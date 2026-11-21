Aaj Ka Kanya Rashifal 21 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (व्यावसायिक साझेदारी, अनुबंध, जनसंपर्क, प्रॉपर्टी सौदे व दांपत्य सुख स्थान) में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज व्यावसायिक साझेदारियों (Business Partnerships) में बड़ी सफलता मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही व्यावसायिक परेशानियां दूर होंगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 21 November 2026)

दिनांक: 21 नवंबर 2026, शनिवार

21 नवंबर 2026, शनिवार तिथि: पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन रेवती नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा पूरे दिन-रात मीन राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में संचरण करेंगे. साथ ही आज चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे. साथ ही आज रहेगा शुभ मुहूर्त (अभिजीत मुहूर्त व चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( अभिजीत मुहूर्त )

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( ) दोपहर बाद: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, प्रॉपर्टी डील और मार्केट ट्रेंड (Business Partnership & Property Deals)

प्रॉपर्टी सौदों में लाभ, कानूनी अड़चनें दूर होकर बनेगी मुनाफे की स्थिति: प्रॉपर्टी (Property) संबंधी बिजनेस से जुड़े जातकों को आज बेहद फायदेमंद सौदे मिल सकते हैं. इसके साथ ही, बिजनेसमैन की पुरानी कानूनी अड़चनें (Legal Hurdles) दूर होकर लाभ की मजबूत स्थिति बनेगी.

मार्केट ट्रेंड फॉलो करने से सेट होगा व्यापार: व्यापारियों को आज मार्केट में चल रहे नए ट्रेंड (Market Trend) को फॉलो करना होगा, तभी वे अपने बिजनेस को बाजार में मजबूती से सेट कर पाएंगे.

2. करियर, मार्केटिंग और ऑफिस माहौल (Career Hope & Marketing Reunion)

करियर में जगेगी उम्मीद की नई किरण, ऑफिस का माहौल रहेगा सुखद: करियर निर्माण के क्षेत्र में आज उम्मीद की एक नई किरण जग रही है, जो भविष्य में आपको बड़ा लाभ और सुख प्रदान करेगी. सिद्धि योग बनने से आज ऑफिस का माहौल बेहद ठीक और सहयोगात्मक बना रहेगा.

मार्केटिंग एम्प्लॉई की भूले-बिसरे साथियों से होगी मुलाकात: मार्केटिंग फील्ड से जुड़े एम्प्लॉयड पर्सन की आज मार्केट में अपने पुराने और भूले-बिसरे साथियों से अचानक मुलाकात होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और नए व्यावसायिक संपर्क भी बनेंगे.

3. पारिवारिक जीवन, संतान सुख, छात्र व स्वास्थ्य (Children Good News, Students Guidance & Health)

वृद्धों का आशीर्वाद व संतान संबंधी खुशखबरी से खिल उठेगा मन: पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी; घर के वृद्धों का स्नेह और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा. साथ ही, संतान संबंधी खुशखबरी का एक समाचार आज आपको बेहद खुश कर देगा. लव और वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी.

उदास छात्र शिक्षक या सलाहकार से लें मार्गदर्शन: विद्यार्थी वर्ग (Students) यदि आज किसी कारणवश खुद को अकेला या उदास महसूस कर रहे हैं, तो संकोच न करें और अपने सलाहकार या शिक्षक के पास जाएं, उनके मार्गदर्शन से आपका आत्मविश्वास लौटेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: सप्तम भाव में चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से काम की व्यस्तता के बीच थकान, कमर में जकड़न या मौसमी सुस्ती से बचने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 3

शनिवार विशेष अचूक उपाय: आज शनिवार, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, सिद्धि योग और सप्तम भाव में बनने वाले चंद्र-शनि विष दोष की शांति तथा न्याय के देवता शनिदेव व प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष पर शुद्ध जल अर्पित करें और सायंकाल सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शनि मंदिर में काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल या हरी मूंग का दान करें तथा श्रीगणेश को दूर्वा अर्पित कर 'हनुमान चालीसा' व 'सुंदरकांड' का पाठ करें. शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे साझेदारी व प्रॉपर्टी बिजनेस में बड़ी सफलता मिलेगी, कानूनी अड़चनें दूर होंगी और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी.

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