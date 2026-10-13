Kal Ka Rashifal, 14 October 2026 (कल का राशिफल): बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए शारदीय नवरात्र के पावन पर्व (मां कूष्माण्डा पूजन) और ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और लाभकारी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल पूरे दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी. वहीं पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र का शुभ प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन मंगल की राशि वृश्चिक में संचरण करेंगे.

बुधवार का दिन विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश और मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कूष्माण्डा की पूजा-अर्चना के लिए समर्पित है. कल ग्रहों के दुर्लभ संयोग से आयुष्मान योग, सर्वाअमृत योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के जातकों के लिए मालव्य योग का महासंयोग बन रहा है. इसके शुभ प्रभाव से कर्क, मिथुन, कन्या और मकर राशि के जातकों को व्यापार में जैकपॉट लगने, प्रशासनिक व पुलिस सेवाओं में प्रमोशन, नई फ्रेंचाइजी के विस्तार और बाजार में एकाधिकार (मोनोपोली) स्थापित होने के मजबूत संकेत हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 13 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (14 अक्टूबर 2026, बुधवार, मां कूष्माण्डा पूजा)

तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्थी (पूरे दिन)

आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्थी (पूरे दिन) नक्षत्र: अनुराधा नक्षत्र (पूरे दिन)

अनुराधा नक्षत्र (पूरे दिन) चन्द्र राशि: वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि शुभ योग: आयुष्मान योग, सर्वाअमृत योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग)

आयुष्मान योग, सर्वाअमृत योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग) शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक दिशाशूल: उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

1. मेष राशि (Aries)

Business (व्यापार): आर्थिक दृष्टिकोण से दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है, कानूनी अड़चनों से सावधान रहें. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को गांव-गांव तक ले जाने की योजना में विलंब हो सकता है. व्यवहार में मधुरता बनाए रखें.

Career (करियर व शिक्षा): वर्कप्लेस पर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, धोखा मिलने की आशंका है. वर्तमान जिम्मेदारियों पर ही पूरी ऊर्जा लगाएं.

Love & Family (प्रेम व परिवार): लव लाइफ में वाणी की आक्रामकता और अहंकार रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है. जीवनसाथी के साथ बातचीत में विनम्रता बरतें.

Finance (आर्थिक स्थिति): वित्तीय मामलों में रुकावटें आ सकती हैं. गैर-जरूरी खर्चों पर रोक लगाएं और जोखिम भरे सौदों से बचें.

Health (स्वास्थ्य): खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के दौरान नसों में खिंचाव (मस्कुलर स्ट्रेन) की समस्या हो सकती है, इसलिए वॉर्मअप पर ध्यान दें.

शुभ कलर: पिंक | शुभ नंबर: 1 | अशुभ नंबर: 5

2. वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): आयुष्मान व सर्वाअमृत योग से दैनिक व्यापारिक कार्य आसानी से पूरे होंगे. त्योहारी मांग को देखते हुए ग्राहकों से मधुर संवाद रखें, इससे बिक्री और आमदनी में भारी उछाल आएगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर दिन बेहद लाभदायक रहेगा. सीनियर्स और बॉस के सहयोग से अटके काम पूरे होंगे. सरकारी नौकरी वाले अधिकारी वर्ग से शालीनता बनाए रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य जीवन में प्यार और स्नेह बढ़ेगा. घरेलू सुख-शांति मन को सुकून देगी और जीवनसाथी का भरपूर भावनात्मक सहयोग मिलेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आमदनी में अच्छी वृद्धि होगी. लंबित भुगतान मिलने से बैंक बैलेंस में सुधार देखने को मिलेगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. स्वच्छता और खानपान पर पूरा ध्यान दें.

शुभ कलर: नेवी ब्लू | शुभ नंबर: 3 | अशुभ नंबर: 6

3. मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): आयुष्मान व सर्वाअमृत योग से बड़ा ऑर्डर हाथ लग सकता है. नई टेक्नोलॉजी में किया गया भारी निवेश तुरंत रिटर्न देना शुरू करेगा. नए क्लाइंट्स भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगे.

Career (करियर व शिक्षा): पुलिस, डिफेंस और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े जातकों के लिए प्रमोशन के प्रबल योग हैं. ऑफिस में आलस्य त्यागकर पेंडिंग काम समय पर निपटाएं.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिजनों के साथ सुखद समय बीतेगा. जीवनसाथी से बातचीत में क्रोध से बचें और शांति से मामले सुलझाएं.

Finance (आर्थिक स्थिति): बड़ा ऑर्डर मिलने और तकनीकी निवेश से भारी धन लाभ होगा. आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत रहेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह एकाग्र रहेंगे.

शुभ कलर: ब्राउन | शुभ नंबर: 2 | अशुभ नंबर: 5

4. कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): आयुष्मान व सर्वाअमृत योग बनने से कारोबारियों के लिए जैकपॉट लगने जैसा दिन है. बाजार में आपकी मोनोपोली स्थापित हो सकती है जिससे अप्रत्याशित मुनाफा होगा.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में आप एक बेहतरीन 'ट्रबल शूटर' के रूप में उभरेंगे और बॉस आपकी कार्यकुशलता के कायल हो जाएंगे. वरिष्ठों से तालमेल शानदार रहेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में बातचीत के दौरान कटु शब्दों और गुस्से पर नियंत्रण रखें ताकि सौहार्द बना रहे.

Finance (आर्थिक स्थिति): जैकपॉट मुनाफे से आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा उछाल आएगा. ग्राहकों का भरोसा व्यापार को मजबूती देगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रतियोगी छात्र पूरे मनोयोग से पढ़ाई में जुटे रहेंगे.

शुभ कलर: गोल्डन | शुभ नंबर: 8 | अशुभ नंबर: 4

5. सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): डिमांड और सप्लाई के डेटा एनालिसिस में चूक होने से प्रतिस्पर्धी आगे निकल सकते हैं, जिससे प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट आ सकती है. अपनी बुद्धि और समझदारी से रास्ता निकालें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर काम के बोझ के कारण चिंता रह सकती है. ऑफिस के नियमों का कड़ाई से पालन करें और विवादों से पूरी तरह दूर रहें. नए कर्मचारी गलत संगति से बचें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): किसी बात को लेकर परिजनों या करीबियों से मनमुटाव हो सकता है. राजनेताओं को अचानक कोई प्रतिकूल सूचना मिल सकती है, धैर्य रखें.

Finance (आर्थिक स्थिति): मार्जिन घटने से वित्तीय दबाव महसूस हो सकता है. बजट बनाकर चलना ही इस समय श्रेयस्कर होगा.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव से शारीरिक थकान रह सकती है. ध्यान और योग को दिनचर्या में शामिल करें.

शुभ कलर: क्रीम | शुभ नंबर: 2 | अशुभ नंबर: 4

6. कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): बाजार में आपकी धाक जमेगी और यह दिन आपके लिए "गोल्डन डे" साबित होगा. त्योहारी सीजन पर आकर्षक ऑफर्स निकालने से ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ेगी.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरी के सिलसिले में बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे और आत्मविश्वास चरम पर रहेगा. आयुष्मान व सर्वाअमृत योग से युवाओं को मनचाहा करियर परिणाम मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): धार्मिक आयोजनों और सेवा कार्यों में धन व समय देने से आत्मिक शांति मिलेगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): भारी बिक्री से बंपर धन लाभ होगा. दोस्तों या सहकर्मियों की आर्थिक मदद या दान-पुण्य पर भी खर्च हो सकता है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा. ऊर्जा और स्फूर्ति से दिनभर सक्रिय रहेंगे.

शुभ कलर: पर्पल | शुभ नंबर: 7 | अशुभ नंबर: 5

Business (व्यापार): रुके हुए व्यापारिक कार्यों को व्यवस्थित करने का उत्तम समय है. अनुभवी व्यक्ति की सलाह से बड़ा आर्थिक लाभ होगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में ज्ञान और कौशल की भरपूर तारीफ होगी, हालांकि काम के अधिक बोझ के चलते ओवरटाइम करना पड़ सकता है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के साथ संबंध सामंजस्यपूर्ण रहेंगे और सुखी प्रेम जीवन का आनंद लेंगे. विपरीत लिंगी संपर्कों से लाभ मिल सकता है.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यापारिक मुनाफे से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, हालांकि वित्तीय प्रबंधन पर सतर्कता बनाए रखना जरूरी है.

Health (स्वास्थ्य): काम के दबाव से सेहत प्रभावित न हो, इसका ध्यान रखें. छात्र व कलाकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे.

शुभ कलर: ब्राउन | शुभ नंबर: 4 | अशुभ नंबर: 1

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): सही समय पर सही निर्णय लेना व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. व्यावसायिक यात्रा की योजना बनेगी जो आर्थिक रूप से अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी.

Career (करियर व शिक्षा): मल्टीनेशनल कंपनियों (MNC) में कार्यरत लोगों को विदेश यात्रा या ऑन-साइट प्रोजेक्ट मिलने के मजबूत योग हैं. सीनियर्स के साथ मिलकर भविष्य की प्लानिंग करेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर-परिवार में सौहार्द और प्रेम का वातावरण रहेगा. त्योहारी माहौल में धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा बनेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): आय में निरंतर बढ़ोतरी होगी. ऑन-साइट प्रोजेक्ट्स और व्यावसायिक यात्राओं से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम और ऊर्जावान रहेगा. छात्रों को गुरुजनों से बहुमूल्य मार्गदर्शन मिलेगा.

शुभ कलर: व्हाइट | शुभ नंबर: 3 | अशुभ नंबर: 7

9. धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों को हल्के में न लें. डीलर्स या पार्टियों के साथ पारदर्शिता रखें ताकि किसी भी विवाद से बचा जा सके. गलत रास्तों से धन कमाने से बचें.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में सेल्स परफॉर्मेंस को लेकर दबाव रह सकता है, इसलिए अपनी लीडरशिप पर ध्यान दें. जूनियर्स पर गुस्सा करने से बचें और संयम से काम लें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में आपसी प्रेम और सद्भाव बनाए रखें. किसी बात पर घरेलू टकराव की आशंका है, इसलिए शांत रहें.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक मामलों में थोड़ी कशमकश रह सकती है. अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं और उधारी से बचें.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव से सिरदर्द या अनिद्रा हो सकती है. प्रतियोगी छात्र एकाग्र होकर कठिन विषयों की पढ़ाई करें.

शुभ कलर: सिल्वर | शुभ नंबर: 5 | अशुभ नंबर: 4

10. मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): बड़ी कंपनियां आपके व्यापार में पूंजी निवेश कर सकती हैं. नई योजनाओं को लागू करने का यह सही समय है. पैतृक कारोबार का पुराना विवाद आपसी सहमति से समाप्त होगा.

Career (करियर व शिक्षा): डिफेंस और सरकारी सेवा की तलाश कर रहे युवाओं को जॉब मिलने और पहले से सेवारत लोगों को प्रमोशन मिलने के प्रबल योग हैं. सीनियर्स का सहयोग मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहेगा. माताजी और संतान के सहयोग से लाभ की प्राप्ति होगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): नए निवेश और प्रमोशन से आर्थिक पक्ष अत्यंत सुदृढ़ होगा. सामर्थ्य से अधिक कर्ज लेने से बचें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य और अनुकूल रहेगा. छात्र अपने क्षेत्र में पूरा ध्यान केंद्रित रखेंगे.

शुभ कलर: ऑरेंज | शुभ नंबर: 1 | अशुभ नंबर: 2

11. कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): बिजनेस को स्केल करने और नए फ्रेंचाइजी आउटलेट्स खोलने का यह सर्वोत्तम समय है. ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा के उतार-चढ़ाव को धैर्य से संभालें.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरी में महत्वपूर्ण अथॉरिटी और बड़ा दायित्व मिल सकता है. अधिकारियों के साथ सामंजस्य बनाकर रखें और अपनी जिम्मेदारियों से न भागें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा, लेकिन जीवनसाथी को लेकर किसी भी प्रकार के असमंजस या बहस में पड़ने से बचें.

Finance (आर्थिक स्थिति): फ्रेंचाइजी विस्तार और नई अथॉरिटी से आय के नए साधन बनेंगे. वित्तीय स्थिति काफी संतुलित रहेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रतियोगी छात्र बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे.

शुभ कलर: येलो | शुभ नंबर: 8 | अशुभ नंबर: 4

12. मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): डिजिटल मार्केटिंग में किया गया निवेश आपकी बिक्री को आसमान पर पहुंचा देगा. अटकी हुई व्यापारिक योजनाओं को क्रियान्वित करने से बड़ा लाभ होगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यभार की अधिकता रहेगी, लेकिन प्रमोशन के प्रबल अवसर बनेंगे. किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहें और बोनस को सही जगह निवेश करें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिजनों के साथ सुखद समय बीतेगा. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक रिश्ता और अधिक मजबूत होगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): डिजिटल सेल्स और प्रमोशन से भारी आर्थिक लाभ होगा. भविष्य की सुरक्षा के लिए सही निवेश की योजना बनेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. खिलाड़ी अपने सीनियर्स और जूनियर्स से नया अनुभव सीखेंगे.

शुभ कलर: पर्पल | शुभ नंबर: 9 | अशुभ नंबर: 3

FAQs

14 अक्टूबर 2026 बुधवार को किन राशियों को सबसे बड़ा धन लाभ और जैकपॉट मिलेगा?

कर्क, मिथुन, कन्या और मकर राशि के जातकों को आयुष्मान व सर्वाअमृत योग के प्रभाव से व्यापार में जैकपॉट मुनाफा, नई टेक्नोलॉजी से बड़ा रिटर्न, भारी बिक्री और बड़ी कंपनियों से निवेश मिलने के मजबूत योग हैं.

कल किन राशि वालों को प्रमोशन और सरकारी नौकरियों में बड़ी सफलता मिलेगी?

मिथुन और मकर राशि के जातकों को पुलिस, डिफेंस, प्रशासनिक सेवाओं और कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रमोशन व मनचाही नौकरी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं.

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