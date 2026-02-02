हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 2 Feb 2026: सोमवार को कर्क राशि में 'आश्लेषा नक्षत्र' का मायाजाल, इन 5 राशियों के लिए खतरे की घंटी या खुलेगा किस्मत का दरवाजा?

Aaj Ka Rashifal 2 Feb 2026: सोमवार को कर्क राशि में 'आश्लेषा नक्षत्र' का मायाजाल, इन 5 राशियों के लिए खतरे की घंटी या खुलेगा किस्मत का दरवाजा?

Aaj Ka Rashifal: आज 2 फरवरी 2026 का दैनिक राशिफल. पंचांग के अनुसार तिथि, नक्षत्र, योग, राहु काल, अभिजीत मुहूर्त और चंद्र स्थिति का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जानिए राशिफल विस्तार से.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 02 Feb 2026 05:41 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: 2 February 2026, सोमवार का दिन पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के प्रभाव में है, जो भावनात्मक चक्र की नई शुरुआत मानी जाती है. आज आश्लेषा नक्षत्र देर रात तक प्रभावी रहेगा, जो भीतर छिपी भावनाओं, असुरक्षाओं और मानसिक पकड़ को उजागर करता है. यह दिन बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक स्पष्टता का है.

दिन के पहले भाग में आयुष्मान योग सुबह 7 बजकर 20 मिनट तक रहेगा, इसके बाद सौभाग्य योग सक्रिय होगा. चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में स्थित है, जिससे संवेदनशीलता, स्मृतियां और पारिवारिक विषय प्रमुख रहेंगे. आज सुबह 8 बजकर 30 मिनट से 9 बजकर 52 मिनट तक राहु काल रहेगा, जबकि दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त सबसे संतुलित समय माना जाएगा.

मेष (Aries), 2 February 2026

मेष राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक संतुलन की परीक्षा लेता है. चंद्रमा कर्क राशि में होने से आप भीतर से अधिक संवेदनशील रहेंगे. आश्लेषा नक्षत्र किसी पुराने पारिवारिक या भावनात्मक विषय को सामने ला सकता है, जिससे मन थोड़ा अस्थिर हो सकता है.

सुबह 8 बजकर 30 मिनट से 9 बजकर 52 मिनट तक राहु काल में किसी भी तरह की बहस, जल्दबाज़ी या भावनात्मक निर्णय से बचना जरूरी है. इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त मानसिक स्पष्टता देगा और जरूरी बातचीत या निर्णय के लिए उपयुक्त रहेगा.

करियर में आज दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन संयम से काम लेने पर स्थिति संभल जाएगी. आर्थिक रूप से खर्च बढ़ सकता है. रिश्तों में भावनाएं गहरी होंगी, शब्द संभालकर बोलें.

Career. दबाव में संयम रखें.
Finance. खर्च नियंत्रित करें.
Love. भावनात्मक संतुलन जरूरी.
Health. थकान, बेचैनी.
Lucky Color. लाल
Lucky Number. 9

वृषभ (Taurus), 2 February 2026

वृषभ राशि के लिए आज का दिन मानसिक स्पष्टता और रिश्तों की समझ से जुड़ा है. चंद्रमा कर्क राशि में होने से परिवार और करीबी लोग आपके फोकस में रहेंगे. आश्लेषा नक्षत्र आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि कौन-सा रिश्ता आपको सुरक्षित महसूस कराता है और कौन आपको जकड़ रहा है.

सुबह 8 बजकर 30 मिनट से 9 बजकर 52 मिनट तक राहु काल में निवेश, उधार या संपत्ति से जुड़े फैसले टालना बेहतर रहेगा. वहीं दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त आर्थिक और पारिवारिक निर्णयों के लिए अनुकूल रहेगा.

करियर में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन भावनात्मक कारणों से ध्यान भटक सकता है. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस आराम जरूरी है.

Career. स्थिर प्रगति.
Finance. संतुलित स्थिति.
Love. भरोसा मजबूत होगा.
Health. सामान्य.
Lucky Color. सफेद
Lucky Number. 6

मिथुन (Gemini), 2 February 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने का है. चंद्रमा कर्क राशि में होने से आप सामान्य से कम बोलेंगे और अधिक महसूस करेंगे. आश्लेषा नक्षत्र भीतर छिपी असुरक्षा या डर को सामने ला सकता है.

सुबह 8 बजकर 30 मिनट से 9 बजकर 52 मिनट तक राहु काल में कोई वादा, भावनात्मक निर्णय या संवेदनशील बातचीत न करें. दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त संवाद और स्पष्टता के लिए बेहतर रहेगा. करियर में आज गति धीमी रहेगी, लेकिन दिशा सही होगी. आर्थिक रूप से छोटे खर्च बढ़ सकते हैं. रिश्तों में साफ बातचीत जरूरी है.

Career. धैर्य जरूरी.
Finance. छोटे खर्च बढ़ेंगे.
Love. साफ संवाद करें.
Health. मानसिक थकान.
Lucky Color. हरा.
Lucky Number. 5.

कर्क (Cancer), 2 February 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से सबसे प्रभावशाली है क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है. आश्लेषा नक्षत्र आपको आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाएगा और पुराने भावनात्मक बोझ को पहचानने का अवसर देगा.

सुबह 8 बजकर 30 मिनट से 9 बजकर 52 मिनट तक राहु काल में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें. दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त आत्मविश्वास और स्पष्टता देगा. करियर में रचनात्मक सोच काम आएगी. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन सीमाएं जरूरी हैं.

Career. रचनात्मकता से लाभ.
Finance. स्थिरता.
Love. भावनात्मक गहराई.
Health. पाचन से जुड़ी समस्या.
Lucky Color. सफेद.
Lucky Number. 2.

सिंह (Leo), 2 February 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन भीतर की भावनाओं को समझने का है. चंद्रमा कर्क राशि में होने से आप बाहरी तौर पर मजबूत दिखेंगे, लेकिन भीतर असुरक्षा महसूस हो सकती है. आश्लेषा नक्षत्र छिपी चिंताओं को सामने लाता है.

सुबह 8 बजकर 30 मिनट से 9 बजकर 52 मिनट तक राहु काल में किसी सार्वजनिक बहस या प्रतिष्ठा से जुड़े निर्णय से बचें. अभिजीत मुहूर्त संतुलन देगा. करियर में पर्दे के पीछे किया गया काम महत्वपूर्ण साबित होगा. खर्च पर नियंत्रण जरूरी है. रिश्तों में भावनाएं भीतर ही रखें.

Career. बैक-एंड काम फायदेमंद.
Finance. नियंत्रण जरूरी.
Love. भावनाएं दब सकती हैं.
Health. नींद की कमी.
Lucky Color. सुनहरा
Lucky Number. 1

कन्या (Virgo), 2 February 2026

कन्या राशि के लिए आज का दिन सहयोग और टीमवर्क का है. चंद्रमा कर्क में होने से मित्र और सहयोगी अहम भूमिका निभाएंगे. आश्लेषा नक्षत्र पुराने मतभेद सुलझाने का अवसर देता है.

राहु काल सुबह 8 बजकर 30 मिनट से 9 बजकर 52 मिनट तक आलोचना से बचें. अभिजीत मुहूर्त सहयोग बढ़ाएगा. करियर में सामूहिक प्रयास से लाभ होगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. स्वास्थ्य के लिहाज से तनाव से बचें.

Career. टीमवर्क से सफलता.
Finance. संतुलन.
Love. मित्रता मजबूत.
Health. तनाव.
Lucky Color. हरा
Lucky Number. 5

तुला (Libra), 2 February 2026

तुला राशि के लिए आज का दिन करियर और प्रतिष्ठा से जुड़ा है. चंद्रमा कर्क में होने से भावनात्मक दबाव के बावजूद जिम्मेदारियां निभानी होंगी. आश्लेषा नक्षत्र सिखाता है कि हर मान्यता बाहर से नहीं मिलती. राहु काल में बड़े फैसले टालें. अभिजीत मुहूर्त पेशेवर बातचीत के लिए श्रेष्ठ है.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी.
Finance. स्थिरता.
Love. समय की कमी.
Health. थकान.
Lucky Color. गुलाबी
Lucky Number. 6

वृश्चिक (Scorpio), 2 February 2026

वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन गहराई, आत्मनिरीक्षण और भावनात्मक स्पष्टता का है. आश्लेषा नक्षत्र आपके स्वभाव से मेल खाता है और भीतर छिपी भावनाओं को सतह पर लाता है. चंद्रमा कर्क राशि में होने से आज आप चीज़ों को केवल समझेंगे नहीं, बल्कि महसूस भी करेंगे. किसी पुराने भावनात्मक विषय या भरोसे से जुड़ी बात पर मन ठहर सकता है.

सुबह 8 बजकर 30 मिनट से 9 बजकर 52 मिनट तक राहु काल में यात्रा, कानूनी चर्चा या कोई भी जोखिम भरा निर्णय लेने से बचें. इस समय गलत आकलन की संभावना अधिक रहती है. इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त मानसिक संतुलन देगा और आपको सही दिशा चुनने में मदद करेगा.

करियर में आज रणनीतिक सोच काम आएगी. आप किसी स्थिति को दूसरों से पहले समझ सकते हैं. आर्थिक रूप से स्थिति स्थिर रहेगी. रिश्तों में भावनाएं गहरी होंगी, लेकिन उन्हें नियंत्रित रखना जरूरी है. स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक थकान या भारीपन महसूस हो सकता है.

Career. रणनीतिक सोच से लाभ.
Finance. स्थिरता बनी रहेगी.
Love. भावनात्मक संतुलन जरूरी.
Health. मानसिक थकान.
Lucky Color. गहरा लाल
Lucky Number. 9

धनु (Sagittarius), 2 February 2026

धनु राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक परिपक्वता और भीतर झांकने का है. चंद्रमा कर्क राशि में होने से आज आप सामान्य से अधिक संवेदनशील हो सकते हैं. आश्लेषा नक्षत्र पुराने डर, आशंकाओं या अधूरे भावनात्मक सवालों को सामने लाता है, जिससे मन थोड़ा भारी महसूस कर सकता है.

सुबह 8 बजकर 30 मिनट से 9 बजकर 52 मिनट तक राहु काल में जल्दबाज़ी में कोई वादा, निवेश या भावनात्मक निर्णय न लें. इस समय गलत उम्मीदें बन सकती हैं. वहीं दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त आपको स्पष्ट सोच देगा और किसी जरूरी बातचीत या आत्मनिर्णय के लिए यह समय अनुकूल रहेगा.

करियर में आज सीख और अनुभव का योग है. तुरंत परिणाम न दिखें, लेकिन यह दिन भविष्य की नींव रख सकता है. आर्थिक रूप से खर्च पर नियंत्रण जरूरी रहेगा. रिश्तों में भावनात्मक संवाद बढ़ेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से थकान या कमर से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

Career. सीख और अनुभव का दिन.
Finance. खर्च नियंत्रित रखें.
Love. भावनात्मक संवाद जरूरी.
Health. थकान या कमर दर्द.
Lucky Color. पीला.
Lucky Number. 3.

मकर (Capricorn), 2 February 2026

मकर राशि के लिए आज का दिन साझेदारी, समझौते और रिश्तों की जिम्मेदारी का है. चंद्रमा कर्क राशि में होने से आज दूसरे लोगों की भूमिका आपके जीवन में अधिक प्रभावी रहेगी. आश्लेषा नक्षत्र यह संकेत देता है कि किसी रिश्ते या समझौते में छिपी बातों को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं रहेगा.

सुबह 8 बजकर 30 मिनट से 9 बजकर 52 मिनट तक राहु काल में आर्थिक, कानूनी या प्रशासनिक निर्णय टालना बेहतर रहेगा. इस समय भ्रम या गलत सलाह नुकसान पहुंचा सकती है. इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त दस्तावेज़, बातचीत और दीर्घकालीन योजना के लिए अनुकूल है.

करियर में आज सहयोग से काम बनेगा. अकेले आगे बढ़ने की बजाय टीम या साझेदारी पर भरोसा करना बेहतर रहेगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. रिश्तों में स्पष्टता जरूरी होगी. स्वास्थ्य के लिहाज से घुटनों या जोड़ों में दर्द संभव है.

Career. सहयोग से लाभ.
Finance. संतुलन बना रहेगा.
Love. स्पष्टता जरूरी.
Health. जोड़ों में दर्द.
Lucky Color. स्लेटी.
Lucky Number. 10.

कुंभ (Aquarius), 2 February 2026

कुंभ राशि के लिए आज का दिन दिनचर्या, स्वास्थ्य और आंतरिक अनुशासन पर ध्यान देने का है. चंद्रमा कर्क राशि में होने से भावनाएं कामकाज को प्रभावित कर सकती हैं. आश्लेषा नक्षत्र भीतर की अव्यवस्था को दिखाता है और यह बताता है कि छोटी आदतें भी बड़े परिणाम दे सकती हैं.

सुबह 8 बजकर 30 मिनट से 9 बजकर 52 मिनट तक राहु काल में कार्यस्थल से जुड़े विवाद, बहस या जल्द निर्णय से बचें. इस समय गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं. वहीं दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त व्यवस्था सुधारने, प्राथमिकताएं तय करने और स्पष्ट निर्णय के लिए श्रेष्ठ है.

करियर में आज अनुशासन और नियमितता जरूरी होगी. आर्थिक रूप से छोटे खर्च बढ़ सकते हैं. रिश्तों में थोड़ी दूरी या चुप्पी संभव है, लेकिन यह अस्थायी होगी. स्वास्थ्य के लिहाज से नींद और तनाव पर ध्यान देना जरूरी है.

Career. व्यवस्था और अनुशासन जरूरी.
Finance. छोटे खर्च बढ़ेंगे.
Love. दूरी संभव.
Health. नींद और तनाव.
Lucky Color. नीला.
Lucky Number. 11.

मीन (Pisces), 2 February 2026

मीन राशि के लिए आज का दिन रचनात्मकता, भावनाओं और आत्मिक समझ से जुड़ा है. चंद्रमा कर्क राशि में होने से आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी और आप दूसरों की भावनाओं को गहराई से महसूस करेंगे. आश्लेषा नक्षत्र आपको यह सिखाता है कि हर भावना को पकड़कर रखना जरूरी नहीं, कुछ को छोड़ देना ही शांति देता है.

सुबह 8 बजकर 30 मिनट से 9 बजकर 52 मिनट तक राहु काल में किसी भी भ्रमित या भावनात्मक निर्णय से बचें. इस समय गलत उम्मीदें बन सकती हैं. इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त आत्मविश्वास, रचनात्मक कार्य और निजी निर्णयों के लिए अनुकूल रहेगा.

करियर में आज रचनात्मक या कल्पनाशील कार्यों में सफलता मिल सकती है. आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर खर्च न करें. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से जल तत्व या पाचन से जुड़ी समस्या संभव है.

Career. रचनात्मक सफलता.
Finance. भावनात्मक खर्च से बचें.
Love. गहराई बढ़ेगी.
Health. जल तत्व से जुड़ी समस्या.
Lucky Color. समुद्री हरा
Lucky Number. 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 02 Feb 2026 05:41 AM (IST)
