकती है. जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपका बोझ हल्का होगा. लव लाइफ में कोई बात छिपायें नहीं, खुलकर बात करेंगे तो रिश्ता अच्छा रहेगा.

सेहत (Health & Wellness)

मन में उत्साह रहेगा. दिनभर की भागदौड़ से शाम को थोड़ी थकान या गले में खराश महसूस हो सकती है. मौसम बदल रहा है, इसलिए बहुत ठंडा पानी और बाहर का तला-भुना खाना न खाएं. सादा पानी पीते रहें और शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलें.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सुबह नहाने के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करें. माथे पर चंदन का टीका लगाएं. किसी जरूरतमंद को फल या थोड़े चावल दान करें.

वृषभ राशि: 2 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन आपके लिए राहत भरा और अनुकूल रहेगा. दोपहर तक चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेगा, फिर दूसरे भाव में चला जाएगा. सुबह आपका मन शांत रहेगा और फैसले लेने में आसानी होगी. दोपहर बाद आपका ध्यान पैसों और परिवार की जिम्मेदारियों पर ज्यादा रहेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दोपहर से पहले का समय व्यवस्था सुधारने का है. दोपहर बाद ग्राहकों की आवाजाही और बिक्री में तेजी आ सकती है. कपड़े, साज-सज्जा या रोजमर्रा के सामान से जुड़े लोगों को नए आर्डर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के काम की दफ्तर में तारीफ हो सकती है. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और जरूरी फाइलें समय पर पूरी होंगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन अच्छा रहेगा. दोपहर के बाद किसी पुराने काम का रुका हुआ पैसा खाते में आ सकता है. आमदनी ठीक-ठाक रहेगी, लेकिन शाम के समय घरेलू सामान पर थोड़ा खर्च हो सकता है. किसी के कहने पर जल्दबाजी में पैसा न लगाएं. अपनी सुरक्षित बचत पर ही भरोसा रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. दोपहर बाद परिजनों के साथ बैठकर किसी पारिवारिक मसले पर अच्छी बातचीत होगी. जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा और घरेलू जिम्मेदारियां आसानी से बंट जाएंगी. लव लाइफ में साथी के साथ संवाद सहज रखें. एक-दूसरे की बात सुनने से रिश्ता और मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

दिनभर आप खुद को चुस्त महसूस करेंगे. बदलते मौसम को देखते हुए खान-पान का ध्यान रखें. ज्यादा ठंडे पानी और बाहर के गरिष्ठ खाने से परहेज रखें ताकि पेट ठीक रहे. समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना ताजगी देगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सुबह स्नान के बाद मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें. माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद को मौसमी फल या मिश्री दान करें.

मिथुन राशि: 2 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन का पहला हिस्सा थोड़ा संभलकर चलने का रहेगा. दोपहर तक चंद्रमा बारहवें भाव में रहेगा, फिर आपकी ही राशि में आ जाएगा. सुबह के समय फालतू दौड़-भाग से बचें. दोपहर बाद आपका आत्मविश्वास लौटेगा और रुके हुए काम अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दोपहर से पहले का समय स्टॉक और पुराने हिसाब मिलाने का है. दोपहर बाद नए सौदों और ग्राहकों से बातचीत में तेजी आ सकती है. मीडिया, ऑनलाइन काम, राइटिंग या सप्लाई से जुड़े लोगों को दोपहर बाद नए मौके मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोग सुबह दफ्तर में गपशप से दूर रहें. दोपहर बाद आपके काम की तारीफ हो सकती है और जरूरी फाइलें आसानी से निपट जाएंगी.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दोपहर तक हाथ थोड़ा खींचकर रखें. सुबह के वक्त ऑनलाइन खरीदारी या किसी जरूरी काम पर अचानक खर्च हो सकता है. दोपहर बाद नकदी की स्थिति सुधरेगी और कोई अटका हुआ छोटा-मोटा भुगतान मिल सकता है. जल्दबाजी में किसी नई जगह पैसा न लगाएं. जो बचत आपके पास है, उसी को संभालकर रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल दोपहर बाद बहुत हल्का-फुल्का हो जाएगा. सुबह किसी पुरानी बात को तूल न दें. दोपहर बाद परिजनों के साथ बैठकर हंसी-मजाक होगा. जीवनसाथी का सहयोग आपकी चिंताएं कम करेगा. लव लाइफ में अपने मन की बात सीधे और साफ कहें. साथी के साथ बातचीत से रिश्ता और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

सुबह सिर में थोड़ा भारीपन या सुस्ती लग सकती है. दोपहर बाद ताजगी महसूस होगी. लगातार स्क्रीन देखने से बचें ताकि आंखों को आराम मिले. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडा पानी न पिएं. हल्का और ताजा खाना ही खाएं. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना आपके लिए अच्छा रहेगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सुबह नहाने के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करें. माथे पर चंदन का टीका लगाएं. किसी जरूरतमंद को थोड़े हरे फल या मौसमी फल दान करें.

कर्क राशि: 2 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन का पहला हिस्सा आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा. दोपहर तक चंद्रमा ग्यारहवें भाव में रहेगा, फिर बारहवें भाव में चला जाएगा. इसका मतलब है कि सुबह लाभ और काम पूरा करने के अच्छे मौके मिलेंगे. दोपहर बाद थोड़ा संभलकर चलें और गैर-जरूरी भागदौड़ से बचें.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दोपहर से पहले का समय बिक्री बढ़ाने और पुराने सौदे निपटाने का है. थोक व्यापारियों और किराना कारोबारियों को सुबह अच्छा मुनाफा मिल सकता है. दोपहर बाद नए बड़े सौदे करने से बचें और पेंडिंग कागजात पूरे करें. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में सुबह सीनियर्स की तारीफ मिल सकती है. दोपहर बाद अपने काम पर ध्यान दें और किसी की बातों में न आएं.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में सुबह का समय बहुत अनुकूल रहेगा. किसी पुराने काम का रुका हुआ पैसा या अटका हुआ बिल खाते में आ सकता है. दोपहर बाद अचानक किसी जरूरी काम या यात्रा पर खर्च बढ़ सकता है. बजट बनाकर चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी. किसी के बहकावे में आकर जोखिम भरे काम में पैसा बिल्कुल न लगाएं.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में सुबह माहौल बहुत खुशहाल और शांत रहेगा. बड़े भाई-बहनों या वरिष्ठों से अच्छी सलाह मिल सकती है. दोपहर बाद किसी छोटी बात पर बहस करने से बचें. जीवनसाथी का सहयोग आपको संबल देगा. लव लाइफ में साथी की बात को ध्यान से सुनें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी समझ बढ़ेगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप ठीक महसूस करेंगे. दोपहर बाद ज्यादा भागदौड़ की वजह से हल्की थकान या आंखों में भारीपन लग सकता है. बदलते मौसम के असर से बचने के लिए बहुत ठंडा पानी न पिएं. सादा और ताजा खाना खाएं. रात को समय पर सोने की कोशिश करें ताकि शरीर को पूरा आराम मिले.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करें. माथे पर चंदन का टीका लगाएं. किसी जरूरतमंद को थोड़े चावल या मौसमी फल दान करें.

सिंह राशि: 2 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन आपके लिए काम और लाभ दोनों लेकर आया है. दोपहर तक चंद्रमा दसवें भाव में रहेगा, फिर ग्यारहवें भाव में चला जाएगा. सुबह के समय आपका पूरा ध्यान काम निपटाने पर रहेगा. दोपहर बाद मेहनत का अच्छा फल और नए मौके मिल सकते हैं.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सुबह का समय व्यवस्था सुधारने का है. दोपहर बाद बिक्री में अच्छी तेजी आ सकती है. सरकारी काम, सप्लायर नेटवर्क या बड़े सौदों से जुड़े लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. सीनियर्स आपके काम से खुश रहेंगे. टीम के साथियों को साथ लेकर चलेंगे तो काम आसानी से पूरा होगा.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन मजबूत रहेगा. दोपहर बाद किसी पुराने काम का अटका हुआ पैसा मिल सकता है. आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं. घर की जरूरतों पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन आपका बजट नहीं बिगड़ेगा. किसी के कहने पर जल्दबाजी में जोखिम भरे सौदों में पैसा न लगाएं. अपनी बचत को संभालकर रखना ही ठीक रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल शांत और अनुशासित रहेगा. पिता या घर के बड़ों से अच्छी सलाह मिलेगी. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कई उलझनों का हल निकलेगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मन में ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. लगातार बैठकर काम करने से पीठ या गर्दन में हल्का खिंचाव आ सकता है. बीच-बीच में थोड़ा टहल लें. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और तली चीजें न खाएं. दिनभर सादा पानी पीते रहें. शाम को खुली हवा में हल्का टहलना फायदेमंद रहेगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सुबह नहाने के बाद भगवान सूर्य को जल दें और भगवान विष्णु का ध्यान करें. माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद को थोड़े फल या अन्न का दान करें.

कन्या राशि: 2 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा. दोपहर तक चंद्रमा नौवें भाव में रहेगा, फिर दसवें भाव में आ जाएगा. सुबह आपकी सोच सकारात्मक रहेगी और बड़ों की सलाह काम आएगी. दोपहर बाद कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और काम निपटाने में मन लगेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सुबह का समय नई योजनाएं बनाने का है. दोपहर बाद बाजार में ग्राहकों की चहल-पहल बढ़ेगी. हिसाब-किताब, ऑडिटिंग, रिसर्च और कानूनी कामों से जुड़े लोगों को अच्छी सफलता मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी बारीक नजर और समय पर काम पूरा करने की आदत सीनियर्स को पसंद आएगी.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन संभला हुआ रहेगा. दोपहर बाद किसी पुराने काम का अटका हुआ पैसा मिल सकता है. अध्ययन या काम से जुड़े सामान पर सामान्य खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट में ही रहेगा. जल्दबाजी में किसी अनजान स्कीम में पैसा न लगाएं. सुरक्षित बचत पर ही भरोसा बनाए रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत और गरिमामय रहेगा. परिवार के वरिष्ठ लोगों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा और वे घर की जिम्मेदारियों में पूरा साथ देंगे. शाम को साथ बैठकर दिनभर की बातें साझा करने से मन हल्का होगा. लव लाइफ में साथी की बात को धैर्य से सुनें, इससे रिश्ता और मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी तरोताजा महसूस करेंगे. काम की व्यस्तता के चलते खाने का समय न चूकें ताकि पेट ठीक रहे. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडी चीजें और बासी खाना न खाएं. दिनभर सादा पानी पीते रहें. शाम को खुली हवा में हल्का टहलना ताजगी देगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सुबह नहाने के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करें. माथे पर चंदन का टीका लगाएं. किसी जरूरतमंद को थोड़े हरे फल या मौसमी फल दान करें.

तुला राशि: 2 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन का मिजाज दोपहर बाद काफी बदल जाएगा. दोपहर तक चंद्रमा आठवें भाव में रहेगा, फिर नौवें भाव में आ जाएगा. इसका मतलब है कि सुबह किसी बात को लेकर उलझन रह सकती है, लेकिन दोपहर बाद हालात सुधरेंगे और आपका मन काफी हल्का महसूस करेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दोपहर से पहले का समय पुराने बकाए और कागजात दुरुस्त करने का है. दोपहर बाद बाजार में नई बातचीत शुरू हो सकती है. कंसल्टेंसी, डिजाइनिंग, कपड़ों और पार्टनरशिप के काम से जुड़े लोगों को दोपहर बाद अच्छे मौके मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोग सुबह दफ्तर में किसी विवाद में न पड़ें. दोपहर बाद सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और पेंडिंग फाइलें तेजी से आगे बढ़ेंगी.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दोपहर तक हाथ थोड़ा संभालकर चलें. सुबह किसी जरूरी घरेलू मरम्मत या वाहन पर खर्च हो सकता है. दोपहर बाद आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और अटका हुआ कोई छोटा-मोटा भुगतान मिल सकता है. किसी के कहने पर तुरंत भारी मुनाफे वाली स्कीमों में पैसा न लगाएं. अपनी नियमित बचत को ही प्राथमिकता दें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल दोपहर बाद बहुत खुशनुमा हो जाएगा. सुबह पुरानी बातों को तूल देने से बचें. दोपहर बाद परिवार के साथ बैठकर सुकून भरी बातचीत होगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देंगे तो भरोसा और मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

सुबह पेट में भारीपन या हल्की सुस्ती लग सकती है. दोपहर बाद ऊर्जा का स्तर सुधरेगा. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत गरिष्ठ या बासी भोजन न खाएं. दिनभर सादा पानी पीते रहें ताकि शरीर में चुस्ती बनी रहे. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सुबह नहाने के बाद मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें. माथे पर चंदन का टीका लगाएं. किसी जरूरतमंद को थोड़े फल या सफेद मिठाई दान करें.

वृश्चिक राशि: 2 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी. दोपहर तक चंद्रमा सातवें भाव में रहेगा, फिर आठवें भाव में चला जाएगा. सुबह का समय लोगों से तालमेल बिठाने और जरूरी समझौते करने के लिए बहुत अच्छा है. दोपहर बाद थोड़ा संभलकर चलें और अपने काम से काम रखें.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दोपहर से पहले का समय ग्राहकों और साझेदारों से बातचीत निपटाने का है. खुदरा बिक्री और खान-पान के काम में सुबह अच्छी ग्राहकी देखने को मिल सकती है. दोपहर बाद किसी नए सौदे में जल्दबाजी न दिखाएं और पुराने कागजात जांचने पर ध्यान दें. नौकरीपेशा लोग दफ्तर में सुबह के समय अपनी जरूरी प्रस्तुतियां पूरी कर लें. दोपहर बाद ऑफिस की किसी गपशप या राजनीति से दूर रहना ही समझदारी होगी.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में सुबह की स्थिति मजबूत रहेगी. किसी पुराने काम या पार्टनरशिप से रुका हुआ पैसा खाते में आ सकता है. दोपहर बाद अचानक किसी जरूरी घरेलू चीज या वाहन के रखरखाव पर थोड़ा खर्च हो सकता है. बजट बनाकर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. किसी के बहकावे में आकर जोखिम भरे सौदों में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल सुबह बहुत सुखद रहेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और वे आपकी बात को अच्छी तरह समझेंगे. दोपहर बाद ससुराल पक्ष या किसी रिश्तेदार से फोन पर बातचीत हो सकती है. किसी पुरानी बात को लेकर बहस करने से बचें. लव लाइफ में साथी के साथ शांत रहकर बातचीत करें, इससे आपसी भरोसा बना रहेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सुबह बहुत अच्छी रहेगी. दोपहर बाद काम की वजह से हल्की सुस्ती या कमर में हल्का खिंचाव लग सकता है. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत तीखा, तला हुआ या बासी खाना न खाएं ताकि पाचन सही रहे. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना थकान मिटाने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सुबह नहाने के बाद मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें. माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद को थोड़े मौसमी फल या अन्न का दान करें.

धनु राशि: 2 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन का मिजाज दोपहर बाद काफी बेहतर और अनुकूल हो जाएगा. दोपहर तक चंद्रमा छठे भाव में रहेगा, फिर सातवें भाव में आ जाएगा. इसका मतलब है कि सुबह रोजमर्रा की भागदौड़ और पेंडिंग काम निपटाने में समय बीतेगा. दोपहर बाद दूसरों का सहयोग मिलेगा और साझेदारी के काम में गति आएगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सुबह का समय माल की जांच और कागजी काम दुरुस्त करने का है. दोपहर बाद बाजार में नई बातचीत और सौदों का सिलसिला शुरू हो सकता है. रिटेल, सप्लाई, कंसल्टेंसी या पार्टनरशिप से जुड़े लोगों को दोपहर बाद अच्छे ग्राहक मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोग सुबह दफ्तर में अपना काम शांति से निपटाएं. दोपहर बाद सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों का पूरा साथ मिलेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन संभला हुआ रहेगा. सुबह के समय किसी जरूरी काम या उधारी चुकाने में थोड़ा पैसा निकल सकता है. दोपहर बाद किसी पुराने काम या क्लाइंट से अटका हुआ भुगतान वापस आने के संकेत हैं. जोखिम भरे सौदों या तुरंत बड़े मुनाफे के चक्कर में पड़ने से बचें. अपनी नियमित बचत को ही आगे बढ़ाना सही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल दोपहर बाद बहुत खुशनुमा और आत्मीय रहेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा और वे आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करेंगे. शाम को साथ बैठकर चाय पीने से दिनभर की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर और सादगी से बातचीत करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

सुबह हल्की थकान या सुस्ती महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद मन हल्का और सक्रिय रहेगा. बदलते मौसम के असर से बचने के लिए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना न खाएं ताकि पाचन सही रहे. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सुबह नहाने के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करें. माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद को थोड़े चने की दाल या मौसमी फल दान करें.

मकर राशि: 2 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी. दोपहर तक चंद्रमा पांचवें भाव में रहेगा, फिर छठे भाव में चला जाएगा. इसका मतलब है कि सुबह आपकी योजनाएं और समझदारी खूब काम आएंगी. दोपहर बाद रोजमर्रा की भागदौड़ बढ़ेगी, लेकिन अपनी मेहनत से आप जरूरी काम निपटाने में सफल रहेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सुबह का समय नई रणनीति बनाने और ग्राहकों की पसंद समझने का है. दोपहर बाद माल की डिलीवरी, ऑर्डर पूरे करने और कागजात व्यवस्थित करने में तेजी आएगी. तकनीकी, निर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को दोपहर बाद अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोग दफ्तर में अपने पेंडिंग काम जल्दी निपटाएं. सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करेंगे तो किसी भी उलझन से आसानी से निकल जाएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन संभला हुआ रहेगा. सुबह किसी पुराने काम या सही योजना से लाभ का संकेत मिल सकता है. दोपहर बाद घर के जरूरी सामान या किसी आवश्यक बिल के भुगतान पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके बजट के भीतर ही रहेगा. किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर जोखिम भरी स्कीमों में पैसा न लगाएं. अपनी नियमित बचत को ही सुरक्षित रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल शांत और सहयोगी रहेगा. सुबह बच्चों या परिवार के छोटे सदस्यों से जुड़ी कोई अच्छी बात मन को सुकून देगी. दोपहर बाद कामकाज की थकान का असर घर पर न पड़ने दें. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय महसूस करेंगे. दोपहर बाद ज्यादा भागदौड़ की वजह से पैरों या कमर में हल्की थकान लग सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बाहर का गरिष्ठ खाना न खाएं ताकि पेट ठीक रहे. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना आपके लिए मुफीद रहेगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सुबह नहाने के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करें. माथे पर चंदन का टीका लगाएं. किसी जरूरतमंद को थोड़े फल या अन्न का दान करें.

कुंभ राशि: 2 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन का मिजाज आपके लिए काफी राहत भरा रहेगा. दोपहर तक चंद्रमा चौथे भाव में रहेगा, फिर पांचवें भाव में आ जाएगा. इसका मतलब है कि सुबह घर-परिवार और सुख-सुविधाओं से जुड़े काम पूरे होंगे. दोपहर बाद आपका मन रचनात्मक कामों में लगेगा और सोचने-समझने की क्षमता बेहतर होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सुबह का समय अपने कार्यस्थल की व्यवस्था और पुराने सामान की जांच करने का है. दोपहर बाद बाजार में नई बातचीत और ऑर्डर्स मिलने में तेजी आएगी. ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, डिजाइनिंग और सलाहकारी के काम से जुड़े लोगों को दोपहर बाद अच्छे मौके मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों का दफ्तर में मन लगा रहेगा. दोपहर बाद नए विचारों और आसान तरीकों से काम निपटाने में आपको साथियों और सीनियर्स की सराहना मिल सकती है.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में स्थिति काफी स्थिर बनी रहेगी. सुबह के समय घर के जरूरी सामान या रख-रखाव पर सामान्य खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके बजट के अंदर ही रहेगा. दोपहर बाद किसी पुराने काम या सही योजना से लाभ के अच्छे संकेत मिल सकते हैं. किसी के बहकावे में आकर तुरंत भारी मुनाफे वाली स्कीमों में पैसा न लगाएं. अपनी नियमित बचत को ही सुरक्षित बनाए रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का वातावरण बहुत शांत, आत्मीय और सुखद रहेगा. माता जी या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद आपको मानसिक संबल देगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत प्यारा रहेगा और वे आपकी व्यस्तताओं को समझते हुए पूरा साथ देंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर सुकून भरी बातचीत होगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपने विचार साझा करें, इससे एक-दूसरे के प्रति भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और तनावमुक्त महसूस करेंगे. दोपहर बाद ऊर्जा का स्तर काफी अच्छा रहेगा. बदलते मौसम के असर को देखते हुए बहुत ठंडे पानी और बासी खाने से परहेज रखें ताकि पाचन सही रहे. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को खुली हवा में हल्का टहलना दिनभर की सुस्ती मिटाने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सुबह नहाने के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करें. माथे पर चंदन का टीका लगाएं. किसी जरूरतमंद को थोड़े फल या अन्न का दान करें.

मीन राशि: 2 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन का मिजाज आपके लिए काफी सुकून भरा रहेगा. दोपहर तक चंद्रमा तीसरे भाव में रहेगा, फिर चौथे भाव में आ जाएगा. इसका मतलब है कि सुबह आपकी सक्रियता और बातचीत से काम बनेंगे. दोपहर बाद आपका ध्यान घर-परिवार और अपनी सुख-सुविधाओं को बेहतर बनाने पर रहेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सुबह का समय संपर्कों को साधने और छोटी यात्राओं से जुड़े काम निपटाने का है. दोपहर बाद अपने दफ्तर या दुकान की व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान दें. संचार, मीडिया, स्टेशनरी और रोजमर्रा की आपूर्ति से जुड़े लोगों को दोपहर बाद अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोग दफ्तर में सुबह जरूरी मेल और कॉल्स पूरे कर लें. दोपहर बाद शांति से बैठकर अपने पेंडिंग काम निपटाना ज्यादा सही रहेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन संभला हुआ रहेगा. सुबह की गई बातचीत या पुराने संपर्क से लाभ के अच्छे संकेत मिल सकते हैं. दोपहर बाद घर के जरूरी सामान या रख-रखाव पर सामान्य खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा. किसी के बहकावे में आकर जोखिम भरी स्कीमों में पैसा न लगाएं. अपनी नियमित बचत को ही सुरक्षित रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल दोपहर बाद बहुत शांत और आत्मीय हो जाएगा. माता जी या घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत प्यारा रहेगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बांटने में पूरा साथ देंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय पीने से मन को बहुत सुकून मिलेगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, इससे एक-दूसरे के प्रति भरोसा और बढ़ेगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी शांत और हल्का महसूस करेंगे. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए छाती में हल्का भारीपन या गले में सूखापन लग सकता है. बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि तबीयत ठीक रहे. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना ताजगी बनाए रखने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सुबह नहाने के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करें. माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद को थोड़े चने की दाल या मौसमी फल दान करें.

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