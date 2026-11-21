मेष राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में किसी पुराने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने और नई जिम्मेदारी संभालने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. व्यापारियों के लिए नए सौदे और प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य लाभदायक सिद्ध होंगे, बशर्ते अनुबंध की शर्तें ध्यान से पढ़ लें. पुराने निवेश या प्रॉपर्टी से धन लाभ के योग हैं, लेकिन किसी नई योजना में पूंजी लगाने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं और बड़ी उधारी से बचें. परिवार के अनुभवी सदस्यों के सहयोग से पुराना विवाद सुलझेगा और जमीन-जायदाद की बातचीत आगे बढ़ेगी. लगातार एक जगह बैठकर काम करने से बचें और नियमित सैर करें. प्रेम संबंधों में शांत संवाद से पुराने मतभेद मिटेंगे. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गहरा लाल है. पीपल के वृक्ष पर कच्चा सूत सात बार लपेटकर जल अर्पित करें.