Aaj Ka Singh Rashifal 21 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, आकस्मिक बाधा, मानसिक तनाव, गुप्त विरोध, सांसारिक उलझन व सतर्कता स्थान) में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि के विष दोष के चलते आज सांसारिक मामलों में कुछ समस्याएं और अप्रत्याशित अड़चनें सामने आ सकती हैं; इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 21 November 2026)

दिनांक: 21 नवंबर 2026, शनिवार

21 नवंबर 2026, शनिवार तिथि: पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन रेवती नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा पूरे दिन-रात मीन राशि (आपकी राशि से 8वें भाव) में संचरण करेंगे. साथ ही आज चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे. साथ ही आज रहेगा शुभ मुहूर्त (अभिजीत मुहूर्त व चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( अभिजीत मुहूर्त )

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( ) दोपहर बाद: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, रिस्क अलर्ट और डीलर चिंता (Business Risk & Dealer Issues)

रिस्क व गलत तरीकों से पैसा कमाने के लालच से बचें: बिजनेसमैन इस समय रिस्क संबंधी किसी भी प्रकार के कार्यों में अपना कीमती समय और पैसा व्यर्थ न करें. ग्रह गोचर विपरीत होने से आज व्यापारियों का ध्यान गलत या शॉर्टकट तरीकों से पैसा कमाने की तरफ डायवर्ट हो सकता है—ऐसी किसी भी प्रवृत्ति से सख्त दूरी बनाएं.

पार्टी या डीलर के पेशेवर मुद्दों से रहेगी चिंता: चंद्रमा-शनि का विष दोष होने से आज मार्केट में किसी पार्टी या डीलर (Dealer) से बिजनेस रिलेटेड कुछ पेशेवर मुद्दों के बारे में आप चिंतित रह सकते हैं; संवाद से समाधान खोजें.

2. करियर, वीकेंड तनाव और मानसिक अशांति (Career Challenges & Mental Stress)

ऑफिस में चुनौतियां व समय पर काम पूरा न होने का तनाव: ऑफिस में अभी कुछ दिक्कतें और चुनौतियां बनी रहेंगी, जिससे आप अपने काम पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाएंगे. इस वीकेंड पर नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) को अपने कार्य समय पर पूरा न होने से मानसिक तनाव रह सकता है.

उल्टे-सीधे विचारों से मन रहेगा अशांत: वर्कस्पेस पर आज मन में उल्टे-सीधे व नकारात्मक विचार आने से मन अशांत रहेगा; खुद को सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रखें.

3. पारिवारिक जीवन, लव लाइफ, खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family Problem, Ex-Lover Alert & Back Pain)

परिवार में समस्या से होगा सामना, पूर्व प्रेमी से जुड़ते समय बरतें सावधानी: पारिवारिक मोर्चे पर आज किसी जटिल समस्या से दो-दो हाथ होना पड़ सकता है, शांत रहकर स्थिति संभालें. वहीं, प्रेम जीवन में यदि आप किसी पूर्व प्रेमी (Ex-Lover) के साथ दोबारा जुड़ने की सोच रहे हैं, तो बेहद सावधानी बरतनी चाहिए.

खिलाड़ियों को पीठ और रीढ़ की हड्डी में तकलीफ का अलर्ट: प्रैक्टिस के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन (Players) आज पीठ और रीढ़ की हड्डी (Back & Spine) में तकलीफ या खिंचाव महसूस कर सकते हैं; वार्म-अप और सावधानी जरूर बरतें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: इस समय आपके लिए अपनी भावनात्मक और शारीरिक तंदुरुस्ती सबसे महत्वपूर्ण है. अष्टम भाव में चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से वाहन सावधानी से चलाएं, संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 9

शनिवार विशेष अचूक उपाय: आज शनिवार, कार्तिक शुक्ल द्वादशी और अष्टम भाव में बनने वाले चंद्र-शनि विष दोष के कष्टों को शांत करने हेतु प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, अक्षत और गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और सायंकाल सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शनि मंदिर में काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल या काले वस्त्र का दान करें तथा 'हनुमान चालीसा' व 'सुंदरकांड' का पाठ करें. शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध और काले तिल मिलाकर अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें. इससे मानसिक अशांति व कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या सुलझेगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा.

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