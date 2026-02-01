हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मFebruary 2026 Tyohar: माघ पूर्णिमा से फरवरी मास शुरू, महाशिवरात्रि, एकादशी, होलाष्टक पड़ेंगे ये खास पर्व

February 2026 Tyohar: माघ पूर्णिमा से फरवरी मास शुरू, महाशिवरात्रि, एकादशी, होलाष्टक पड़ेंगे ये खास पर्व

February 2026 Vrat Tyohar List: माघ पूर्णिमा के साथ फरवरी महीने की शुरुआत हो गई है. साथ ही इस माह महाशिवरात्रि, विजय व आमलकी एकादशी, शबरी जयंती, भानु सप्तमी और होलाष्टक जैसे पर्व भी पड़ेंगे.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Feb 2026 12:10 PM (IST)
Preferred Sources

February 2026 Vrat Tyohar: फरवरी 2026 के महीने में पड़ने वाले व्रत त्योहार की सूचि तैयार है, जिसे देख आप पूरे महीने का पड़ने वाले व्रत-त्योहार और महत्वपूर्ण तिथियों की प्लानिंग कर सकते हैं. माघ पूर्णिमा के साथ फरवरी महीने की शुरुआत हुई है. इसके साथ ही इस माह महाशिवरात्रि, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी आदि से कई पर्व पड़ेंगे होलाष्टक भी फरवरी में ही शुरुआत हो जाएगा. इसलिए यह माह बहुत ही पवित्र है. साथ ही अध्यात्मिक दृष्टी से देखा जाए तो फरवरी का महीना बहुत पुण्यदायी भी रहेगा, क्योंकि दान,पुण्य के लिए उत्तम माना जाएगा. जानें ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्र से फरवरी 2026 में पड़ने वाले प्रमुख व्रत त्योहार की सूची.

माघ पूर्णिमा व्रत (1 फरवरी)

01 फरवरी 2026 दिन रविवार को माघ पूर्णिमा है. माघ पूर्णिमा धार्मिक दृष्टी से अलग महत्व है, स्नान पर्वो का यह अंतिम प्रतीक है. इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है. इस तिथि की मुख्यता है इस गंगा स्नान करने से मनुष्य की सभी तरह के बाधा दूर होती है.

फाल्गुन माह कब आरंभ (2 फरवरी)

02 फरवरी 2026 दिन सोमवार को फाल्गुन मास का आरम्भ होगा. यह महीना प्रेम, उत्साह तथा रंगोत्सव का प्रतीक है. इस महीने नकारात्मक शक्ति को समाप्त करने का संदेश देता है.

संकष्टी चतुर्थी (5 फऱवरी 2026)

संकष्टी चतुर्थी, 05 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को मनाया जायेगा. भगवान गणेश की पूजन करने का सबसे उत्तम दिन माना जाता है. इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन की सभी संशय समाप्त होता है. परिवार में सुख संपति तथा वैभव की प्राप्ति होता है. दिनभर उपवास रहकर चन्द्र दर्शन तथा अर्घ्य दिया जाता है, फिर भगवान गणेश का पूजन करके व्रत तोड़ा जाता है. गणेश का पूजन करने से संतान की प्राप्ति होता है.

भानु सप्तमी और सबरी जयंती (8 फरवरी 2026)

भानु सप्तमी तथा सबरी जयंती यह त्योहार 08 फरवरी 2026 दिन रविवार को मनाया जायेगा. भानु सप्तमी भगवान सूर्यदेव की पूजा तथा उपासना का दिन माना जाता है. भानु सप्तमी को भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल देने देने से, व्यक्ति निरोग रहता है,साथ ही दीर्घायु होते है,इस दिन भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा की जयंती मनाई जाती है. मातृत्व प्रेम तथा भक्ति एवं शक्ति का विशेष दिन माना जाता है.

जानकी जयंती तथा कालाष्टमी व्रत (9 फरवरी 2026)

09 फरवरी 2026 दिन सोमवार को मासिक कालाष्टमी तथा जानकी जयंती मनाया जाएगा. जानकी और मासिक अष्टमी एक साथ पड़ने के कारण इस व्रत के प्रभाव में वृद्धि होगी. भगवान श्री कृष्ण के साथ मां भगवती का पूजा की जाएगी.

 विजय एकादशी (13 फरवरी 2026)

विजय एकादशी 13 फरवरी 2026, दिन शुक्रवार यह व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है. इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से अत्यंत पुण्य का प्राप्ति होता है. विष्णु के पूजन में धुप ,दीप , नैवेद ,नारियल आदि चढ़ाया जाता है. इस व्रत के प्रभाव से कष्ट दूर होता है सभी कार्य में उन्नति होती है व्रत की कथा राम की लंका विजय से जुड़ा है.

कुंभ संक्रांति (13 फरवरी 2026)

13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को कुंभ संक्रांति है. इस दिन सूर्य कुम्भ राशि में गोचर करेंगे. संक्रांति का अर्थ होता है सूर्य जब राशि परिवर्तन करे उसे संक्रांति कहा जाता है,कुम्भ राशि शनि की राशि है. शनि की राशि में सूर्य का गोचर करना अनुकूल नहीं माना जाता है. ज्योतिषशास्त्र के अनुसार सूर्य शनि के राशि में गोचर करते है अनुकूल नहीं माना जाता है. इस दिन काला तिल, काला उड़द दान करने से शनि के प्रभाव समाप्त करने का उत्तम दिन होता है.

प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष (14 फरवरी)

प्रदोष व्रत 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा. भगवान शंकर के सबसे प्रिय व्रत है इस दिन भगवान कैलाश पर संध्या काल में तांडव करते है. पंचांग के अनुसार महीने में दो बार प्रदोष मनाया जाता है एक शुक्ल पक्ष तथा दूसरा कृष्ण पक्ष. प्रदोष व्रत विशेषकर दीर्घायु के लिए किया जाता है. इनके पूजन से भगवान शिव प्रसन्न होकर सभी मनोकामना पूर्ण करते है. शनिवार को प्रदोष पड़ने के कारण व्रत का प्रभाव में वृद्धि होता है.

महाशिवरात्रि (15 फरवरी)

मासिक शिवरात्रि 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को यह व्रत मनाया जाएगा. महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है. इस दिन शिव मंदिर में विशेष तौर पर पूजा पाठ किया जाया है. भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा तथा अभिषेक करते है. भगवान शंकर को बेलपत्र तथा जल एवं दूध से पूजन तथा अभिषेक करते है. चंद्रमा से सम्बंधित दोष दूर करने के लिए पूजा पाठ किया जाता है.

फाल्गुन अमावस्या (17 फरवरी)

17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को फाल्गुन अमावस्या का व्रत है. पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को फाल्गुन अमावस्या कहा जाता है. पितृ दोष के दूर करने के लिए उत्तम माना जाता है. इस दिन को दर्श अमावस्या के नाम से जाना जाता है,पितृ पूजन तथा तर्पण के लिए उत्तम दिन माना जाता है.

होलाष्टक (24 फरवरी 2026) 

24 फरवरी 2026 दिन मंगलवार से होलाष्टक आरम्भ होगा. होलाष्टक में नया कार्य नहीं किया जाता है. विशेषकर विवाह आदि शुभ कार्य नहीं किया जाता है.

आमलकी एकादशी (27 फरवरी)

आमलकी एकादशी का व्रत फाल्गुन शुक्लपक्ष एकादशी को किया जाता है. आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास होने के कारण इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है इसे रंगभरी एकादशी भी कहते है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read
Published at : 01 Feb 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
Holashtak Vrat Tyohar 2026 Ekadashi 2026 Mahashivratri 2026 February 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: आयुर्वेद को बढ़ाने पर जोर..बनाएं जाएंगे तीन इंस्टीटयूट | parliament Session
Union Budget 2026: रेलवे को लेकर बड़ा ऐलान, बनाए जाएंगे 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman ने MSME के लिए 10 हजार करोड़ का किया ऐलान
Union Budget 2026: बजट से पहले Sanjay Singh ने सरकार को घेरा | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर का ऐलान | parliament Session | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
बॉलीवुड
Border 2 Day 9 BO: करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
जनरल नॉलेज
Union budget 2026: रविवार के दिन देश का दूसरा बजट, जानें आजादी के बाद सोमवार से शनिवार तक किस दिन कितने बजट पेश?
रविवार के दिन देश का दूसरा बजट, जानें आजादी के बाद सोमवार से शनिवार तक किस दिन कितने बजट पेश?
शिक्षा
बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण कौन हैं? जानिए वित्त मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई
बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण कौन हैं? जानिए वित्त मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई
हेल्थ
Secondary Hypertension: क्या होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, भारत में युवाओं में तेजी से क्यों बढ़ रही यह बीमारी?
क्या होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, भारत में युवाओं में तेजी से क्यों बढ़ रही यह बीमारी?
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget