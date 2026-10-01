Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मIndira Ekadashi 2026 Date: पितरों को मुक्ति दिलाने वाला एकादशी व्रत कब? नोट करें सही तिथि, पूजा मुहूर्त और पारण का समय

Indira Ekadashi 2026 Date: पितरों को मुक्ति दिलाने वाला एकादशी व्रत कब? नोट करें सही तिथि, पूजा मुहूर्त और पारण का समय

Indira Ekadashi 2026: पितृ पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत 07 अक्टूबर 2026 को उदयातिथि में रखा जाएगा. जानिए श्रीहरि पूजा का शुभ मुहूर्त, पितृ तर्पण के नियम और 08 अक्टूबर को पारण का सही समय.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 01 Oct 2026 09:20 AM (IST)
Preferred Sources

Indira Ekadashi 2026: अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को धार्मिक परंपरा में 'इंदिरा एकादशी' कहा जाता है. यह एकादशी पितृ पक्ष (श्राद्ध पक्ष) के दौरान आती है, जिसके कारण सनातन परंपरा में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है. मान्यता है कि इस दिन विधिपूर्वक व्रत रखकर भगवान शालिग्राम और भगवान विष्णु की पूजा करने तथा उसका पुण्य पितरों को समर्पित करने से पूर्वजों को सद्गति प्राप्त होती है.

वर्ष 2026 में अक्टूबर महीने की शुरुआत इसी पावन व्रत के साथ हो रही है. आइए जानते हैं दृक पंचांग व शास्त्रीय गणना के अनुसार एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
आज का मीन राशिफल 1 अक्टूबर 2026: सिद्धि योग से बंपर मुनाफा, पैतृक व्यापार में एक्टिव होने का सही समय
आज का मीन राशिफल 1 अक्टूबर 2026: सिद्धि योग से बंपर मुनाफा, पैतृक व्यापार में एक्टिव होने का सही समय
धर्म
आज का कुंभ राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 4वें चंद्रमा से घरेलू अशांति की आशंका, बिजनेस मीटिंग में वाणी पर रखें संयम, वैवाहिक क्लेश से बचें
आज का कुंभ राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 4वें चंद्रमा से घरेलू अशांति की आशंका, बिजनेस मीटिंग में वाणी पर रखें संयम, वैवाहिक क्लेश से बचें
धर्म
आज का मकर राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से संतान से गुड न्यूज, सिद्धि योग से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, प्रमोशन व इंक्रीमेंट की खुशी
आज का मकर राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से संतान से गुड न्यूज, सिद्धि योग से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, प्रमोशन व इंक्रीमेंट की खुशी
धर्म
11 अक्टूबर 2026 से आरंभ होगी शारदीय नवरात्रि: जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और 9 दिनों का पूरा कैलेंडर
Shardiya Navratri 2026: 11 अक्टूबर से आरंभ होगी शारदीय नवरात्रि: जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और 9 दिनों का पूरा कैलेंडर

इंदिरा एकादशी 2026: तिथि और शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, तिथियों के घटने-बढ़ने के कारण एकादशी व्रत के निर्धारण में 'उदयातिथि' और 'हरिवासर' का विशेष ध्यान रखा जाता है:

  • अश्विन कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ: 06 अक्टूबर 2026 को दोपहर 01:45 बजे से
  • अश्विन कृष्ण एकादशी तिथि समाप्त: 07 अक्टूबर 2026 को दोपहर 11:30 बजे तक
  • व्रत का दिन: उदयातिथि की मान्यता के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत बुधवार, 07 अक्टूबर 2026 को रखा जाएगा.

इंदिरा एकादशी 2026 पारण का समय

एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व और हरिवासर का समय बीतने के बाद करना शास्त्र सम्मत माना गया है:

  • पारण की तिथि: गुरुवार, 08 अक्टूबर 2026
  • पारण का शुभ समय: प्रातः 06:18 बजे से प्रातः 08:38 बजे तक
  • द्वादशी तिथि समाप्त: 08 अक्टूबर को प्रातः 09:12 बजे तक

स्थानीय सूर्योदय के अनुसार अलग-अलग शहरों में पारण के समय में कुछ मिनटों का अंतर संभव है

पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी का महत्व और पूजा विधि

'पद्म पुराण' के उत्तराखंड में वर्णित आख्यान के अनुसार, यदि परिवार के किसी पूर्वज को अनजाने में हुए पापों के कारण यमलोक या निम्न योनियों में कष्ट भोगना पड़ रहा हो, तो वंशज द्वारा विधि-विधान से रखे गए इंदिरा एकादशी व्रत का फल उन्हें समर्पित करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है.

पूजा एवं श्राद्ध विधि:

दशमी के नियम: व्रत रखने वाले साधक को दशमी तिथि (06 अक्टूबर) की शाम से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए.

संकल्प: एकादशी के दिन प्रातः स्नानादि के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें. इसके बाद हाथ में जल, अक्षत और तिल लेकर भगवान विष्णु और अपने पितरों के निमित्त व्रत का संकल्प लें.

शालिग्राम/विष्णु पूजन: भगवान शालिग्राम या श्रीहरि विष्णु को गंगाजल, पीले पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत और धूप-दीप अर्पित करें.

पितृ तर्पण: दोपहर के समय (कुतुप या रोहिणी मुहूर्त में) पितरों के नाम से तिल और जल से तर्पण करें तथा ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं.

दान: पारण के दिन प्रातः पुनः पूजा के पश्चात ब्राह्मण को अन्न, तिल और वस्त्र का दान देकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करें.

Navratri Ashtami 2026 Date: अष्टमी 18 या 19 अक्टूबर? जानें कन्या पूजन कब करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 09:20 AM (IST)
Tags :
Indira Ekadashi Ekadashi 2026 Pitru Paksha 2026 Indira Ekadashi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज का मीन राशिफल 1 अक्टूबर 2026: सिद्धि योग से बंपर मुनाफा, पैतृक व्यापार में एक्टिव होने का सही समय
आज का मीन राशिफल 1 अक्टूबर 2026: सिद्धि योग से बंपर मुनाफा, पैतृक व्यापार में एक्टिव होने का सही समय
धर्म
आज का कुंभ राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 4वें चंद्रमा से घरेलू अशांति की आशंका, बिजनेस मीटिंग में वाणी पर रखें संयम, वैवाहिक क्लेश से बचें
आज का कुंभ राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 4वें चंद्रमा से घरेलू अशांति की आशंका, बिजनेस मीटिंग में वाणी पर रखें संयम, वैवाहिक क्लेश से बचें
धर्म
आज का मकर राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से संतान से गुड न्यूज, सिद्धि योग से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, प्रमोशन व इंक्रीमेंट की खुशी
आज का मकर राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से संतान से गुड न्यूज, सिद्धि योग से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, प्रमोशन व इंक्रीमेंट की खुशी
धर्म
11 अक्टूबर 2026 से आरंभ होगी शारदीय नवरात्रि: जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और 9 दिनों का पूरा कैलेंडर
Shardiya Navratri 2026: 11 अक्टूबर से आरंभ होगी शारदीय नवरात्रि: जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और 9 दिनों का पूरा कैलेंडर
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फ्लाई दुबई ने इजराइल के लिए सस्पेंड की उड़ानें, कहा- 'माफी मांगते हैं कि...'
फ्लाई दुबई ने इजराइल के लिए सस्पेंड की उड़ानें, कहा- 'माफी मांगते हैं कि...'
महाराष्ट्र
‘मराठी हमारी मां, बाकी भाषाएं...’, भाषा विवाद पर बोले CM देवेंद्र फडणवीस
‘मराठी हमारी मां, बाकी भाषाएं...’, भाषा विवाद पर बोले CM देवेंद्र फडणवीस
इंडिया
'नए वोटर्स को नहीं देनी होगी मां-बाप की डिटेल', SIR पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
'नए वोटर्स को नहीं देनी होगी मां-बाप की डिटेल', SIR पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
तमिल सिनेमा
बुधवार को घटी ‘द पैराडाइज’ की कमाई, लेकिन बन गई तेलुगु की साल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- 7 दिनों का कलेक्शन
बुधवार को घटी ‘द पैराडाइज’ की कमाई, लेकिन साल की टॉप 5 तेलुगु फिल्मों में की एंट्री
क्रिकेट
223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?
223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की पत्नी की अखिलेश यादव से मुलाकात, राज्यसभा के तीसरे सपा प्रत्याशी पर चर्चा
आजम खान की पत्नी की अखिलेश यादव से मुलाकात, राज्यसभा के तीसरे सपा प्रत्याशी पर चर्चा
इंडिया
भारत के पायलट माछर के लिए इजरायली राजदूत कर रहे प्रार्थना, बोले- 'उनकी जिंदगी...'
भारत के पायलट माछर के लिए इजरायली राजदूत कर रहे प्रार्थना, बोले- 'उनकी जिंदगी...'
ट्रेंडिंग
रोज 8 km पैदल चल गुब्बारे बेचते हैं 70 साल के चाचा, रुला देगी कहानी
रोज 8 km पैदल चल गुब्बारे बेचते हैं 70 साल के चाचा, रुला देगी कहानी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget