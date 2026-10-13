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तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर का आखिरी सप्ताह क्यों है खास?

तुला में वक्री शुक्र-बुध और नीच सूर्य का असर: अक्टूबर में प्यार और पैसों के मोर्चे पर संभलकर चलें. पार्टनरशिप, ऑफिस पॉलिटिक्स और बजट में बदलाव के संकेत, जानें किन 3 बातों का रखें खास ध्यान.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 13 Oct 2026 05:04 PM (IST)
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अक्टूबर का महीना तुला राशि वालों के लिए उन फैसलों को सामने लाने वाला है, जिन्हें आप लंबे समय से टालते आ रहे थे. जब आपकी अपनी ही राशि में ग्रहों की बड़ी हलचल चल रही हो, तो असर सीधे आपके मिजाज, आपकी जेब और आपके करीबी रिश्तों पर पड़ता है.

ग्रहों की स्थिति साफ है कि शुक्र पहले से तुला में वक्री हैं, 17 अक्टूबर से सूर्य तुला में आकर नीच के हो रहे हैं और 24 अक्टूबर से बुध भी इसी राशि में उल्टी चाल शुरू कर देंगे. सीधे शब्दों में कहें तो यह कोई डरने या भारी नुकसान का वक्त नहीं है, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को ठीक करने और पुराने हिसाब-किताब साफ करने का समय है.

वक्री शुक्र: रिश्ते में बराबरी और साझा पैसे का हिसाब
शुक्र आपकी ही राशि के स्वामी हैं और साथ ही आठवें भाव के मालिक भी हैं, जो साझा धन, अनपेक्षित बदलाव और भावनात्मक गहराई से जुड़ा है. अपनी ही राशि में शुक्र का वक्री होना रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मजबूती और सच्चाई परखने के लिए आया है. इस दौरान दांपत्य या प्रेम संबंध में यह बात उठ सकती है कि गाड़ी खींचने में दोनों का योगदान बराबर है या नहीं. अगर एक ही इंसान लगातार समझौते कर रहा है, तो अब उस पर खुलकर बात होगी.
आठवें भाव के असर से पार्टनर के साथ जॉइंट अकाउंट, पुराने कर्ज या बिजनेस पार्टनरशिप के पैसे पर चर्चा जरूरी हो जाएगी. महंगे तोहफे देकर बात संभालने की जगह सीधे आर्थिक जिम्मेदारियों पर बात करना ज्यादा समझदारी होगी. इसके साथ ही अगर किसी पुराने साथी का संपर्क दोबारा हो, तो पुरानी यादों में बहने से पहले यह जरूर सोच लें कि तब अलग होने की नौबत क्यों आई थी.

17 अक्टूबर से नीच सूर्य: काम आपका, तारीफ किसी और की?
17 अक्टूबर की शाम को सूर्य तुला राशि में आएंगे, जो उनकी नीच राशि मानी जाती है. आपकी कुंडली में सूर्य ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं, जिसका सीधा संबंध कमाई, नेटवर्क और उपलब्धियों से होता है. इस दौरान ऑफिस या बिजनेस में ऐसा लग सकता है कि पसीना आपने बहाया और वाहवाही कोई और ले गया. वरिष्ठों से उम्मीद के मुताबिक शाबाशी न मिलना थोड़ा अखर सकता है.
सूर्य नीच होने पर आत्मसम्मान और अहंकार को चोट जल्दी लगती है. इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाकर तुरंत तीखी प्रतिक्रिया देने या नौकरी छोड़ने जैसा बड़ा कदम न उठाएं. अपना काम दुरुस्त रखें, ठोस आंकड़े अपने पास रखें और सही मौके का इंतजार करें.

24 अक्टूबर के बाद: जब बुध भी चलेंगे उल्टी चाल
24 अक्टूबर से बुध भी तुला में वक्री हो जाएंगे, जिससे महीने के आखिरी हफ्ते में वक्री शुक्र, वक्री बुध और नीच सूर्य तीनों का असर एक साथ देखने को मिलेगा. इस समय कागजी कामकाज में खास सतर्कता की जरूरत होगी. अगर किसी नए अनुबंध, पार्टनरशिप या बड़ी डील पर दस्तखत करने जा रहे हैं, तो नियमों और शर्तों को दो बार ध्यान से पढ़ें.
बातचीत में यह मानकर न चलें कि सामने वाला आपकी बात अपने आप समझ गया होगा. चाहे घर हो या दफ्तर, जो भी कहें साफ कहें और जरूरी बातों को लिखित में रखना ही बेहतर रहेगा.

इस महीने के लिए व्यावहारिक सलाह
इस पूरे दौर में रिश्तों में पुरानी गलतियों पर ताने कसने से बचें और शांत लहजे में बताएं कि आप एक-दूसरे से क्या अपेक्षा रखते हैं. पैसों के मामले में किसी के दबाव में आकर अचानक बड़ा निवेश न करें और न ही किसी को भारी उधारी दें. कार्यक्षेत्र में भी भावनात्मक होकर कोई फैसला लेने के बजाय अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखने पर ध्यान दें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 13 Oct 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Libra Sun Transit Astrology Transit 2026
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