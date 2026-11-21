मेष राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में किसी पुराने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने और नई जिम्मेदारी संभालने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. व्यापारियों के लिए नए सौदे और प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य लाभदायक सिद्ध होंगे, बशर्ते अनुबंध की शर्तें ध्यान से पढ़ लें. पुराने निवेश या प्रॉपर्टी से धन लाभ के योग हैं, लेकिन किसी नई योजना में पूंजी लगाने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं और बड़ी उधारी से बचें. परिवार के अनुभवी सदस्यों के सहयोग से पुराना विवाद सुलझेगा और जमीन-जायदाद की बातचीत आगे बढ़ेगी. लगातार एक जगह बैठकर काम करने से बचें और नियमित सैर करें. प्रेम संबंधों में शांत संवाद से पुराने मतभेद मिटेंगे. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गहरा लाल है. पीपल के वृक्ष पर कच्चा सूत सात बार लपेटकर जल अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या उन्नति से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. व्यापारियों को पुराने संपर्कों के माध्यम से नए ग्राहक हासिल होंगे. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने और किसी परिचित के जरिए आर्थिक अवसर मिलने से स्थिति सुधरेगी, फिर भी बचत को प्राथमिकता दें. परिवार में भाई-बहनों से मधुरता बढ़ेगी और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से पुराना मसला सुलझेगा. अनियमित खानपान और अधिक तले-भुने भोजन से परहेज करें ताकि पेट संबंधी दिक्कत न हो. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और अविवाहितों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग हल्का हरा है. सफेद गाय को हरा चारा खिलाएं.
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मिथुन राशि के लेखन, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े जातकों को आज कार्यक्षेत्र में विशेष लाभ मिलेगा और पदोन्नति या नई जिम्मेदारी के संकेत हैं. आय के नए स्रोत बनाने के अच्छे विचार सामने आएंगे और पुराने निवेश से लाभ होगा, हालांकि किसी आकर्षक योजना में बिना जांच-पड़ताल पैसा न लगाएं और बजट का पालन करें. परिवार में किसी करीबी से सुखद समाचार मिलने से प्रसन्नता रहेगी, बशर्ते बातचीत में शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. मोबाइल और कंप्यूटर के अधिक उपयोग से सिरदर्द या थकान हो सकती है, बीच-बीच में विश्राम लें. प्रेम जीवन में पुराने मतभेद दूर होंगे और अविवाहितों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात संभव है. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग आसमानी नीला है. पक्षियों को सप्तधान्य खिलाएं.
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कर्क राशि वालों पर आज कार्यक्षेत्र में काम का दबाव बढ़ सकता है और किसी अधूरे प्रोजेक्ट को निपटाने के लिए अतिरिक्त समय देना होगा; सहकर्मियों से तालमेल रखें और व्यापारी नए सौदों में पूरी जांच के बाद ही निवेश करें. घर और परिवार से जुड़े कार्यों पर खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए अचानक खर्चों के लिए कुछ धन सुरक्षित रखें और बड़ी उधारी देने से बचें. पारिवारिक आयोजन या करीबी से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी और अपनों का सहयोग मिलेगा. भागदौड़ के चलते होने वाली थकान से बचने हेतु समय पर भोजन लें और पर्याप्त आराम करें. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सिल्वर ग्रे है. शिवलिंग पर कच्चे चावल और सफेद चंदन अर्पित करें.
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सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें अनुशासन के साथ पूरा करना आवश्यक होगा. व्यापारियों के लिए नए संपर्क और व्यावसायिक चर्चाएं लाभदायक रहेंगी, लेकिन किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले संसाधनों का सही आकलन कर लें. आय के साथ-साथ खर्चों में भी बढ़ोतरी के संकेत हैं; व्यापारिक सौदों में भुगतान की शर्तें पहले ही स्पष्ट रखें और दिखावे की खरीदारी से बचें. सामाजिक व पारिवारिक गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात परिवार के लिए उपयोगी सिद्ध होगी. मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान अपनाएं. लव लाइफ में छोटी बातों पर नाराज होने से बचें. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सुनहरा पीला है. सूर्य देव को जल, लाल सिंदूर और गुड़ डालकर अर्घ्य दें.
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कन्या राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में धीमी शुरुआत के बावजूद पुराने कार्यों के लिए भरपूर सराहना प्राप्त होगी और नई जिम्मेदारियां व्यवस्थित ढंग से पूरी होंगी. व्यापारियों को रुके हुए सौदों और पुराने भुगतानों से अच्छा लाभ होगा. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी, हालांकि किसी नए वित्तीय प्रस्ताव पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. परिवार में किसी पुरानी समस्या का समाधान निकलेगा, बशर्ते बातचीत में वाणी पर संयम रखें. अधिक सोचने और काम के दबाव से मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए दिन में थोड़ी देर टहलें. प्रेम जीवन में मन की बात स्पष्ट रूप से रखने से विश्वास मजबूत होगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग गहरा हरा है. जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल दान करें.
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तुला राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में किसी नए प्रोजेक्ट या अतिरिक्त जिम्मेदारी पर काम करने का अवसर मिलेगा; व्यापारियों को नए ग्राहकों से जुड़ने का लाभ होगा, बस साझेदारी की शर्तें स्पष्ट रखें. नया मकान या जमीन खरीदने से जुड़ी चर्चा आगे बढ़ सकती है, लेकिन किसी भी निवेश से पहले दस्तावेजों की गहन जांच करें और फिजूलखर्ची पर रोक लगाएं. किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को खुशी देगी और संतुलित व्यवहार से घर का माहौल सुखद रहेगा. मानसिक शांति के लिए अपनी पसंदीदा गतिविधियों के लिए समय निकालें. प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने हेतु पुराने विवादों को दोबारा न उठाएं. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग गुलाबी है. मां लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं.
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वृश्चिक राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता और मेहनत आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी; नौकरी बदलने के इच्छुक लोगों को नए अवसरों की जानकारी मिल सकती है और व्यापारियों को कारोबार विस्तार के मौके मिलेंगे. अचानक किसी जरूरी काम पर बड़ा खर्च सामने आ सकता है और पुराने भुगतान मिलने में देरी संभव है, इसलिए उपलब्ध धन का आकलन करके ही निवेश करें. परिवार के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी और आपकी राय को महत्व मिलेगा. अनियमित खानपान से बचें और तनाव कम करने के लिए ध्यान लगाएं. दांपत्य जीवन में विश्वास बनाए रखें और छोटी बातों को विवाद न बनने दें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग गहरा मैरून है. हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं.
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धनु राशि के शिक्षा, मीडिया, लेखन और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने के शानदार अवसर मिलेंगे. व्यापारियों को नए विचारों पर काम करने का मौका मिलेगा. आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, हालांकि पारिवारिक और व्यक्तिगत खर्च बढ़ सकते हैं; निवेश में लंबी अवधि के लाभ को प्राथमिकता दें और जोखिम भरे फैसलों से बचें. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने और पारिवारिक आयोजन में शामिल होने से मन प्रसन्न रहेगा. उत्साह में आकर अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक काम करने से बचें. प्रेम जीवन में साथी के साथ घूमने या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग केसरिया है. माथे पर केसर का तिलक लगाएं.
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मकर राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जा सकता है, जहां शुरुआती दबाव के बावजूद आपकी मेहनत से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. व्यापारियों के लिए पुराने संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे. पुराने निवेश से लाभ होने और आय के नए अवसर बनने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, फिर भी बड़ी खरीदारी से पहले बजट का ध्यान रखें. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और किसी पुराने परिचित से मुलाकात भविष्य में नए अवसर खोलेगी. लगातार काम करने से होने वाली शारीरिक थकान को दूर करने के लिए पर्याप्त नींद लें. व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी के लिए समय जरूर निकालें. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पिंक है. शनि मंदिर में काले तिल अर्पित करें.
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कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अधूरे प्रोजेक्ट्स को पुनः शुरू करने और टीमवर्क के जरिए शानदार सफलता हासिल करने का मौका मिलेगा; व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से संपर्क बढ़ाने का लाभ होगा. रुके हुए भुगतान मिलने और पुराने निवेश से फायदा होने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, हालांकि अनावश्यक खर्च और बिना जानकारी निवेश करने से बचें. परिवार और मित्रों के सहयोग से लंबे समय से रुका हुआ घरेलू कार्य फिर से गति पकड़ेगा. भागदौड़ के चलते होने वाली थकान से बचने के लिए काम के बीच छोटे ब्रेक लें. प्रेम संबंधों में पुराने मुद्दे सुलझेंगे और अविवाहितों को मित्र के जरिए नया रिश्ता मिल सकता है. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग बैंगनी है. काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं.
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मीन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सहयोग और संवाद के जरिए अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे; साझेदारी में व्यापार करने वालों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर मिलेगा. साझेदारी या परिवार से जुड़े किसी कार्य पर खर्च हो सकता है, इसलिए किसी नए निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटाएं और भविष्य के लिए बचत की योजना बनाएं. परिवार के साथ समय बिताने और अधूरी बातचीत पूरी करने से पुराने मतभेद दूर होंगे और रिश्तों में मधुरता आएगी. अधिक सोचने की आदत से बचें और मानसिक शांति के लिए योग-ध्यान अपनाएं. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग समुद्री हरा है. तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं.