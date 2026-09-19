Aaj Ka Rashifal: 19 सितंबर 2026 शनिवार को चंद्रमा पूरे दिन बृहस्पति की अग्नि तत्व राशि धनु और मूल नक्षत्र में संचरण करेंगे. भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि दोपहर 03:29 तक रहेगी और दोपहर 02:29 तक आयुष्मान योग का प्रभाव रहेगा.

यह खगोलीय स्थिति मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए अटके हुए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने, नेटवर्किंग मजबूत करने और अचानक धन लाभ के अवसर बना रही है. वहीं, वृषभ और मकर राशि वालों को अनियोजित खर्चों और कागजी औपचारिकताओं में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी.

जरूरी कार्यों के लिए दोपहर 11:50 से 12:39 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा, जबकि सुबह 09:11 से 10:43 के राहुकाल में जोखिम भरे निर्णयों से बचें. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल-

मेष राशि दैनिक राशिफल: 19 सितंबर 2026 (शनिवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 03:29 तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी. आज पूरे दिन चंद्रमा आपकी राशि से नौवें भाव (भाग्य, धर्म व लंबी यात्रा भाव - धनु राशि) में संचरण करेंगे. रात तक (अगले दिन तड़के 01:44 तक) मूल नक्षत्र रहेगा और दोपहर 02:29 तक आयुष्मान योग का प्रभाव बना रहेगा. पहले भाग में बव और बाद में बालव करण रहेगा. आज का दिन आपके आत्मविश्वास को नई उड़ान देने, भाग्य के सहयोग से अटके काम पूरे करने और उच्च लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज का माहौल आपके काफी अनुकूल रहेगा. नौवें भाव में चंद्रमा के गोचर से मानसिक भारीपन पूरी तरह छंट जाएगा और काम में आपकी सक्रियता दिखेगी. छठे भाव में स्थित सूर्य आपके विरोधियों पर आपका दबदबा बनाए रखेंगे, जिससे आपके काम में कोई बाधा नहीं डाल पाएगा. कंसल्टेंसी, एजुकेशन, पब्लिशिंग, लीगल, टूरिज्म और रिसर्च से जुड़े लोगों को अपनी कार्यकुशलता के चलते अच्छी सराहना मिलेगी. कारोबारी वर्ग नई डील्स को फाइनल करने और पुराने संपर्कों के जरिए काम का दायरा बढ़ाने पर ध्यान दें. किसी वरिष्ठ व्यक्ति या मेंटर की सलाह आज आपके बिजनेस में काफी फायदेमंद साबित होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज का दिन सुकून और मजबूती लेकर आएगा. नौवें भाव का चंद्रमा भाग्य के सहारे धन लाभ के नए अवसर बनाएगा. किसी पुराने प्रयास या अटके हुए सौदे से पैसा वापस मिलने की उम्मीद है. शनिवार होने से घर के जरूरी साजो-सामान, धार्मिक कार्यों या सामाजिक सेवा पर योजनाबद्ध खर्च हो सकता है. अगर कोई जरूरी वित्तीय फैसला लेना हो या बैंक से जुड़े काम निपटाने हों, तो दोपहर 11:50 से 12:39 के बीच अभिजीत मुहूर्त का इस्तेमाल करें. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान उधारी के लेन-देन या किसी जोखिम भरे सट्टे से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा के उत्सव और राधाष्टमी/महालक्ष्मी पूजन के कारण वातावरण भक्तिमय, सुखद और अनुशासित रहेगा. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद आपके मन को नई शक्ति देगा. परिजनों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या शाम के समय पूजा-आरती में शामिल होने का योग बनेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बहुत मजबूत रहेगा; दोनों मिलकर घर के मामलों को प्यार से सुलझाएंगे. प्रेम संबंधों में साथी के साथ लंबी और आत्मीय बातचीत होगी, जिससे एक-दूसरे पर भरोसा और बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

तबीयत के लिहाज से आज आप खुद को काफी चुस्त, तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. पिछले दिनों की मानसिक बेचैनी खत्म होगी और सोच में स्पष्टता आएगी. हालांकि, मौसम के असर और दिनभर की भागदौड़ के चलते शाम को जांघों या पैरों में हल्की थकान हो सकती है. खान-पान में सात्विक, ताजा और सुपाच्य भोजन लें; ज्यादा तेल-मसाले से परहेज रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा बनाए रखने के लिए शाम को बप्पा की आरती के बाद कुछ पल आंखें बंद करके ध्यान लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. शनिवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और लाल या सिंदूरी फूल चढ़ाएं. शनिदेव के निमित्त शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीया जलाएं, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या भोजन भेंट करें.

शुभ रंग: गहरा लाल और केसरिया

शुभ अंक: 9

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 19 सितंबर 2026 (शनिवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज दोपहर 03:29 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि का मान शुरू होगा. पूरे दिन चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव (आयु, गुप्त रहस्य व शोध भाव - धनु राशि) में संचरण करेंगे. रात तक (अगले दिन तड़के 01:44 तक) मूल नक्षत्र रहेगा और दोपहर 02:29 तक आयुष्मान योग का योग बना रहेगा. बव करण दोपहर तक और उसके बाद बालव करण रहेगा. आज का दिन जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाने, अपने कामकाज के सीक्रेट्स को सुरक्षित रखने और अपनी ऊर्जा को आंतरिक सुधार में लगाने का है.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज का माहौल थोड़ा धैर्य और एकाग्रता की मांग कर रहा है. आठवें भाव के चंद्रमा के कारण किसी बने-बनाए काम में अचानक कोई तकनीकी अड़चन या अतिरिक्त काम का दबाव आ सकता है. पांचवें भाव में बैठे सूर्य आपके तार्किक कौशल को धार देंगे, इसलिए किसी भी उलझन को शांत मन से सुलझाएं और ऑफिस की राजनीति से खुद को अलग रखें. रिसर्च, डेटा एनालिसिस, इंश्योरेंस, ऑडिट, सीए और तकनीकी बैकएंड से जुड़े लोगों को अपनी बारीकियों का अच्छा लाभ मिलेगा. कारोबारी वर्ग आज टैक्स, इनवॉइस और कानूनी औपचारिकताओं को दुरुस्त रखें; किसी नए साझेदार पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज का दिन सतर्कता बरतने और फिजूलखर्ची पर रोक लगाने का है. आठवें भाव का चंद्रमा अचानक किसी रिपेयरिंग, मेंटेनेंस या अनियोजित घरेलू जरूरत पर खर्च करा सकता है. हालांकि, पैतृक संपत्ति, पुराना अटका धन या बीमा से जुड़ा कोई लाभ निकलने की संभावना भी बनेगी. शनिवार होने से घर के जरूरी सामान पर योजनाबद्ध खर्च रहेगा. यदि कोई जरूरी बैंकिंग कार्य या चेक क्लियर कराना हो, तो दोपहर 11:50 से 12:39 के अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे ठीक रहेगा. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान शेयर बाजार में बिना सोचे दांव लगाने या किसी को बड़ी रकम उधार देने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में गणेशोत्सव और राधाष्टमी के पावन पर्व से सकारात्मकता बनी रहेगी. आठवें चंद्रमा के चलते आपका स्वभाव थोड़ा गंभीर या एकांतप्रिय हो सकता है, इसलिए परिवार के सदस्यों से बातचीत में रूखापन न आने दें. ससुराल पक्ष से किसी विषय पर विचार-विमर्श हो सकता है. शादीशुदा जिंदगी में जीवनसाथी की सेहत और उनकी बातों को तवज्जो दें; छोटी-मोटी बात पर तकरार करने से बचें. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संशय या गलतफहमी न पनपने दें; खुलकर बातचीत करने से रिश्ते में विश्वास और मजबूती कायम रहेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

तबीयत के लिहाज से आज पेट के निचले हिस्से, गैस या जोड़ों में हल्की जकड़न परेशान कर सकती है. काम की व्यस्तता में पानी पीना न भूलें और समय पर भोजन करने की आदत बनाए रखें. बाहर के ज्यादा तीखे, गरिष्ठ या बासी भोजन से परहेज रखें; घर का सादा और हल्का खाना ही लें. शाम के समय दिनभर की भागदौड़ से आंखों और सिर में हल्का भारीपन आ सकता है, इसलिए स्क्रीन टाइम सीमित रखें. मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए शाम को बप्पा की आरती में शामिल हों और कुछ देर शांत बैठें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा में गैर-जरूरी यात्रा टालें. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई बड़ा जोखिम भरा काम शुरू न करें. शनिवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और सफेद मिठाई या मोदक चढ़ाएं. शाम के समय पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का चौमुखी दीया जलाएं, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जप करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल, छाता या भोजन का दान करें.

शुभ रंग: सफेद और हल्का नीला

शुभ अंक: 6

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 19 सितंबर 2026 (शनिवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज दोपहर 03:29 तक रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि का मान प्रारंभ होगा. आज पूरे दिन चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव (साझेदारी, दांपत्य व लोक-व्यवहार भाव - धनु राशि) में गोचर करेंगे. रात तक (अगले दिन तड़के 01:44 तक) मूल नक्षत्र रहेगा और दोपहर 02:29 तक आयुष्मान योग का प्रभाव बना रहेगा. पहले पहर में बव करण और उसके बाद बालव करण रहेगा. आज का दिन टीमवर्क को मजबूत करने, साझेदारों के साथ तालमेल बिठाने और जनसंपर्क के जरिए अपने अटके हुए मामलों को सुलझाने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपकी बातचीत का लहजा और दूसरों को साथ लेकर चलने की कला काम आएगी. सातवें भाव का चंद्रमा आपको सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों से पूरा सहयोग दिलाएगा. चौथे भाव में स्थित सूर्य आपके प्रशासनिक प्रभाव को बनाए रखेंगे, जिससे किसी जटिल प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कराने में आसानी होगी. मीडिया, पीआर, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, लीगल और क्लाइंट डीलिंग से जुड़े जातकों के लिए दिन बेहद फलदायी साबित होगा. कारोबारी वर्ग नई डील्स और व्यापारिक साझेदारियों पर चर्चा आगे बढ़ाएं; बाजार में अपनी साख का लाभ उठाकर नए ऑर्डर्स हासिल करने के अच्छे योग हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज का दिन व्यावसायिक संपर्कों और दैनिक लेन-देन से लाभ दिलाने वाला रहेगा. सातवें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से रिटेल बिक्री और साझेदारी के काम से नकदी प्रवाह अच्छा बना रहेगा. शनिवार होने की वजह से ऑफिस के रख-रखाव, तकनीकी टूल्स या घर के जरूरी सामान पर योजनाबद्ध खर्च हो सकता है. अगर कोई महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदा, अनुबंध या बैंक संबंधी कार्य निपटाना हो, तो दोपहर 11:50 से 12:39 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान बिना सोचे-समझे किसी बड़े निवेश या उधारी से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में गणेशोत्सव और राधाष्टमी के पावन अवसर से उल्लास और अपनापन बना रहेगा. सातवें भाव का चंद्रमा दांपत्य जीवन में मधुरता और आपसी तालमेल को गहरा करेगा. जीवनसाथी आपके हर फैसले में साथ देंगे और घरेलू जिम्मेदारियों को सुलझाने में मददगार साबित होंगे. परिवार के साथ शाम की आरती में शामिल होने से मानसिक शांति मिलेगी. प्रेम संबंधों में आज का दिन काफी सुखद रहेगा; अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत होगी, जिससे दोनों के बीच भरोसा और प्रगाढ़ होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

तबीयत के लिहाज से आज आप खुद को काफी सक्रिय और तरोताजा महसूस करेंगे. मन में उत्साह बना रहने से काम करने की गति तेज रहेगी. हालांकि, दिनभर की व्यस्तता और बातचीत के चलते शाम को गले में हल्की खुश्की या पैरों में थकान महसूस हो सकती है. खान-पान में सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार लें; ज्यादा चिकनाई वाले भोजन से परहेज रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. शाम को बप्पा की आरती के उपरांत कुछ पल शांत बैठकर ध्यान लगाने से दिनभर की मानसिक थकान पूरी तरह उतर जाएगी.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा कार्य न छेड़ें. शनिवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और सफेद मोदक या मखाने की खीर अर्पित करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' व 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और किसी जरूरतमंद को साबुत उड़द, काले तिल या भोजन भेंट करें.

शुभ रंग: हरा और हल्का आसमानी

शुभ अंक: 5

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 19 सितंबर 2026 (शनिवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज दोपहर 03:29 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी. पूरे दिन चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु व प्रतिस्पर्धा भाव - धनु राशि) में संचरण करेंगे. रात तक (अगले दिन तड़के 01:44 तक) मूल नक्षत्र बना रहेगा और दोपहर 02:29 तक आयुष्मान योग का प्रभाव रहेगा. पहले भाग में बव करण और दोपहर बाद बालव करण रहेगा. आज का दिन अपनी सूझबूझ से विरोधियों की रणनीतियों को मात देने, पेंडिंग कागजी उलझनों को सुलझाने और अपने काम में अनुशासन बनाए रखने का है.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपकी कार्यकुशलता और तेज दिमाग की बदौलत काम तेजी से आगे बढ़ेंगे. छठे भाव में चंद्रमा की मौजूदगी आपको काम के हर छोटे-बड़े पेंच सुलझाने में मदद करेगी, जिससे विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे. तीसरे भाव में बैठे सूर्य आपके आत्मविश्वास और नेटवर्किंग को ताकत दे रहे हैं, जिससे अधिकारियों के सामने अपनी बात रखना आसान रहेगा. अकाउंट्स, ऑडिट, बैंकिंग, लीगल, मेडिकल और सर्विस सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए दिन काफी प्रोडक्टिव साबित होगा. कारोबारी वर्ग अपनी सप्लाई चेन और स्टाफ के काम पर नजर रखें; समय पर डिलीवरी देकर आप ग्राहकों का भरोसा जीतने में सफल रहेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज हिसाब-किताब दुरुस्त रखने और गैर-जरूरी खर्चों पर नियंत्रण की जरूरत है. छठे भाव के चंद्रमा की वजह से कोई पुराना पेंडिंग बिल, दवाइयों का खर्च या कर्मचारियों से जुड़ी देनदारी सामने आ सकती है. किसी को भी आज के दिन उधारी देने से बचें, वरना रकम अटक सकती है. हालांकि, यदि कोई पुराना कर्जा या ईएमआई चुकाने का सोच रहे हैं, तो बजट संभालना आसान रहेगा. अगर पैसों से जुड़ा कोई जरूरी सौदा या बैंकिंग कार्य निपटाना हो, तो दोपहर 11:50 से 12:39 के बीच अभिजीत मुहूर्त का इस्तेमाल करें. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में गणेशोत्सव और राधाष्टमी के पावन अवसर पर भक्ति और शांति का माहौल बना रहेगा. काम के अधिक दबाव के कारण शाम को घर लौटने पर चिड़चिड़ाहट दिखाने से बचें; परिजनों के साथ बैठकर चाय पीने से मन हल्का हो जाएगा. मामा पक्ष या ननिहाल से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का व्यावहारिक नजरिया आपकी कई उलझनों को सुलझाने में काम आएगा. प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्तता का असर रिश्ते पर न पड़ने दें; साथी के साथ कुछ पल बातचीत करके उनका हालचाल पूछेंगे तो रिश्ते में गर्मजोशी बनी रहेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

तबीयत के लिहाज से आज पेट और खान-पान का विशेष ध्यान रखना होगा. गैस, अपच या समय पर खाना न खाने की वजह से पेट में भारीपन हो सकता है. काम की आपाधापी में भोजन न टालें और बाहर के तले-भुने या ज्यादा मिर्च-मसालेदार खाने से परहेज रखें. सादा, ताजा और सुपाच्य भोजन लें तथा पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं. दिनभर की भागदौड़ के बाद शाम को कमर या पिंडलियों में हल्का खिंचाव आ सकता है. शाम को बप्पा की आरती के बाद कुछ पल शांत बैठकर ध्यान लगाने से मानसिक ताजगी मिलेगी.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. शनिवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और सफेद मोदक या मखाने की खीर अर्पित करें. शाम के समय पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' व 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति या सफाईकर्मी को थोड़ा सा सिक्का या भोजन भेंट करें.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का नीला

शुभ अंक: 2

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 19 सितंबर 2026 (शनिवार)

पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 03:29 तक रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. गणेशोत्सव के इस उल्लासपूर्ण समय में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से पांचवें भाव (विद्या, बुद्धि, संतान व रचनात्मकता भाव - धनु राशि) में संचरण करेंगे. रात तक (अगले दिन तड़के 01:44 तक) मूल नक्षत्र रहेगा और दोपहर 02:29 तक आयुष्मान योग का प्रभाव बना रहेगा. दोपहर तक बव करण और उसके बाद बालव करण रहेगा. आज का दिन अपनी सूझबूझ से सही योजनाएं बनाने, बौद्धिक क्षमता का लोहा मनवाने और संतान से जुड़ी अच्छी खबरें पाने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपकी सोच और काम करने की रणनीति काफी प्रभावी साबित होगी. पांचवें भाव में चंद्रमा की मौजूदगी आपकी तार्किक क्षमता और रचनात्मकता को बहुत बढ़ाएगी. दूसरे भाव में गोचर कर रहे आपकी राशि के स्वामी सूर्य आपकी वाणी में अधिकार और प्रभाव बनाए रखेंगे, जिससे उच्चाधिकारियों के सामने अपनी बात मनवाना आसान होगा. एजुकेशन, आईटी, डेटा एनालिसिस, प्लानिंग, मीडिया, शेयर ब्रोकिंग और कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा. कारोबारी वर्ग नई रणनीतियों और त्योहारी मांग को ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग बढ़ाएं; पुराने संपर्कों से अच्छे ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज का दिन राहत और संतोष देने वाला साबित होगा. पांचवें भाव के चंद्रमा और दूसरे भाव के सूर्य के प्रभाव से पूर्व में किए गए किसी बौद्धिक प्रयास या निवेश से लाभ के रास्ते खुलेंगे. शनिवार होने के कारण घर की जरूरतों, बच्चों की शिक्षा या धार्मिक आयोजनों पर योजनाबद्ध खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके बजट को नहीं बिगाड़ेगा. अगर कोई जरूरी वित्तीय दस्तावेज तैयार करना हो या बैंकिंग से जुड़ा फैसला लेना हो, तो दोपहर 11:50 से 12:39 के अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान बिना सोचे-समझे किसी जोखिम भरे सट्टे या बड़े निवेश से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा की पूजा-अर्चना और राधाष्टमी के पावन अवसर से माहौल भक्तिमय, खुशनुमा और गरिमामय रहेगा. संतान की ओर से कोई अच्छी खबर या उनकी किसी उपलब्धि से मन गर्व से भर जाएगा. परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने से दिनभर की मानसिक थकान दूर होगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत सुंदर रहेगा; दोनों मिलकर घर के मामलों को सुलझाएंगे. प्रेम संबंधों में आज का दिन ताजगी और निकटता लाने वाला रहेगा; अपने साथी के साथ किसी अच्छी योजना पर चर्चा करेंगे तो आपसी समझ और भरोसा और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सेहत के लिहाज से आज आप खुद को काफी ऊर्जावान, हल्का और एक्टिव महसूस करेंगे. मन में सकारात्मक विचारों के चलते शरीर में फुर्ती बनी रहेगी. हालांकि, अनियमित खान-पान या ज्यादा गरिष्ठ भोजन लेने से पेट में हल्की गैस या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है. खान-पान में सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार शामिल करें तथा भरपूर पानी पिएं. दिनभर की सक्रियता के बाद शाम को पैरों में हल्की थकान आ सकती है. शाम को बप्पा की आरती के बाद कुछ पल शांत बैठकर ध्यान लगाने से मानसिक शांति मिलेगी.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. शनिवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और लाल फूल अर्पित करें. शाम के समय पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का चौमुखी दीया जलाएं, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' व 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल, छाता या भोजन भेंट करें.

शुभ रंग: गहरा लाल और केसरिया

शुभ अंक: 1

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 19 सितंबर 2026 (शनिवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज दोपहर 03:29 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि का मान शुरू हो जाएगा. गणेशोत्सव के इस पावन दौर में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से चौथे भाव (सुख, माता, भूमि व वाहन भाव - धनु राशि) में संचरण करेंगे. रात तक (अगले दिन तड़के 01:44 तक) मूल नक्षत्र रहेगा और दोपहर 02:29 तक आयुष्मान योग का प्रभाव बना रहेगा. पहले भाग में बव करण और दोपहर बाद बालव करण प्रभावी रहेगा. आज का दिन घरेलू जिम्मेदारियों को सुलझाने, अपने कार्यस्थल के वातावरण को व्यवस्थित करने और माताजी का सानिध्य पाकर मानसिक संतोष प्राप्त करने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज का दिन सामने आकर ज्यादा भागदौड़ करने के बजाय अपनी फाइलों, डेटा और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स के बैकएंड को मजबूत करने का है. चौथे भाव का चंद्रमा आपको अपने वर्कस्पेस को व्यवस्थित रखने की प्रेरणा देगा. आपकी ही राशि में बैठे सूर्य आपके रुतबे और नेतृत्व क्षमता को बनाए रखेंगे, जिससे उच्चाधिकारी आपके सुझावों को गंभीरता से सुनेंगे. रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, पब्लिशिंग और आईटी से जुड़े जातकों के लिए दिन ठोस प्रगति लेकर आएगा. कारोबारी जातक अपने पुराने ऑर्डर्स की गुणवत्ता और स्टाफ के अनुशासन पर खास नजर रखें; जल्दबाजी में कोई नया प्रयोग करने के बजाय मौजूदा सेटअप को मजबूत करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज का दिन खर्च और बचत के बीच संतुलन साधने का रहेगा. चौथे भाव के चंद्रमा के कारण घर की मरम्मत, साज-सज्जा, गाड़ी के मेंटेनेंस या माताजी की जरूरतों पर कुछ योजनाबद्ध खर्च हो सकता है. हालांकि, लग्न में बैठे सूर्य के प्रभाव से नियमित आमदनी की गति बनी रहेगी. शनिवार होने से घरेलू व्यवस्थाओं पर थोड़ा धन लगेगा, पर बजट बिगड़ने की स्थिति नहीं बनेगी. अगर कोई पक्का आर्थिक सौदा, भूमि-भवन से जुड़ा निर्णय या जरूरी बैंकिंग कार्य करना हो, तो दोपहर 11:50 से 12:39 के अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान बिना सोचे-समझे किसी जोखिम भरे सट्टे या बड़े निवेश से पूरी तरह दूर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा की पूजा-अर्चना और राधाष्टमी के पावन अवसर से वातावरण शांत, सौम्य और भक्तिमय बना रहेगा. चौथे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से माताजी का आशीर्वाद आपके मन को नई शक्ति देगा; उनके साथ कुछ पल बैठकर बातचीत करने से कई उलझनों का हल निकलेगा. परिवार के साथ मिलकर घर की व्यवस्थाओं पर चर्चा सफल रहेगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा; दोनों मिलकर घर के दायित्वों को प्यार से पूरा करेंगे. प्रेम संबंधों में अपनी काम की थकान पार्टनर पर न निकालें; थोड़ा समय निकालकर उनकी बात सुनेंगे तो रिश्ते में भरोसा और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

तबीयत के लिहाज से आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी. चौथे भाव के चंद्रमा और दिनभर के घरेलू व दफ्तरी कामकाज के चलते सीने में भारीपन, गैस या हल्की सुस्ती महसूस हो सकती है. ज्यादा तला-भुना, बासी या गरिष्ठ भोजन लेने से बचें; सादा, ताजा और सुपाच्य आहार ही लें और भरपूर पानी पिएं. दिनभर की भागदौड़ के बाद शाम को कमर या पीठ में हल्का खिंचाव आ सकता है, इसलिए थोड़ा विश्राम जरूर करें. शाम को बप्पा की आरती के बाद कुछ पल शांत बैठकर ध्यान लगाने से मन का भारीपन पूरी तरह दूर हो जाएगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. शनिवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, साबुत हरी मूंग और सफेद मिठाई अर्पित करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' व 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल, छाता या भोजन भेंट करें.

शुभ रंग: हरा और हल्का नीला

शुभ अंक: 5

तुला राशि दैनिक राशिफल: 19 सितंबर 2026 (शनिवार)

पंचांग के मुताबिक आज भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि दोपहर 03:29 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि की शुरुआत होगी. गणेशोत्सव के इस पावन समय में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम, संवाद, साहस व छोटे भाई-बहन भाव - धनु राशि) में गोचर करेंगे. रात तक (अगले दिन तड़के 01:44 तक) मूल नक्षत्र रहेगा और दोपहर 02:29 तक आयुष्मान योग बना रहेगा. दोपहर तक बव करण और इसके बाद बालव करण प्रभावी रहेगा. आज का दिन अपनी बात स्पष्टता से रखने, संपर्कों को सक्रिय करने और फील्ड वर्क या पत्राचार के जरिए रुके कामों को गति देने का है.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपकी सक्रियता, त्वरित फैसले और तेज संवाद शैली सबको प्रभावित करेगी. तीसरे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपको नए प्रयोग करने, ईमेल्स और मीटिंग्स को तेजी से निबटाने का हौसला देगी. बारहवें भाव में स्थित सूर्य के प्रभाव से दूरदराज के संपर्कों, मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स या ऑनलाइन नेटवर्क से जुड़े कामों में अच्छी बढ़त मिलेगी. मीडिया, पीआर, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, ट्रैवल, लॉजिस्टिक्स और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी गतिशील रहेगा. कारोबारी जातक नए ग्राहकों से संपर्क साधें और अपनी सर्विस की पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रचार का सहारा लें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज का दिन आपकी दौड़-धूप और नेटवर्किंग से लाभ निकालने का रहेगा. किसी पुरानी क्लाइंट डील, कमीशन या पेंडिंग बिल का पैसा आज खाते में आ सकता है. शनिवार होने के चलते ऑफिस के टूल्स, यात्रा या घरेलू जरूरतों पर थोड़ा योजनाबद्ध खर्च होगा, लेकिन यह आपके बजट के दायरे में ही रहेगा. अगर किसी महत्वपूर्ण अनुबंध, समझौते या बैंकिंग कार्य को पूरा करना हो, तो दोपहर 11:50 से 12:39 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान उधारी के लेन-देन या किसी जोखिम भरे सट्टे से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा की आरती और राधाष्टमी के पर्व से उल्लास और आत्मीयता बनी रहेगी. तीसरे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से छोटे भाई-बहनों और मित्रों के साथ बातचीत में अपनत्व बढ़ेगा; वे आपकी किसी योजना में मददगार साबित हो सकते हैं. परिजनों के साथ शाम की चाय पर किसी घरेलू विषय पर उपयोगी चर्चा होगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत सहज रहेगा; दोनों मिलकर घर के कार्यों को आसानी से संभालेंगे. प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ बातचीत में खुलापन रहेगा, जिससे आपसी समझ और विश्वास पहले से अधिक प्रगाढ़ होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आज आप काफी चुस्त, फुर्तीले और मानसिक रूप से सजग रहेंगे. हालांकि, लगातार टाइपिंग, फोन कॉल्स और यात्रा के चलते शाम के समय कंधों, बाहों या गर्दन में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच थोड़ा विराम लें और अपनी आंखों को आराम दें. खान-पान में सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार शामिल करें; ज्यादा गरिष्ठ या तले-भुने भोजन से बचें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. शाम को बप्पा की आरती के बाद कुछ पल शांत बैठकर ध्यान लगाने से मानसिक ताजगी और सुकून मिलेगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा में गैर-जरूरी यात्रा टालें. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. शनिवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और सफेद मोदक या मखाने की खीर अर्पित करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' व 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल, छाता या भोजन भेंट करें.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का नीला

शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 19 सितंबर 2026 (शनिवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज दोपहर 03:29 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. गणेशोत्सव के इस पावन समय में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दूसरे भाव (धन, वाणी व कुटुंब भाव - धनु राशि) में गोचर करेंगे. रात तक (अगले दिन तड़के 01:44 तक) मूल नक्षत्र रहेगा और दोपहर 02:29 तक आयुष्मान योग का प्रभाव बना रहेगा. दोपहर 03:29 तक बव करण और उसके बाद बालव करण रहेगा. आज का दिन अपनी वाणी से बिगड़े काम संवारने, आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने और परिजनों के साथ तालमेल मजबूत करने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपकी स्पष्ट बातचीत और व्यावहारिक दृष्टिकोण काम को गति देगा. दूसरे भाव में चंद्रमा की मौजूदगी आपको सहयोगियों और उच्चाधिकारियों के साथ प्रभावी संवाद में मदद करेगी. ग्यारहवें भाव में स्थित सूर्य आपके नेटवर्क और प्रभाव को मजबूत बनाए रखेंगे, जिससे आपके काम को सराहना मिलेगी. बैंकिंग, अकाउंट्स, लीगल, टीचिंग, कंसल्टेंसी और फूड इंडस्ट्री से जुड़े जातकों के लिए दिन काफी फलदायी रहेगा. कारोबारी वर्ग नकदी के लेन-देन को व्यवस्थित रखें और ग्राहकों के साथ मधुर संबंध बनाकर नए ऑर्डर्स पक्के करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज का दिन संचित पूंजी में बढ़ोतरी और पुराने अटके धन की वापसी के संकेत दे रहा है. दूसरे भाव का चंद्रमा दैनिक आमदनी और व्यापारिक लाभ को स्थिर बनाए रखेगा. शनिवार होने की वजह से घर की सुख-सुविधाओं, भोग-प्रसाद या घरेलू जरूरतों पर थोड़ा योजनाबद्ध खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके बजट को नहीं बिगाड़ेगा. यदि कोई महत्वपूर्ण वित्तीय समझौता, बैंक लोन या जरूरी कागजी प्रक्रिया निपटानी हो, तो दोपहर 11:50 से 12:39 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान उधारी के लेन-देन या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में गणेशोत्सव की आरती और राधाष्टमी के पावन पर्व से माहौल भक्तिमय, शांत और खुशनुमा बना रहेगा. दूसरे भाव के प्रभाव से परिजनों के बीच आपसी तालमेल गहरा होगा और किसी पारिवारिक आयोजन पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. शादीशुदा जिंदगी में जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत मधुर रहेगा; दोनों मिलकर शाम की पूजा और घरेलू जिम्मेदारियों को खुशी-खुशी पूरा करेंगे. प्रेम संबंधों में आज का दिन आत्मीयता बढ़ाने वाला रहेगा; साथी के साथ अपने मन की बात साझा करने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सेहत के लिहाज से दिन कुल मिलाकर संतुलित रहेगा. हालांकि, खान-पान की लापरवाही या अधिक तैलीय भोजन लेने से गले में हल्की खराश या दांतों-मसूड़ों में संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. भोजन में सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार शामिल करें तथा पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. दिनभर की भागदौड़ के बाद शाम को पैरों में हल्की थकान आ सकती है. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए शाम को बप्पा की आरती के बाद कुछ पल शांत बैठकर ध्यान लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. शनिवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और लाल फूल अर्पित करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' व 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या भोजन भेंट करें.

शुभ रंग: सिंदूरी लाल और हल्का केसरिया

शुभ अंक: 9

धनु राशि दैनिक राशिफल: 19 सितंबर 2026 (शनिवार)

पंचांग के आधार पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 03:29 तक व्याप्त रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा. गणेशोत्सव के उल्लास के बीच आज पूरे दिन चंद्रमा आपकी ही राशि (प्रथम भाव/लग्न - धनु राशि) में संचरण करेंगे. रात तक (अगले दिन तड़के 01:44 तक) मूल नक्षत्र बना रहेगा और दोपहर 02:29 तक आयुष्मान योग प्रभावी रहेगा. दोपहर 03:29 तक बव करण रहेगा, जिसके उपरांत बालव करण का असर देखने को मिलेगा. आज का दिन आपके व्यक्तित्व में निखार लाने, खुद आगे बढ़कर नेतृत्व संभालने और पुरानी सुस्ती को पीछे छोड़कर नए संकल्प लेने का है.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपकी ऊर्जा, सकारात्मक दृष्टिकोण और काम करने की लगन देखने लायक होगी. लग्न में चंद्रमा के रहने से आप हर काम को पूरे आत्मविश्वास और सहजता से पूरा करेंगे. दसवें भाव में गोचर कर रहे सूर्य आपके कार्यक्षेत्र में रुतबा और अधिकार मजबूत बनाए रखेंगे, जिससे उच्चाधिकारी आपकी कार्यशैली से पूरी तरह संतुष्ट नजर आएंगे. उच्च शिक्षा, रिसर्च, कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग, लीगल, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक डीलिंग से जुड़े जातकों के लिए दिन काफी उपलब्धियों भरा साबित होगा. कारोबारी वर्ग नई योजनाओं को जमीन पर उतारने का हौसला दिखाएं; बाजार में आपकी साख देखकर नए ग्राहक और बड़े सौदे आपके साथ जुड़ सकते हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज का दिन स्थिति को मजबूत और स्थिर बनाए रखने का संकेत दे रहा है. लग्न के चंद्रमा और कर्म भाव के सूर्य के संयुक्त प्रभाव से पेशेवर प्रयासों का सीधा आर्थिक लाभ आपको दिखाई देगा. शनिवार होने के चलते खुद के व्यक्तित्व, कपड़ों, धार्मिक अनुष्ठान या सामाजिक कार्यों पर कुछ योजनाबद्ध खर्च हो सकता है, जो आपके बजट के भीतर ही रहेगा. यदि किसी महत्वपूर्ण वित्तीय समझौते, बैंक कार्य या नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हों, तो दोपहर 11:50 से 12:39 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान बिना सोचे-समझे किसी जोखिम भरे सट्टे या बड़े निवेश से पूरी तरह दूर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा की पूजा-आरती और राधाष्टमी के पावन पर्व से मन शांत, प्रसन्न और भक्तिमय रहेगा. लग्न में चंद्रमा होने से स्वभाव में सौम्यता और उदारता बनी रहेगी, जिससे परिजनों के साथ आपके संबंध और मधुर होंगे. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह और मार्गदर्शन आपके आत्मविश्वास को नई ऊर्जा देगा. शादीशुदा जिंदगी में जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत खूबसूरत रहेगा; दोनों मिलकर शाम की आरती और घरेलू जिम्मेदारियों को प्रेमपूर्वक निभाएंगे. प्रेम संबंधों में आज का दिन स्पष्टता और निकटता लाने वाला रहेगा; अपने साथी के साथ दिल की बात साझा करने से आपसी भरोसा और प्रगाढ़ होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आज आप खुद को काफी हल्का, फुर्तीला और ऊर्जावान महसूस करेंगे. पिछले दिनों का मानसिक भारीपन पूरी तरह समाप्त होगा और सोच में स्पष्टता आएगी. हालांकि, दिनभर की अधिक व्यस्तता और भागदौड़ के चलते शाम के समय जांघों या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. खान-पान में सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार शामिल करें; ज्यादा गरिष्ठ भोजन से परहेज रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. शाम को बप्पा की आरती के बाद कुछ पल शांत बैठकर ध्यान लगाने से मानसिक ताजगी और गहरा सुकून मिलेगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. शनिवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और पीले फूल या बेसन के लड्डू अर्पित करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' व 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल, छाता या भोजन भेंट करें.

शुभ रंग: सुनहरा पीला और केसरिया

शुभ अंक: 3

मकर राशि दैनिक राशिफल: 19 सितंबर 2026 (शनिवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज दोपहर 03:29 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि प्रभावी हो जाएगी. गणेशोत्सव के इस पावन दौर में चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से बारहवें भाव (व्यय, विदेश, एकांत व विश्राम भाव - धनु राशि) में संचरण करेंगे. रात तक (अगले दिन तड़के 01:44 तक) मूल नक्षत्र रहेगा और दोपहर 02:29 तक आयुष्मान योग का प्रभाव बना रहेगा. दोपहर 03:29 तक बव करण रहेगा, फिर बालव करण लग जाएगा. आज का दिन शांत रहकर बैकएंड के जरूरी काम निपटाने, गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम कसने और अपने मानसिक सुकून को प्राथमिकता देने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज का माहौल सामने आकर बड़ी घोषणाएं करने के बजाय पर्दे के पीछे रहकर काम करने के लिए ज्यादा अनुकूल है. बारहवें भाव के चंद्रमा के कारण किसी बने-बनाए काम में अचानक कोई अतिरिक्त संशोधन या विदेशी/बाहरी संपर्कों से जुड़ा नया टास्क सामने आ सकता है. नौवें भाव में बैठे सूर्य आपके भाग्य और साख को सहारा दे रहे हैं, इसलिए किसी भी उलझन से घबराएं नहीं और धैर्य से समाधान निकालें. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनियों, लीगल ड्राफ्टिंग, रिसर्च, अस्पताल और आईटी सपोर्ट से जुड़े जातकों के लिए दिन काफी व्यस्त रहेगा. कारोबारी जातक बिना सोचे-समझे किसी नए अनुबंध पर दस्तखत न करें और पुराने ऑर्डर्स की डिलीवरी समय पर सुनिश्चित करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज थोड़ा संभलकर चलने और बजट पर पैनी नजर रखने की जरूरत है. बारहवें भाव का चंद्रमा अचानक किसी गैजेट के मेंटेनेंस, यात्रा या अप्रत्याशित बिल पर खर्च करा सकता है. हालांकि, नौवें भाव के सूर्य की कृपा से पुराने अटके धन या विदेशी स्रोतों से लाभ के संकेत भी मिलेंगे. शनिवार होने की वजह से घरेलू सुविधाओं और धर्म-कर्म पर योजनाबद्ध खर्च रहेगा. यदि कोई महत्वपूर्ण वित्तीय समझौता, बैंक लोन या जरूरी कागजी काम निपटाना हो, तो दोपहर 11:50 से 12:39 के बीच अभिजीत मुहूर्त का इस्तेमाल करें. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान उधारी के लेन-देन या किसी जोखिम भरे सट्टे से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा की पूजा-अर्चना और राधाष्टमी के पावन अवसर से माहौल शांत और मर्यादित रहेगा. बारहवें चंद्रमा के असर से आज आप भीड़भाड़ से थोड़ा दूर रहकर एकांत में बैठना पसंद कर सकते हैं. परिजनों से बातचीत करते वक्त शांत रहें और किसी पुरानी बात पर बहस करने से बचें. बड़े भाई-बहनों या वरिष्ठों की सलाह आपके काम आएगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोगात्मक रवैया आपकी चिंताओं को कम करेगा; वे आपकी व्यस्तता को समझकर पूरा साथ देंगे. प्रेम संबंधों में दिखावे से दूर रहें; साथी के साथ सादगी से अपने विचार साझा करेंगे तो आपसी विश्वास और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सेहत के लिहाज से आज थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी. स्क्रीन टाइम ज्यादा होने और दिनभर की भागदौड़ से शाम तक आंखों में भारीपन, पैरों या जोड़ों में हल्की थकान और नींद की कमी महसूस हो सकती है. काम के बीच में आंखों को ठंडे पानी से धोएं और थोड़ा विश्राम लें. खान-पान में सात्विक, ताजा और हल्का आहार शामिल करें; ज्यादा तेल-मसाले वाली चीजों से बचें और भरपूर पानी पिएं. मानसिक शांति और एकाग्रता बनाए रखने के लिए शाम को बप्पा की आरती के बाद कुछ पल शांत बैठकर ॐ का उच्चारण करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. शनिवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और शमी पत्र अर्पित करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' व 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल, छाता या भोजन भेंट करें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू और हल्का आसमानी

शुभ अंक: 8

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 19 सितंबर 2026 (शनिवार)

दिन के पहले हिस्से में दोपहर 03:29 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी. गणेशोत्सव के पावन माहौल के बीच आज पूरे दिन चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (आय, लाभ, मित्र व सिद्धि भाव - धनु राशि) में गोचर करेंगे. रात तक (अगले दिन तड़के 01:44 तक) मूल नक्षत्र बना रहेगा और दोपहर 02:29 तक आयुष्मान योग का प्रभाव रहेगा. दोपहर 03:29 तक बव करण रहेगा, फिर बालव करण लग जाएगा. आज का दिन अपनी सामाजिक नेटवर्किंग को भुनाने, बड़े लक्ष्यों की दिशा में ठोस प्रगति करने और मित्रों के सहयोग से लाभ कमाने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपकी योजनाबद्ध सोच और टीम को साथ लेकर चलने का अंदाज बेहतरीन नतीजे देगा. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा की मौजूदगी से सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बहुत मजबूत रहेगा. आठवें भाव में सूर्य के होने से अपने काम के दस्तावेजों और गोपनीयता पर पूरा ध्यान रखें, ताकि कोई आपके प्रोजेक्ट्स में बेवजह मीन-मेख न निकाल सके. आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तकनीकी विश्लेषण, नेटवर्किंग, ऑपरेशंस और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को अपनी मेहनत का बढ़िया फल मिलेगा. कारोबारी जातक पुराने ग्राहकों के संपर्क में रहें और डिलीवरी टाइमलाइन को चाक-चौबंद रखें; नए बड़े ऑर्डर्स मिलने के शुभ संकेत हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज का दिन शानदार लाभ और आर्थिक स्थिरता के संकेत दे रहा है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा रुके हुए पेमेंट्स की वापसी और पुराने निवेश से अच्छे रिटर्न दिलाने में मदद करेगा. शनिवार होने की वजह से घर के उपयोगी उपकरणों, भोग-प्रसाद या सामाजिक कार्यों पर योजनाबद्ध खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके बजट को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा. अगर किसी महत्वपूर्ण अनुबंध, समझौते या बैंक संबंधी जरूरी काम को निपटाना हो, तो दोपहर 11:50 से 12:39 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान बिना सोचे-समझे किसी जोखिम भरे सट्टे या बड़े निवेश से पूरी तरह दूर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा की पूजा-अर्चना और राधाष्टमी के पर्व से माहौल शांत, अनुशासित और भक्तिमय बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों या वरिष्ठ मित्रों का मार्गदर्शन आपकी किसी पुरानी उलझन को दूर करने में बहुत काम आएगा. परिवार के साथ शाम की चाय पर किसी मांगलिक विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और भरोसा गहरा होगा; दोनों मिलकर घर के आयोजनों और जिम्मेदारियों को सहजता से संभालेंगे. प्रेम संबंधों में आज का दिन बेहद सुखद रहेगा; अपने साथी के साथ भविष्य और करियर को लेकर ईमानदार बातचीत रिश्ते में नई मजबूती लाएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आज आप खुद को काफी चुस्त, फुर्तीले और मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे. मन में संतोष का भाव रहने से कार्यक्षमता भी बढ़ेगी. हालांकि, दिनभर की व्यस्तता और स्क्रीन टाइम के चलते शाम के समय पिंडलियों, एड़ियों या आंखों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. काम के बीच थोड़ा समय निकालकर आंखों को ठंडे पानी से धोएं. खान-पान में सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार शामिल करें; ज्यादा तली-भुनी मिठाइयों और गरिष्ठ भोजन से परहेज रखें तथा पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. शाम को बप्पा की आरती के बाद कुछ पल शांत बैठकर ध्यान लगाने से मानसिक ताजगी बनी रहेगी.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. शनिवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, शमी पत्र और सफेद मोदक या मखाने की खीर अर्पित करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' व 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को थोड़ा सा सिक्का या भोजन भेंट करें.

शुभ रंग: आसमानी और हल्का नीला

शुभ अंक: 8

मीन राशि दैनिक राशिफल: 19 सितंबर 2026 (शनिवार)

पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि दोपहर 03:29 तक रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. गणेशोत्सव के इस उल्लासपूर्ण माहौल में चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म, कार्यक्षेत्र, पद-प्रतिष्ठा व पिता भाव - धनु राशि) में संचरण करेंगे. रात तक (अगले दिन तड़के 01:44 तक) मूल नक्षत्र रहेगा और दोपहर 02:29 तक आयुष्मान योग का प्रभाव बना रहेगा. दोपहर 03:29 तक बव करण और इसके बाद बालव करण रहेगा. आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान चमकाने, वरिष्ठों का विश्वास जीतने और जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाकर करियर में बढ़त बनाने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपकी कार्यकुशलता और समय की पाबंदी देखकर उच्चाधिकारी काफी प्रभावित होंगे. दसवें भाव में चंद्रमा का गोचर आपको काम में नया जोश और लीडरशिप क्वालिटी देगा. सातवें भाव में बैठे सूर्य के प्रभाव से बड़े क्लाइंट्स, साझेदारों और बाहरी संपर्कों से बातचीत में आपकी साख बढ़ेगी. शिक्षा, रिसर्च, कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग, लीगल, बैंकिंग और मैनेजमेंट से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन उपलब्धियां लेकर आ सकता है. कारोबारी जातक अपने नेटवर्क और प्रतिष्ठा का फायदा उठाते हुए नए सौदों को अंतिम रूप दें; बाजार में पुराने संपर्कों से काम के नए प्रस्ताव मिल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज का दिन पेशेवर स्थिरता और नियमित कमाई को मजबूत बनाने वाला साबित होगा. दसवें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र से जुड़े आर्थिक लाभ के रास्ते खुलेंगे. शनिवार होने के कारण ऑफिस के रख-रखाव, गैजेट्स या घर के जरूरी सामान पर योजनाबद्ध खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके बजट को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा. यदि किसी जरूरी वित्तीय अनुबंध, बैंक कार्य या नए व्यावसायिक निवेश पर बात पक्की करनी हो, तो दोपहर 11:50 से 12:39 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे उत्तम रहेगा. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान बिना सोचे-समझे किसी जोखिम भरे सट्टे या बड़े अनियोजित लेन-देन से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा की पूजा-अर्चना और राधाष्टमी के पावन अवसर से वातावरण शांत, मर्यादित और भक्तिमय बना रहेगा. दसवें भाव का चंद्रमा पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का भरपूर स्नेह और मार्गदर्शन दिलाएगा. काम की व्यस्तता के बाद शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय पीने से दिनभर की मानसिक थकान गायब हो जाएगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत मधुर रहेगा; वे आपकी जिम्मेदारियों को समझते हुए घरेलू मोर्चे पर पूरा सहयोग देंगे. प्रेम संबंधों में आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा; अपने साथी के साथ भविष्य और करियर से जुड़ी बातों को साझा करने से आपसी भरोसा और अपनापन र गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिनभर आप खुद को काफी चुस्त, फुर्तीले और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मन में लक्ष्य को लेकर स्पष्टता रहने से कार्यक्षमता भी बढ़ेगी. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ और लगातार बैठकों के चलते शाम के समय पिंडलियों, घुटनों या जांघों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. काम के बीच थोड़ा समय निकालकर आराम जरूर लें. खान-पान में सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार शामिल करें; ज्यादा तले-भुने या गरिष्ठ पकवानों से परहेज रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. शाम को बप्पा की आरती के बाद कुछ पल शांत बैठकर ध्यान लगाने से मानसिक ताजगी और सुकून मिलेगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. सुबह 09:11 से 10:43 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. शनिवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और पीले फूल या बेसन के लड्डू अर्पित करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' व 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल, छाता या भोजन भेंट करें.

शुभ रंग: हल्का पीला और केसरिया

शुभ अंक: 3

FAQs

19 सितंबर 2026 को कौन-सा दिन और तिथि है?

19 सितंबर 2026 को शनिवार है और दोपहर 03:29 तक भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि लगेगी.

19 सितंबर को चंद्रमा किस राशि और नक्षत्र में रहेंगे?

चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में रहेंगे और रात तक (तड़के 01:44 तक) मूल नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

शनिवार को शुभ कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त कब है?

पंचांग के अनुसार 19 सितंबर को शुभ कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:39 तक रहेगा.

19 सितंबर को राहुकाल का समय क्या है?

शनिवार को राहुकाल सुबह 09:11 से 10:43 तक रहेगा, जिसमें नए या जोखिम भरे कार्यों से बचना चाहिए.

शनिवार को किन राशियों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं?

मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में विस्तार, भाग्य का सहयोग और आर्थिक लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं.

किन राशियों को आज के दिन सतर्कता बरतनी चाहिए?

वृषभ और मकर राशि वालों को अचानक खर्च, स्वास्थ्य और अनियोजित फैसलों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है.

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