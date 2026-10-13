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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का तुला राशिफल 13 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से नए अनुभव, पार्टनरशिप में नई खुशियां, स्पोर्ट्स में आक्रामकता और प्लानिंग से बड़ी जीत

आज का तुला राशिफल 13 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से नए अनुभव, पार्टनरशिप में नई खुशियां, स्पोर्ट्स में आक्रामकता और प्लानिंग से बड़ी जीत

आज का तुला राशिफल 13 अक्टूबर 2026: लग्न चंद्रमा से नए अनुभव, पार्टनरशिप में नई खुशियां, स्पोर्ट्स में आक्रामकता से जीत, दांपत्य में निकटता! पढ़ें मां चंद्रघंटा का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Oct 2026 07:11 AM (IST)
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Tula Rashifal: 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा पूजा) रात्रि 11:28 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, प्रीति योग और आपकी राशि तुला होने के कारण आपकी ही राशि में स्वगृही शुक्र के प्रभाव से बनने वाले अत्यंत फलदायी मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा शाम 07:12 तक आपकी ही राशि तुला में (प्रथम भाव यानी लग्न भाव, व्यक्तित्व, नए अनुभव, आत्मसात करने की क्षमता, पार्टनरशिप में खुशियां, आक्रामक खेल रणनीति व दांपत्य निकटता स्थान) में संचरण करेंगे और इसके उपरांत वृश्चिक राशि (द्वितीय भाव) में प्रवेश करेंगे. लग्न भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको जीवन के विभिन्न प्रकार के विविध और समृद्ध अनुभवों को आत्मसात करने का सुनहरा मौका मिलेगा; आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और निर्णय लेने की क्षमता में निखार आएगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए प्रीति योग से पार्टनरशिप में नई उमंग, नए उद्यमियों के सोच-समझकर निर्णय लेने और योजनाओं को जमीन पर उतारने का रहेगा.

प्रीति योग से पार्टनरशिप में आएंगी नई खुशियां: प्रीति योग और मालव्य योग के शुभ संयोग से आज साझेदारी (Partnership Business) में किया जा रहा व्यापार आपके लिए कई नई खुशियां और सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा; साझेदारों के साथ तालमेल मजबूत होगा और किसी नए मुनाफेदार सौदे पर सहमति बनेगी.

न्यू बिजनेसमैन सोच-समझकर लें फैसले: नए उद्यमियों (New Entrepreneurs) को सलाह दी जाती है कि वे बाजार में कोई भी बड़ा कदम या वित्तीय निर्णय बहुत अधिक सोच-विचार और धैर्यपूर्ण तरीके से लेने का प्रयास करें; केवल कागजी योजनाएं बनाने के बजाय अपनी रणनीतियों को हकीकत में भी बदलने का ईमानदार प्रयास करें.

अपेक्षा के अनुरूप करें कड़ी मेहनत: व्यापार में जिस प्रकार की बड़ी वित्तीय सफलता और मुनाफे की आप खुद से अपेक्षा रखते हैं, उसी पैमाने पर कठिन परिश्रम और ग्राउंड वर्क करने के लिए भी पूरी तरह तैयार रहें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सहकर्मियों के सहयोग से इच्छा पूर्ति, विरोधियों की बेचैनी और मार्केटिंग में चुनौतियों से निपटने का रहेगा.

वर्कस्पेस पर आपके काम से परेशान होंगे विरोधी: कार्यक्षेत्र में आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन और कार्यकुशलता आपके पेशेवर विरोधियों और ईर्ष्यालु तत्वों के लिए भारी परेशानियां खड़ी कर देगी; आपकी कार्यशैली के सामने उनकी चालें निष्प्रभावी साबित होंगी.

सहकर्मियों के सहयोग से पूरे होंगे काम: वर्कप्लेस पर कलीग्स और टीम मेंबर्स के सकारात्मक सहयोग से सभी महत्वपूर्ण कार्य सुचारु रूप से पूर्ण होंगे; कोई शुभ समाचार मिल सकता है और आपकी कोई पुरानी मनोकामना या इच्छा पूरी होगी. काम से संबंधित परियोजनाओं (Projects) के लिए दिन सामान्य व संतुलित रहेगा.

मार्केटिंग वालों को मिलेंगी चुनौतियां: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मचारियों (Marketing Professionals) को आज बाजार में टारगेट पूरे करने या क्लाइंट्स को समझाने में कुछ जमीनी कठिनाइयों और अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है; धैर्य बनाए रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से लग्न चंद्रमा और मालव्य योग दांपत्य में मधुर निकटता और लव लाइफ में डिनर की खास योजनाओं का संकेत दे रहे हैं.

दांपत्य जीवन में बढ़ेगी निकटता: शादीशुदा जातकों का वैवाहिक जीवन आज बेहद सुखद और सामंजस्यपूर्ण रहेगा; जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और भावनात्मक निकटता में गहरा इजाफा होगा.

लवर के साथ नई डिश पर चर्चा: लव लाइफ बिता रहे जातकों के लिए शाम का समय बेहद रोमांटिक रहेगा; पार्टनर के साथ डिनर पर जाने और किसी नई लजीज डिश का स्वाद चखने को लेकर सुखद बातचीत और योजना बन सकती है.

परिवार में सुख-शांति: घर के सदस्यों के बीच आत्मीयता बनी रहेगी, जिससे पारिवारिक माहौल हल्का-फुल्का और खुशनुमा रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन ऐतिहासिक विजय दर्ज करने और विरोधियों को पस्त करने का रहेगा. स्पोर्ट्स में आपकी आक्रामकता (Aggression) और पहले से तैयार की गई सटीक प्लानिंग (Tactical Planning) ही आपकी शानदार जीत का मुख्य कारण बनेगी; आपकी रणनीति के आगे मैदान पर विरोधी खिलाड़ी पूरी तरह पस्त नजर आएंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन अपनी पढ़ाई की रणनीतियों को व्यवस्थित करने और एकाग्रता बनाए रखने का रहेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लग्न में चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ऊर्जावान और प्रफुल्लित बना रहेगा. हालांकि, मार्केटिंग की भागदौड़ के चलते शाम को पैर में दर्द या हल्की थकान हो सकती है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां चंद्रघंटा के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: मंगलवार और शारदीय नवरात्र के तृतीय दिन मां चंद्रघंटा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को गुलाबी या लाल पुष्प, मखाने की खीर अथवा दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं श्रीं शक्तयै नमः' अथवा 'पिण्डजप्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैर्युता. प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥' मंत्र की एक माला का जप करें. इसके साथ ही मंगलवार को हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं.

किसी छोटी कन्या को गुलाबी वस्त्र, फल या मिश्री भेंट करें; इससे लग्न के चंद्रमा और मालव्य योग का पूरा शुभ फल मिलेगा, पार्टनरशिप में नई खुशियां आएंगी, स्पोर्ट्स में ऐतिहासिक विजय मिलेगी और दांपत्य जीवन में निकटता बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Oct 2026 07:11 AM (IST)
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